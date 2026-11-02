Как зарегистрировать товарный знак в 2027 году: самостоятельно, через специалиста или патентное бюро

Чтобы зарегистрировать товарный знак в России, нужно определить будущего правообладателя, выбрать обозначение и перечень товаров или услуг, подать заявку в Роспатент, оплатить пошлины и пройти экспертизу. При положительном решении ведомство регистрирует знак и выдает свидетельство. Документы можно подготовить самому или с помощью представителя.
Главное различие между способами регистрации — кто оценивает препятствия, составляет перечень МКТУ и ведет переписку с экспертизой. Если эти задачи некому поручить внутри компании, полезно начать с оценки возможности регистрации в «Патент 24»: сначала разобраться, что именно защищать и сколько это будет стоить, затем выбирать формат работы.
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Что учесть перед регистрацией товарного знака в 2027 году
Для заявок 2027 года нужно учитывать МКТУ 13-й редакции, версию 2027 года: ВОИС объявила о ее вступлении в силу с 1 января 2027 года. МКТУ — международная классификация товаров и услуг. По ней в заявке группируют продукцию и услуги, для которых просят защитить обозначение. Перечень из старого образца стоит перепроверить по актуальной версии. Сообщение ВОИС.
Начните с трех решений, которые влияют на всю заявку.
1. Кто будет владеть знаком
Заявителем может быть юридическое лицо или гражданин, в том числе ИП и самозанятый. Если бренд нужен ООО, заранее решите, почему владельцем должно стать именно общество или, наоборот, его учредитель. Регистрация на учредителя не делает знак собственностью ООО: использование и последующую передачу прав придется оформлять отдельно. Круг заявителей установлен статьей 1492 ГК.
2. Что защищать: название, изображение или их сочетание
Словесный знак — вариант для названия, которое остается основой бренда независимо от оформления.
Изобразительный знак — для самостоятельного графического элемента.
Комбинированный знак — для сочетания текста и графики. Его регистрация не равнозначна двум отдельным регистрациям слова и изображения.
Если бизнес использует название и эмблему по отдельности, стоит сравнить одну комбинированную заявку с несколькими самостоятельными. Дополнительная заявка увеличивает бюджет, поэтому решение принимают по реальному использованию бренда.
3. Какие товары и услуги должны получить защиту
Важен конкретный перечень, а не только номера классов. Например, продажа одежды через интернет не делает класс торговых услуг заменой классу самой одежды. И обратная крайность — включить все возможные позиции — тоже неудачна: перечень усложняется, расходы могут вырасти.
Практический пример
Компания выпускает косметику, продает ее в собственном магазине и планирует открыть салон. Для подбора МКТУ это три разных направления. Специалисту нужен список продукции и услуг, а не только фраза «занимаемся красотой». Пример условный: окончательные формулировки зависят от деятельности.
Четыре способа зарегистрировать товарный знак: плюсы и минусы
Для российского заявителя самостоятельная работа, патентный поверенный и иной представитель — допустимые варианты. Для иностранных юридических лиц и граждан, постоянно проживающих за пределами России, действуют специальные правила представительства. Основание — статья 1247 ГК. Ниже сравниваем варианты для обычной российской заявки.
Способ 1. Зарегистрировать товарный знак самостоятельно
Вы сами проверяете обозначение, подбираете МКТУ, заполняете документы, оплачиваете пошлины и отвечаете на письма Роспатента. Подать заявку можно через электронные сервисы ведомства; например, личный кабинет «Онлайн Роспатент» позволяет подавать документы и следить за статусом.
Плюсы:
Не нужно оплачивать услуги представителя.
Вы напрямую контролируете документы и переписку.
Получаете опыт, который пригодится при работе с другими брендами.
Минусы:
Потребуется время на поиск, классификацию и изучение процедуры.
Отсутствие точного совпадения в поиске легко принять за отсутствие препятствий.
Содержательный ответ на замечания экспертизы придется готовить самостоятельно или заказывать отдельно.
Когда подходит: вы готовы изучать правила и вести заявку до завершения. Самостоятельная подача не означает неизбежный отказ; сложность в том, чтобы правильно оценить обозначение до оплаты пошлин.
Способ 2. Обратиться к частному специалисту
Можно работать с практикующим юристом по интеллектуальной собственности или патентным поверенным. Это разные статусы: у поверенного есть регистрационный номер и специализация в реестре Роспатента. Само слово «патентный» в объявлении квалификацию не подтверждает.
Плюсы:
Прямой контакт с человеком, который разбирает вашу задачу.
Можно согласовать отдельный этап: поиск, подготовку заявки или ответ экспертизе.
