Бренд на латинице до сих пор не зарегистрирован: что делать с названием, вывеской и сайтом после 1 марта 2026 года

Латиница не запрещена, но для информации действуют правила
Если бренд не зарегистрирован, сначала проверьте, есть ли другое законное основание использовать обозначение без перевода. Если такого основания нет, приведите публичную информацию для потребителей к требованиям русского языка. Параллельно можно проверить название и подать заявку на товарный знак. Сама подача заявки не освобождает от действующих требований.
С 1 марта 2026 года действует статья 10.1 закона «О защите прав потребителей». Она касается нерекламной информации для публичного ознакомления потребителей при торговле и оказании услуг: вывесок, надписей, указателей и других носителей. Основной язык такой информации — русский. Иностранный текст допускается дополнительно с соблюдением требований к содержанию и оформлению.
В статье прямо предусмотрены исключения для фирменных наименований, товарных знаков и знаков обслуживания. Однако слово «бренд» само по себе не обозначает отдельного юридического статуса. Купленный домен, разработанный логотип и многолетняя работа под названием еще не подтверждают, что оно подпадает под исключение.
Не вся потребительская информация регулируется одной статьей
Обязательные сведения о продавце, товарах и услугах по-прежнему регулируются статьями 8–10 Закона, а реклама — отдельными нормами. Роспотребнадзор специально подчеркнул это в разъяснении от 10 марта 2026 года. Исключение из новой статьи не означает, что меню, описание товара или рекламный баннер можно оставить без необходимой русскоязычной информации.
Сначала определите, что именно у вас оформлено
Запросите документы у руководителя, юриста или прежнего подрядчика. Иногда знак уже охраняется, но на другую компанию; иногда вместо регистрации есть только номер заявки. От этого зависит дальнейший план.
Что есть у бизнеса
Что это означает
Товарный знак с действующей охраной в России
Есть основание оценивать использование самого знака в рамках исключения. Проверьте правообладателя, объем охраны и законность использования вашей компанией.
Только заявка в Роспатент
Регистрация еще не завершена. Сам факт подачи не создает исключения для товарного знака.
Фирменное наименование в ЕГРЮЛ
Проверьте точное наименование, включая иностранный вариант, и то, используется ли именно оно. Это не общее разрешение на любые вывески с похожим словом.
Домен, страница в соцсети, название магазина или логотип
Эти факты сами по себе не подтверждают наличие товарного знака. Коммерческое обозначение не названо в статье 10.1 самостоятельным общим исключением.
Почему заявка не заменяет регистрацию
Заявка запускает рассмотрение обозначения в Роспатенте. Она может быть отклонена, а перечень товаров и объем охраны — отличаться от ожиданий заявителя. Государственная регистрация товарного знака представляет собой отдельное действие по статье 1480 ГК.
В статье 10.1 нет исключения для обозначений, на которые только поданы заявки. Поэтому квитанция о подаче, договор с патентным бюро или обещание скорой регистрации не дают права отложить приведение информации в соответствие. Завершенная позднее регистрация также не означает автоматического устранения вопросов к прошлому использованию.
Поможет ли название ООО на иностранном языке
Фирменное наименование коммерческой организации — самостоятельный объект, предусмотренный статьей 1473 ГК. У организации может быть наименование на иностранном языке. Но нужно сопоставить запись в ЕГРЮЛ с тем, что размещено на вывеске: обозначение магазина не всегда является использованием фирменного наименования юридического лица.
ИП и самозанятый не получают фирменное наименование коммерческой организации просто потому, что придумали название своему делу. А переименование ООО нельзя считать универсальной заменой регистрации товарного знака: задачи и объем прав у этих объектов различаются.
Проверьте возможность сохранить название
Пришлите точное написание и опишите товары или услуги. «Патент 24» поможет оценить препятствия для регистрации и выбрать следующий шаг до новых вложений в бренд.
Что делать с вывеской, если знак еще не зарегистрирован
Разберите макет на отдельные элементы: название, вид деятельности, слоган, режим работы, навигацию, сведения об акциях. Одно решение для всей вывески часто приводит к ошибке: наличие охраняемого названия не распространяет исключение на соседние слова.
Переведите информационные надписи по смыслу
Если надпись сообщает потребителю, что здесь находится и как работает бизнес, нужен понятный русский текст. Например:
Open / Closed — «Открыто / Закрыто»;
Entrance — «Вход»;
Coffee to go — «Кофе с собой»;
Beauty studio — «Студия красоты».
Механическая запись «Бьюти студио» не равнозначна смысловому переводу «Студия красоты». Происхождение слова и алфавит — разные вопросы. Для заимствованных терминов необходимо учитывать нормы современного русского литературного языка и действующие нормативные словари, а не любой найденный в интернете словарь.
Не прячьте русский текст под крупной латиницей
При дублировании информации часть 2 статьи 3 закона № 53-ФЗ требует идентичности содержания, равнозначности размещения и технического оформления: одинаковых параметров цвета, типа и размера шрифта, разборчивости. Крупное английское сообщение и едва заметная русская сноска не решают задачу.
