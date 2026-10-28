Кадровый учет-2027. Образцы заполнения всех документов по кадровому учету с соответствующими комментариями экспертов и органов власти

Постановка и ведение кадрового делопроизводства являются обязательным направлением работы любой компании, но зачастую работодатель не уделяет этому особого внимания. Многие руководители уже столкнулись с последствиями такого отношения: проверки трудовой инспекцией, приостановка деятельности организаций, судебные тяжбы, штраф.

Сборник “Кадровое дело” содержит образцы заполнения всех необходимых документов по кадровому учету с соответствующими комментариями.

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Кроме того, в сборнике проанализировано, какие могут наступить санкции за выявленные нарушения в оформлении документов и процедур, и даны рекомендации по исправлению этих нарушений.

При проверке соблюдения трудового законодательства особое внимание ревизоры уделяют трудовым договорам. Их отсутствие – самое распространенное нарушение. Нечеткие формулировки подобного контракта и несогласование некоторых его условий могут привести к конфликту с работником. Если отсутствие в договоре какой-либо обязательной информации обнаружит инспектор, он потребует устранить нарушения и оштрафует за нарушение трудового законодательства. Компаниям в этом случае грозит штраф от 50 000 рублей.

Сборник поможет оформить кадровые документы правильно и избежать штрафов за отсутствие «кадрового» документооборота. Он будет интересен инспекторам отделов кадров всех компаний, а также бухгалтерам малых и средних организаций.

Сборник дополнен следующей информацией:

- С 1 сентября 2026 года дополнили перечень работников, у которых есть преимущественное право при сокращении - Федеральный закон от 25.04.2026 № 108-ФЗ;

- С 1 сентября 2026 года больше малых предприятий могут нанимать персонал по срочным трудовым договорам - Федеральный закон от 25.05.2026 № 144-ФЗ;

- С 1 сентября 2026 года пострадавшим от чрезвычайных ситуаций нужно давать дополнительный выходной и отпуск - Федеральный закон от 09.04.2026 № 90-ФЗ;

- Праздники и перенос выходных в 2027 году: правительство утвердило график - Постановление Правительства РФ от 17.09.2026 № 1187;

- Утверждены новые Правила выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы - Постановление Правительства РФ от 30.05.2026 № 654;

- Иностранные работники: требования для приглашающей стороны станут бессрочными - Постановление Правительства РФ от 20.08.2026 № 1037;

- Изменен перечень медицинских ограничений к управлению транспортным средством - Распоряжение Правительства РФ от 19.08.2026 № 2205-р;

- С 21.09.2026 до 15.12.2026 будет проводиться эксперимент - подписание кадровых документов через мессенджер МАХ - Приказ Минтруда России от 17.09.2026 № 423;

- Бумажные медкнижки можно вести до 1 сентября 2027 года - Приказ Минздрава России от 29.07.2026 № 705н;

- С 1 сентября 2026 года вступили в силу обновленные формы уведомлений по иностранцам

Приказ МВД России от 12.05.2026 № 290;

- С 1 марта 2027 года нужно применять новый перечень работ, запрещенных для лиц до 18 лет - Приказ Минтруда России от 01.10.2026 № 456н;

- Минтруд утвердил новые особенности проведения СОУТ для ряда малых предприятий и микропредприятий - Приказ Минтруда России от 07.08.2026 № 345н;

- С 1 марта 2027 года декларацию СОУТ можно будет подать только через Госуслуги - Приказ Минтруда России от 10.06.2026 № 246н;

Включены разъяснения ведомств по вопросам:

- Квоты для инвалидов: Минтруд разъяснил нюансы заполнения обновленного отчета - Письмо Минтруда России от 24.08.2026 № 16-5/В-1744;

- Если суд восстановил водителя, его нельзя допускать к работе с просроченным медосмотром - Письмо Роструда от 13.08.2026 № ТЗ/6129-6-1;

- Отчет о выполнении квоты для инвалидов в октябре 2026 года: Минтруд уточнил срок подачи - Письмо Минтруда России от 31.07.2026 № 16-5/ООГ-947;

- Минтруд напомнил, что нельзя продлить срок эксплуатации СИЗ - Письмо Минтруда России от 21.07.2026 № 15-2/ООГ-1263;

- Больничный в течение 30 дней после увольнения совместителя: СФР пояснил, как выплачивают пособие - Письмо СФР от 07.08.2026 № 12-20/43349;

- Роструд высказал позицию о снижении квартальной премии работнику за опоздания - Письмо Роструда от 29.07.2026 № ТЗ/5709-6-1;

Свежая судебная практика:

- ВС РФ: запрет увольнять беременных можно применить и к расторжению договора по собственному желанию - Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 13.04.2026 № 53-КГ26-1-К8;

- При увольнении по собственному желанию работник сохраняет право на получение выходного пособия, выплата которого предусмотрена трудовым договором - Постановление Конституционного Суда РФ от 13.10.2026 № 59-П;

- Должность не соответствовала договору об обучении – кассация снизила взыскание с досрочно уволенного - Определение 5-го КСОЮ от 17.09.2026 № 88-8110/2026;

- Выплаты за третий месяц после сокращения: ВС РФ напомнил о проверке исключительности случая - Определение ВС РФ от 31.08.2026 № 4-КГ26-71-К1;

- Блокировка учетной записи и удаление из чатов не помогли в суде доказать, что работника отстранили - Определение 2-го КСОЮ от 02.07.2026 № 88-15900/2026;

- Работник указал, что отозвать заявление об уходе помешал больничный, - суды его не восстановили - Определение 3-го КСОЮ от 19.08.2026 № 88-13996/2026;

