Где бизнесу хранить корпоративные данные и документы — в облаке или на своих серверах 

Зачем и как бизнесу выбирать модель развертывания программного обеспечения

Модель развертывания определяет, где физически работает система и кто ее обслуживает: провайдер или собственная ИТ-команда. От этого зависят расходы, возможности масштабирования и уровень контроля над данными.

Ошибка на этапе выбора может привести не только к лишним затратам, но и к необходимости менять инфраструктуру уже через несколько лет.

Чтобы этого избежать, оцените несколько критериев.