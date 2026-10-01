Реорганизация школы или детского сада путем присоединения: документы, сроки и обязательные публикации

Разберем, какие документы понадобятся, кто отвечает за уведомления и как организовать публикации, чтобы они не потерялись между учредителем, руководителями и бухгалтерией.
Сначала определите, что именно меняется
Рассмотрим обычный пример: муниципальная бюджетная школа № 7 присоединяется к муниципальной бюджетной школе № 12. Обе подведомственны одному учредителю. Школа № 12 продолжит работу как юридическое лицо, а школа № 7 прекратит самостоятельное существование. Ее права и обязанности перейдут правопреемнику. Новое юридическое лицо при таком присоединении не создается — это следует из пункта 2 статьи 58 ГК.
Для присоединения одного муниципального бюджетного детского сада к другому основная последовательность будет такой же. А вот присоединение сада к школе потребует дополнительно проверить будущую структуру организации, образовательные программы и сведения в реестре лицензий.
Прекращение юридического лица не означает автоматического закрытия здания.
Будут ли дети учиться по прежнему адресу, сохранится ли подразделение и как организуют занятия, определяется содержанием решения и планом реорганизации. Эти вопросы нужно объяснять родителям отдельно от регистрационных формальностей.
Ниже — порядок для государственных и муниципальных учреждений с основным примером двух муниципальных бюджетных школ. Для автономных, казенных и частных организаций есть особенности. Также не стоит путать присоединение двух юридических лиц с изменением структуры одной школы: если самостоятельного юридического лица у подразделения нет, описанная схема присоединения к нему неприменима.
Что проверить до принятия решения
Руководителю иногда передают поручение «подготовить документы на объединение» с уже намеченной датой. Начать стоит с правовых оснований: последующие публикации не исправят нарушения, допущенные при принятии самого решения.
Оценка последствий для детей
Решение о реорганизации государственной или муниципальной образовательной организации принимают на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий. Для региональных и муниципальных организаций порядок оценки устанавливает уполномоченный орган субъекта РФ. Основание — части 11 и 14 статьи 22 закона № 273-ФЗ.
Найдите региональный порядок и проверьте состав материалов для комиссии. На практике заранее готовят сведения о доступности обучения, помещениях, маршрутах, программах и условиях для детей. Точный перечень зависит от действующих в регионе критериев.
Мнение жителей — для сельской муниципальной школы
Если речь о муниципальной общеобразовательной организации в сельском поселении, решение нельзя принять без учета мнения его жителей. Это специальное правило части 12 статьи 22 закона № 273-ФЗ. Форму учета мнения и подтверждающие документы определяют с учетом применимых актов. Нельзя автоматически распространять эту норму на любой городской или дошкольный объект; для него нужно проверить собственные основания и местные требования.
Тип учреждения и полномочия органа
Для муниципальных бюджетных и казенных учреждений порядок принятия решения и проведения реорганизации устанавливает местная администрация. Для учреждений субъекта РФ — высший исполнительный орган региона, для федеральных — Правительство РФ, если специальным актом не предусмотрено иное. Это разграничение закреплено в пункте 2.1 статьи 16 закона № 7-ФЗ.
Если участвует автономное учреждение, дополнительно применяют статью 18 закона № 174-ФЗ. В частности, при слиянии или присоединении действует условие об имуществе одного и того же собственника. Поэтому схему нельзя выбирать только по похожим названиям учреждений или их территориальной близости.
Оформите решение и сразу распределите работу
Решение принимает орган, которому предоставлены соответствующие полномочия. Договоренности двух директоров для этого недостаточно. В нашем примере уполномоченный орган может оформить единый акт о присоединении школы № 7 к школе № 12, если это соответствует муниципальному порядку.
При подготовке акта и плана мероприятий проверьте, чтобы из них было понятно:
какие учреждения участвуют в процедуре и какое продолжает деятельность;
на основании каких документов проводится реорганизация;
кто готовит уведомление ФНС и общее объявление в Вестнике;
кто обеспечивает сообщения каждого учреждения в Федресурсе и письма его кредиторам;
кто занимается имуществом, расчетами, изменениями устава, лицензированием и кадровыми документами;
как согласуются расходы на размещение и кто получает подтверждения.
Это рабочий список вопросов, а не универсальная форма постановления. Обязательный состав акта определяют по применимому порядку реорганизации. Дату завершения планируйте с учетом публикаций и регистрации: указание желаемой даты в акте само по себе не сокращает законные сроки.
