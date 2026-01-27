Оглавление и нумерация страниц в Р7 офис: профессиональная структура для сложных документов

Оглавление — интеллектуальная карта вашего документа



Оглавление в Р7 офис — это не статичный список, который нужно вручную вычитывать после каждой правки. Скорее это динамическая навигационная система, которая строится и обновляется сама, основываясь на структуре ваших заголовков. Давайте разберем весь процесс от разметки текста до настройки внешнего вида готового содержания.

Закладка фундамента — форматирование заголовков

Все начинается с правильной разметки текста. Вам не нужно вручную выставлять отступы или размер шрифта для глав и параграфов. Достаточно использовать встроенные стили.

1. Быстрый способ. Выделите название раздела (например, «3. Анализ рынка»). На вкладке «Главная» в правой части ленты найдите панель «Стили». Для основных глав кликните по «Заголовок 1», для подразделов — «Заголовок 2» и так далее, вплоть до «Заголовок 9». Текст сразу примет оформление, а система запомнит его иерархический уровень.

2. Альтернативный способ Тот же результат можно достичь через вкладку «Ссылки». Выделите текст и нажмите кнопку «Добавить текст», после чего выберите нужный уровень из выпадающего списка.

Управление структурой через панель «Навигация»

После разметки самое время взглянуть на карту документа. Нажмите на значок «Навигация» (шестеренка) на левой боковой панели. Откроется окно со всей иерархией заголовков. Это ваш центральный пульт управления структурой.

• Быстрая навигация. Щелкните по любому пункту в этом списке — курсор мгновенно перейдет к соответствующему разделу в тексте.

• Реорганизация без копипаста. Захватите любой заголовок в панели и перетащите его выше или ниже. Весь текст, относящийся к этому заголовку (включая подразделы), переместится вместе с ним, автоматически обновив нумерацию страниц.

• Глубокое управление. Щелкните правой кнопкой мыши по заголовку в списке. Контекстное меню предлагает различные опции: «Повысить уровень» или «Понизить уровень» (например, превратить подраздел в главу), «Новый заголовок после» для быстрого добавления, «Выделить содержимое» для выделения всего раздела в тексте.