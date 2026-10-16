Как подать объявление в Вестник государственной регистрации в 2027 году

Если вы не хотите самостоятельно заполнять заявку, разбираться с документами и отслеживать ее прохождение, рекомендуем сразу рассмотреть третий способ — «Вестник 24». Он подойдет руководителю, бухгалтеру или юристу, которому нужно организовать публикацию и получить подтверждение ее выхода.
Что можно поручить сервису:
Подготовку текста и заявки — с учетом вашей процедуры и документов.
Подачу без собственной КЭП — специально оформлять подпись для заказа услуги не потребуется.
Проверку ближайшего доступного выпуска — с учетом готовности материалов и графика редакции.
Сопровождение до выхода сообщения — включая необходимые уточнения по заявке.
Получение подтверждения и закрывающих документов.
Все взаимодействие проходит онлайн. Стоимость услуг сервиса и редакционный сбор рассчитываются отдельно — ниже объясним, почему это важно.
Размещение объявления в журнале «Вестник государственной регистрации»
Документы онлайн. Без собственной КЭП. Подготовка текста и сопровождение до выхода объявления.
Если хотите сначала сравнить варианты, разберем, сколько работы остается за заявителем в каждом случае.
С чего начать: определить сообщение и порядок публикации
«Вестник государственной регистрации» — журнал, в котором размещают предусмотренные законом сообщения организаций. Среди распространенных оснований — ликвидация, реорганизация и уменьшение уставного капитала.
Официальный сайт издания — vestnik-gosreg.ru. «Вестник 24» — самостоятельный коммерческий сервис подготовки и сопровождения публикаций, а не редакция журнала.
До оформления заявки проверьте четыре вещи:
Основание публикации. Какое событие произошло и каким документом оно оформлено.
Заявителя. Кто вправе подписать документы и какие полномочия нужно подтвердить.
Содержание сообщения. Какие сведения обязательны именно для вашей процедуры.
Количество публикаций и последовательность действий. Достаточно ли одного объявления или требуется повторное.
Например, при реорганизации по общему правилу сообщение публикуют после внесения записи о начале процедуры в ЕГРЮЛ — дважды с периодичностью один раз в месяц. Это предусмотрено статьей 13.1 закона № 129-ФЗ. Однако применять этот порядок ко всем формам реорганизации автоматически нельзя: для преобразования необходимо учитывать исключение из пункта 5 статьи 58 ГК.
Для подачи в 2027 году используйте требования и график, действующие на дату обращения. Даты из прошлогодней инструкции могут оказаться неподходящими.
Способ 1. Подать объявление самостоятельно
Самостоятельная подача подходит, если сотрудник компании уже занимается такими публикациями или готов разобраться в процедуре.
В этом случае вы организуете весь процесс: от подготовки текста до получения подтверждения выхода объявления.
Как подать заявку
Шаг 1. Создайте личный кабинет на официальном сайте журнала. Укажите действующие контактные данные: они понадобятся для работы с заявкой.
Шаг 2. Выберите вид сообщения. От него зависят поля формы, содержание текста и комплект документов.
Шаг 3. Заполните сведения и подготовьте текст. Проверьте наименование, ИНН, ОГРН, даты и номера решений, сведения об участниках процедуры и порядок обращения кредиторов, если он должен быть указан.
Шаг 4. Подготовьте и подпишите документы. Уточните доступный способ подачи и требования к подтверждению полномочий.
Шаг 5. Пройдите проверку и оплатите размещение. Если редакция запросит уточнения, внесите их и проверьте, сохраняется ли возможность попасть в выбранный выпуск.
Шаг 6. После выхода номера получите подтверждение. Сверьте опубликованный текст с согласованным и сохраните сведения о выпуске.
Обязательно ли покупать КЭП
Не стоит считать, что самостоятельная онлайн-подача возможна исключительно после покупки квалифицированной электронной подписи.
В разъяснении ФНС о сервисе подачи сообщений указаны два варианта: квалифицированная электронная подпись и простая электронная подпись «Картотека». Условия оформления и применения подходящего варианта нужно проверить в действующей инструкции редакции.
Другой вариант — передача документов через представительство журнала. Его порядок и комплект документов также следует уточнить заранее.
Плюсы самостоятельной подачи
Не нужно оплачивать сопровождение посредника.
Вы непосредственно контролируете содержание заявки и переписку.
Полученный опыт пригодится при следующих публикациях.
Минусы
Проверка основания, текста, документов и сроков остается на вашей стороне.
При первом обращении потребуется время на изучение формы и способа подписания.
Уточнения редакции нужно обрабатывать самостоятельно.
Если требуется второе сообщение, его подготовку и срок тоже нужно контролировать.
Когда выбирать: если у вас есть опыт, понятный комплект документов и сотрудник, который сможет вести заявку до выхода номера.
Способ 2. Поручить публикацию частному специалисту
Объявление можно подготовить с помощью частнопрактикующего юриста, специалиста по регистрации бизнеса или другого исполнителя, который занимается такими задачами.
Этот вариант особенно удобен, если человек уже сопровождает ликвидацию или реорганизацию вашей компании: ему знакомы документы и обстоятельства процедуры.
