УСН-2027: как избежать ошибок

Новое в сборнике:

Изменения по УСН

• Утвержден ряд форм документов по УСН, которые налоговый орган направляет налогоплательщику (Приказ ФНС РФ от 29.07.2026 № АБ-1-3/526@).

• ФНС разработала форму единого уведомления (сообщения) по УСН и порядок ее заполнения (Приказ ФНС РФ от 30.04.2026 № ЕД-1-3/285@).

• При переходе со ставки НДС 5% на общую можно применить вычет по остаткам товаров (Письмо Минфина РФ от 10.06.2026 № 03-07-11/49629).

• ФНС РФ разъяснила порядок применения УСН при предоставлении скидок (Письмо ФНС РФ от 02.09.2026 № СД-35-3/11693@).

• Убытки из-за ударов по отдельным складам: Минфин пояснил, когда продавец на УСН может учесть затраты (Письмо Минфина России от 21.09.2026 № 03-00-06/82851).

• ФНС РФ разъяснила порядок учета в расходах по УСН сумм НДС, уплаченных при ввозе товаров в РФ из государств - членов ЕАЭС (Письмо ФНС РФ от 03.07.2026 № СД-36-3/5649@).

• Стало понятно, как отражать операции и представлять документы, содержащие реквизиты прослеживаемости (Письмо ФНС России от 24.07.2026 № СД-36-15/6410@).

Изменения по АУСН

• ФНС РФ дала разъяснения об исключении сумм туристического налога из доходов на АУСН (Письмо ФНС РФ от 30.07.2026 № СД-36-3/6564@).

• ФНС РФ разъяснила применение АУСН, если у ИП есть текущие счета, используемые для личных нужд (Письмо ФНС РФ от 12.05.2026 № СД-36-3/3880@).

Пример №1

Все последние изменения по УСН

Пример № 2

Как составить учетную политику при УСН на 2027 год

Пример № 3

В рамках налоговой проверки инспекторы чаще всего обращают внимание на правильность учета расходов. Все нюансы учета отдельных расходов по УСН представлены в выделенной папке.

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