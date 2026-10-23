Как разместить результаты обязательного аудита в Федресурсе в 2027 году: три способа

Здесь важно не перепутать документы и сроки: передача заключения в ФНС не заменяет публикацию в реестре, а отправка заявки исполнителю еще не означает, что сообщение размещено.
Сделать публикацию можно самостоятельно, через нотариуса или с помощью специализированного сервиса. Разберем, какие действия, документы и расходы предполагает каждый вариант.
Если заключение уже подписано, а вы не хотите разбираться с электронной подписью, настройками компьютера и заполнением сообщения, рекомендуем третий способ — размещение результатов аудита через «Федресурс 24». Специалисты проверят сведения, подготовят текст и организуют публикацию дистанционно, без оформления собственной КЭП клиента.
Размещение аудиторского заключения в Федресурсе
За 1 час. Полностью онлайн. Без собственной КЭП. Оплата после публикации.
Кто должен публиковать сведения об обязательном аудите
В обычной ситуации обязанность лежит на аудируемой организации — компании, чью отчетность проверяли. Сам факт проведения аудита не означает, что аудитор автоматически разместит сообщение за заказчика.
Сначала необходимо установить, является ли аудит обязательным. Основания предусмотрены статьей 5 закона № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и специальными федеральными законами.
Например, для обычной коммерческой организации, на которую не распространяются исключения, обязательный аудит может возникнуть при превышении хотя бы одного показателя:
доход от предпринимательской деятельности за год, предшествующий отчетному, — 800 млн рублей;
активы бухгалтерского баланса на конец года, предшествующего отчетному, — 400 млн рублей.
Это не единственные основания. Обязанность может зависеть от статуса организации, ее деятельности и других обстоятельств.
Практическая деталь: если в 2027 году проводится аудит отчетности за 2026 год, для названных финансовых критериев проверяют показатели 2025 года. Год публикации и год, показатели которого используются для определения обязательности аудита, могут различаться.
Публикацию сведений регулирует подпункт «л.2» пункта 7 статьи 7.1 закона № 129-ФЗ. Использовать старую ссылку на часть 6 статьи 5 Закона об аудиторской деятельности как действующее основание уже неправильно.
Если аудит проводился добровольно, сама по себе выдача заключения обычно не создает аналогичной обязанности. Но другие основания раскрытия сведений нужно проверить отдельно.
Что публикуют: заключение целиком или сведения о нем
В поиске часто используют выражение «загрузить аудиторское заключение в Федресурс». Однако общая обязанность состоит в раскрытии предусмотренных законом сведений, а не в обязательном размещении полного скана документа во всех случаях.
Для подготовки сообщения понадобятся:
реквизиты аудируемой организации;
отчетный период и сведения о проверенной отчетности;
наименование аудиторской организации или данные индивидуального аудитора;
ИНН и ОГРН аудитора — в применимом составе;
дата аудиторского заключения;
информация об обязанности представлять отчетность и заключение в ГИР БО.
Состав сообщения зависит от ситуации. Если отчетность и заключение не подлежат представлению в ГИР БО, дополнительно раскрываются мнение аудитора о достоверности отчетности и существенные обстоятельства — с учетом предусмотренных законом ограничений. Такое различие разъяснено в информационном сообщении Минфина № ИС-аудит-48.
Здесь важно различать две ситуации:
организация освобождена от представления документов в ГИР БО;
организация обязана их представить, но документы пока не переданы или не видны в открытом доступе.
Это разные обстоятельства. По одному отсутствию заключения в публичной выдаче нельзя определять состав сообщения.
Полный файл заключения может понадобиться специалисту для проверки данных. Но передача документа исполнителю и его публикация в открытом реестре — разные действия.
В какой срок нужно разместить результаты аудита
Общий срок внесения сведений в Федресурс — три рабочих дня с даты возникновения соответствующего факта, если специальный закон не устанавливает иное. Основание — пункт 9 статьи 7.1 закона № 129-ФЗ.
Для обычного случая результатов обязательного аудита ориентиром служит дата надлежащим образом подписанного аудиторского заключения. Не стоит откладывать публикацию до годового собрания, утверждения отчетности или появления документа в ГИР БО.
Пример расчета в 2027 году
Заключение подписано в пятницу, 19 марта 2027 года.
При обычной пятидневной рабочей неделе:
Дата
Расчет
20–21 марта
Выходные
22 марта, понедельник
Первый рабочий день
23 марта, вторник
Второй рабочий день
24 марта, среда
Третий рабочий день
В этом примере сообщение следует разместить не позднее 24 марта. Отсчет периода начинается со следующего дня после события по общему правилу статьи 191 ГК.
