На что обратить внимание при согласовании проекта контракта ГОЗ

При согласовании проекта контракта ГОЗ внимание к деталям — это не просто рекомендация, а обязательное условие. Ошибки, которые кажутся незначительными на первый взгляд, могут обернуться серьезными проблемами. В этой статье мы разберем, на какие ключевые моменты стоит обратить внимание, чтобы избежать неприятных сюрпризов и защитить себя от возможных штрафов и претензий со стороны госзаказчика.
От предмета договора до расчетов — каждое слово в контракте имеет значение. Ведь нередко даже самые очевидные формулировки могут быть истолкованы по-разному разными сторонами. Важно заранее согласовать все детали и исключить двусмысленности, чтобы в дальнейшем не столкнуться с вопросами, на которые ответить будет уже поздно.
Предмет договора
В первую очередь стоит обратить внимание на предмет договора. Самые нелепые ошибки чаще всего возникают из-за того, что предмет договора читается по-разному поставщиком и покупателем. А внутри компаний еще и по-разному понимается разными специалистами. Вроде бы прописано ясно и понятно, а на деле — восемь разных мнений и каждый думает, что его понимание единственно верное.
Например, в контракте написано «Изготовление и поставка оборудования (сушильного шкафа)». Звучит вполне определенно, вот только в реальности, мы выясняем, что необходимо также доработать стандартный шкаф под конкретные требования заказчика, то есть внести существенные изменения в конструкцию.
Казалось бы, несущественная мелочь, но именно она может привести к довольно крупным проблемам, если не будет прописана в контракте. В рамках ГОЗ, например, в цену такого контракта нельзя включать зарплату конструктора, а она может быть немалой.
Не меньшие сложности могут возникнуть и с пусконаладочными работами, обучением сотрудников. Например, контракт на изготовление и поставку оборудования был закрыт. Документы выписаны на полную сумму контракта, так как в самом контракте не было разделения цены на такие составляющие, как непосредственно изготовление, пусконаладочные работы и обучение сотрудников работе с оборудованием. Соответственно, можно было сделать вывод, что контракт был выполнен в момент поставки оборудования.
А пусконаладка и обучение начались уже после поставки. Ок, все нормально — скажет менеджер. Но на каком основании вы будете включать расходы сентября–октября в себестоимость контракта, если официально он закрыт в августе? Да еще и расходы, которые в контракте никак не выделены? Ответ на этот вопрос вам не понравится, но он будет иметь большое значение, если дело дойдет до налоговых проверок.
Поэтому важно не только внимательно читать условия, но и согласовывать их со всеми участниками процесса. У менеджера по продажам может быть одно представление о товаре, у экономиста — совершенно другое, а реальное понимание предмета договора может быть только у конструктора или директора. Эти моменты необходимо обсуждать заранее.
Цена договора
Если коротко — цена контракта должна быть обоснована.
В ГОЗ формирование цены строго регламентировано. Если ваша продукция попадает под требования о госрегулировании, цена формируется по постановлению Правительства от 02.12.2017 № 1465 (ред. от 03.09.2024). Иначе — всемогущий 275-ФЗ от 29.12.2012, напоминает, что цена на продукцию по ГОЗ не может быть выше рыночной.
Есть мнение, что в развитом рынке прибыль выше 20% существовать не может — либо это не рынок, либо прибыль должна быть нормирована. Если же применяется затратный метод, то цена формируется исключительно из подтвержденных затрат, прибыль при этом ограничена нормативами.
Также внешним фактором, влияющим на цену, являются ваши поставщики. Контролировать их расценки — обязательная задача. Особенно если вы работаете по затратному методу. Чем дешевле закупленные комплектующие, тем ниже конечная цена. Тут важна не только экономия, но и самозащита от возможных дополнительных расходов в будущем.
Работаете с договорами по ГОЗ?
Наши шпаргалки помогут не упустить важные моменты!
