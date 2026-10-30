Публикация о ликвидации ООО в Федресурсе: сроки, образец сообщения и стоимость

При обычной добровольной ликвидации ООО сообщение в Федресурсе — самостоятельная обязанность. Подача документов в налоговую и объявление в «Вестнике государственной регистрации» ее не заменяют.

Разберем, когда размещать сообщение, какие сведения подготовить, как составить текст и из чего складывается стоимость публикации.

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