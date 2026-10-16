Как подать объявление в Вестник государственной регистрации в 2027 году

Если вы не хотите самостоятельно заполнять заявку, разбираться с документами и отслеживать ее прохождение, рекомендуем сразу рассмотреть третий способ — «Вестник 24». Он подойдет руководителю, бухгалтеру или юристу, которому нужно организовать публикацию и получить подтверждение ее выхода.

Что можно поручить сервису:

Подготовку текста и заявки — с учетом вашей процедуры и документов.

Подачу без собственной КЭП — специально оформлять подпись для заказа услуги не потребуется.

Проверку ближайшего доступного выпуска — с учетом готовности материалов и графика редакции.

Сопровождение до выхода сообщения — включая необходимые уточнения по заявке.

Получение подтверждения и закрывающих документов.

Все взаимодействие проходит онлайн. Стоимость услуг сервиса и редакционный сбор рассчитываются отдельно — ниже объясним, почему это важно.

Размещение объявления в журнале «Вестник государственной регистрации» Документы онлайн. Без собственной КЭП. Подготовка текста и сопровождение до выхода объявления. Рассчитать стоимость

Если хотите сначала сравнить варианты, разберем, сколько работы остается за заявителем в каждом случае.