Сроки выполнения контракта
Компании, давно работающие в ГОЗ, обычно понимают необходимость внимательно следить за сроками. Но иногда встречаются ситуации, когда сроки выполнения контракта заведомо невыполнимы.
Бывает, что поставщику предлагают подписать контракт заведомо невыполнимыми сроками — в силу, например, отсутствия у него технической возможности выполнить этот контракт в нужные сроки. Допустим, у поставщика не хватает оборудования, или он знает, что поставка импортных ПКИ осуществляется слишком долго.
Поставщик-то покупателю это объясняет, но покупатель тоже ограничен своими сроками поставки. Поэтому покупатель требует от поставщика подписания именно этих условий, обещая в случае срыва не выставлять пени, войти в положение. Штрафов за просрочку он при этом, конечно, обещает не выставлять. Но ему это и не нужно — административный штраф предприятие, нарушившее срок исполнения ГОЗ, все равно получит.
Штрафы за нарушение сроков невелики, но необходимо помнить о введении уголовной ответственности за повторное нарушение условий контракта. Поэтому обязательно трезво анализируйте свои возможности ДО подписания контракта, чтобы обезопасить себя в части нарушения сроков исполнения ГОЗ. Если же вы понимаете, что срыв сроков неизбежен, необходимо оперативно уведомить об этом покупателя.
Часто возникают также ситуации, когда компании ошибочно считают, что успели выполнить контракт в срок.
Например, поставка должна быть осуществлена до 30 сентября. Датой исполнения контракта является переход права собственности на основании подписанной обеими сторонами накладной. Производственный отдел отгрузил продукцию 27 сентября, но в контракте указано, что приемка товара по качеству занимает 10 рабочих дней. А покупатель подписывает накладную только после приемки товара. В результате приемка завершилась 13 октября, а контракт формально сорван.
Поэтому важно учитывать не только срок действия контракта, но и все сопутствующие условия: сроки приемки, передачи прав собственности, дополнительные обязательства (например, предоставление сертификатов).
Критерии качества
Вопрос качества продукции также требует особого внимания. Бывают ситуации, когда поставка формально состоялась, но впоследствии контракт признается несостоявшимся.
Например, в договоре могут быть прописаны какие-то ГОСТы или инструкции, не имеющие к вам отношения. Допустим, головному исполнителю нужно им соответствовать, и он по какой-то причине решил внести их и в ваш договор с ним. Если такие стандарты прописаны в договоре, а вы их пропустили — на основании их неприменения у вас могут возникнуть проблемы с качеством при приемке.
Так что, в каждой компании должен быть специалист, который как сторожевой пес следит за тем, чтобы продукция отвечала всем требованиям и вовремя проходила необходимые проверки. Без этого даже самая идеальная сделка может закончиться фиаско.
Порядок расчетов
Контракт — это договоренность двух сторон. Прежде чем подписывать условия о порядке расчетов, нужно понимать:
Обязаны ли вы соглашаться на предложенные условия?
Какие риски связаны с финансированием контракта?
Как будут поступать и расходоваться деньги?
Вопросы финансового контроля особенно важны в рамках ГОЗ, поскольку любое нарушение может повлечь штрафы или обвинения в нецелевом использовании средств.
Чтобы успешно вести договорную работу, важно не только внимательно прочитать каждое условие контракта, но и получить навыки, которые помогут избежать распространенных ошибок. Мы рекомендуем посетить наш практикум, где подробно разобраны все аспекты договорной работы в ГОЗ, включая неочевидные моменты, которые могут повлиять на успешное выполнение обязательств. Вы получите конкретные инструменты и рекомендации, которые помогут вам уверенно работать с договорными проектами и минимизировать риски.
В конце концов, контракт — это стратегический документ, который может как привести к успеху, так и стать источником головной боли. Так что, если не хотите на собственном опыте встретить все возможные подводные камни, лучше заранее разобраться в тонкостях. Не забывайте, что иногда именно из-за мелочей и возникают самые большие проблемы.
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