Собственно название оцените отдельно
Если обозначение не имеет подтвержденного исключения, нельзя считать достаточным соседнее слово «магазин» или «кафе». Оно описывает вид деятельности, но не заменяет русское оформление самого названия. Для смыслового иностранного названия оценивают перевод; для фантазийного — подходящую русскую форму и допустимость всей композиции. Универсального правила «замените буквы на кириллицу — и все законно» нет.
На время рассмотрения заявки можно подготовить временный русскоязычный макет, а допустимый иностранный дубль сохранить при соблюдении требований. Если смысл и оформление обозначения вызывают сомнения, сначала проверьте конкретный вариант, затем заказывайте изготовление.
Языковые требования не заменяют местные правила размещения вывесок, требования к фасадам и необходимые согласования. Даже зарегистрированный знак не разрешает устанавливать конструкцию в любом месте и любом размере.
Что проверить на сайте, в приложении и карточках организации
Роспотребнадзор относит к публичной информации в том числе сайты и страницы в интернете — это отражено в разъяснении, опубликованном 26 июня 2026 года. В самой статье 10.1 нет отдельного исчерпывающего списка элементов сайта. Практический ориентир — назначение конкретного текста и то, какую информацию получает потребитель.
Проверьте не только первый экран. Пройдите весь путь до покупки или записи на услугу, включая мобильную версию, корзину, формы и сообщения после отправки. Логотип с подтвержденной охраной и англоязычная кнопка оформления заказа — разные объекты проверки.
Элемент
Что проверить и исправить
Название и логотип в шапке
Подтвердите основание для исключения либо подготовьте допустимое русское оформление. Сверьте реальный макет с охраняемым обозначением.
Меню, кнопки, формы
Проверьте понятность русскоязычного пути: «Каталог», «Доставка», «Записаться», «Оформить заказ». Иностранные дубли оценивайте отдельно.
Карточки товаров и услуг
Обеспечьте обязательную информацию по применимым правилам. Название модели, товарный знак и описание характеристик не следует смешивать.
Баннеры и предложения
Определите, является ли сообщение рекламой. Для рекламного и информационного материала применяются разные правовые основания.
Карточки на картах и других площадках
Проверьте название, вид деятельности, описание, фотографии надписей и сведения, которые размещает сам бизнес.
Мобильная версия и сообщения
Проверьте, не скрывается ли русский текст на узком экране, понятны ли подтверждение заказа, ошибки формы и следующий шаг.
Ссылку на русскую версию внизу страницы нельзя автоматически считать достаточной для любого англоязычного экрана. Нужно оценить доступность и полноту русской информации, способ размещения языковых версий и требования к конкретному содержанию. Автоматический перевод браузером зависит от пользователя и не заменяет подготовленный бизнесом текст.
Перед масштабной переделкой сайта полезно провести предварительную проверку названия для регистрации: если само название конфликтует с более ранним знаком, расходы на новую графику и продвижение могут оказаться преждевременными. Но исправление очевидных информационных надписей не нужно откладывать до окончания такой проверки.
Рекламу проверяют отдельно
Статья 10.1 исключает рекламу из своего предмета, но русский язык обязателен и в рекламной сфере по статье 3 закона № 53-ФЗ. Поэтому перенос иностранного названия из информационной вывески в баннер не является универсальным способом обойти требования. Для рекламного макета отдельно оценивают его содержание и применимые исключения.
Можно ли сейчас зарегистрировать знак на латинице и сохранить бренд
Да, 1 марта 2026 года не стало последним днем подачи заявок на латинские обозначения. Новые требования к потребительской информации не ввели общего запрета на их регистрацию. Роспатент оценивает обозначение по основаниям, установленным ГК РФ, в том числе статьей 1483.
Что проверить до подачи
Сходные обозначения. Проверка не ограничивается точным совпадением букв: важны звучание, значение и визуальное восприятие применительно к товарам и услугам.
Различительную способность. Описание товара на английском языке не обязательно становится охраноспособным брендом. Например, обозначение, которое только сообщает вид или свойства продукции, может столкнуться с препятствиями.
Реальный состав бренда. Слово, логотип, слоган, русскую и латинскую версии нельзя автоматически считать одним и тем же объектом охраны.
Перечень товаров и услуг. Определите направления работы и подходящие классы МКТУ. Важно содержание перечня, а не только номера классов.
Будущего правообладателя. Заявитель должен соответствовать модели бизнеса. Если работать под знаком будет другая компания, заранее оцените основание ее использования.
Результатом проверки товарного знака перед подачей должен стать понятный выбор: подавать текущее обозначение, доработать его или рассмотреть другое название. Предварительная оценка снижает неопределенность, но не подменяет решение Роспатента.
