Где бизнесу хранить корпоративные данные и документы — в облаке или на своих серверах 

Самое главное:
Модель развертывания влияет на бюджет, безопасность данных и требования регуляторов — это не только вопрос удобства интерфейса.
Публичное облако, частное облако и on-premise различаются по уровню контроля над данными, стоимости и требованиям к ИТ-ресурсам.
Компаниям с персональными данными, коммерческой тайной или статусом субъекта КИИ публичное облако может не подойти по требованиям закона.
Корпоративный сервер Р7 работает во всех трех моделях и позволяет сменить развертывание без миграции данных и переобучения сотрудников.
Зачем и как бизнесу выбирать модель развертывания программного обеспечения
Модель развертывания определяет, где физически работает система и кто ее обслуживает: провайдер или собственная ИТ-команда. От этого зависят расходы, возможности масштабирования и уровень контроля над данными.
Ошибка на этапе выбора может привести не только к лишним затратам, но и к необходимости менять инфраструктуру уже через несколько лет.
Чтобы этого избежать, оцените несколько критериев.
Требования к безопасности данных
Если компания работает с персональными данными сотрудников или клиентов, требования к их хранению и защите становятся одним из основных факторов выбора.
С 2025 года ответственность за утечки персональных данных ужесточилась. За отдельные нарушения штрафы для юридических лиц могут достигать 15 млн рублей, а за повторные инциденты — составлять от 1 до 3% годовой выручки компании, но не менее 20 млн и не более 500 млн рублей (ст. 13.11 КоАП).
Дополнительные требования могут действовать для организаций, использующих режим коммерческой тайны (закон № 98-ФЗ), а также для субъектов критической информационной инфраструктуры, деятельность которых регулируется Федеральным законом № 187-ФЗ. Чем выше требования к безопасности и контролю над данными, тем чаще компании выбирают частное облако или On-Premise.
Бюджет на внедрение и поддержку
Публичное облако помогает начать работу с минимальными вложениями и оплачивать сервис по подписке. Собственная инфраструктура требует крупных первоначальных затрат на серверы, системы хранения данных и сопровождение. Частное облако обычно занимает промежуточное положение между этими моделями.
Наличие ИТ-команды
Поддержка инфраструктуры требует специалистов:
Нет собственного ИТ-отдела — проще использовать публичное облако.
Есть системный администратор или подрядчик — можно рассматривать частное облако.
Есть полноценная ИТ-служба — доступны все варианты, включая On-Premise.
Масштаб компании и планы развития
Небольшому бизнесу редко требуется сложная инфраструктура. Но по мере роста компании могут появляться новые требования к безопасности, интеграциям и производительности. При выборе платформы учитывайте не только текущие задачи, но и планы развития на ближайшие несколько лет.
Сроки запуска
Если систему необходимо внедрить в течение нескольких дней, публичное облако — самый быстрый вариант.
Частное облако требует дополнительной настройки, а запуск собственной инфраструктуры может занять недели или даже месяцы в зависимости от масштаба проекта.
Публичное облако: быстрый старт и минимум забот
При использовании публичного облака офисный пакет, корпоративное хранилище документов и другие сервисы работают на инфраструктуре провайдера. Сотрудники подключаются через браузер или приложение, а компания оплачивает подписку и получает готовый сервис.
Преимущества:
быстрый запуск без покупки оборудования и развертывания собственной инфраструктуры;
отсутствие крупных первоначальных вложений;
предсказуемые расходы благодаря подписной модели;
простое масштабирование при росте числа сотрудников;
обслуживание и обновление сервисов на стороне провайдера.
Недостатки:
зависимость от поставщика услуг и интернет-соединения;
ограниченные возможности настройки по сравнению с частным облаком и on-premise;
может не подойти при строгих требованиях к безопасности и хранению данных;
расходы на подписку растут вместе с числом пользователей.
Кому подходит: малому бизнесу, стартапам, проектным командам, компаниям без своего ИТ-отдела — всем, кому важно быстро внедрить сервисы и избежать затрат на инфраструктуру.
Частное облако: баланс между безопасностью и гибкостью
Частное облако — инфраструктура, выделенная для одной компании. Она размещается на площадке провайдера или в собственном дата-центре. Ресурсы не используются совместно с другими клиентами.
Преимущества:
высокий уровень изоляции данных и сервисов;
гибкая настройка политик безопасности;
интеграция с внутренними системами компании;
масштабирование ресурсов по мере роста нагрузки;
нет затрат на покупку и обслуживание серверного оборудования.
Недостатки:
стоимость выше, чем у публичного облака;
внедрение занимает больше времени, чем подключение готового облачного сервиса;
часть настроек и управления инфраструктурой требует специалистов заказчика.
Кому подходит: среднему и крупному бизнесу, компаниям, которые работают с персональными данными, коммерческой тайной или другой конфиденциальной информацией и хотят дополнительный уровень контроля без своей инфраструктуры.
On-premise: максимальный контроль над данными
При использовании модели on-premise компания размещает системы на собственной инфраструктуре. Она сама покупает оборудование, настраивает его и отвечает за работу сервисов. Серверы могут находиться в офисе, серверной или корпоративном дата-центре.
Преимущества:
полный контроль над данными и инфраструктурой;
самостоятельная настройка политик безопасности;
независимость от внешних облачных сервисов;
гибкая интеграция с внутренними системами;
работа сервисов внутри корпоративного контура.
Недостатки:
высокие первоначальные затраты на оборудование;
расходы на обслуживание и модернизацию инфраструктуры;
нужна собственная ИТ-команда;
резервное копирование, обновления и безопасность — зона ответственности компании.
