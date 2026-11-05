Включение товарного знака в ТРОИС: кому подходит, какие документы нужны и как проходит процедура

ТРОИС — таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, который ведет ФТС России. Чтобы включить в него товарный знак, правообладатель или его представитель подает заявление, подтверждает права, описывает товары и основания для таможенной защиты, принимает обязательство о возмещении возможного вреда и обеспечивает страхование ответственности.
Что дает включение товарного знака в ТРОИС
ТРОИС дополняет охрану товарного знака: таможня получает сведения о правообладателе, продукции и признаках возможного нарушения. При обнаружении таких признаков в предусмотренных законом случаях она приостанавливает выпуск товаров и уведомляет правообладателя. У него появляется время проверить партию и принять меры защиты.
Регистрация знака в Роспатенте и включение в таможенный реестр — разные процедуры. Первая связана с правовой охраной обозначения, вторая помогает использовать таможенные меры в отношении товаров с этим обозначением. ТРОИС не расширяет перечень товаров, для которых охраняется знак, и не продлевает исключительное право.
Что ТРОИС делает — и чего не гарантирует
Помогает выявлять признаки нарушения. Предоставляет таможне информацию о товарах, маркировке, поставках и правообладателе.
Дает возможность отреагировать. Приостановление выпуска позволяет проверить обстоятельства и обратиться за защитой прав.
Не решает спор автоматически. Запись в реестре не означает, что любая неизвестная вам партия — контрафакт и подлежит уничтожению.
Основания подачи и таможенных мер: ст. 328 закона № 289-ФЗ и ст. 124 ТК ЕАЭС.
Кому подходит таможенная защита через ТРОИС
Оценивать ТРОИС стоит не только по размеру компании. Важнее три обстоятельства: действующая охрана знака, связь риска с перемещением товаров и возможность подтвердить этот риск.
Вы производите товары под собственным брендом. В продаже обнаруживаются похожие изделия с вашей маркировкой, а сведения о происхождении указывают на возможный ввоз из-за рубежа.
Вы заказываете продукцию на иностранной фабрике. Нужно защищать бренд от посторонних партий с незаконно нанесенным знаком, а также четко описать законные каналы поставок.
У вас несколько импортеров или лицензиатов. Для проверки спорной партии важно сопоставить сведения о производителе, поставщике, документах и действующих разрешениях.
Вы уже столкнулись с возможным контрафактом. Есть материалы проверок, обращения покупателей, закупленные образцы, документы о поставках или иные конкретные сведения, которые можно оценить при подготовке заявления.
Эти ситуации встречаются, например, у владельцев марок одежды, косметики, автозапчастей, оборудования и аксессуаров. Но принадлежность к отрасли сама по себе не подтверждает основания для включения.
Когда сначала нужна другая работа: если спор касается только вывески местного магазина или карточки товара без установленной связи с таможенными операциями, одного ТРОИС недостаточно. Если вы лишь продаете чужую марку, статус продавца или дистрибьютора сам по себе не дает права действовать от имени ее владельца: нужны соответствующие полномочия.
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Сообщите номер товарного знака, вид продукции и что известно о спорных поставках. Патент 24 проверит статус права и поможет определить, какие сведения нужны для обращения в ФТС.
Что проверить до подачи заявления в ФТС
Правовая охрана и правообладатель
Проверьте, действует ли охрана знака в России, кому принадлежит право, когда заканчивается его срок и какие товары охвачены регистрацией. Основанием может быть российская регистрация или международная регистрация с действующей охраной в РФ. Если знак передавался по договору, сведения о переходе права должны соответствовать актуальному правообладателю.
Не ограничивайтесь названием бренда. Если отдельно зарегистрированы слово и логотип, определите, какой именно объект используется на спорной продукции. По закону одно заявление подается в отношении одного объекта интеллектуальной собственности.
Обоснование риска нарушения
Закон предусматривает подачу при достаточных основаниях полагать, что права могут нарушаться при ввозе, вывозе или иных действиях с товарами под таможенным контролем. Поэтому фразы «наш бренд популярен, его могут подделать» недостаточно для содержательной подготовки.
Соберите имеющиеся факты: что обнаружено, где и когда, какое обозначение использовано, какие товары затронуты, чем подтверждается их происхождение и почему вы предполагаете нарушение. Регламент ФТС предусматривает сведения о выявленных случаях нарушения. Достаточность конкретного комплекта нужно оценить отдельно — один скриншот карточки товара не доказывает ни поддельность партии, ни ее незаконный ввоз.