Узкий специалист может обладать сильной практикой по вашей категории товаров.
Минусы:
Нужно самостоятельно проверить опыт, статус и договор.
Стоит заранее выяснить, кто подхватит переписку при недоступности исполнителя.
Низкая цена может относиться только к подаче, а поиск и дальнейшие ответы оплачиваться отдельно.
Когда подходит: вы нашли проверенного специалиста и понимаете границы его работы. Сравнивать частника и бюро только по организационной форме неправильно: важны конкретная квалификация и обязательства.
Способ 3. Воспользоваться онлайн-сервисом или предложением банка
Такие предложения действительно есть: например, банки размещают партнерские услуги по регистрации знаков. При этом за интерфейсом может стоять патентное бюро с полноценным сопровождением либо сервис подготовки документов. Онлайн-формат сам по себе не определяет качество юридической работы.
Плюсы:
Удобная анкета, дистанционная передача документов.
Понятный старт процедуры и возможность следить за этапами в кабинете.
Иногда доступны партнерские условия оплаты услуг.
Минусы:
Нужно выяснить, кто оказывает услугу и отвечает по договору.
Автоматическая проверка может требовать дополнительного анализа юристом.
По цене стартового пакета не всегда понятна стоимость сопровождения до решения.
Когда подходит: вам удобен цифровой сервис и подтверждено, что в выбранный пакет входит нужная юридическая работа. Проверьте, кто изучит результаты поиска и подготовит аргументы при возражениях экспертизы.
Способ 4. Передать регистрацию патентному бюро «Патент 24»
Такой вариант стоит рассмотреть, если у вас нет сотрудника, который будет вести заявку, а название уже связано с упаковкой, рекламой или запуском продаж. В «Патент 24» можно обсудить регистрацию товарного знака под ключ: проверить обозначение, определить перечень товаров и услуг, подготовить документы и согласовать сопровождение.
Плюсы:
Проверка обозначения и рекомендации до подачи заявки.
Подбор МКТУ с учетом товаров, услуг и планов развития.
Подготовка документов, контроль переписки и ответы в согласованном объеме сопровождения.
Отдельный расчет услуг и пошлин; дистанционная работа по России.
Что учитывать: услуги бюро увеличивают денежный бюджет относительно самостоятельной подачи. Потребуется согласовать обозначение, перечень и документы; окончательное решение остается за Роспатентом. Объем ответов экспертизе и дополнительные работы нужно закрепить в договоре.
Когда подходит: вам нужна связанная работа от оценки рисков до завершения процедуры, а время собственника или штатного юриста важно сохранить для текущего бизнеса.
Вариант
Ваша основная работа
Что проверить заранее
Самостоятельно
Поиск, МКТУ, документы, платежи и переписка
Хватит ли времени и знаний на всю процедуру
Частный специалист
Выбрать исполнителя, согласовать задачу и результат
Опыт, договор, доступность и состав услуги
Онлайн-сервис
Передать данные и согласовать подготовленные материалы
Кто выполняет юридическую работу и что входит в пакет
«Патент 24»
Рассказать о бизнесе и согласовать стратегию защиты
Тариф, пошлины, ответы экспертизе и условия ответственности
Возможен и смешанный подход: заказать профессиональный поиск и подбор перечня, а подачу вести самостоятельно. Он экономит часть расходов, но оставляет за вами дальнейшую переписку и контроль сроков.
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Пришлите название или логотип и расскажите, что продаёте. «Патент 24» поможет оценить первоначальные риски, определить нужный объём проверки и выбрать формат регистрации.
Как проходит регистрация товарного знака: пошаговый порядок
Шаг 1. Проверить обозначение
Ищут не только точные совпадения, но и сходство по звучанию, написанию и смыслу. Проверяют более ранние заявки и охраняемые в России знаки, а также другие возможные основания отказа. Одинаковые номера классов не заменяют анализа однородности товаров; разные номера не всегда исключают конфликт. Основания установлены статьей 1483 ГК.
Начать самостоятельный поиск можно на поисковой платформе Роспатента. Полезный результат проверки — список существенных препятствий и рекомендации: подавать выбранный вариант, доработать его или рассмотреть другое название.
Шаг 2. Согласовать МКТУ и окончательный вид знака
Зафиксируйте перечень продукции и услуг, вариант написания и изображение. Не рассчитывайте после подачи свободно добавлять новые товары или существенно менять название: пределы изменений ограничены статьей 1497 ГК. Для расширения защиты может потребоваться новая заявка.
Шаг 3. Подготовить документы
Базовый комплект включает:
Заявление со сведениями о заявителе и его адресе.
Заявляемое обозначение.
