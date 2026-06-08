Р7 проведет бесплатный вебинар: как сократить расходы на ИТ-сервисы в 16 раз и сэкономить 600 000 ₽ в год

17 июня в 11.00 по московскому времени разработчик офисного софта для совместной работы Р7 проведет бесплатный онлайн-практикум «Антихаос на практике: как заменить 10 платных сервисов для работы одним и начать экономить».

Сегодня многие компании используют отдельные сервисы для корпоративной переписки, видеоконференций, хранения файлов, управления задачами и работы с документами. Согласно данным исследований, сотрудники переключаются между различными сервисами до 1200 раз в день, в среднем каждые 24 секунды, теряя до 4 часов в неделю. Помимо снижения производительности, бизнес сталкивается с ростом расходов на подписки и лицензии для множества специализированных решений.

В рамках вебинара специалисты Р7:

продемонстрируют удобство использования рабочих чатов, редакторов документов, видеозвонков, корпоративной почты и других инструментов в одном окне;

познакомят участников с возможностями облачной платформы Р7 пространство, которая в рамках одного решения объединяет 12 самых востребованных сервисов для работы;

покажут реальные сценарии оптимизации ИТ-инфраструктуры;

рассмотрят экономическую составляющую консолидации рабочих инструментов.

Вебинар будет полезен малому и среднему бизнесу с командами до 50 человек, которые хотят оптимизировать рабочие процессы и снизить издержки. Руководители и IT-директора увидят, как работать без риска блокировок с помощью российского инструмента. Фрилансеры, самозанятые и индивидуальные предприниматели получат возможность, наконец, навести порядок в задачах и документах.

Для всех слушателей команда Р7 приготовила специальное предложение по переходу на облачную платформу Р7 пространство и десктоп-редакторы документов Р7 офис. Пройти регистрацию на вебинар можно на официальном лендинге по ссылке.

Реклама: АО «Р7», ИНН 5259019343, erid: 2W5zFHUhJxy