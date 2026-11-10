Вышел новый сборник от экспертов по праву — «Договорное право-2027»

Любая сделка сопровождается заключением договора. При этом договор должен учитывать положения не только гражданского, но и налогового, трудового, а в некоторых случаях валютного, таможенного, антимонопольного и иных отраслей законодательства.

Большинство споров, рассматриваемых арбитражными судами, связаны с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий договоров, взыскания задолженности по ним.

Сборник «Договорное право» дает юристу полезную информацию, которая помогает оценить риски, связанные с заключением и исполнением договоров, и, следовательно, принять меры по их устранению или хотя бы минимизации.

Он содержит обширную подборку арбитражной практики последних лет, включая как решения по конкретным делам судов всех 10 арбитражных округов, так и важнейшие указания Пленумов ВАС РФ и ВС РФ, которые могут существенно помочь юристу для обоснования своей позиции. В сборник также включены многочисленные комментарии и разъяснения положений Гражданского кодекса от юристов, специализирующихся на договорном праве.

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В сборнике содержится информация по последним законодательным новшествам в части договорного права. Ко многим документам даны развернутые комментарии специалистов Консалтинговой группы РУНА (они обозначены закладками со знаком «*»).

Кроме того, сборник «Договорное право» содержит более 200 форм договоров, так называемые «рыбы», на любые случаи жизни юриста, который занимается составлением договоров. Ко всем существенным условиям договоров даются комментарии по применению и сложившаяся арбитражная практика.