Если заключение передали вам позже указанной в нем даты, не считайте автоматически, что срок начался заново. Сохраните подтверждения передачи, организуйте публикацию без промедления и отдельно оцените обстоятельства задержки.
Практический совет: еще при согласовании аудита договоритесь, что окончательное подписанное заключение направят ответственному сотруднику в день его оформления.
Почему подачи заключения в ФНС недостаточно
Федресурс и государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности — разные ресурсы.
Действие
Для чего выполняется
Передача аудиторского документа в ФНС для ГИР БО
Формирование государственного ресурса бухгалтерской отчетности
Публикация сведений в Федресурсе
Раскрытие предусмотренной законом информации о деятельности организации
Для обычной годовой отчетности аудиторский отчет представляют вместе с отчетностью либо в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за его датой, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным, если специальный закон не предусматривает другого. Это отдельное правило части 6 статьи 18 закона № 402-ФЗ.
Переносить этот десятидневный срок на публикацию в Федресурсе нельзя.
Размещение аудиторского заключения в Федресурсе
За 1 час. Полностью онлайн. Без собственной КЭП. Оплата после публикации.
Способ 1. Разместить сообщение самостоятельно
Самостоятельная публикация подходит организации, у которой уже есть работающая квалифицированная электронная подпись, настроенное рабочее место и сотрудник, знакомый с реестром.
Порядок действий
Проверьте обязанность и срок. Определите отчетный период, дату заключения и состав раскрываемых сведений.
Подготовьте КЭП и полномочия подписанта. Подпись должна действовать, а подписант — иметь право работать от имени организации.
Проверьте рабочее место. Для подписания могут потребоваться криптопровайдер, компонент электронной подписи и настройки браузера. Используйте актуальные инструкции оператора.
Войдите в личный кабинет на официальном сайте Федресурса.
Создайте сообщение соответствующего вида. Заполните сведения об организации, отчетности и аудите.
Проверьте текст, подпишите и оплатите публикацию в порядке, предусмотренном системой.
Убедитесь, что сообщение опубликовано. Сохраните его номер, дату и ссылку.
Технические требования к подписи и рабочему месту описаны в документации оператора Федресурса. Перед размещением проверяйте доступные обновления инструкций и программ.
Плюсы
Не нужно оплачивать сопровождение посредника.
Компания контролирует подготовку и отправку сообщения.
При регулярных публикациях отработанный процесс удобно выполнять внутри организации.
Минусы
Состав сведений и срок необходимо определить самостоятельно.
Настройка подписи и программ может потребовать времени.
Нужно учитывать плату оператору, возможные расходы на программное обеспечение и рабочее время сотрудника.
Проверка реквизитов, текста и статуса публикации остается на вашей стороне.
Когда выбирать: если техническая часть уже настроена, публикации происходят регулярно и есть сотрудник, которому можно поручить проверку содержания.
Способ 2. Разместить сведения через нотариуса
Нотариус может внести сообщение в Федресурс для организации. Такой порядок предусмотрен функционалом реестра: сообщение публикуется от лица организации, а в нем указывается внесший сведения нотариус. Плата оператору сохраняется. Это описано в руководстве Федресурса для нотариусов.
Как организовать публикацию
Сначала свяжитесь с нотариальной конторой и уточните:
выполняет ли нотариус такое действие;
какие документы необходимы;
кто готовит текст сообщения;
в какой срок возможно размещение;
как организовано взаимодействие;
из чего складывается итоговая стоимость.
Подготовьте сведения об организации, документы о полномочиях заявителя и аудиторское заключение. Конкретный комплект согласуйте заранее, чтобы не тратить ограниченный срок публикации на повторную подготовку документов.
Плюсы
Для публикации через нотариуса при очном обращении не нужно оформлять собственную КЭП.
Не требуется самостоятельно настраивать рабочее место для работы с реестром.
Удобно, если компания уже взаимодействует с нотариусом и может заранее согласовать размещение.
Минусы
Помимо платы оператору возникают расходы на нотариальное действие.
Необходимо согласовать время и порядок взаимодействия.
Подготовку текста и проверку состава сведений нужно заранее обсудить: не следует считать, что любой объем сопровождения автоматически включен в стоимость.
Когда выбирать: если вам подходит нотариальный формат и удается организовать размещение в пределах установленного срока.
Способ 3. Поручить публикацию сервису «Федресурс 24»
Этот вариант удобен, когда публикация нужна разово или периодически, а создавать внутри компании отдельный процесс работы с реестром нецелесообразно.
В «Федресурс 24» можно заказать подготовку и размещение сведений об обязательном аудите.
Что получает клиент
Полностью онлайн: документы передаются дистанционно.
