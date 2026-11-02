Как зарегистрировать товарный знак в 2027 году: самостоятельно, через специалиста или патентное бюро

Чтобы зарегистрировать товарный знак в России, нужно определить будущего правообладателя, выбрать обозначение и перечень товаров или услуг, подать заявку в Роспатент, оплатить пошлины и пройти экспертизу. При положительном решении ведомство регистрирует знак и выдает свидетельство. Документы можно подготовить самому или с помощью представителя.

Главное различие между способами регистрации — кто оценивает препятствия, составляет перечень МКТУ и ведет переписку с экспертизой. Если эти задачи некому поручить внутри компании, полезно начать с оценки возможности регистрации в «Патент 24»: сначала разобраться, что именно защищать и сколько это будет стоить, затем выбирать формат работы.