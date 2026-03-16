Как разработать или скорректировать учетную политику, чтобы не попасть на штрафы в 2026 году. Получите бесплатный сборник материалов и образцов

Чем полезен сборник?

Если законодательством предусмотрен единственно возможный порядок учета конкретной операции, тогда он является обязательным для всех организаций. Если же существует несколько методов, из них организация имеет право выбрать один и закрепить его в своей учетной политике.

К формированию учетной политики организация должна подойти особенно внимательно, ведь иногда именно ее положения становятся барьером, который не могут преодолеть контролирующие органы.

Кроме того, если инспекторы в ходе проверки обнаружат, что компания не соблюдает свою учетную политику и это влияет на расчет налогов, вопросы к компании точно возникнут. При этом положения учетной политики будут считаться не соблюденными, если в этом документе прописан один из способов учета, предложенных налоговым законодательством, но по факту компания применяет совсем другой.

Следствием несоблюдения учетной политики может быть штраф за занижение налоговой базы.