ГИД ПО ГОЗ
Гособоронзаказ

Базовые экономические нормативы

Планирование цены на продукцию ГОЗ можно отчасти сравнить с работой сапера. Одно неверное движение — и все пошло по пессимистичному сценарию. Чтобы этого избежать — важно при планировании опираться на точные показатели. Для этой цели отлично подходят так называемые обоснованные экономические показатели и нормативы. О них мы сегодня и поговорим.
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Базовые экономические нормативы
Иллюстрация: ГИД ПО ГОЗ

Что это такое и зачем это нужно

Обоснованные экономические показатели и нормативы (ОЭПиН, также известные как базовые экономические нормативы/показатели, БЭН, БЭП) — это показатели, на которые мы можем опираться при формировании цены продукции по ГОЗ. 

Что это значит?

Как мы знаем, цель госзаказчика — приобрести качественную продукцию оборонного назначения по цене, обоснованной с учетом требований НПА в сфере ГОЗ. Ваша же цель, как исполнителя — как минимум, возместить собственные издержки, как максимум — еще и получить прибыль. 

Соответственно, работа экономиста, бухгалтера, начальника ПЭО (того, кто в компании отвечает за цену) — спланировать затраты так, чтобы они оказались не ниже фактических. 

Для этого на этапе формирования цены нужно максимально предусмотреть все возможные риски, планы, возможности, учесть все прямые и косвенные затраты и ничего не потерять по пути. 

От этого планирования зависит будущая цена контракта. Если плановые издержки не учтены в полном объеме — это может сказаться на предприятии фатально. 

При этом учитываемые расходы должны быть экономически обоснованными и документально подтвержденными. Иначе все это не имеет смысла. 

Обоснованные расходы — это экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме.

Документально подтвержденные расходы — это затраты, прямо или косвенно подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством.

Расходами признаются любые затраты при условии, что они осуществлены для производства или поставки продукции по контракту в рамках ГОЗ.

Чтобы учесть все вышеперечисленное и сформировать адекватную, обоснованную и подтверждаемую цену, и утверждаются базовые экономические нормативы или ОЭПиН. 

Само определение «обоснованные экономические нормативы и показатели» введено постановлением Правительства от 16.03.2021 № 390 (с 18.03.2021 г. п. 2 «понятия» постановлением Правительства № 1465 дополнен данным абзацем).

ОЭПиН — это документально подтвержденные и экономически обоснованные показатели организации, применяемые для отнесения отдельных затрат на себестоимость продукции.

Значения ОЭПиН рассчитываются на каждый календарный год поставки (разработки) продукции. Делается это с учетом фактически достигнутых показателей предприятия за отчетный период и расчетных значений планового периода.

Кстати, если вы осуществляете одновременно поставку НИОКР и иной продукции, обоснованные экономические показатели и нормативы лучше формировать отдельно по научно-технической и по иной продукции.

ОЭПиН при необходимости согласовываются с военным представительством Минобороны, либо просто утверждаются локальным нормативным актом.

Что и как можно согласовывать с ВП МО

Чаще всего организации формируют и согласовывают с ВП МО следующие ОЭПиН:

  • Среднемесячная стоимость нормо-часа работы ОПР;

  • Объем основной заработной платы ОПР;

  • Объем дополнительной заработной платы;

  • Уровень страховых взносов и отчислений на социальные нужды;

  • Уровень накладных расходов (ОХР и ОПР);

  • Транспортно-заготовительные расходы;

  • Уровень рентабельности.

Технически, допустимый уровень рентабельности для продукции ГОЗ и так утвержден в постановлении Правительства № 1465, но многие его включают в ОЭПиН, не удивляйтесь. 

В зависимости от специфики деятельности предприятия могут согласовываться и иные показатели.

Конечно, не все базовые показатели применяются во всех сферах. Например, торговым предприятиям абсолютно не нужна стоимость нормо-часа, а при формировании цен на услуги очень редко согласовываются ТЗР.

Применение ОЭПиН на уровне плановых (расчетных) значений при переводе цены в фиксированную возможно предусмотреть в условиях государственного контракта. Каких-то строгих регламентов согласования таких показателей нет — что не отменяет необходимости их формирования для каждого предприятия. 

Военное представительство при согласовании ОЭПиН может проверить при необходимости любые заявленные показатели, запросив, к примеру, данные бухгалтерского учета, первичные документы, пояснения ответственных лиц и прочие. 

Также военное представительство может выдавать заключения о результатах проверки предоставленных предприятием–исполнителем ГОЗ подтверждающих документов и протокол согласования ОЭПиН, но это не обязательное условие работы предприятия с ВП в ГОЗ.

Как это происходит на практике

Формирование ОЭПиН можно разделить на два этапа: 

  1. Оценка достигнутых показателей (фактические расходы);

  2. Формирование плановых показателей с учетом условий поставок.

На первом этапе необходимо проанализировать состав накладных (общепроизводственных и общехозяйственных/административно-управленческих) расходов с точки зрения соответствия приказу Минпромторга от 8 февраля 2019 г. № 334.

Расходы, не относящиеся к ГОЗ в соответствие с требованиями приказа, не могут включаться в распределяемую сумму.

Затем нужно утвердить базу распределения накладных расходов. Этот показатель позволяет «справедливо» распределять ОПР и ОХР/АУП между всеми объектами учета (контрактами, единицами номенклатуры, партиями товара и т.д.). 

Базой распределения, согласно приказу № 334 может быть только показатель прямых затрат. Выручка или натуральный показатель (тонны, метры, литры) базой распределения быть не могут.

Далее путем деления суммы накладных на базу распределения вычисляется показатель накладных расходов в % по фактически достигнутым показателям.

На втором этапе необходимо запланировать (либо рассчитать методом индексации к фактически достигнутым показателям, либо определить исходя из бизнес-плана предприятия) и сумму накладных расходов, и сумму базы распределения. И определить плановый % накладных расходов — тем же методом, что и на первом этапе.

Базовые экономические нормативы — вещь полезная в первую очередь для предприятий. Их правильный и своевременный расчет — не повинность, а очень даже эффективный инструмент ценообразования на предприятии. Поэтому бояться их не стоит. И вообще, ничего не стоит бояться. 

Пусть ваше планирование всегда будет эффективным и точным!

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