Кто за что отвечает
Удобно назначить одного координатора и вести общий календарь. Но рядом с каждой задачей должны стоять конкретный исполнитель и человек, уполномоченный подписать документ.
Как распределить работу между участниками
Участник
Что закрепить в плане
Учредитель / уполномоченный орган
Оценка последствий, необходимые согласования, решение, порядок и контроль проведения реорганизации.
Руководители учреждений
Достоверные сведения об организациях, документы и подписи в пределах полномочий, исполнение поручений, связь с сотрудниками и родителями.
Юрист
Проверка полномочий, регистрационного комплекта, текстов уведомлений, сроков и специальных правил для конкретного типа учреждения.
Централизованная бухгалтерия
Инвентаризация и расчеты в пределах переданных функций, сведения о кредиторах, документы на оплату, учет расходов и хранение подтверждений.
Ответственный за публикации
Сбор сведений от всех учреждений, согласование текстов, контроль размещения в Федресурсе и двух выпусков Вестника.
Обслуживание в общей бухгалтерии не делает ее сотрудника заявителем автоматически. Координацию, подписание заявок и представительство разграничивают; при необходимости оформляют полномочия под выбранный способ подачи.
Если решение уже принято Проверьте публикации по каждому учреждению
Передайте в «Федресурс 24» ИНН участников и решение о присоединении. Специалист уточнит сведения для сообщений, проверит сроки и рассчитает стоимость подготовки и размещения.
Помощь относится к публикациям. Оценку последствий и решение уполномоченного органа оформляют в рамках самой процедуры реорганизации.
Какие сроки поставить в календарь
Не объединяйте все уведомления в одну задачу «сообщить о реорганизации». У каждого действия свое основание и своя точка отсчета.
Основные контрольные даты при присоединении
Действие
Когда выполнять
Уведомление ФНС по форме Р12003
В течение трех рабочих дней после даты решения. При нескольких решениях участников — после даты последнего.
Сообщения в Федресурсе
Общий срок — три рабочих дня с даты возникновения соответствующего факта. Для сообщения о реорганизации контролируют дату решения по каждому учреждению.
Письма известным кредиторам
В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления в ФНС, если специальный федеральный закон не устанавливает иной порядок.
Первое сообщение в Вестнике
После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале реорганизации, с учетом приема материалов в выбранный выпуск.
Второе сообщение в Вестнике
С соблюдением периодичности один раз в месяц. Соседние еженедельные выпуски для этого не подходят.
Документы на завершение
После истечения 30 календарных дней с даты второй публикации и не ранее истечения трех месяцев с внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры. Проверяют оба срока.
Правила уведомления ФНС, кредиторов и публикаций в журнале установлены статьей 13.1 закона № 129-ФЗ, срок Федресурса — пунктом 9 статьи 7.1 этого закона. Два ограничения для завершения приведены в сервисе ФНС по реорганизации; применение сроков к присоединению также разъяснено ФНС со ссылкой на позицию Верховного суда.
Что направить в налоговую
Для начала процедуры готовят Р12003 и решение или решения о реорганизации. Если участвуют несколько учреждений, уведомление подает определенное решением учреждение либо последнее принявшее решение. В нем отражают всех участников. Текущие формы и способы подачи доступны на странице ФНС о реорганизации.
Для бюджетных учреждений специальный порядок регистрации НКО через Минюст по статье 13.1 Закона № 7-ФЗ не применяется: исключение предусмотрено пунктом 4.1 статьи 1 этого закона. Не выбирайте маршрут регистрации только по признаку «некоммерческая организация».
Не ждите записи ЕГРЮЛ, чтобы заняться Федресурсом.
Запись нужна для начала публикаций в Вестнике. Срок сообщения в Федресурсе контролируют отдельно. Если акт уже подписан, сначала проверьте короткие сроки, а затем выстраивайте остальной календарь.
Что публиковать в Федресурсе, а что — в Вестнике
Для рассматриваемого присоединения нужны обе площадки. Новость на сайте управления образования, письмо родителям или публикация муниципального акта не заменяют эти сообщения.
В Федресурсе — сообщение каждого учреждения
В нашем примере школа № 7 и школа № 12 обеспечивают собственные сообщения о реорганизации. В каждом отражают обе организации, форму реорганизации, порядок, сроки и условия предъявления требований кредиторами. Основание — подпункт «н.6» пункта 7 и пункт 8 статьи 7.1 закона № 129-ФЗ.
Общий учредитель и единый акт не превращают два юридических лица в одного участника. Школа № 12 тоже участвует в реорганизации, хотя продолжает работу. Сообщение от школы № 7 не закрывает ее обязанность.