Но формулировка «помогу с публикацией» может означать разный объем работы. Один исполнитель подготовит только текст, другой заполнит заявку, третий возьмет на себя сопровождение до выхода номера.
Что согласовать до оплаты
Попросите зафиксировать:
кто готовит текст и проверяет обязательные сведения;
кто подает заявку и на каком основании действует;
входит ли работа с замечаниями редакции;
кто контролирует оплату и выбранный выпуск;
включена ли повторная публикация, если она требуется;
какое подтверждение вы получите после размещения.
Отдельно уточните, входит ли редакционный сбор в названную цену. Стоимость работы специалиста и стоимость размещения в журнале — разные расходы.
Плюсы
Можно делегировать часть работы или весь процесс.
Исполнитель, знакомый с вашей компанией, быстрее разберется в документах.
Удобно объединить публикацию с другими юридическими задачами.
Минусы
Состав услуги определяется договоренностью: сопровождение до выхода номера не стоит подразумевать автоматически.
Опыт именно в публикациях нужно проверять отдельно.
Срок реакции зависит от доступности конкретного исполнителя.
Если заказана только подготовка текста, подача и контроль заявки останутся за вами.
Когда выбирать: если у вас уже есть проверенный специалист и вы согласовали конкретный результат. Например, не «подготовить документы», а «организовать публикацию и передать подтверждение ее выхода».
Способ 3. Заказать сопровождение в «Вестник 24»
«Вестник 24» помогает пройти весь путь от исходных документов до объявления в журнале.
Обратиться можно без готового текста. Достаточно описать ситуацию: принято решение о ликвидации, планируется присоединение, нужно уменьшить уставный капитал или разобраться, требуется ли сообщение.
Как проходит работа
1. Проверяем задачу и документы. Уточняем вид объявления, необходимые сведения и возможный выпуск. Сообщаем стоимость услуг сервиса.
2. Согласовываем условия и начинаем подготовку. После оплаты услуг готовим текст и заявку. Если сведений недостаточно, объясняем, что нужно дополнить.
3. Согласовываем материалы и организуем подачу. Вы проверяете данные и подписываете необходимые документы. Редакционный сбор рассчитывается по подготовленному тексту и оплачивается отдельно.
4. Сопровождаем заявку до публикации. Помогаем с уточнениями и отслеживаем выход сообщения.
5. Передаем результат. После выхода номера направляем подтверждение размещения и предусмотренные документы.
Что удобно для клиента
Работа полностью онлайн. Документы можно передать в виде читаемых цветных сканов или фотографий.
Собственная КЭП для заказа публикации не нужна. Не приходится специально осваивать электронное подписание заявки.
Текст готовят специалисты. Вам не нужно самостоятельно адаптировать найденный в интернете образец.
Комплект документов проверяется до подачи. Недостающие сведения можно уточнить заранее.
Ближайший выпуск проверяется по готовности заявки. Учитываются документы, проверка редакцией и оплата.
После выхода объявления остается подтверждение. Результат можно проверить по опубликованному сообщению.
Какие ограничения есть
Сопровождение — платная услуга. Если вы регулярно размещаете объявления и уже выстроили самостоятельную работу, этот вариант может потребовать больших денежных расходов.
Кроме того, сервису нужны корректные исходные документы и ваше согласование. Ни один исполнитель не может заменить отсутствующее решение организации или самостоятельно придумать недостающие сведения.
Выход объявления зависит от графика и проверки редакции. Быстро подготовить заявку и немедленно выпустить сообщение в журнале — разные задачи.
Чем подтверждается опыт
По внутренним данным компании на 17 июля 2026 года, услугами направления «Вестник 24» воспользовались 2 700+ клиентов, а команда подготовила и разместила 2 800+ сообщений в журнале.
Сервис развивает ООО «Онлайн услуги 24», работающее с обязательными публикациями с 2022 года. Познакомиться с опытом клиентов можно в карточке компании на Яндекс Картах. Отзывы относятся к разным услугам компании, а не только к «Вестнику».
Для конкретного заказа подтверждением работы будет само объявление: вы получите копию страницы с опубликованным сообщением и документы по услуге.
Размещение объявления в журнале «Вестник государственной регистрации»
Документы онлайн. Без собственной КЭП. Подготовка текста и сопровождение до выхода объявления.
Сравнение трех способов
Критерий
Самостоятельно
Частный специалист
«Вестник 24»
Подготовка текста
На вашей стороне
По договоренности
Входит в сопровождение
Проверка документов
Выполняете сами; редакция проверяет заявку
Зависит от объема услуги
Предусмотрена перед подачей
Работа с заявкой
Ведете сами
Вы или исполнитель
Организует команда сервиса
Контроль выпуска
На вашей стороне
Нужно согласовать
Входит в сопровождение
Расходы
Размещение и возможные сопутствующие затраты
Работа специалиста и размещение
Услуги сервиса и отдельный редакционный сбор
Когда удобно
Есть опыт и время
Есть проверенный исполнитель
Нужно делегировать подготовку и сопровождение
Какие документы подготовить для объявления
Единого комплекта на все случаи нет. Он зависит от вида сообщения, процедуры и лица, которое подписывает заявку.