Контрафакт и параллельный импорт — разные вопросы.
Оригинальный товар, ввезенный вне привычной дистрибьюторской сети, нельзя автоматически объявить подделкой. Для ряда товаров действует специальный режим параллельного импорта. Законность конкретной поставки проверяют с учетом товара, бренда, условий введения в оборот и действующего перечня Минпромторга по приказу № 2701. Запись в ТРОИС не отменяет этот режим и не дает права блокировать законный импорт.
Если материалы разрознены, начните с оценки документов для включения знака в ТРОИС в «Патент 24»: важно понять, какие обстоятельства уже подтверждены, а что еще нужно установить.
Какие документы и сведения нужны для ТРОИС
Базовый комплект определен ст. 328 закона № 289-ФЗ, а состав сведений и оформление — Административным регламентом ФТС, приказ № 131. Подготовку удобно разделить на правовую часть и сведения о продукции.
Блок
Что подготовить
На что обратить внимание
Заявление
Сведения о правообладателе и представителе, знаке, товарах и запрашиваемом сроке защиты.
Одно заявление — один объект. Данные должны совпадать с подтверждающими документами.
Право на знак
Документы о действующей охране в РФ; сведения о передаче права, лицензиях и других основаниях использования — по вашей ситуации.
Нужен актуальный статус права, а не только старое свидетельство.
Заявитель и представитель
Документы о заявителе по регламенту; доверенность, если действует представитель; полномочия лиц для взаимодействия с таможней.
Подача заявления и дальнейшее взаимодействие при приостановлении выпуска могут требовать разных полномочий.
Товары и поставки
Описание продукции, маркировки, упаковки, изготовителей, импортеров, маршрутов и сопровождающих документов.
Укажите классы МКТУ и соответствующие сведения о кодах ТН ВЭД ЕАЭС.
Материалы о нарушении
Имеющиеся документы и сведения о выявленных случаях, признаках спорной продукции и основаниях риска.
Объясните, какие факты подтверждает каждый материал. Физические образцы могут прилагаться, но не обязательны во всех случаях.
Обязательство о возмещении вреда
Обязательство правообладателя возместить имущественный вред, который может возникнуть в связи с приостановлением выпуска.
Это самостоятельный документ. Страховой полис его не заменяет.
Страхование ответственности
Договор или полис с требуемым покрытием; подтверждение уплаты страховой премии согласно регламенту.
Страховая сумма — не менее 500 000 ₽. Полис можно представить в установленный срок после предварительного решения.
Для иностранного правообладателя дополнительно учитывают документы страны регистрации, перевод и оформление по применимым требованиям. Универсального комплекта «для любого бренда» нет: история права, состав товаров и организация поставок различаются.
Как описать продукцию, чтобы сведения помогали таможне
Подготовьте материалы по каждому типу товара: внешний вид, место нанесения знака, артикулы, маркировку, упаковку и комплект документов. Если есть разные законные версии упаковки или изготовители, отразите это в описании. Иначе обычная смена дизайна может вызвать ненужные вопросы при проверке.
МКТУ и ТН ВЭД решают разные задачи. МКТУ используется при регистрации товарного знака; ТН ВЭД — при классификации товаров для таможенных целей. В п. 19.3 регламента для сведений о товарах указаны коды ТН ВЭД ЕАЭС на уровне первых четырех знаков. Нельзя просто заменить один классификатор другим или распространить защиту на товары, не охваченные правом на знак.
Условный пример
Владелец марки автозапчастей обнаружил продукцию с отличающейся этикеткой. Полезный материал для проверки — не только фотография «неправильной коробки», а сопоставление артикула, маркировки, изготовителя, документов и происхождения партии. Если у самого правообладателя недавно менялась упаковка, этот факт тоже нужно учесть. Различия необходимо объяснить, а не объявлять любую непривычную упаковку доказательством подделки.
Страхование и стоимость включения товарного знака в ТРОИС
Таможенные меры могут затронуть интересы декларанта, собственника, получателя товара и других лиц. Поэтому закон требует обязательство о возмещении возможного вреда и страхование риска ответственности правообладателя.
Не путайте три суммы
0 ₽
Плата ФТС за государственную услугу: по п. 40 регламента она не взимается.
От 500 000 ₽
Минимальная страховая сумма — объем покрытия по договору. Это не цена полиса.
