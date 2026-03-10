Как злоумышленники регистрируют чужие товарные знаки в РФ и что с этим делать компаниям

Как злоумышленники регистрируют чужие товарные знаки
Одна из самых распространенных схем в сфере интеллектуальной собственности — бренд-сквоттинг (trademark squatting). Это ситуация, когда третье лицо подает заявку на регистрацию товарного знака, который уже используется компанией, но еще не зарегистрирован официально.
Такая схема работает из-за особенностей законодательства: исключительное право на товарный знак возникает только после его регистрации, а не просто из-за фактического использования бренда.
Типичная схема захвата бренда
На практике злоумышленники действуют по достаточно простой модели:
Компания начинает продавать товары или услуги под определенным названием.
Бренд постепенно становится узнаваемым на рынке.
Третье лицо подает заявку на регистрацию такого же или очень похожего обозначения в Роспатент.
После получения свидетельства сквоттер становится формальным правообладателем товарного знака.
После этого он может:
требовать запретить использование бренда
направлять претензии компании
требовать выкуп знака или компенсацию.
Примеры бренд‑сквоттинга:
Apple в Китае:
В 2004 году китайская компания зарегистрировала товарный знак iPhone. Apple пришлось заплатить 3,6 млн, чтобы вернуть права.
Позже Apple выплатила 60 млн за урегулирование спора по товарному знаку iPad.
Случай в России:
Сквоттер Ибатуллин зарегистрировал знак «1000 мелочей», не использовал его, но подал в суд на предпринимателя, который применил это словосочетание в вывеске магазина. Суд первой инстанции встал на сторону сквоттера; справедливость восстановили только в апелляции.
Интернет-версия захвата бренда
Отдельная разновидность схемы — киберсквоттинг. В этом случае регистрируются доменные имена, содержащие чужой бренд, с целью их дальнейшей перепродажи или использования для получения выгоды.
Компании часто предпочитают выкупить домен, чтобы избежать длительных судебных споров — именно на это и рассчитывают злоумышленники.
Чем это заканчивается для бизнеса: реальные последствия захвата бренда
Когда злоумышленник регистрирует чужой товарный знак, проблема перестает быть только юридической, она напрямую влияет на работу бизнеса. Компания может столкнуться с ограничениями в продажах, претензиями правообладателя и даже судебными исками.
1. Требование прекратить использование бренда
После регистрации товарного знака злоумышленник получает исключительное право на обозначение. Это означает, что он может требовать прекратить использование похожего или идентичного названия для однородных товаров и услуг.
На практике это происходит через:
претензию с требованием прекратить использование бренда
требование удалить название с упаковки, сайта и рекламы
требование изменить домен или название компании.
Если компания продолжает использовать бренд, правообладатель может обратиться в суд.
2. Компенсации и штрафы
Российское законодательство предусматривает серьезную ответственность за использование чужого товарного знака.
Правообладатель может требовать:
компенсацию от 10 000 до 5 000 000 ₽
либо двукратную стоимость товаров, на которых использован знак.
Помимо гражданской ответственности возможны и административные санкции:штрафы для компаний могут достигать 200 000 ₽, а товары с незаконной маркировкой могут быть конфискованы.
3. Блокировки на маркетплейсах и в интернете
Сегодня один из самых быстрых способов давления — жалобы на онлайн-площадках.
Если товарный знак зарегистрирован на другое лицо, оно может подать жалобу на:
маркетплейсы
рекламные площадки
социальные сети.
В большинстве случаев площадки ориентируются на данные реестра товарных знаков и временно блокируют товары или карточки продавца, чтобы избежать нарушения интеллектуальных прав.
Как компании могут вернуть бренд и защитить себя от «захвата»
Если злоумышленник зарегистрировал чужой товарный знак, это не означает, что бренд потерян окончательно. Российское законодательство предусматривает несколько юридических механизмов, которые позволяют оспорить такую регистрацию и вернуть контроль над обозначением.
1. Оспаривание регистрации из-за недобросовестности
Если компания сможет доказать, что заявка была подана в недобросовестных целях, регистрацию можно попытаться оспорить. Это может подтверждаться, например:
известностью бренда на рынке до регистрации
наличием сайта, рекламы и продаж
попыткой злоумышленника продать знак обратно владельцу.
Такие действия могут рассматриваться как недобросовестная конкуренция, что является основанием для споров в Палате по патентным спорам или суде.
2. Аннулирование товарного знака за неиспользование
Российское право предусматривает еще один эффективный инструмент. Если зарегистрированный товарный знак не используется в течение трех лет, любое заинтересованное лицо может требовать досрочного прекращения его правовой охраны.
На практике это часто применяется против сквоттеров, которые регистрируют знаки только ради давления на бизнес и не ведут реальную деятельность под этим брендом.
3. Регистрация собственного знака и мониторинг заявок
Самый надежный способ защитить бренд — действовать на опережение. Компании стоит:
зарегистрировать товарный знак как можно раньше
отслеживать новые заявки на похожие обозначения
регистрировать ключевые домены и варианты бренда
защищать знак на маркетплейсах и в интернете.
Это позволяет предотвратить ситуацию, когда третье лицо получает юридическое право на уже используемый бренд.
Захват товарных знаков — уже не теоретическая проблема, а вполне реальная практика на рынке. Если бренд активно используется, но не зарегистрирован, его может оформить на себя третье лицо и получить исключительное право на обозначение. После этого такой «правообладатель» способен направлять претензии, блокировать продажи или требовать компенсации за использование бренда.
Суды и антимонопольные органы действительно рассматривают подобные случаи. Если будет доказано, что регистрация была сделана с целью недобросовестной конкуренции или злоупотребления правом, правовая охрана товарного знака может быть оспорена и аннулирована.
Но судебные споры – всегда долгий и дорогой процесс. Поэтому для бизнеса гораздо безопаснее закрыть этот риск заранее: зарегистрировать бренд, проверить похожие обозначения и отслеживать заявки на сходные товарные знаки.
Проще говоря, товарный знак — это не просто юридическая формальность. Это инструмент, который защищает бренд от копирования, блокировок продаж и попыток «перехвата» со стороны конкурентов.
Если компания уже инвестирует в развитие бренда: рекламу, сайт, упаковку и продвижение, важно защитить его юридически.
Профессиональная регистрация товарного знака помогает сделать это без лишних рисков. Так бренд становится полноценным юридическим активом компании, а не уязвимой точкой для конкурентов.
