Как опубликовать сообщение в Федресурсе в 2027

Если публикация нужна разово, собственной КЭП нет или вы хотите передать подготовку документов специалистам — рекомендуем сразу рассмотреть третий способ: «Федресурс 24». Сервис помогает определить нужное сообщение, проверить срок, подготовить текст и организовать размещение.
Для клиента это означает:
Полностью онлайн — без поездки в офис.
Без собственной КЭП — используется подпись уполномоченного публикатора.
Оплата после публикации — сначала проверяете сообщение в реестре.
Срочное размещение от одного часа — при полном комплекте документов, в рабочее время и при технической доступности реестра.
Публикация в Федресурсе
Полностью онлайн. Без собственной КЭП. Оплата после публикации.
Ниже разберем все три варианта: какие действия остаются за вами, из чего складываются расходы и когда каждый способ удобен.
Что проверить до публикации
Федресурс — федеральный информационный ресурс, где раскрывают юридически значимые сведения о деятельности бизнеса. Официальный сайт реестра — fedresurs.ru. «Федресурс 24» — отдельный коммерческий сервис, который помогает готовить и размещать сообщения.
Прежде чем заходить в кабинет или обращаться за помощью, нужно ответить на три вопроса.
1. Какое событие произошло? Например, принято решение о ликвидации или реорганизации. От основания зависят содержание сообщения и необходимые сведения.
2. Кто обязан раскрыть информацию? Нельзя автоматически считать, что налоговая разместит все за организацию. Часть сведений передает регистрирующий орган, другие сообщения публикует обязанное лицо.
3. Когда истекает срок? Общий срок для сведений, которые обязано раскрыть соответствующее лицо, — три рабочих дня с даты возникновения факта, если федеральным законом не предусмотрено иное. Для отдельных сообщений действуют специальные правила. Основание — пункт 9 статьи 7.1 закона № 129-ФЗ.
Например, публикацию о ликвидации готовят на основании принятого решения. Уведомление о намерении обратиться с заявлением о банкротстве связано с подготовкой обращения в суд. Применять к этим ситуациям один шаблон и одинаковый порядок расчета срока нельзя.
Передача документов исполнителю, оплата счета и сохранение черновика — еще не публикация. Проверять нужно появление самого сообщения в реестре.
Способ 1. Опубликовать сообщение самостоятельно
Этот вариант удобен, если вы регулярно работаете с Федресурсом, знаете требования к нужному сообщению и уже настроили электронную подпись.
Что потребуется
Для самостоятельного размещения нужны:
действующая усиленная квалифицированная электронная подпись — КЭП;
компьютер с программами, необходимыми для работы с подписью;
доступ в личный кабинет соответствующего лица;
подготовленные сведения и текст сообщения;
оплата размещения по тарифу оператора.
Если действует представитель, отдельно проверьте его полномочия и необходимость машиночитаемой доверенности. На странице входа в кабинет Федресурса предусмотрено добавление МЧД для получения доступа.
Наличие подписи для другой задачи не означает, что рабочее место уже готово к публикации. Заранее проверьте срок действия сертификата, возможность входа в нужный кабинет и работу программ.
Порядок действий
Проверьте основание и срок. Определите вид сообщения и обязательные сведения.
Подготовьте рабочее место. Убедитесь, что кабинет распознает подпись и позволяет действовать от имени нужного лица.
Создайте сообщение. Выберите соответствующий тип, заполните поля, внесите текст и приложения, если они необходимы.
Сверьте данные с документами. Особенно внимательно — ИНН, ОГРН, даты решений, участников процедуры и сведения для кредиторов.
Обеспечьте оплату, подпишите и направьте сообщение. Следуйте порядку, предусмотренному кабинетом.
Проверьте результат. Откройте опубликованное сообщение и сохраните его номер, дату и ссылку.
Порядок ведения реестра предусматривает подписание электронного сообщения КЭП. При первом обращении также нужно учитывать время на создание учетной записи: установленный срок — не позднее трех рабочих дней со дня обращения. Поэтому начинать настройку кабинета в последний день рискованно. Приказ Минэкономразвития № 237, пункты 5 и 7.
Плюсы
Не нужно оплачивать сопровождение стороннего исполнителя.
Вы непосредственно контролируете подготовку и отправку сообщения.
При регулярных публикациях однажды настроенный кабинет можно использовать дальше.