Страховая премия
Платеж страховщику за полис. Его размер определяется условиями страхования.
Полис не обязательно иметь уже в день первоначальной подачи. Если остальные условия соблюдены, ФТС может вынести предварительное решение. Договор страхования допускается представить в течение одного месяца со дня направления соответствующего уведомления. До выполнения страхового условия предварительное решение нельзя считать завершенным включением в реестр. Основание — ч. 13–14 ст. 328 закона № 289-ФЗ.
Отдельно оплачиваются юридическая подготовка и сопровождение. При сравнении предложений уточняйте, кто готовит описание товаров, проверяет правовую охрану, отвечает на запросы ФТС и помогает со страховыми документами. Также заранее выясните, входят ли в стоимость переводы, страховая премия и дальнейшая работа по спорным партиям.
Определите состав работ до подачи в ФТС
Обсудим ваш знак, продукцию и имеющиеся материалы. Согласуем подготовку заявления, документов и сопровождение рассмотрения. Состав услуги и отдельные расходы фиксируются в договоре.
Как проходит включение товарного знака в ТРОИС: шесть шагов
1. Проверить знак и выбрать объект защиты
Установите действующего правообладателя, срок охраны и перечень товаров. Проверьте, нет ли уже записи в ТРОИС и не требуется ли ее изменение или продление вместо нового включения.
2. Подготовить сведения о продукции и риске нарушения
Соберите документы о праве, материалы по товарам, данные о законных поставках и выявленных случаях. Опишите признаки так, чтобы они помогали проверять конкретную продукцию. Не подменяйте факты предположениями.
3. Оформить заявление и приложения
Подготовьте заявление на один объект, обязательство о возмещении вреда и документы о полномочиях. Проверьте заверение документов и применимые требования к переводу. Заранее согласуйте страховое покрытие и срок представления полиса.
4. Подать комплект в ФТС
Закон допускает бумажную и электронную подачу. Электронное взаимодействие по регламенту ведется через личный кабинет; заявление, ответы и приложения подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью. Актуальный вход в сервис и инструкции проверяйте на сайте ФТС России. Сохраните подтверждение поступления заявления.
5. Ответить на запросы
Следите за личным кабинетом и корреспонденцией. Если ФТС просит уточнить сведения или подтвердить их достоверность, ответьте по каждому пункту и приложите соответствующие документы. Срок ответа зависит от вида запроса.
6. Проверить решение и запись в реестре
После решения проверьте страховое условие, сведения о знаке, товарах, правообладателе, доверенных лицах и сроке защиты. Назначьте сотрудника или представителя, который будет получать уведомления и оперативно организовывать проверку спорных партий.
При обращении за сопровождением включения в ТРОИС полезно сразу передать номер регистрации знака, описание продукции и имеющиеся материалы о поставках. Это помогает предметно определить объем подготовки.
Сколько занимает рассмотрение и как долго действует защита
Базовый срок рассмотрения заявления — не более одного месяца со дня его поступления. Это именно месяц, а не универсальные «30 рабочих дней». Сбор документов до подачи и выполнение страхового условия нужно учитывать отдельно.
Если информации недостаточно, ФТС вправе запросить дополнительные сведения. По этому основанию рассмотрение продлевается до их представления, но не более чем на два месяца после направления запроса; общий срок рассмотрения по данной норме — не более трех месяцев.
Отдельно предусмотрена проверка достоверности сведений. На представление запрошенных документов либо объяснение причин их отсутствия дается пять рабочих дней с получения запроса; рассмотрение может приостанавливаться по правилам ч. 20–22 ст. 328, но не более чем на месяц. Поэтому обещать дату включения только по дате отправки заявления нельзя.
Срок защиты — до трех лет с возможностью продления.
Он не может превышать срок действия исключительного права. Продлевать можно неоднократно, каждый раз не более чем на три года. Заявление о продлении подают не менее чем за два месяца до окончания срока. Основание — ст. 329 закона № 289-ФЗ.
Продление товарного знака в Роспатенте и продление таможенной защиты — отдельные действия. Одно не заменяет другое.
Что делать, если таможня приостановила выпуск партии
Включение в реестр полезно, когда бизнес готов реагировать на уведомления. По ст. 124 ТК ЕАЭС при обнаружении признаков нарушения в предусмотренном ею случае срок выпуска приостанавливается на 10 рабочих дней. Это время для проверки и действий, а не автоматическое признание товара контрафактным.
