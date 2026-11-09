Бренд на латинице до сих пор не зарегистрирован: что делать с названием, вывеской и сайтом после 1 марта 2026 года

Латиница не запрещена, но для информации действуют правила

Если бренд не зарегистрирован, сначала проверьте, есть ли другое законное основание использовать обозначение без перевода. Если такого основания нет, приведите публичную информацию для потребителей к требованиям русского языка. Параллельно можно проверить название и подать заявку на товарный знак. Сама подача заявки не освобождает от действующих требований.

С 1 марта 2026 года действует статья 10.1 закона «О защите прав потребителей». Она касается нерекламной информации для публичного ознакомления потребителей при торговле и оказании услуг: вывесок, надписей, указателей и других носителей. Основной язык такой информации — русский. Иностранный текст допускается дополнительно с соблюдением требований к содержанию и оформлению.

В статье прямо предусмотрены исключения для фирменных наименований, товарных знаков и знаков обслуживания. Однако слово «бренд» само по себе не обозначает отдельного юридического статуса. Купленный домен, разработанный логотип и многолетняя работа под названием еще не подтверждают, что оно подпадает под исключение.