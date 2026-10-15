Как опубликовать сообщение в Федресурсе в 2027

Что проверить до публикации

Федресурс — федеральный информационный ресурс, где раскрывают юридически значимые сведения о деятельности бизнеса. Официальный сайт реестра — fedresurs.ru. «Федресурс 24» — отдельный коммерческий сервис, который помогает готовить и размещать сообщения.

Прежде чем заходить в кабинет или обращаться за помощью, нужно ответить на три вопроса.

1. Какое событие произошло? Например, принято решение о ликвидации или реорганизации. От основания зависят содержание сообщения и необходимые сведения.

2. Кто обязан раскрыть информацию? Нельзя автоматически считать, что налоговая разместит все за организацию. Часть сведений передает регистрирующий орган, другие сообщения публикует обязанное лицо.

3. Когда истекает срок? Общий срок для сведений, которые обязано раскрыть соответствующее лицо, — три рабочих дня с даты возникновения факта, если федеральным законом не предусмотрено иное. Для отдельных сообщений действуют специальные правила. Основание — пункт 9 статьи 7.1 закона № 129-ФЗ.

Например, публикацию о ликвидации готовят на основании принятого решения. Уведомление о намерении обратиться с заявлением о банкротстве связано с подготовкой обращения в суд. Применять к этим ситуациям один шаблон и одинаковый порядок расчета срока нельзя.

Передача документов исполнителю, оплата счета и сохранение черновика — еще не публикация. Проверять нужно появление самого сообщения в реестре.