Зафиксируйте сроки. Передайте уведомление ответственному специалисту, проверьте дату решения и указанное время приостановления.
Сопоставьте сведения о партии. Изучите доступную информацию о товарах, декларанте, изготовителе и документах; проверьте собственные поставки и разрешения.
Получите необходимые подтверждения. Осмотр, фотографирование и отбор проб или образцов возможны с разрешения таможни. При необходимости организуйте исследование.
Выберите дальнейшие меры. При подтверждении признаков нарушения определите, в какой уполномоченный орган обращаться и какие документы представить таможне. Если оснований для претензии нет, сообщите об этом и рассмотрите подачу заявления об отмене приостановления.
По запросу правообладателя срок может быть продлен еще не более чем на 10 рабочих дней при соблюдении условий ст. 124, в частности при обращении в уполномоченные органы за защитой прав. Одного желания «еще подождать» недостаточно. По истечении срока выпуск возобновляется, если нет предусмотренных законом оснований для иного.
Уничтожение, конфискация и взыскание денег не следуют автоматически из записи в ТРОИС. Для этого нужны отдельные правовые основания и процедуры. Если нарушение не установлено, может возникнуть ответственность за имущественный вред от приостановления выпуска.
Как поддерживать запись в актуальном состоянии
Об изменении сведений, содержащихся в заявлении, правообладатель или представитель обязан сообщить в ФТС в течение пяти рабочих дней со дня изменения — ст. 332 закона № 289-ФЗ. Контролируйте контакты, полномочия, страхование, срок защиты и соответствие сведений фактическим товарам и поставкам.
Почему ФТС может отказать во включении
Основания перечислены в ст. 331 закона № 289-ФЗ. Среди них — неподтвержденные права или полномочия представителя, отсутствие необходимых сведений либо их недостоверность, непредставленное обязательство о возмещении вреда, невыполненные страховые требования и отсутствие ответа на запрос дополнительной информации.
Практическая проверка перед отправкой:
Правообладатель в заявлении соответствует действующим сведениям о знаке.
Перечень продукции связан с охраной знака, а классы МКТУ и коды ТН ВЭД не перепутаны.
Описание содержит конкретные признаки товаров и фактические основания риска.
Обязательство о возмещении вреда оформлено отдельно, страхование и срок представления полиса учтены.
Назначены люди, которые увидят запрос ФТС и смогут подготовить ответ.
Отказ не исключает повторную подачу после устранения причин. Но повторять прежний комплект без исправлений бессмысленно: сначала нужно разобрать, чего именно не хватило для решения.
Частые вопросы о ТРОИС
Можно ли включить знак, если подана только заявка в Роспатент?
Для этой процедуры нужно подтвердить действующую правовую охрану знака в России. Сам факт подачи заявки на регистрацию такого подтверждения не заменяет. Если уже есть международная регистрация, отдельно проверяют действие охраны в РФ.
Может ли обращаться импортер или дистрибьютор?
Заявление подает правообладатель или его представитель. Импортер может действовать как представитель при наличии надлежащих полномочий. Сам договор поставки или статус официального продавца не означает, что такие полномочия у него есть.
Обязательно ли иметь уже выявленную подделку?
Закон говорит о достаточных основаниях полагать, что нарушение может иметь место; регламент предусматривает сведения о выявленных случаях. Наличие физического образца не является безусловным требованием для каждого заявления. При этом одного предположения о риске недостаточно: нужно оценить факты и документы, которыми вы обосновываете обращение.
Работает ли российский ТРОИС сразу во всем ЕАЭС?
Автоматически — нет. Российский национальный реестр нельзя приравнивать к защите по всем таможенным направлениям Союза. Если товар идет через другие государства ЕАЭС, отдельно анализируют маршрут и применимые механизмы таможенной защиты.
Можно ли защитить знак, которого еще нет в ТРОИС?
Отсутствие записи не прекращает исключительное право. Законодательство допускает таможенные меры без включения в реестр в установленных случаях. Но это отдельный механизм, и рассчитывать на него как на замену подготовленной работе через ТРОИС не стоит.
С чего начать владельцу бренда
Подготовьте номер товарного знака, перечень продукции и сведения о том, какие поставки вызывают вопросы. Приложите имеющиеся документы и фотографии. На этой основе можно оценить применимость ТРОИС и определить, что нужно дополнить до подачи заявления.
Подготовьте бренд к таможенной защите
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