Нужно ли одновременно регистрировать кириллицу
Не существует универсального требования подавать две заявки только потому, что бренд написан на латинице. Решение зависит от фактического использования и нужного объема охраны. Если обе версии имеют самостоятельное значение для бизнеса, их защиту стоит оценить отдельно.
Сходство русской и латинской версий может иметь значение в споре, но не позволяет заранее обещать, что регистрация одной автоматически решит все вопросы другой. Также не стоит включать в знак весь сайт или набор информационных надписей лишь ради языкового исключения.
Выберите, что именно регистрировать
Патентное бюро «Патент 24» поможет оценить название, логотип и перечень товаров или услуг, подготовить заявку и согласовать объём сопровождения.
Порядок действий: что исправить сейчас и что делать параллельно
Соберите материалы. Фото вывески, логотип, адрес сайта, примеры рекламы и документов на название. Составьте список точек, где бренд видит покупатель.
Подтвердите правовой статус. Найдите сведения об охране знака, проверьте фирменное наименование и право конкретного бизнеса пользоваться обозначением. Отделите действующую охрану от заявки на рассмотрении.
Исправьте очевидные информационные элементы. Подготовьте русские надписи, подписи кнопок, навигацию и обязательные сведения. Проверяйте равнозначность иностранных дублей.
Согласуйте временное оформление названия. При отсутствии основания для исключения не оставляйте спорный макет только потому, что документы уже поданы. Проверьте русскую форму и допустимость дублирования.
Выберите стратегию регистрации. Оцените обозначение, товары и услуги, заявителя и необходимость доработки. Закажите сопровождение с понятным составом работ и расходов.
Проверьте результат после внедрения. Осмотрите вывеску на месте и сайт на телефоне. Сохраните утвержденные макеты и документы, назначьте ответственного за новые публикации и контроль заявки.
Условный пример: у салона есть латинское название, но нет регистрации
Владелец собирает документы и выясняет: оформлен только домен. На сайте и двери остаются надписи «Beauty studio», «Open», «Book now». Эти информационные элементы заменяют понятными русскими: «Студия красоты», «Открыто», «Записаться». Отдельно подбирают допустимое оформление самого названия и проверяют его перед подачей в Роспатент. Одной замены слов вокруг бренда для вывески недостаточно.
Если уже поступило обращение или предостережение
Сохраните документ и действующий макет, определите, к какой информации предъявлены вопросы и какие действия требуются. Не ограничивайтесь ответом «мы подали на товарный знак». Нужно оценить основания требований, подготовить исправления и документы по вашей ситуации. Условия и сроки ответа зависят от вида полученного документа.
Последствия нарушения зависят от состава информации и обстоятельств. Не следует ориентироваться на один «штраф за латиницу» из рекламного объявления или считать, что оплата регистрации автоматически исключает претензии. Предупреждение спора начинается с корректных материалов, а не с обещания будущего свидетельства.
Частые вопросы
Можно ли оставить старую вывеску, установленную до 1 марта 2026 года?
Сама дата установки не создает общего исключения из статьи 10.1. Проверьте продолжающееся использование вывески: есть ли охраняемый знак или другое применимое основание, какие элементы являются публичной информацией и как они оформлены.
Логотип нарисовал дизайнер. Это уже товарный знак?
Нет. Права на произведение дизайна и правовая охрана товарного знака — разные вопросы. Договор с дизайнером полезен для оформления прав на изображение, но сам по себе не подтверждает регистрацию знака и не создает соответствующего языкового исключения.
У нас есть зарубежная регистрация. Ее достаточно?
Нужно подтвердить охрану именно в России. Регистрация только в другой стране не равнозначна российской охране. Если использована международная процедура, проверьте ее действие в отношении РФ, статус и перечень товаров и услуг.
Нужно ли менять домен на кириллицу?
Статья 10.1 не вводит общего требования перевести доменное имя в зону .рф. Различайте технический адрес, использование обозначения как бренда и текст сайта. Сохранение домена не освобождает от проверки потребительской информации и чужих прав на название.
После регистрации можно вернуть весь английский текст?
Нет. Исключение касается использования охраняемого знака, а не любого контента рядом с ним. Кнопки, указатели, сведения о товарах, условиях покупки и рекламные сообщения проверяются по своим правилам.
Можно ли работать только с компаниями и не проверять язык?
Статья 10.1 регулирует информацию в сфере обслуживания потребителей. Но одного заявления «мы B2B» недостаточно, если материалы фактически обращены и к гражданам для личных нужд. Кроме того, для рекламы и других сфер могут действовать самостоятельные требования.
Начните с названия, которое уже приносит продажи
Для первого обсуждения подготовьте точное написание бренда, перечень товаров или услуг и сведения о том, есть ли заявка или регистрация. Фото вывески и адрес сайта помогут увидеть, как обозначение используется на практике. Это позволит выбрать стратегию защиты до новых расходов на дизайн и изготовление.
Разберите свой бренд до переделки вывески
Укажите название и деятельность на странице услуги. Обсудим возможность регистрации, необходимые изменения обозначения и порядок оформления прав.
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