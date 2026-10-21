Как оформить реорганизацию в форме присоединения в 2027 году

Реорганизация ООО онлайн от 19 900 ₽. Поможем закрыть ООО. Определим порядок действий и подготовим расчет стоимости с учетом вашей ситуации.

Если хотите поручить подготовку документов и координацию процедуры специалистам, рекомендуем начать с расчета стоимости присоединения в «Онлайн услуги 24» . Компания изучит сведения об участниках, согласует состав работ и поможет выстроить календарь — от корпоративных решений до проверки результата в ЕГРЮЛ.

Разберем процедуру на примере присоединения одного ООО к другому и сравним три способа ее организации: самостоятельно, с частным юристом и через юридическую компанию.

Основная сложность — согласовать действия участников. Пока одна компания готовит документы, у другой уже может идти срок публикации. А завершить реорганизацию сразу после второго объявления в «Вестнике» не получится: нужно проверить несколько сроков.

Поэтому до начала процедуры принимающей компании важно понимать, что именно она получает. Присоединение не освобождает бизнес от долгов и не заменяет проверку финансового состояния второй стороны.

Вместе с имуществом и дебиторской задолженностью переходят долги и обязательства по договорам. Обязанности по уплате налогов также исполняет правопреемник по правилам статьи 50 НК.

к «Маяку» переходят права и обязанности «Севера».

«Маяк» 1 продолжает работать со своими ИНН и ОГРН;

«Север» прекращает существование после соответствующей записи в ЕГРЮЛ;

При присоединении одна или несколько организаций прекращают деятельность, а их права и обязанности переходят к уже существующей компании. Новое юридическое лицо не создается. Такой порядок предусмотрен статьей 58 ГК .

Что происходит с компаниями при присоединении

Практически полезно составить одну таблицу: задача, ответственная сторона, документ и срок. Тогда будет понятно, кто готовит решения, кто передает сведения для публикаций и кто отвечает за бухгалтерские вопросы.

Работники и споры. Проверьте трудовые отношения, судебные дела и исполнительные производства. При необходимости отдельно оцените антимонопольные и другие специальные согласования.

Договоры, лицензии и разрешения. Определите, какие уведомления, согласования или изменения сведений потребуются. Универсальное правопреемство не означает, что все вопросы с разрешительной документацией решатся автоматически.

Налоги и учет. Уточните состояние расчетов с бюджетом, наличие несданной отчетности, требования налоговой и готовность бухгалтерских данных к передаче.

Имущество и обязательства. Соберите сведения о недвижимости, оборудовании, денежных средствах, кредитах, займах, поручительствах, залогах и задолженности перед контрагентами.

Даже если у компаний один собственник, начните с проверки обеих организаций. Это поможет заранее увидеть вопросы, которые способны изменить сроки и стоимость процедуры.

Что проверить до оформления документов

Пошаговая инструкция по присоединению ООО

Шаг 1. Согласуйте условия присоединения

Сначала определите, какое ООО продолжит деятельность, а какое присоединяется к нему. Затем согласуйте: состав участников и размеры долей в продолжающей работу компании;

изменения уставного капитала и устава;

вопросы управления компанией;

порядок передачи документов и учетных данных;

распределение обязанностей по уведомлениям и публикациям;

порядок и сроки совместного заседания участников. Уставные капиталы и доли нельзя рассчитывать простым сложением без анализа структуры владения. Закон предусматривает случаи погашения долей, в том числе при взаимном участии обществ. Эти правила установлены статьей 53 закона об ООО. На этой основе готовят договор о присоединении. Во всех документах должно одинаково описываться направление процедуры: кто присоединяется и кто становится правопреемником.

Шаг 2. Примите решения в каждой компании

Решение о реорганизации принимает каждое участвующее ООО. Совпадение собственников или руководителей не отменяет самостоятельность компаний. При нескольких участниках решение о реорганизации принимают единогласно. Единственный участник оформляет письменное решение. До подписания необходимо проверить требования к подтверждению решений с учетом законодательства и уставов. Основание — статьи 37 и 39 закона об ООО. Участники каждого общества также утверждают договор о присоединении. Лучше согласовать документы обеих компаний до принятия первого решения. После его оформления уже могут начаться сроки отдельных обязательных действий. Ожидание второй стороны не всегда позволяет отложить публикацию первой.

Шаг 3. Уведомите ФНС о начале реорганизации

Для уведомления используется форма Р12003. К ней прилагают решения участвующих компаний. При присоединении уведомление направляет общество, которое приняло решение последним, либо общество, определенное решением о реорганизации. Для нескольких участников срок подачи отсчитывают от последнего решения: три рабочих дня после его даты. На основании уведомления ФНС вносит в ЕГРЮЛ сведения о начале реорганизации. Основные правила установлены статьей 13.1 закона № 129-ФЗ, порядок подачи описан в сервисе регистрации ФНС. После подачи сохраните подтверждение приема документов и проверьте записи по обеим компаниям. Подачу Р12003 и подготовку сообщений в Федресурс организуйте параллельно: у этих действий разные правила определения срока.

