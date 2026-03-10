Как злоумышленники регистрируют чужие товарные знаки в РФ и что с этим делать компаниям

Как злоумышленники регистрируют чужие товарные знаки

Одна из самых распространенных схем в сфере интеллектуальной собственности — бренд-сквоттинг (trademark squatting). Это ситуация, когда третье лицо подает заявку на регистрацию товарного знака, который уже используется компанией, но еще не зарегистрирован официально.

Такая схема работает из-за особенностей законодательства: исключительное право на товарный знак возникает только после его регистрации, а не просто из-за фактического использования бренда.