Для начала соберите:
Реквизиты организации: наименование, ИНН, ОГРН, адрес.
Документ-основание: решение, протокол или другой документ по вашей процедуре.
Сведения о заявителе и его полномочиях: руководителе, ликвидаторе либо представителе.
Данные для текста: даты, сведения об участниках, порядок обращения кредиторов — в зависимости от объявления.
Документы по оплате: в соответствии с выбранным порядком подачи.
Заявление на публикацию и другие формы оформляются по требованиям редакции.
Перед отправкой проверьте, чтобы даты и формулировки совпадали во всех документах. Например, если в решении указан один адрес для требований кредиторов, а в проекте сообщения другой, расхождение нужно устранить до подачи.
В «Вестник 24» можно сначала направить имеющиеся материалы: специалист сообщит, что потребуется дополнительно.
Сколько стоит объявление в Вестнике в 2027 году
Расходы зависят от содержания объявления, числа необходимых публикаций и выбранного способа подготовки.
Редакционный сбор — плата за размещение в журнале. Его рассчитывает редакция по подготовленному тексту и действующим условиям. Это не государственная пошлина.
Услуги сопровождения — подготовка текста, документов, заявки и дальнейшая работа с ней. При самостоятельной подаче отдельного исполнителя вы не оплачиваете.
В «Вестник 24» эти части разделены:
Стоимость услуг сервиса + редакционный сбор = общие расходы на публикацию.
Стоимость услуг сообщается после проверки документов. Точный редакционный сбор определяется отдельно после подготовки текста. Поэтому предварительную оценку расходов не следует путать с окончательным счетом редакции.
Перед заказом полезно уточнить:
за одну или за две публикации указан расчет;
включен ли редакционный сбор;
какие подтверждающие документы входят в услугу;
потребуется ли отдельно оплачивать заказ экземпляра журнала или дополнительных копий.
Сократить расходы иногда помогает точный и лаконичный текст. Но убирать обязательные сведения ради уменьшения объема нельзя.
Как выбрать выпуск и не потерять время
При планировании нужно различать дату окончания приема материалов и дату выхода номера.
К окончанию приема должны быть выполнены условия редакции. Одного сообщения исполнителю «хотим попасть в ближайший выпуск» недостаточно: необходимо подготовить документы, согласовать текст, пройти проверку и обеспечить оплату.
Например, вы передали материалы в последний день приема, но в заявке обнаружилось расхождение с решением. Пока готовится исправление и подписывается обновленный документ, прием в нужный номер может закончиться.
Чтобы снизить вероятность переноса:
Уточните доступный выпуск до начала подготовки.
Передайте полный комплект документов.
Оставьте время на согласование и замечания.
Уточните, когда должна быть подтверждена оплата.
Проверьте принятие заявки и затем — фактический выход объявления.
При повторной публикации учитывайте установленный законом интервал. Два ближайших номера подряд не обязательно подходят для вашей процедуры.
Если определенная дата принципиальна, сообщите об этом при первом обращении. Специалист сможет проверить, реально ли подготовить заявку к нужному выпуску.
Частые вопросы
Можно ли подать объявление без собственной КЭП?
Да, при сопровождении через «Вестник 24» собственная КЭП заказчику не требуется. При самостоятельной подаче также стоит проверить доступность простой подписи «Картотека» или подачи через представительство. Конкретные условия определяются действующими правилами редакции.
Можно ли гарантированно опубликовать объявление сегодня?
Срок подготовки документов и дата выхода журнала не совпадают. Возможность размещения определяется графиком, проверкой заявки и выполнением условий оплаты. Обещание мгновенной публикации нужно оценивать именно с учетом этих ограничений.
Публикация в Вестнике заменяет Федресурс?
Нет, если для процедуры предусмотрены обе публикации. Например, при обычной добровольной ликвидации юридического лица необходимо отдельно учитывать сообщение в журнале и уведомление в Федресурсе. Это отражено в инструкции ФНС по ликвидации. Но требование об обеих площадках нельзя автоматически переносить на любое объявление.
Как понять, что услуга выполнена?
Попросите подтверждение выхода сообщения с указанием номера и даты журнала. Проверьте реквизиты организации и опубликованный текст. Оплаченный счет или отправленная заявка сами по себе не подтверждают публикацию.
Какой способ выбрать
Самостоятельная подача подходит тем, кто знает процедуру и готов вести заявку до выхода номера. Частный специалист удобен, когда уже сопровождает вашу компанию и берет на себя понятный, согласованный объем работы.
Если публикация для вас — отдельная задача, которую нужно передать специалистам, обратитесь в «Вестник 24». Начать можно с документов и короткого описания ситуации. Мы проверим вид сообщения, уточним возможный выпуск, сообщим стоимость услуг и объясним порядок расчета редакционного сбора.
Размещение объявления в журнале «Вестник государственной регистрации»
Документы онлайн. Без собственной КЭП. Подготовка текста и сопровождение до выхода объявления.
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