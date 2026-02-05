Как в Р7 офис сделать неудобные данные удобными: три простых инструмента

Разделение по столбцам

Это история про данные, которые пришли «как есть»: например, выгрузка из учётной системы, копипаста из письма или отчёта, результаты распознавания бумажного документа, данные из PDF и т.д. Часто при вставке этих сведений в редактор таблиц в одной ячейке оказывается записано сразу всё подряд, например, магазин, артикул и тип операции, разделённые запятыми. Как результат, данные вроде есть, но что-то сделать с ними, например, отфильтровать или как-то проанализировать — не получится. Выглядеть это может, например, так:

В таких случаях редактор Р7 офис может разложить данные по полочкам. Для чего выделяем наш исходный столбец, заходим во вкладку «Данные» и выбираем «Текст по столбцам». Указываем, чем именно разделены значения — чаще всего это запятая.

Результат, как говорится, налицо.

Но это ещё не всё: наша табличка выглядит не слишком опрятно, некоторые данные не умещаются в видимой части ячеек. Поправить эту неприятность легко: достаточно сделать правый клик мышкой на поле с названиями строк или столбцов, в контекстном меню выбрать пункт «Задать ширину столбца», а далее — «Автоподбор ширины столбца».

Сразу стало лучше: