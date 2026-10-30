Публикация о ликвидации ООО в Федресурсе: сроки, образец сообщения и стоимость

При обычной добровольной ликвидации ООО сообщение в Федресурсе — самостоятельная обязанность. Подача документов в налоговую и объявление в «Вестнике государственной регистрации» ее не заменяют.
Разберем, когда размещать сообщение, какие сведения подготовить, как составить текст и из чего складывается стоимость публикации.
Если хотите поручить подготовку текста и работу с реестром специалистам, можно заказать публикацию о ликвидации в «Федресурс 24». Сервис проверит документы и срок, подготовит сообщение и организует размещение — дистанционно, без оформления собственной КЭП специально для публикации.
Публикация в Федресурсе о ликвидации
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Нужно ли публиковать сообщение о ликвидации ООО в Федресурсе
Да, если компания проходит обычную процедуру добровольной ликвидации.
Обязанность предусмотрена подпунктом «н.5» пункта 7 статьи 7.1 Закона № 129-ФЗ. В уведомлении раскрывают сведения о решении ликвидировать организацию, ликвидаторе или ликвидационной комиссии, порядке, сроках и условиях предъявления требований кредиторами. Основание — статья 7.1 закона № 129-ФЗ.
Для этой обязанности не имеет значения, что у ООО:
один участник;
небольшой оборот;
нет работников;
давно не ведется деятельность;
по данным бухгалтерии отсутствуют долги.
Если выбрана обычная добровольная ликвидация, эти обстоятельства сами по себе не освобождают от публикации.
Сначала убедитесь, по какой процедуре закрывается компания. Упрощенное исключение субъектов МСП из ЕГРЮЛ — отдельный порядок. Его нельзя автоматически приравнивать к добровольной ликвидации и заказывать для него стандартный комплект публикаций. Условия упрощенного прекращения деятельности описаны на сайте ФНС. При банкротстве и других специальных процедурах также действуют свои правила.
Кто отвечает за публикацию
Сообщение размещают от имени ликвидируемого ООО. После назначения ликвидатора или формирования ликвидационной комиссии организацию этой работы обеспечивает ликвидатор либо руководитель комиссии.
Техническую подготовку и размещение можно поручить специалисту. При этом необходимо правильно оформить полномочия и проверить, что сообщение опубликовано именно в отношении нужной организации.
Если единственный участник назначил ликвидатором самого себя, отдельного исключения нет: сведения все равно нужно разместить.
Срок публикации в Федресурсе: три рабочих дня
Общий срок внесения сведений — три рабочих дня с даты возникновения соответствующего факта. Для рассматриваемого сценария ориентиром служит дата принятия решения о ликвидации.
Не следует отсчитывать этот срок:
от получения листа записи ЕГРЮЛ;
от выхода объявления в «Вестнике»;
от передачи документов бухгалтеру или юристу;
от обращения в сервис публикации.
Планировать размещение нужно сразу после оформления решения.
Сначала уведомление ФНС, затем публикация
Есть важная последовательность: сведения о решении ликвидировать организацию можно публиковать после представления сообщения об этом в регистрирующий орган. Это требование пункта 2 статьи 20 закона № 129-ФЗ.
При этом закон связывает возможность публикации с представлением сообщения в ФНС, а не с ожиданием записи в ЕГРЮЛ. Ожидание регистрационного результата не продлевает срок размещения в Федресурсе. Правила уведомления о ликвидации — статья 20 закона № 129-ФЗ.
Пример расчета срока
Решение о ликвидации ООО и назначении ликвидатора принято в понедельник, 19 октября 2026 года.
Три следующих рабочих дня:
День
Дата
Первый
Вторник, 20 октября
Второй
Среда, 21 октября
Третий
Четверг, 22 октября
В обычной ситуации сообщение должно быть опубликовано не позднее 22 октября. До публикации необходимо представить уведомление в ФНС.
Практически удобно заранее согласовать подачу документов в налоговую, подготовить текст и передать сведения для размещения, чтобы не оставлять всю работу на последний день.
ФНС, Федресурс и «Вестник»: чем отличаются обязанности
При ликвидации компания взаимодействует с несколькими площадками. У каждой своя задача.
Куда направляют сведения
Что делают
Для чего
ФНС
Представляют уведомление о принятом решении и назначении ликвидатора
Чтобы регистрирующий орган внес сведения о процедуре в ЕГРЮЛ
Федресурс
Публикуют уведомление о ликвидации
Чтобы раскрыть предусмотренные законом сведения в ЕФРСФДЮЛ
«Вестник государственной регистрации»
Размещают сообщение о ликвидации и приеме требований кредиторов
Чтобы выполнить требование о публикации в установленном СМИ
Срок для предъявления требований кредиторами — не менее двух месяцев с момента публикации в «Вестнике». Его не нужно отсчитывать от даты сообщения в Федресурсе.
Кроме того, известных кредиторов уведомляют письменно. Публикации не заменяют эту отдельную обязанность. Порядок установлен статьей 63 ГК.
Чтобы согласовать тексты и сроки двух размещений, можно подготовить документы одновременно. Сообщение в реестре сопровождает «Федресурс 24», а публикацию о ликвидации в журнале — «Вестник 24». Для журнала отдельно проверяют комплект документов и ближайший доступный выпуск.
Какие документы и сведения подготовить
Для подготовки сообщения удобно собрать следующий комплект:
Что подготовить
Зачем это нужно
Решение единственного участника или протокол общего собрания
Проверить основание ликвидации, дату и сведения о назначении ликвидатора
Наименование, ИНН, ОГРН и адрес ООО
Правильно идентифицировать организацию
Сведения о ликвидаторе или ликвидационной комиссии
Указать, кто организует процедуру
Адрес для предъявления требований кредиторами
Объяснить, куда направлять документы
Порядок и срок приема требований
Подготовить соответствующую часть текста
Контактные данные для связи
Уточнить сведения и согласовать публикацию
Подтверждение представления уведомления в ФНС
Проверить последовательность действий
Если документы подписывает представитель, нужно проверить его полномочия.
При обращении в сервис для оформления услуги также могут потребоваться паспорт подписанта, подписанное заявление на публикацию и доверенность. Документы для проверки полномочий и сведения, которые попадут в публичное сообщение, — разные вещи. В частности, копию паспорта не нужно включать в текст объявления.
Не рассчитывайте только на формулу «достаточно двух документов»: для подготовки корректного сообщения исполнитель должен получить все необходимые сведения о самой ликвидации.
Образец сообщения о ликвидации ООО в Федресурсе
Ниже — основа текста для ситуации, когда решение принимает единственный участник и назначается один ликвидатор.
Общество с ограниченной ответственностью «[Наименование]», ОГРН [номер], ИНН [номер], адрес: [адрес юридического лица], уведомляет о принятии решения о ликвидации.
Решение принято единственным участником общества [дата], решение № [номер, если присвоен].
Ликвидатором общества назначен [фамилия, имя, отчество при наличии].
Требования кредиторов принимаются в письменной форме в течение двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации общества в журнале «Вестник государственной регистрации» по адресу: [почтовый индекс и полный адрес для направления требований].
Получатель: ликвидатор ООО «[Наименование]». Контактный телефон: [номер].
Что проверить перед использованием образца
Основание решения. Если участников несколько, вместо решения единственного участника укажите общее собрание и реквизиты протокола.
Кто проводит ликвидацию. Если сформирована комиссия, текст нужно адаптировать под сведения о ней и ее руководителе.
Срок требований кредиторов. В примере установлены два месяца. Если для вашей процедуры предусмотрен более длительный срок, в тексте должен быть указан именно он.
Точка отсчета. Два месяца связаны с публикацией в «Вестнике». Не заменяйте эту формулировку на «с даты настоящего сообщения», если размещаете текст в Федресурсе.
Адрес. Проверьте, что по указанному адресу действительно можно получить корреспонденцию. Формально заполненная строка не поможет, если письма кредиторов будут возвращаться.
Текст и отдельные поля формы реестра должны соответствовать друг другу. Перед размещением сверьте их с решением о ликвидации и реквизитами ООО.
Как самостоятельно разместить сообщение в Федресурсе
Самостоятельный способ подходит, если есть необходимые полномочия, действующая квалифицированная электронная подпись и возможность работать в личном кабинете.
Порядок действий следующий:
Подготовьте документы и текст. Проверьте дату решения, сведения о ликвидаторе и порядок предъявления требований.
Представьте уведомление в ФНС. Публикация должна следовать после этого действия.
Обеспечьте доступ к личному кабинету на официальном сайте Федресурса. Проверьте КЭП, полномочия подписанта и работу необходимого программного обеспечения.
Выберите сообщение о ликвидации юридического лица. Заполните сведения об организации и остальные предусмотренные формой поля.
Выполните действия по подписанию и оплате, предусмотренные кабинетом. Перед отправкой еще раз проверьте текст.
Убедитесь, что сообщение опубликовано. Сохраните его номер, дату и ссылку.
Заявка, черновик или перечисление денег еще не подтверждают исполнение обязанности. Результат — опубликованное сообщение в реестре.
Как разместить сообщение без собственной КЭП
Для разовой публикации не всегда удобно выпускать подпись и разбираться с настройками рабочего места. Подготовку и размещение можно поручить специализированному сервису.
«Федресурс 24» сопровождает публикацию сообщений о ликвидации:
проверяет представленные сведения и срок;
готовит текст сообщения;
организует размещение с КЭП уполномоченного публикатора;
направляет ссылку и подтверждающие документы.
Для клиента это означает:
Полностью дистанционную работу: документы передаются онлайн.
Без собственной КЭП специально для публикации: техническую часть организует исполнитель.
Оплату после размещения: сначала можно проверить сообщение в реестре.
Возможность срочной публикации от одного часа: при полном комплекте документов, в рабочее время и при технической доступности реестра.
По данным компании на странице услуги, «Федресурс 24» разместил более 5 000 сообщений о ликвидации. Эта цифра относится к публикациям, а не к количеству полностью завершенных процедур закрытия бизнеса.
Важно: размещение сообщения без собственной КЭП относится именно к публикации. Другие действия при ликвидации, включая предусмотренное законом нотариальное оформление и подачу документов, выполняются по своим правилам.
Сколько стоит публикация о ликвидации в Федресурсе
Стоимость зависит от выбранного способа размещения. Полезно сразу разделить расходы:
Расход
Когда возникает
Плата оператору реестра
При размещении сообщения по действующему тарифу
Электронная подпись и необходимые технические средства
Если для самостоятельной работы их еще нет
Подготовка и сопровождение публикации
При обращении к исполнителю
Услуги нотариуса
Если выбран нотариальный способ передачи сведений
Плату оператору Федресурса иногда называют госпошлиной, но это плата за размещение сведений в реестре.
При заказе сопровождения уточните итоговую сумму: включены ли в нее плата оператору, подготовка текста, проверка сведений и срочность. Если плата реестру уже учтена в расчете, прибавлять ее повторно не нужно.
Публикация в «Вестнике государственной регистрации» оплачивается отдельно. У нее собственный порядок расчета редакционного сбора.
В «Федресурс 24» стоимость согласуют после проверки исходных данных. Чтобы получить расчет публикации, удобно сразу направить решение о ликвидации и сообщить, когда уведомление было представлено в ФНС.
Что делать, если срок пропущен
Если решение уже принято, а сообщения в Федресурсе нет, сначала проверьте фактические даты:
Когда принято решение о ликвидации.
Когда уведомление представлено в ФНС.
Не размещал ли сообщение другой исполнитель.
Какие сведения и документы готовы для публикации.
Если обязанность не исполнена, сообщение нужно подготовить и разместить без дальнейшего промедления. Публикация задним числом невозможна, а изменение даты в тексте не заменяет фактическую дату размещения.
Поздняя публикация не отменяет сам факт просрочки. Ответственность зависит от характера нарушения:
за несвоевременное представление сведений предусмотрено предупреждение или штраф для должностного лица 5 000 рублей;
за непредставление либо представление недостоверных сведений — штраф от 5 000 до 10 000 рублей.
Основания установлены частями 6 и 7 статьи 14.25 КоАП. Для отдельных повторных нарушений и заведомо ложных сведений предусмотрены более строгие последствия.
Само обнаружение просрочки не означает, что нужно заново принимать решение о ликвидации. Сначала следует исправить пропущенное действие и оценить обстоятельства.
Какие ошибки чаще всего мешают корректной публикации
Ожидание записи в ЕГРЮЛ. Срок сообщения в Федресурсе не начинается заново после получения регистрационных документов.
Подмена одной публикации другой. Объявление в «Вестнике» не закрывает обязанность по Федресурсу.
Неправильный срок для кредиторов. В тексте реестра нельзя без проверки отсчитывать два месяца от даты самого сообщения в Федресурсе.
Ошибки в реквизитах. Нужно сверять ИНН и ОГРН, а не только название компании.
Неактуальный адрес для требований. Корреспонденция должна поступать ликвидатору или комиссии.
Отсутствие проверки результата. Передача документов исполнителю еще не означает, что публикация состоялась.
Если ошибка обнаружена после размещения, порядок исправления зависит от ее характера. Опечатка в дополнительном контакте и неправильное указание организации требуют разной оценки. Сохраните исходное сообщение и согласуйте корректирующее действие, прежде чем публиковать еще один текст.
Частые вопросы
Нужна ли публикация, если ООО «нулевое» и долгов нет?
При обычной добровольной ликвидации — да. Отсутствие деятельности и известных долгов само по себе не освобождает от размещения уведомления.
Можно ли обойтись только Федресурсом?
При рассматриваемой процедуре требуется также сообщение в «Вестнике» и выполнение других обязанностей по уведомлению кредиторов.
Разве ФНС не передает сведения автоматически?
Регистрирующий орган передает предусмотренные законом сведения, но это не заменяет самостоятельное уведомление о ликвидации по подпункту «н.5» пункта 7 статьи 7.1 Закона № 129-ФЗ.
Можно ли заказать публикацию до подготовки решения?
Можно заранее обсудить документы и подготовить проект текста. Для самого размещения необходимы состоявшееся решение, корректные сведения и соблюдение последовательности уведомления ФНС.
Как проверить, что сообщение действительно размещено?
Откройте полученную ссылку на официальном ресурсе. Сверьте организацию, вид сообщения, дату, номер и содержание. Сохраните подтверждение вместе с документами по ликвидации.
Что проверить перед размещением
Перед отправкой сообщения убедитесь, что:
определена процедура закрытия ООО;
оформлено решение о ликвидации;
назначен ликвидатор или сформирована комиссия;
уведомление представлено в ФНС;
правильно рассчитан трехдневный срок;
в тексте указаны порядок, срок и адрес предъявления требований;
сведения согласованы с планируемой публикацией в «Вестнике».
Если хотите передать подготовку и размещение специалистам, направьте в «Федресурс 24» решение о ликвидации. По нему можно проверить дату, определить необходимые сведения и рассчитать стоимость конкретной публикации.
Правовые нормы и условия сервисов проверены на 14 октября 2026 года. Материал посвящен обычной добровольной ликвидации ООО.
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