Шаг 4. Опубликуйте сообщения о реорганизации в Федресурсе

Для Федресурса обязанность проверяют по каждому юридическому лицу, участвующему в присоединении. Общее уведомление ФНС не заменяет публикации от имени компаний. По общему правилу сведения вносят в течение трех рабочих дней с даты возникновения соответствующего факта. При подготовке присоединения срок проверяют от решения каждой организации. Основание — подпункт «н.6» пункта 7, пункты 8–9 статьи 7.1 закона № 129-ФЗ. Если «Север» принял решение раньше «Маяка», нельзя автоматически считать срок Федресурса для обоих обществ от более поздней даты. В сообщениях необходимо корректно отразить: форму реорганизации — присоединение;

сведения обо всех участвующих обществах;

компанию, которая продолжает деятельность;

реквизиты решений;

порядок, сроки и условия предъявления требований кредиторами. Для обычного присоединения двух ООО подготовку публикаций организуют по обеим компаниям. Проверять нужно не только наличие текста в реестре, но и то, чья обязанность исполнена. Если не хотите самостоятельно работать с реестром, можно заказать публикации о реорганизации через «Федресурс 24». Специалисты проверят решения, состав участников и сроки, подготовят сообщения и организуют размещение без собственной КЭП клиента. После публикации вы получаете ссылки и подтверждающие документы. По условиям сервиса оплата производится после размещения сообщений. Публикация в Федресурсе о реорганизации Полностью онлайн. Без собственной КЭП. Оплата после публикации. Рассчитать стоимость

Шаг 5. Направьте письма известным кредиторам

Каждая компания должна обеспечить письменное уведомление своих известных кредиторов. Срок — пять рабочих дней после даты направления уведомления о начале реорганизации в регистрирующий орган, если специальный закон не устанавливает иной порядок. Это предусмотрено пунктом 2 статьи 13.1 закона № 129-ФЗ. Не откладывайте письма до выхода объявлений в журнале. Публикации и персональные уведомления — самостоятельные действия. Составьте список кредиторов, проверьте адреса и сохраните доказательства направления сообщений. Отдельно организуйте прием требований и их передачу ответственному юристу.

Шаг 6. Разместите первое и второе сообщения в «Вестнике»

После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры публикуют уведомление о реорганизации в «Вестнике государственной регистрации». При присоединении нескольких компаний размещают два общих уведомления от имени всех участников с периодичностью один раз в месяц. Организует публикации последняя принявшая решение либо специально определенная компания. Основание — статья 60 ГК. Таким образом, для присоединения двух ООО не требуется заказывать по отдельной паре объявлений для каждого общества. В тексте должны быть понятны: состав участников;

направление присоединения;

сведения о продолжающей работу компании;

основания реорганизации;

порядок и условия предъявления требований кредиторами. Первый и второй выпуски лучше планировать вместе. Две публикации с разрывом в неделю не выполняют требование о месячной периодичности. При этом дата выхода зависит от календаря журнала, проверки заявки, готовности документов и оплаты. Подготовку и сопровождение обоих сообщений можно поручить «Вестнику 24». Сервис помогает оформить публикации дистанционно, без собственной КЭП клиента, и получить подтверждение размещения. При расчете стоимости уточните расходы на оба объявления: услуги сопровождения и редакционные платежи. Размещение объявления в журнале «Вестник государственной регистрации» Документы онлайн. Без собственной КЭП. Подготовка текста и сопровождение до выхода объявления. Отправить

Шаг 7. Подготовьте передачу дел и рассмотрите требования кредиторов

Пока идут обязательные сроки, займитесь содержательной частью присоединения. Необходимо сверить имущество и обязательства, провести необходимые учетные действия, подготовить передачу договоров, первичных документов, кадровых материалов и доступов к рабочим системам. Передаточный акт требует отдельного внимания. Он упоминается в статье 53 закона об ООО и статье 17 закона № 129-ФЗ. При этом права и обязанности при присоединении переходят в силу универсального правопреемства независимо от составления акта — это разъяснено в пункте 26 постановления Пленума Верховного суда № 25. В актуальном перечне ФНС передаточный акт как регистрационный документ указан для разделения и выделения. Поэтому нельзя автоматически объявлять его отсутствие основанием для отказа в регистрации присоединения. Для самой передачи бизнеса акт, описи и реестры все равно полезны: они позволяют зафиксировать, какие документы, активы и обязательства проверены и переданы. Сотрудников не нужно увольнять только из-за присоединения. Сама реорганизация не является основанием для расторжения трудовых договоров. Изменение условий труда, сокращение и отказ работника от продолжения работы рассматриваются отдельно. Основание — статья 75 ТК. Требования кредиторов также нельзя оставлять без рассмотрения. При наличии установленных законом оснований кредитор вправе потребовать досрочного исполнения обязательства, а при невозможности — его прекращения и возмещения убытков. Для таких требований предусмотрен срок не позднее 30 дней после последней публикации. Истечение этих 30 дней не списывает задолженность. Обязательства, которые сохраняются, переходят к правопреемнику.

Шаг 8. Оформите изменения в продолжающем работу ООО

В порядке, предусмотренном договором о присоединении, проводят совместное заседание участников. На нем решают вопросы изменений устава, предусмотренных договором, а при необходимости — органов управления и другие связанные вопросы. Проверьте согласованность документов: кто становится участником продолжающего работу общества;

какие доли и уставный капитал отражаются;

кто будет руководителем;

какие изменения нужно внести в устав и ЕГРЮЛ. Нельзя считать, что запись о прекращении присоединяемого ООО автоматически исправит все сведения о правопреемнике.

Шаг 9. Подайте документы на завершение присоединения