Перечень товаров и услуг, сгруппированных по МКТУ.
Описание обозначения.
В зависимости от ситуации понадобятся документы о полномочиях представителя, приоритете или иные подтверждения. Одна заявка относится к одному знаку. Используйте действующую форму и образцы Роспатента.
Шаг 4. Подать заявку и оплатить начальные пошлины
Сохраните подтверждение подачи и номер заявки, проверьте реквизиты платежей и адрес для переписки. При электронной подаче заранее выясните требования выбранного сервиса к учетной записи и подписанию документов.
Шаг 5. Пройти экспертизу и ответить на замечания
Формальная экспертиза касается документов, а экспертиза обозначения — возможности его зарегистрировать. Если пришел запрос или уведомление о препятствиях, сначала определите его содержание и срок ответа. Подтверждение приема заявки еще не означает, что бренд прошел проверку.
При работе с исполнителем уточните, кто получает письма, уведомляет вас и готовит ответы. Полезно знать не только номер заявки, но и ее текущий этап, ближайший срок и ответственное лицо.
Шаг 6. Оплатить регистрацию и получить свидетельство
При положительном решении остается уплатить пошлину за регистрацию и электронное свидетельство. После регистрации проверьте данные правообладателя, изображение и перечень. Сохраните документы и поставьте напоминание о продлении: срок права составляет десять лет с даты подачи заявки, а не с даты получения свидетельства. Основание — статья 1491 ГК.
Сколько времени закладывать
Планируйте процедуру в месяцах. В сентябре 2026 года Роспатент сообщал о среднем сроке экспертизы по существу около пяти месяцев. Это статистический ориентир для одного этапа, а не обещание выдать любое свидетельство за пять месяцев. Подготовка, запросы и завершение регистрации влияют на общий срок. Данные ведомства.
Если дата запуска критична, обсудите возможность ускорения до начала работы. В предложении «Патент 24» указан ориентир от двух месяцев для ускоренной регистрации; возможность и расходы оценивают индивидуально. Ускорение не отменяет экспертизу и не гарантирует ее результат.
Сколько стоит зарегистрировать товарный знак в 2027 году
Полный бюджет складывается из пошлин, услуг исполнителя и дополнительных действий, если они потребуются. При самостоятельной работе вознаграждения представителя нет, но государственные платежи сохраняются.
Расчеты ниже сделаны по ставкам, действующим на 12 октября 2026 года. Это основа для планирования регистрации в 2027 году, а не подтверждение неизменности будущих тарифов. Перед оплатой нужно проверить применимую ставку.
Платеж
Размер
Заявка и формальная экспертиза
4 000 ₽ + 1 000 ₽ за каждый класс сверх первого
Экспертиза обозначения
13 000 ₽ + 2 500 ₽ за каждый класс сверх первого + 500 ₽ за каждое наименование сверх десяти в каждом классе
Регистрация и электронное свидетельство
18 000 ₽ + 2 000 ₽ за каждый класс сверх пяти
Бумажное свидетельство, если нужно
Дополнительно 3 000 ₽
Источник: пункты 2.1, 2.4, 2.11 и 2.14 приложения № 1 к Положению о пошлинах. Расчет для обычного российского знака, без специальных льгот и дополнительных процедур.
Один класс, до десяти наименований: 4 000 + 13 000 + 18 000 = 35 000 ₽.
Три класса, до десяти наименований в каждом: 6 000 + 18 000 + 18 000 = 42 000 ₽.
Один класс, 25 наименований: 4 000 + 13 000 + 15 × 500 + 18 000 = 42 500 ₽.
Это совокупные пошлины при успешном прохождении стандартной процедуры до электронного свидетельства. Например, для первого сценария начальные платежи составляют 17 000 ₽, еще 18 000 ₽ приходятся на регистрацию при положительном решении.
Как сравнивать стоимость услуг
Запросите расчет для одного и того же обозначения и перечня. В смете должны быть видны:
Глубина проверки и форма ее результата.
Подбор МКТУ, подготовка и подача заявки.
Какие ответы на запросы и уведомления входят в сопровождение.
Пошлины по этапам и оплата завершения работы.
Возможные доплаты, условия возврата и порядок согласования новых работ.
Если вы уже получили предложение, удобнее запросить расчет регистрации в «Патент 24» по этим пунктам. Сумма «за подачу» не позволяет понять, сколько будет стоить весь путь до свидетельства.
Отказ сам по себе не означает возврат пошлин за совершенные действия. Основания возврата, например переплата, предусмотрены пунктом 6 Положения о пошлинах. Поэтому проверку знака разумно проводить до оплаты экспертизы.
