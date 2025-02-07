Обоснование цены контракта ГОЗ для торговли: мифы и здравый смысл

Запрос на предоставление комплекта обосновывающих документов (который многие по старой памяти называют расчетно-калькуляционными материалами или РКМ) часто воспринимается как требование немедленно написать диссертацию по биному Ньютона. Особенно среди торговых организаций, которым кажется, что это исключительно производственная история. Вокруг РКМ действительно сложилось множество мифов.

А значит, самое время их развеять!