На что обратить внимание при согласовании проекта контракта ГОЗ

В первую очередь стоит обратить внимание на предмет договора. Самые нелепые ошибки чаще всего возникают из-за того, что предмет договора читается по-разному поставщиком и покупателем. А внутри компаний еще и по-разному понимается разными специалистами. Вроде бы прописано ясно и понятно, а на деле — восемь разных мнений и каждый думает, что его понимание единственно верное.

Например, в контракте написано «Изготовление и поставка оборудования (сушильного шкафа)». Звучит вполне определенно, вот только в реальности, мы выясняем, что необходимо также доработать стандартный шкаф под конкретные требования заказчика, то есть внести существенные изменения в конструкцию.

Казалось бы, несущественная мелочь, но именно она может привести к довольно крупным проблемам, если не будет прописана в контракте. В рамках ГОЗ, например, в цену такого контракта нельзя включать зарплату конструктора, а она может быть немалой.

Не меньшие сложности могут возникнуть и с пусконаладочными работами, обучением сотрудников. Например, контракт на изготовление и поставку оборудования был закрыт. Документы выписаны на полную сумму контракта, так как в самом контракте не было разделения цены на такие составляющие, как непосредственно изготовление, пусконаладочные работы и обучение сотрудников работе с оборудованием. Соответственно, можно было сделать вывод, что контракт был выполнен в момент поставки оборудования.

А пусконаладка и обучение начались уже после поставки. Ок, все нормально — скажет менеджер. Но на каком основании вы будете включать расходы сентября–октября в себестоимость контракта, если официально он закрыт в августе? Да еще и расходы, которые в контракте никак не выделены? Ответ на этот вопрос вам не понравится, но он будет иметь большое значение, если дело дойдет до налоговых проверок.

Поэтому важно не только внимательно читать условия, но и согласовывать их со всеми участниками процесса. У менеджера по продажам может быть одно представление о товаре, у экономиста — совершенно другое, а реальное понимание предмета договора может быть только у конструктора или директора. Эти моменты необходимо обсуждать заранее.