После размещения проверьте номер, дату, текст и реквизиты каждого сообщения. Запись, переданная налоговой в реестр, и самостоятельная публикация учреждения — разные действия.
В Вестнике — общее уведомление дважды
Здесь работает другая схема: от имени обоих учреждений публикуют общее уведомление два раза с периодичностью один раз в месяц. Его размещает учреждение, назначенное решением, либо последнее принявшее решение. В каждом объявлении указывают всех участников процедуры, по пункту 2 статьи 13.1 закона № 129-ФЗ.
Согласуйте сразу оба выпуска. Первая публикация — не завершение этой задачи: зафиксируйте, кто подает вторую заявку, проверяет оплату и получает подтверждение. Если публикациями занимается бухгалтерия, передайте ей не только счет, но и календарь размещения.
Стоимость уточняют по подготовленному тексту и объему работ. В расчете должны быть понятны услуги сервиса и плата за размещение в журнале, а также учтены оба объявления. Дату выпуска согласуют с учетом готовности документов, проверки редакцией и оплаты.
Два выпуска — один согласованный план Подготовьте первое и второе объявления заранее
«Вестник 24» поможет собрать сведения об учреждениях, подготовить текст и согласовать выпуски. Запросите расчёт с учётом двух размещений, чтобы включить расходы в рабочий план.
Какие сведения собрать для подготовки сообщений
Начните с одной общей папки и карточки участников. Это помогает избежать ситуации, когда директор прислал старый устав, бухгалтерия — новые реквизиты, а в проекте объявления осталось бытовое название «садик “Солнышко”».
Решение о реорганизации: орган, дата, номер, полный текст с приложениями, которые определяют участников и порядок процедуры.
Данные каждого учреждения: полное наименование по ЕГРЮЛ, ОГРН, ИНН, адрес. При необходимости — КПП и платежные реквизиты для оформления расчетов.
Направление присоединения: кто прекращает деятельность и кто становится правопреемником.
Для Вестника: сведения о внесенной в ЕГРЮЛ записи о начале реорганизации; для второго размещения — реквизиты первой публикации.
Порядок предъявления требований: кому направлять, по какому адресу, в какие сроки и на каких условиях. Нужен адрес, по которому обращения действительно будут получать.
Данные заявителя и представителя: документы о полномочиях в объеме, необходимом для выбранного способа размещения.
Контакт согласующего: кто проверит юридическую часть текста и кто согласует расходы.
По этим материалам готовят текст. Заявки, сопроводительные документы и окончательный комплект зависят от площадки и способа подачи. Для сообщения не требуется раскрывать списки детей, сведения об их здоровье, личные дела работников или полный реестр задолженности.
Как проверить смысл текста до отправки
Из объявления должно однозначно следовать: на основании какого акта школа № 7 присоединяется к школе № 12, какие у обеих организаций реквизиты, кто принимает обязательства и как кредиторам предъявлять требования.
Если поменять учреждения местами, получится другая процедура. Поэтому направление присоединения проверяют по решению, а не по привычному порядку названий в переписке.
Почему нельзя просто взять текст для ООО
В нем могут остаться ссылки на общее собрание участников, доли или ликвидационную комиссию. Для учреждения такие формулировки не описывают основание процедуры.
Особенно внимательно проверьте блок о кредиторах, если участвует казенное учреждение. По пункту 2.2 статьи 16 закона № 7-ФЗ при его реорганизации кредитор не вправе требовать досрочного исполнения обязательства, его прекращения и возмещения связанных с этим убытков. Универсальный абзац о таких правах из коммерческого шаблона здесь использовать нельзя. Это исключение само по себе не отменяет уведомления и публикации.
Для обычного случая проверьте условия пункта 2 статьи 60 ГК: право на судебное требование о досрочном исполнении связано, в частности, с возникновением требования до первого уведомления и ограничено 30 днями после последней публикации. Закон предусматривает исключения. Поэтому в объявлении нельзя произвольно назначить всем кредиторам «месяц со дня решения» или перенести двухмесячный срок из уведомления о ликвидации.
Что делать параллельно с публикациями
Сообщения фиксируют процедуру публично, но не решают вопросы повседневной работы. Для них нужны отдельные ответственные и документы.
Учет, имущество и договоры
Централизованной бухгалтерии стоит заранее сверить расчеты, обязательства по договорам, остатки имущества и источники финансирования. Отдельно согласуйте инвентаризацию, передаточные документы, отчетность и передачу архивов. Состав и сроки этих действий определяют по типу учреждений, правилам учета и актам учредителя.