Стоимость для вашей задачи. Рассчитайте бюджет до получения свидетельства
Укажите обозначение и товары или услуги. Специалисты «Патент 24» помогут подобрать перечень и подготовят расчёт: услуги бюро, пошлины по этапам и возможные дополнительные расходы.
Почему стоит рассмотреть регистрацию через «Патент 24»
Для предпринимателя ценность сопровождения в том, чтобы заранее получить ответы: можно ли подавать выбранное название, что именно будет защищено, сколько предстоит заплатить и кто будет заниматься вопросами экспертизы.
В предложении патентного бюро «Патент 24» предусмотрены:
Оценка риска до подачи. Поиск сходных обозначений и рекомендации по дальнейшим действиям.
Экспертиза команды. В работе участвуют специалисты по интеллектуальным правам; на сайте бюро также заявлен опыт эксперта в системе Роспатента.
Понятный бюджет. Стоимость услуг отделяется от обязательных пошлин.
Сопровождение процедуры. Подготовка документов и работа с перепиской в объеме выбранного тарифа.
Возможность рассрочки до года. Условия оплаты согласуют до заключения договора.
Финансовые условия на случай отказа. В зависимости от договора — возврат стоимости услуг либо регистрация другого обозначения без повторной оплаты услуг. Пошлины и внешние расходы в эту гарантию не входят.
Состав предложения и условия опубликованы на странице регистрации товарных знаков. Финансовая гарантия регулирует расчеты с бюро; она не означает заранее гарантированного решения Роспатента.
Что можно проверить до обращения
Квалификацию специалиста. На странице команды «Патент 24» указана патентный поверенный Венера Хачатрян. В реестре Роспатента под № 2948 есть Венера Кареновна Хачатрян со специализацией «Товарные знаки и знаки обслуживания». Публичная запись позволяет проверить статус, а при обращении — уточнить, кто будет вести вашу заявку.
Опыт компании и отзывы. В открытом доступе есть отзывы и благодарности клиентов. При выборе исполнителя обращайте внимание на конкретику: какую задачу решали, как объясняли этапы и поддерживали связь. Общая репутация компании полезна для оценки сервиса, но не заменяет проверку квалификации и договора по вашей заявке.
Если название уже используется в продажах, а самостоятельную переписку с Роспатентом некому вести, начните с обсуждения задачи с бюро. Так можно оценить объем помощи до того, как принимать обязательства и оплачивать пошлины.
Частые вопросы о регистрации товарного знака
Можно ли зарегистрировать товарный знак без ИП?
Да. Заявителем может быть гражданин, а не только ИП или организация. Но заранее определите, кто будет использовать бренд и кому должны принадлежать права.
Обязательно ли обращаться к патентному поверенному?
Для обычной заявки российского заявителя — нет. Можно действовать самостоятельно или через представителя. Профессиональное сопровождение выбирают, когда нужна помощь с оценкой рисков, перечнем и экспертизой; отдельные правила для иностранных заявителей указаны выше.
Нужно ли регистрировать название, если уже есть ООО и домен?
Регистрация ООО и домена не заменяет регистрацию товарного знака. Это разные объекты и основания защиты. Для решения о подаче оцените, какое обозначение видит покупатель и для каких товаров или услуг оно используется.
Можно ли подать несколько вариантов логотипа в одной заявке?
Одна заявка относится к одному знаку. Несколько самостоятельных вариантов нельзя просто поместить в одно изображение как альтернативы. Перед подачей выберите нужное обозначение или обсудите отдельные заявки.
Бесплатная проверка гарантирует отсутствие отказа?
Нет. Предварительная оценка помогает обнаружить очевидные риски и выбрать следующий шаг. Уточняйте глубину поиска и состав заключения: быстрый ответ по названию и подробный правовой анализ могут быть разными услугами.
Есть смысл готовиться заранее, если запуск только в 2027 году?
Да: можно проверить название, уточнить владельца и рассчитать защиту до заказа упаковки. Если будете подавать в 2027 году, перечень нужно сверить с соответствующей версией МКТУ, а пошлины — с правилами на дату платежа.
С чего начать регистрацию вашего бренда
Подготовьте название или файл логотипа, короткое описание товаров и услуг, сведения о будущем владельце и желаемую дату запуска. Этого достаточно для предметного первого разговора. Самостоятельно определять номера МКТУ перед обращением в бюро не нужно.
Передайте юридическую работу «Патент 24»
Обсудим ваш бренд, проверку и состав сопровождения. До начала работы согласуем стоимость, порядок оплаты и обязанности бюро. Вам будет понятно, какие решения нужно принять сейчас и как пройдёт регистрация.
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