Минусы
Требования к сообщению, срок и полноту текста проверяете сами.
На первую настройку могут уйти время и дополнительные расходы.
Техническая ошибка или проблема с доступом способна задержать размещение.
После публикации нельзя рассчитывать на простое редактирование текста как в обычном документе: исправление зависит от характера ошибки и установленного порядка.
Когда выбирать: если кабинет уже работает, есть опыт подготовки подобных сообщений и время на проверку. Для разовой публикации стоит заранее оценить, сколько усилий займет самостоятельная подготовка.
Способ 2. Разместить сообщение через нотариуса
Нотариус может внести сведения в Федресурс на основании заявления и подписать их своей КЭП. Такая возможность прямо предусмотрена статьей 86 Основ законодательства РФ о нотариате.
Поэтому оформлять собственную электронную подпись ради обращения к нотариусу не требуется, если вы передаете сведения на бумаге.
Как проходит размещение
Сначала свяжитесь с нотариальной конторой и уточните, какие документы нужны для вашего сообщения, когда возможен прием и сколько составит полная стоимость.
Обычно необходимо подготовить заявление со сведениями для публикации, документ, удостоверяющий личность, и документы о полномочиях заявителя. Состав остальных материалов зависит от события.
Затем нотариус переносит сведения в реестр и подписывает сообщение своей электронной подписью. После размещения нужно получить подтверждение и проверить опубликованный текст.
Перед обращением полезно уточнить:
кто подготовит текст заявления и сообщения;
какие документы необходимо принести;
когда сведения будут переданы в реестр;
входит ли плата оператору в названную сумму;
какое подтверждение вы получите.
Плюсы
Можно опубликовать сообщение без собственной КЭП.
Не нужно настраивать программы и работать в кабинете реестра.
Удобно, если вы уже обращаетесь к нотариусу по документам той же процедуры.
Минусы
При подаче бумажного заявления нужно организовать визит или участие представителя.
Помимо платы за размещение возникают расходы на нотариальное действие.
Нужно согласовать прием, комплект документов и подготовку текста.
Возможность публикации в нужный день следует проверять заранее.
Нотариус — полноценный законный способ размещения. Но если вам важно решить вопрос полностью дистанционно и получить помощь от определения сообщения до проверки результата, удобнее рассмотреть сервис сопровождения.
Способ 3. Заказать публикацию через «Федресурс 24»
«Федресурс 24» подходит для ситуации, когда публикация должна состояться, но у руководителя, бухгалтера или юриста нет времени самостоятельно разбираться с технической процедурой.
Можно обратиться и с готовым текстом, и с вопросом: «У нас произошло такое событие — что теперь нужно опубликовать?»
Как устроена работа
Сначала разбираемся в задаче. Вы сообщаете, какое событие произошло, когда оформлены документы и насколько срочно нужно размещение. Специалист проверяет основание и срок.
Затем готовим публикацию. Уточняем сведения, подготавливаем текст и документы на размещение. Вы проверяете данные и подписываете необходимые документы.
После размещения присылаем результат. Вы получаете прямую ссылку на сообщение и подтверждающие документы. Услуга оплачивается после публикации в согласованном порядке.
Какие документы нужны
Для большинства стандартных публикаций обычно требуются паспорт лица, подписывающего заявление, и подписанное заявление на публикацию.
При этом сведения в сообщении должны соответствовать документам по вашей ситуации. Поэтому дополнительно могут понадобиться решение, протокол, договор, заключение, доверенность или другое основание.
Для предварительной проверки можно направить читаемые сканы или фотографии. Специалист уточнит окончательный комплект.
Плюсы
Без собственной КЭП. Сообщение подписывает уполномоченный публикатор.
Без самостоятельной настройки кабинета. Техническую часть организует исполнитель.
С подготовкой текста. Не приходится выбирать случайный образец и разбираться, подходит ли он вашей ситуации.
С проверкой срока и сведений. Работа начинается с документов и основания публикации.
С оплатой после размещения. Можно сначала проверить сообщение в официальном реестре.
С подтверждением результата. Вы получаете ссылку и документы по оказанной услуге.
Срочная публикация возможна от одного часа после получения полного комплекта документов, в рабочее время и при технической доступности реестра. Возможность такого размещения проверяется по конкретной заявке.
