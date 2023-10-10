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Гособоронзаказ

Отчет об исполнении контракта ГОЗ

Те, кто на практике сталкивался с исполнением гособоронзаказа, знают (или, по крайней мере, должны знать), что вести раздельный учет по контрактам — обязанность каждого исполнителя.
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Отчет об исполнении контракта ГОЗ
Иллюстрация: ГИД ПО ГОЗ
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Эту обязанность на нас возлагает закон «О государственном оборонном заказе» от 29.12.2012 № 275-ФЗ

Но что является документальным результатом ведения раздельного учета? Конечно же, отчет об исполнении контрактов ГОЗ.

Что за отчет такой, как его заполнять, кому сдавать? Давайте разбираться!

Кто и когда должен сдавать отчет об исполнении ГОЗ

Давайте прямо сразу разграничим. Составлять отчет по ГОЗ и сдавать отчет по ГОЗ — это не одно и то же. 

Составлять отчет об исполнении контракта ГОЗ обязаны все исполнители, у которых открыт отдельный банковский счет (ОБС). А вот сдавать — только те, у кого есть и ОБС и Военное Представительство (ВП).

Отчет не направляется в Минобороны напрямую — его передает ВП. Нет ВП — нет почтового ящика, через который вы можете его передать. 

Обязанность ежемесячного предоставления отчета по ГОЗ для тех, у кого ВП есть, закреплена в приказе № 554 от 08.10.2018

Еще раз — если у вас нет ВП, это не снимает с вас обязанности составлять отчет. Делать его нужно в любом случае — и, желательно, в срок. 

Составлять отчет об исполнении ГОЗ задним числом — удовольствие существенно ниже среднего. Особенно, если пришел запрос на его предоставление вот прямо скорее, а ваши знания о нем ограничены мыслью: «Хорошо, что у нас нет ВП, и нам не надо сдавать отчет». 

Предоставлять отчет, если у вас есть ВП, нужно ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным. В остальных случаях отчет предоставляется только по запросу — в течение 10-и дней с момента получения запроса.

Основные правила заполнения и сдачи отчета

Отчет о выполнении контракта ГОЗ составляется по каждому отдельному контракту ГОЗ. Документ отражает все движение ресурсов от момента получения денег до расчета прибыли. 

Бланк отчета введен постановлением Правительства № 543 от 04.05.2018, которое внесло изменения в постановление Правительства № 47 от 19.01.1998

Посмотреть его можно здесь.

Отчет предоставляется только в электронной форме. В приказе Министра обороны № 670 от 19.11.2018 утвержден формат и состав электронного документа.

Отчет должен быть:

  • Сделан в формате xml;

  • Подписан квалифицированной электронной цифровой подписью;

  • Записан на электронный носитель с однократной записью.

Электронный носитель с отчетностью ГОЗ нужно передать вашему ВП. После загрузки файла в ЕИС ГОЗ создается протокол о приемке, который передается в организацию.

Как заполнить РКМ по ГОЗ и не совершить ошибку?

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Как заполнять отчет

Чтобы заполнить отчет об исполнении контракта ГОЗ — нужно, как минимум, вести раздельный учет. В идеале — вести его правильно.

В этом случае ноша по составлению отчета существенно облегчится — информацию для его заполнения можно будет взять из вашей учетной системы. 

Назвать отчет интуитивно понятным — значит, очень ему польстить. Аналогов в налоговой отчетности он не имеет — придется разбираться отдельно. 

И лучше на первый раз воспользоваться помощью профессионалов. У «Гид по ГОЗ» есть уроки, курсы, и даже отдельный практикум на эту тему — это существенно поможет вам на первых порах.

Сам отчет состоит из титульного листа и таблицы. На титульный лист нужно внести:

  • Наименование, ИНН и КПП исполнителя;

  • Номер и дата госконтракта;

  • Плановый срок исполнения;

  • ИГК

  • Номер отдельного банковского счета

Пропускать строки нельзя — отчет просто не примут. 

Далее в таблице заполняются целевые параметры:

  • Денежные средства, которые будут получены от заказчика (общая сумма контракта);

  • Суммы кредитов, полученных для финансирования контракта;

  • Плановые затраты по новым формам РКМ;

  • Плановая выручка (сумма контракта с НДС);

  • Плановая себестоимость отгружаемой продукции;

  • Административные и коммерческие расходы, если по правилам учета они не включаются в себестоимость продукции;

  • Плановая прибыль (выручка (без НДС) за вычетом себестоимости);

  • Планируемое списание средств с ОБС на расчетный счет в соответствии с правилами 275-ФЗ (например, возмещение затрат).

Затем нужно заполнить фактические данные по исполнению контракта. Эта часть имеет определенное сходство с управленческим балансом. Часть показателей отражается методом двойной записи - одна и та же операция отражается в двух ячейках.

Образец заполнения.

Если все заполнено верно — у вас должно сойтись контрольное правило (равенство по 3 графе; строка 4 = стр.2 - стр1). 

Сошлось — похвалите себя и вознаградите чем-то вкусненьким (сахар полезен для мозга).  

Не сошлось — грустно съешьте что-нибудь вкусненькое и проверяйте каждый показатель, внесенный в таблицу. Ошибка найдется — она не может не найтись. 

Успокоим вас, повторение — мать учения. Первый раз составите, возмущенно крича и думая о смене работы, второй — тихо ругаясь под нос, а на третий раз обнаружите, что не так уж он и непонятен. Со временем он может даже начать нравиться, особенно — если у вас есть предпосылки к Стокгольмскому синдрому.  

В теории, теория и практика должны совпадать. На практике — нет. Не оставляйте погружение в отчет до тех времен, когда нужно будет за 10 дней сделать отчеты за двухлетний период. Делайте отчет в срок — и скоро это из ежемесячного горя превратится в обычную рутину. 

Всем успешного составления отчетности!

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Комментарии

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