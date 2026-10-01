Реорганизация школы или детского сада путем присоединения: документы, сроки и обязательные публикации

Сначала определите, что именно меняется

Рассмотрим обычный пример: муниципальная бюджетная школа № 7 присоединяется к муниципальной бюджетной школе № 12. Обе подведомственны одному учредителю. Школа № 12 продолжит работу как юридическое лицо, а школа № 7 прекратит самостоятельное существование. Ее права и обязанности перейдут правопреемнику. Новое юридическое лицо при таком присоединении не создается — это следует из пункта 2 статьи 58 ГК.

Для присоединения одного муниципального бюджетного детского сада к другому основная последовательность будет такой же. А вот присоединение сада к школе потребует дополнительно проверить будущую структуру организации, образовательные программы и сведения в реестре лицензий.

Прекращение юридического лица не означает автоматического закрытия здания. Будут ли дети учиться по прежнему адресу, сохранится ли подразделение и как организуют занятия, определяется содержанием решения и планом реорганизации. Эти вопросы нужно объяснять родителям отдельно от регистрационных формальностей.

Ниже — порядок для государственных и муниципальных учреждений с основным примером двух муниципальных бюджетных школ. Для автономных, казенных и частных организаций есть особенности. Также не стоит путать присоединение двух юридических лиц с изменением структуры одной школы: если самостоятельного юридического лица у подразделения нет, описанная схема присоединения к нему неприменима.