Кому подходит: крупным компаниям, государственным организациям, субъектам КИИ, предприятиям с повышенными требованиями к защите данных.
Гибридное облако: как совместить свой сервер и облако для бизнеса
В чистом виде публичное облако или строгий on-premise подходят не всем. Крупный бизнес чаще выбирает гибридную инфраструктуру — сочетание собственных серверов и облачных мощностей.
Как это работает на практике:
Данные, которые составляют коммерческую или государственную тайну — бухгалтерия, базы клиентов, R&D-разработки — хранятся on-premise, в закрытом контуре без доступа в интернет.
Повседневные инструменты — почта, офисные редакторы, мессенджеры, видеоконференции — выносят в облако, чтобы сотрудники могли работать с документами из дома, в командировке или с телефона.
Гибридная модель закрывает требования закона 152-ФЗ и ФСТЭК и при этом не лишает команду удобных инструментов совместной работы.
Корпоративный сервер Р7 поддерживает публичное облако, частное облако и on-premise. Модель развертывания можно выбрать сейчас и изменить позже — без смены платформы, миграции на другой продукт и переобучения сотрудников.
Как оценить реальную стоимость: CAPEX и OPEX для облака и сервера
Сравнивать модели только по цене лицензий — ошибка, которая на практике оборачивается кассовым разрывом. Важно понимать структуру затрат: соотношение CAPEX (капитальных затрат — разовых крупных покупок) и OPEX (операционных затрат — регулярных ежемесячных платежей). Рассмотрим, как распределяются эти расходы в каждой из трех моделей:
Публичное облако — чистый OPEX, включает только операционные расходы. Оборудование покупать не нужно. Структура прозрачна: цена подписки на одного пользователя умножается на число сотрудников. Из скрытых расходов — только время администратора на управление учетными записями.
On-premise — инвестиции в собственную ИТ-инфраструктуру. Для этой модели характерна высокая доля CAPEX на старте и умеренный, но постоянный OPEX в процессе эксплуатации. Внедрение требует серьезных вложений: серверы и системы хранения данных, лицензии на операционные системы и гипервизоры, оборудование для резервного копирования. Дальше добавляются ежемесячные расходы: зарплата системных администраторов, электричество, охлаждение серверной, амортизация оборудования.
Частное облако — смешанная модель. CAPEX на закупку оборудования не нужен: его предоставляет провайдер. Но OPEX выше, чем в публичном облаке — аренда выделенных мощностей, лицензии, часы инженеров на поддержку инфраструктуры.
Как рассчитать TCO при выборе между облаком и сервером
При выборе между облаком и собственным сервером нужно рассчитать TCO — совокупную стоимость владения на горизонте 3–5 лет. Дешевое на старте облако через 4 года нередко обходится дороже собственного сервера — и наоборот. Для базовой оценки используют две формулы.
TCO для облака: цена лицензии на одного пользователя × количество пользователей × количество месяцев использования.
TCO для on-premise: стоимость серверов и оборудования + стоимость бессрочных лицензий ПО + (ФОТ ИТ-специалистов × количество месяцев) + (затраты на электричество, интернет и обслуживание × количество месяцев).
Как использовать цифры: постройте график затрат. Линия облака стартует с нуля и растет стабильно каждый месяц. Линия on-premise из-за закупки серверов стартует высоко и растет медленно.
Месяц, в котором линии пересекаются, — точка безубыточности. Если затраты на облако превысят стоимость своего сервера только через 6–7 лет, выбирайте облако: к этому времени серверы все равно придется обновлять. Если линии пересекаются уже на второй год — выгоднее строить инфраструктуру на своих серверах.
Публичное облако, частное облако и on-premise: сравнение по критериям
Выбор зависит от требований к безопасности, бюджета и готовности компании поддерживать инфраструктуру. Основные различия между моделями собрали в таблице.
Критерий
Публичное облако
Частное облако
on-premise
Первоначальные вложения
Низкие
Средние
Высокие
Тип затрат
OPEX (подписка)
Смешанная модель
CAPEX
Скорость запуска
Часы или дни
Несколько дней
Несколько недель
Требования к ИТ-персоналу
Минимальные
Средние
Высокие
Масштабирование
Простое
Гибкое
Требует закупки ресурсов
Контроль над данными
Базовый
Высокий
Максимальный
Работа без интернета
Нет
Ограниченно
Да
Гибкость настройки
Ограниченная
Высокая
Максимальная
Как выбрать корпоративное ПО и не переплатить
Выбор между облаком и собственным сервером — это всегда поиск баланса между контролем, бюджетом и гибкостью. Но переплаты чаще связаны не с самой инфраструктурой, а с ошибками выбора продукта (покупкой лишних функций и неправильным лицензированием). Как этого избежать:
Не платите за лишнее на старте. Покупайте инструменты только под текущие задачи. Дополнительные опции лучше подключать по мере необходимости.
Смотрите на 6–12 месяцев вперед. Сегодня нужно только файловое хранилище, а завтра потребуется мессенджер. Платформа должна позволять добавлять новые сервисы без сложной миграции данных.
Выбирайте экосистему. Единая платформа безопаснее, проще в управлении и дешевле в поддержке, чем использование нескольких разрозненных программ.
Требования к инфраструктуре со временем меняются. Поэтому при выборе корпоративного ПО важно учитывать не только текущие задачи, но и возможность масштабирования. Корпоративный сервер Р7 работает в публичном облаке, частном облаке и on-premise. Выбирайте подходящий вариант сейчас и при необходимости переходите на другую модель без смены привычных инструментов для работы с документами, таблицами и презентациями.
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