Что учитывать
Сопровождение оплачивается. Если у компании уже настроен кабинет и сотрудник регулярно публикует сообщения, самостоятельное размещение может обойтись дешевле.
Также специалисту нужны достоверные исходные сведения. Если в решении расходятся даты или отсутствует необходимая информация, сначала потребуется устранить эти вопросы.
Чем подтверждается опыт сервиса
По внутренним данным компании на 17 июля 2026 года, с 2022 года через направление «Федресурс 24» размещено 9 500+ сообщений для 7 000+ клиентов.
С отзывами можно ознакомиться в карточке ООО «Онлайн услуги 24» на Яндекс Картах. Карточка относится ко всей компании и содержит отзывы о разных услугах. В отзывах о публикациях клиенты рассказывают о помощи с документами, понятных объяснениях и получении подтверждения размещения.
Для вашего заказа результат тоже будет проверяемым: сообщение появится в официальном реестре, и вы сможете открыть его по прямой ссылке.
Публикация в Федресурсе
Полностью онлайн. Без собственной КЭП. Оплата после публикации.
Сколько стоит публикация в Федресурсе в 2026 году
При сравнении способов важно разделять плату оператору реестра и расходы на подготовку и сопровождение.
С 1 июля 2026 года обычный тариф за размещение одного сообщения в ЕФРСФДЮЛ составляет 1 121,10 рубля с НДС. Для отдельных категорий сообщений предусмотрены другие условия. Это плата оператору, а не государственная пошлина и не полная стоимость услуги посредника.
Способ
Из чего складываются расходы
Что остается на вашей стороне
Самостоятельно
Плата оператору; при необходимости — носитель, программы и настройка рабочего места
Проверка обязанности, срока, текста и работа в кабинете
Через нотариуса
Плата за размещение и нотариальный тариф с учетом применимых условий и льгот
Подготовка исходных сведений, согласование документов и обращения
Через «Федресурс 24»
Публикация и сопровождение по согласованному расчету
Передача документов, проверка сведений и подписание заявления
Покупка новой подписи нужна не всегда: сначала проверьте возможность использовать действующую КЭП. Для соответствующих категорий заявителей предусмотрен выпуск сертификатов через Удостоверяющий центр ФНС. Затраты на носитель и программное обеспечение оцениваются отдельно.
У нотариуса заранее запросите полный расчет. У сервиса уточните итоговую сумму и включение платы оператору — так вы будете сравнивать одинаковый объем работ.
Частые вопросы перед размещением
Можно ли опубликовать сообщение без электронной подписи?
Без собственной КЭП — можно, например через нотариуса или сервис «Федресурс 24». Но само сообщение все равно подписывается электронной подписью лица, которое вправе его разместить.
Достаточно ли подать документы в налоговую?
Не всегда. Передача документов в ФНС и обязанность компании раскрыть сообщение в Федресурсе — отдельные действия. Нужно проверить требования именно к вашему событию.
Если сообщение принято системой, значит, в тексте все правильно?
Успешное размещение само по себе не подтверждает, что вы выбрали верный вид сообщения и указали все необходимые сведения. Поэтому содержательную проверку лучше провести до подписания и отправки.
Что делать, если срок уже заканчивается?
Сразу подготовьте документ-основание, реквизиты организации и сведения о заявителе. При обращении к исполнителю укажите точную дату события и желаемую дату размещения.
Не стоит тратить оставшееся время только на попытки настроить подпись, если кабинет не работает. Сравните доступные варианты по реальной возможности завершить публикацию.
Как выбрать подходящий способ
Самостоятельное размещение имеет смысл, когда у вас уже есть работающий кабинет, опыт и время на проверку.
Нотариус удобен, если вы хотите воспользоваться нотариальным порядком передачи сведений и можете организовать обращение с документами.
«Федресурс 24» подходит, если нужно делегировать подготовку и размещение, обойтись без собственной КЭП и получить результат дистанционно.
Если вы пока не уверены даже в виде сообщения, начните с описания ситуации. Укажите, что произошло, когда оформлен документ и какую задачу нужно решить. Специалист проверит основание, уточнит комплект документов и рассчитает стоимость.
Публикация в Федресурсе
Полностью онлайн. Без собственной КЭП. Оплата после публикации.
Реклама: АО «Консалтинг онлайн», ИНН: 2310203967, erid: 2W5zFGtVekZ