Подготовьте перечень действующих договоров: питание, охрана, коммунальные услуги, связь, поставки. Он поможет организовать правопреемство и документооборот так, чтобы реорганизация не прервала работу учреждения. Не считайте отсутствие просроченных долгов основанием не уведомлять известных кредиторов.
Образовательная деятельность
До завершения процедуры сверьте лицензируемые программы, уровни образования и адреса работы с будущей структурой правопреемника. Вопрос внесения изменений в реестр лицензий проверяют по статье 91 закона № 273-ФЗ и действующему порядку лицензирования. Передача имущества сама по себе не подтверждает, что все адреса и программы уже корректно отражены в реестре.
Сотрудники и родители
Реорганизация сама по себе не является основанием для расторжения трудовых договоров — статья 75 ТК. Если планируются изменения условий труда или сокращения, для них проверяют отдельные основания и процедуры. Не оформляйте увольнение всего коллектива только из-за присоединения.
Родителям важно заранее объяснить, где продолжатся занятия, кто станет руководителем и куда обращаться с вопросами. Подготовьте понятное информационное сообщение после согласования фактических изменений. Оно решает другую задачу, чем юридическое уведомление кредиторов.
Что проверить перед завершением присоединения
Для регистрационного этапа завершения применяется форма Р12016. Комплект подбирают по конкретной процедуре с учетом статьи 17 закона № 129-ФЗ, норм об учреждениях и применимого порядка реорганизации. Отдельно оформляют необходимые изменения устава правопреемника. Полный регистрационный пакет и набор документов для публикации — разные комплекты.
Сохранены положительное заключение комиссии и другие обязательные материалы, предшествующие решению.
Решение принято компетентным органом; во всех документах совпадают участники и направление присоединения.
Начало реорганизации отражено в ЕГРЮЛ по участникам.
Проверены собственные сообщения обоих учреждений в Федресурсе.
Получены подтверждения первого и второго объявлений в Вестнике.
Сохранены доказательства уведомления известных кредиторов, проверены поступившие требования.
Истекли оба срока, ограничивающие завершение; выполнены необходимые имущественные, учетные и организационные действия.
При присоединении завершение связано с внесением в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица; если их несколько — последнего из них. Это предусмотрено пунктом 5 статьи 16 закона № 129-ФЗ. После регистрации проверьте записи по учреждениям и передайте подтверждения всем, кто ведет учет, договоры и официальные сведения организации.
Соберите сведения об учреждениях — подготовку публикаций можно передать специалистам
Для начала достаточно сообщить ИНН участников, приложить решение и указать, какие действия уже выполнены. Это поможет определить оставшиеся публикации и подготовить расчёт.
Вопросы, которые возникают на практике
Учредитель один. Можно обойтись одним решением?
Единый акт уполномоченного органа может охватывать присоединение обоих учреждений, если это соответствует применимому порядку. Но общие учредитель и решение не отменяют отдельных обязанностей участвующих юридических лиц.
Мы уже разместили постановление на сайте администрации. Этого достаточно?
Нет. Для описанной процедуры дополнительно нужны сообщения в Федресурсе и два размещения общего уведомления в Вестнике. Публикация акта, информирование родителей и уведомления по закону № 129-ФЗ имеют разные назначения.
Можно ли поручить размещение централизованной бухгалтерии?
Да, организационную работу можно распределить таким образом. Заранее определите, кто согласует текст, подписывает заявку, оплачивает размещение и получает подтверждения. Полномочия представителя оформляют там, где они необходимы; сам договор бухгалтерского обслуживания не заменяет их автоматически.
Нужно ли выпускать собственную КЭП специально для Федресурса?
Публикацию можно организовать через «Федресурс 24» без выпуска собственной КЭП для этой задачи. Порядок представительства и комплект документов согласуют перед размещением. Это условие касается публикации, а способ подписания заявлений в ФНС и остальных документов проверяют отдельно.
Срок Федресурса пропущен. Ждать второй публикации в Вестнике?
Нет. Сначала установите, какое учреждение не разместило сообщение, и подготовьте недостающую публикацию с достоверными датами. Позднее размещение не отменяет сам факт нарушения срока. Его последствия и дальнейшие регистрационные действия нужно оценить по обстоятельствам процедуры.
Материал описывает общую организацию присоединения государственных и муниципальных образовательных учреждений на примере двух муниципальных бюджетных школ. Для применения к конкретной процедуре проверяют региональные и муниципальные акты, полномочия органов, тип учреждений и содержание решения. Ссылки на правовые основания приведены рядом с соответствующими действиями.
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