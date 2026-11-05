Включение товарного знака в ТРОИС: кому подходит, какие документы нужны и как проходит процедура

Кому подходит таможенная защита через ТРОИС

Оценивать ТРОИС стоит не только по размеру компании. Важнее три обстоятельства: действующая охрана знака, связь риска с перемещением товаров и возможность подтвердить этот риск.

Вы производите товары под собственным брендом. В продаже обнаруживаются похожие изделия с вашей маркировкой, а сведения о происхождении указывают на возможный ввоз из-за рубежа.

Вы заказываете продукцию на иностранной фабрике. Нужно защищать бренд от посторонних партий с незаконно нанесенным знаком, а также четко описать законные каналы поставок.

У вас несколько импортеров или лицензиатов. Для проверки спорной партии важно сопоставить сведения о производителе, поставщике, документах и действующих разрешениях.

Вы уже столкнулись с возможным контрафактом. Есть материалы проверок, обращения покупателей, закупленные образцы, документы о поставках или иные конкретные сведения, которые можно оценить при подготовке заявления.

Эти ситуации встречаются, например, у владельцев марок одежды, косметики, автозапчастей, оборудования и аксессуаров. Но принадлежность к отрасли сама по себе не подтверждает основания для включения.

Когда сначала нужна другая работа: если спор касается только вывески местного магазина или карточки товара без установленной связи с таможенными операциями, одного ТРОИС недостаточно. Если вы лишь продаете чужую марку, статус продавца или дистрибьютора сам по себе не дает права действовать от имени ее владельца: нужны соответствующие полномочия.