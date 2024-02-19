Форма РКМ, которая расскажет о вас все

О необходимости навыков обоснования цены в ГОЗ уже проговорено, казалось бы, все возможное. Как и о том, что наиболее уместная форма для этого — комплект форм расчетно-калькуляционных материалов (РКМ), утвержденных в Приложении 5 к приказу ФАС № 995/22 от 16.12.2022 г.

А знаете ли вы, что в РКМ есть форма, которая раскроет любому проверяющему все ваши секреты? Имя ей — «Расчет (обоснование) трудоемкости» (форма №23).

Это общая форма по трудоемкости — мы сейчас берем стандартную схему базы распределения накладных расходов по заработной плате основных исполнителей контракта.

На самом деле, баз распределения может быть много, но чаще всего в этой роли выступает все-таки именно заработная плата.

Фактически, форма № 23 нам говорит о том, сколько времени работы основных исполнителей предприятия потрачено на каждое изделие.

Расчет обоснования трудоемкости стоит вести всем предприятиям. Неважно, есть ли у вас военная приемка, делаете ли вы РКМ для себя или для покупателя. Форма № 23 сразу же показывает, где вы лукавите в трудоемкости — осознанно или нет.

По сути, форма демонстрирует нарушение логики ваших расчетов цен.

Как заполнять 23 форму

Форма заполняется по всем наименованиям товаров, работ, услуг, которые производятся в организации.

Когда вы предоставляете обоснование цены заказчику (кроме государственного), можно сделать расшифровку только по его изделию целиком. Остальное при этом можно сделать сводно: прочее по ГОЗ и прочее коммерческое, особенно — если у вас есть секретные контракты.

Но для себя 23 форму стоит сделать, конечно, по каждому изделию.

В чем же смысл этого расчета (обоснования)?

Сначала необходимо указать плановые показатели трудоемкости по изделиям:

плановая стоимость нормочаса;

годовой оборот, то есть количество выпущенных изделий;

технологическая трудоемкость, то есть количество выпущенных изделий, умноженное на плановую трудоемкость;

сумма заработной платы плановая — это стоимость нормочаса, умноженная на плановую технологическую трудоемкость.

Плановые показатели вносятся поочередно, с использованием данных технологических карт, данных планирования объемов производства и т.п.

Дальше идут фактические показатели.

Технологическая трудоемкость при расчете фактических затрат может равняться плановой — если на предприятии ничего не менялось в этой части.

Объем выпуска отражается на 43 счете бухгалтерского учета.

Фактическая стоимость нормочаса и основная заработная плата при расчете факта по очерёдности заполнения меняются местами.

Сперва заполняются данные основной заработной платы. Делается это исходя из данных 20 счета. После этого рассчитывается фактическая стоимость нормочаса.

В теории все нарядно. На практике же у вас, скорее всего, концы с концами сходиться не будут. Особенно — если в производстве больше 3–5 изделий, тогда окладная стоимость нормочаса будет скакать, как бешеная. Это нормально.

От вас требуется успокоиться, сесть, погрузиться в нагромождение цифр, понять, как это заполняется, и принять решение — как вы это будете заполнять.

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С чем может быть связано, что фактическая стоимость нормочаса получается при расчете меньше плановой?

Например, с тем, что плановую стоимость норма часа считали по индексу–дефлятору, и реальная индексация заработной платы оказалась ниже. Ну просто директор так решил. Или индексация прошла в середине года, и первые полгода зарплату платили по-старому.

Еще это может быть, например, связано с тем, что приняли сотрудников с тарифной ставкой ниже, чем самые дорогостоящие сотрудники. Например, компания выпускала высокотехнологичное оборудование. Затем объем ГОЗ изменился, и появилась потребность в выпуске низкотехнологичного оборудования. Компания нанимает соответствующих специалистов, менее оплачиваемых, и средняя стоимость нормочаса в целом по предприятию снижается.

Дальше планируется, исходя из бизнес-плана, годовая стоимость. Технологическая трудоемкость остается такой, как есть, либо иной при пересмотре норм, а стоимость нормочаса считается как фактически достигнутая, умноженную на Индекс з/п (ИПЦ×РеалЗПраб.), либо тот показатель, который применяет предприятие при индексации заработной платы на плановый год.

Какие номенклатурные позиции продукции сюда нужно включить?

В первую очередь — те, которые уже есть в контрактах, и те, которые согласует руководство. Директор может планировать исходя из тех заявок, которые у него есть, исходя из того, что он планирует на переговорах с потенциальными покупателями, исходя из того, что он знает по спросу на коммерцию и т.п.

Таким образом заканчивается заполнение 23 формы.

И чем же эта форма так полезна

Мы видим, что технологическая трудоемкость по факту составляет столько-то человеко-часов и можем посчитать, а какая среднесписочная численность при этом должна быть?

Среднесписочная численность = технологическая трудоемкость/11 мес. (не 12, потому что 1 месяц — это отпуск)/ 159 часов (среднее количество нормо-часов в месяц в 2024 году при 40-часовой рабочей неделе)

По этой формуле мы узнаем, сколько человек должно работать на предприятии в качестве основных исполнителей (рабочих), чтобы выполнить заданный объем работы.

Это очень простая и всем известная формула.

И если заказчики при проверке РКМ увидят, что в Расчете обоснования трудоемкости необходимая среднесписочная численность рабочих для выполнения тех проектов, которое поставщик выполнил в прошлом году, составляет, к примеру, 58 человек, а реальная среднесписочная численность — 12 человек, то у них возникнут неудобные вопросы.

Может у вас половина людей не оформлена нормально? Или технологическая трудоемкость завышена в разы, чтобы провести государство и заломить цену повыше?

Вот поэтому эта форма так важна — именно здесь вылезают все махинации с заработной платой.

Среднесписочная численность по 23 форме может и даже должна быть немного ниже, чем по табелю — кто-то болеет, кто-то в декрете или уволился. Но эти цифры должны быть сопоставимы.

Поэтому, пожалуйста, очень внимательно относитесь к обоснованию трудоемкости. Заполняйте эту форму хотя бы для себя. Так вы и сами увидите, если что-то не так, и не будете иметь бледный вид, если это заметят проверяющие органы

РКМ таит в себе множество секретов. Не стесняйтесь их узнавать, учиться, наращивать мастерство — и однажды они вам покорятся!

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