- Соискатель несколько дней выполнял тестовое задание - трудовые отношения не возникли, указали суды - Определение 1-го КСОЮ от 24.08.2026 № 88-22837/2026;

- Суды взыскали годовую премию в пользу сотрудника, который уволился до издания приказа - Определение 7-го КСОЮ от 30.06.2026 № 88-8318/2026;

- Работодатель вовремя не сократил рабочую неделю инвалиду - суды обязали оплатить переработки - Определение 1-го КСОЮ от 21.07.2026 № 88-18564/2026;

- Замечание за грубое общение с коллегой суды признали законным - Определение 3-го КСОЮ от 03.08.2026 № 88-11963/2026;

- Суды восстановили специалиста, которому работодатель объявил несколько взысканий за короткое время - Определение 3-го КСОЮ от 03.08.2026 № 88-12166/2026;

- Выход основной сотрудницы из декрета был формальным - суды отменили увольнение временного работника - Определение 3-го КСОЮ от 05.08.2026 № 88-12348/2026;

- Суды обязали расследовать падение сотрудника с офисного кресла как несчастный случай - Определение 5-го КСОЮ от 04.08.2026 № 88-6307/2026;

- Судам не хватило конкретики в приказе об увольнении удаленщика, поэтому его восстановили - Определение 4-го КСОЮ от 30.07.2026 № 88-16916/2026;

- Суды поддержали организацию, которая запросила у сотрудника пароль от рабочего компьютера - Определение 2-го КСОЮ от 23.07.2026 № 88-20666/2026;

- Работник счел, что после перевода трудовой договор перестал быть срочным, - суды не согласились - Определение 4-го КСОЮ от 30.07.2026 № 88-20110/2026;

- Суды обязали оплатить телефонные совещания перед работой как сверхурочный труд - Определение 7-го КСОЮ от 13.08.2026 № 88-11508/2026;

- Уволенный пытался решить спор до суда - кассация не поддержала отказ восстановить срок подачи иска - Определение 4-го КСОЮ от 23.07.2026 № 88-16854/2026;

- Суды вновь не поддержали увольнение «день в день» - Определение 3-го КСОЮ от 20.07.2026 № 88-10903/2026;

- Суды: отпуск за свой счет положен и тем, кто вышел на пенсию по старости досрочно - Определение 3-го КСОЮ от 29.07.2026 № 88-13504/2026.

Пример №1

При проверке соблюдения трудового законодательства особое внимание ревизоры уделяют трудовым договорам. Их отсутствие – самое распространенное нарушение.

Нечеткие формулировки подобного контракта и несогласование некоторых его условий могут привести к конфликту с работником. Кроме того, если отсутствие в договоре какой-либо обязательной информации обнаружит инспектор, он потребует устранить нарушения и оштрафует за нарушение трудового законодательства. Компаниям в этом случае грозит штраф до 50 000 рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Группа закладок «Условия трудового договора» поможет ничего не забыть при составлении трудовых договоров и убережет организацию от штрафов.

Правильно составить трудовой договор помогут примерные образцы:

Пример №2

Образцы заполнения формы ЕФС-1 о кадровых мероприятиях представлены в группе закладок:

Пример №3

С 1 января 2027 года работающих в России иностранцев обяжут содержать себя и членов своей семьи, которые находятся в РФ на их иждивении, на уровне не ниже прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента. Проверять информацию о доходах станут по данным налоговой службы. С 1 октября 2026 года ежеквартально МВД получает сведения от нее. Кроме того, с 1 марта 2027 года обновят пороги зарплаты для высококвалифицированных специалистов. Минимальный размер вознаграждения для большинства таких сотрудников вырастет почти в 3 раза и составит 717 тыс. руб. в месяц (сейчас - 750 тыс. руб. за квартал). Для ряда научных сотрудников, преподавателей, медиков и некоторых других работников порог составит 358,5 тыс. руб. Сейчас он варьируется в зависимости от категории персонала. Новые суммы ежегодно будут индексировать исходя из темпов роста среднемесячной зарплаты в стране. Эти новшества внесены Федеральным законом от 26.07.2026 № 241-ФЗ. Подробности представлены в группе закладок:

Пример №4

Верховный Суд РФ утвердил третий обзор практики в 2026 году. Обзор включает в себя правовые позиции по широкому кругу вопросов, в том числе по разрешению споров, связанных с защитой трудовых прав. Так, ВС РФ включил в обзор спор об увольнении беременной. Женщина ушла по своей инициативе. Позже она узнала, что ждет ребенка, и попыталась отозвать заявление об уходе. Работодатель ее не восстановил. Первая инстанция признала увольнение незаконным, однако апелляция и кассация решение не поддержали.

Дело дошло до ВС РФ, который встал на защиту сотрудницы. Запрет на увольнение беременных следует применять и к тем случаям, когда женщина уходит по своей инициативе, но без добровольного волеизъявления.

Кроме обзора ВС РФ в папке «Трудовые cпоры» представлены и другие свежие примеры из судебной практики:

Пример 5

Правительство РФ Постановлением от 17.09.2026 № 1187 утвердило график праздников и переноса выходных в 2027 году. Суббота 20.02.2027 будет рабочей, так как выходной с этого дня перенесли на понедельник (22.02.2027). Благодаря перестановкам удлинили отдых в ноябре и сделали свободным днем 31.12.2027. Это стало возможным за счет переноса выходных с 2 и 3 января (суббота и воскресенье). Ознакомиться с графиком можно по приведенной ниже закладке. Кроме того, в сборник добавлен производственный календарь на 2027 год для 5-дневной и 6-дневной рабочей недели.

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