Без собственной КЭП: используется подпись уполномоченного публикатора.
Подготовка текста: специалисты проверяют сведения об организации, отчетности и аудиторе.
Срочное размещение от одного часа: при полном комплекте документов, в рабочее время и технической доступности реестра.
Оплата после публикации: сначала можно проверить результат.
Подтверждение: ссылка на сообщение и документы по оказанной услуге.
Как проходит работа
Вы сообщаете ИНН организации, отчетный период и дату заключения. Специалист уточняет обстоятельства и стоимость, проверяет материалы и подготавливает документы для оформления публикации.
Обычно для оформления нужны паспорт подписанта и заявление; при работе через представителя — также доверенность. Сведения из аудиторского заключения и дополнительные документы предоставляются по ситуации.
После размещения вы проверяете сообщение в реестре и оплачиваете услугу.
Чем подтверждается опыт
По внутренним данным компании на 17 июля 2026 года, через направление «Федресурс 24» размещено более 9 500 сообщений для 7 000+ клиентов. Эти показатели относятся ко всем видам публикаций в Федресурсе, а не только к аудиту. Информация о работе сервиса также представлена на странице компании.
Для конкретного заказа главный подтверждаемый результат — опубликованное сообщение, которое можно открыть и проверить.
Плюсы и ограничения
Основное преимущество — возможность передать специалистам подготовку текста и техническое размещение, сохранив контроль над исходными данными и результатом.
Ограничения тоже есть: сопровождение платное, документы необходимо предоставить своевременно, а неточности в исходных сведениях могут потребовать уточнений. Обращение в сервис в последний момент само по себе не гарантирует публикацию до истечения срока.
Размещение аудиторского заключения в Федресурсе
За 1 час. Полностью онлайн. Без собственной КЭП. Оплата после публикации.
Сколько стоит публикация: что сравнивать
При выборе способа полезно сравнивать весь состав расходов.
Способ
Из чего складываются затраты
Самостоятельно
Плата оператору; при необходимости — подпись, программное обеспечение, настройка и время сотрудника
Через нотариуса
Плата оператору и нотариальный тариф; состав работ уточняется заранее
Через «Федресурс 24»
Плата оператору и сопровождение публикации по согласованному расчету
Если КЭП и рабочее место уже готовы, самостоятельный вариант может быть экономичным. Если все приходится организовывать ради одного сообщения, нужно учитывать и подготовительные затраты.
Перед заказом попросите назвать итоговую стоимость, уточнить включенные работы и порядок оплаты. Тариф оператора — плата за размещение в реестре, а не государственная пошлина.
На 2027 год проверяйте действующие тарифы на дату заказа: цены из старых инструкций могут быть неактуальны.
Что проверить после размещения
Независимо от выбранного способа откройте опубликованное сообщение и сверьте:
наименование, ИНН и ОГРН организации;
отчетный период;
сведения об аудиторе;
дату аудиторского заключения;
заполненные сведения о ГИР БО;
дополнительные данные, если они необходимы для вашей ситуации.
Сохраните ссылку, номер и дату публикации вместе с документами по аудиту.
Черновик, оплаченный счет или отправленная исполнителю заявка не подтверждают, что сообщение уже опубликовано.
Частые вопросы
Нужно ли публиковать сведения, если аудитор не обнаружил существенных нарушений?
Да, если аудит обязателен и организация должна раскрыть сведения. Положительный результат проверки сам по себе не освобождает от публикации.
Нужно ли обязательно выкладывать полный скан заключения?
Общая норма требует раскрытия установленного состава сведений. Необходимость прикреплять файл нужно проверить для конкретной ситуации и формата сообщения.
Можно ли поручить размещение аудиторской компании?
Можно согласовать отдельное сопровождение, если она оказывает такую услугу. Но проведение аудита не означает автоматического исполнения обязанности по публикации. Уточните, кто отвечает за размещение и какое подтверждение вы получите.
Что делать, если срок уже пропущен?
Проверьте состав сведений и разместите сообщение без дальнейшего промедления. Сохраните документы, позволяющие установить даты оформления и получения заключения.
Поздняя публикация не отменяет возможную ответственность за уже допущенное нарушение. Она предусмотрена частями 6–8 статьи 14.25 КоАП.
Какой способ выбрать бухгалтеру, который публикует результаты аудита раз в год?
Если компания уже работает с Федресурсом, самостоятельная публикация может быть удобной. Если приходится каждый раз восстанавливать доступ, проверять настройки и заново изучать форму, разумно передать размещение специалистам.
Чтобы начать, подготовьте ИНН организации, отчетный период и аудиторское заключение, затем запросите расчет стоимости в «Федресурс 24».
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