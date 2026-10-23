Как разместить результаты обязательного аудита в Федресурсе в 2027 году: три способа

Здесь важно не перепутать документы и сроки: передача заключения в ФНС не заменяет публикацию в реестре, а отправка заявки исполнителю еще не означает, что сообщение размещено.

Сделать публикацию можно самостоятельно, через нотариуса или с помощью специализированного сервиса. Разберем, какие действия, документы и расходы предполагает каждый вариант.

Если заключение уже подписано, а вы не хотите разбираться с электронной подписью, настройками компьютера и заполнением сообщения, рекомендуем третий способ — размещение результатов аудита через «Федресурс 24». Специалисты проверят сведения, подготовят текст и организуют публикацию дистанционно, без оформления собственной КЭП клиента.