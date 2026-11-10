Вышел новый сборник от экспертов по праву — «Договорное право-2027»

Чем полезен сборник?
Любая сделка сопровождается заключением договора. При этом договор должен учитывать положения не только гражданского, но и налогового, трудового, а в некоторых случаях валютного, таможенного, антимонопольного и иных отраслей законодательства.
Большинство споров, рассматриваемых арбитражными судами, связаны с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий договоров, взыскания задолженности по ним.
Сборник «Договорное право» дает юристу полезную информацию, которая помогает оценить риски, связанные с заключением и исполнением договоров, и, следовательно, принять меры по их устранению или хотя бы минимизации.
Он содержит обширную подборку арбитражной практики последних лет, включая как решения по конкретным делам судов всех 10 арбитражных округов, так и важнейшие указания Пленумов ВАС РФ и ВС РФ, которые могут существенно помочь юристу для обоснования своей позиции. В сборник также включены многочисленные комментарии и разъяснения положений Гражданского кодекса от юристов, специализирующихся на договорном праве.
Получите сборник "Договорное право" бесплатно
В сборнике содержится информация по последним законодательным новшествам в части договорного права. Ко многим документам даны развернутые комментарии специалистов Консалтинговой группы РУНА (они обозначены закладками со знаком «*»).
Кроме того, сборник «Договорное право» содержит более 200 форм договоров, так называемые «рыбы», на любые случаи жизни юриста, который занимается составлением договоров. Ко всем существенным условиям договоров даются комментарии по применению и сложившаяся арбитражная практика.
При обновлении сборник дополнен следующими материалами:
Общие положения
* Санкции против субпоставщика не освобождают от поставки оборудования (Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 07.07.2026 № Ф07-4234/2026)
Договор поставки | Договор купли-продажи
- * Уплата неустойки по госконтракту не превращает иск в регрессный (Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 01.07.2026 № 18А/2026)
- * Письмо с просьбой о запуске производства не признается офертой по рамочному договору (Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 01.06.2026 № Ф10-964/2026)
- * Взыскание долга по договору купли-продажи исключено при наличии соглашения об отступном (Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 04.08.2026 № Ф06-3330/2026)
- * Оплаченный счет и подписанный УПД подтверждают заключение договора поставки (Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 20.05.2026 № Ф07-1765/2026)
- * Отказ суда в назначении экспертизы о цене товара препятствует оспариванию сделки (Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 29.05.2026 № Ф04-797/2026)
- * Зачет встречных требований прекращает начисление неустойки с момента наступления срока исполнения (Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 22.07.2026 № Ф06-3686/2026)
- * Отказ в отложении заседания из-за болезни ответчика нарушает право на защиту от взыскания долга (Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 31.07.2026 № Ф07-5473/2026)
- * Заключение замещающей сделки до расторжения договора не лишает права на возмещение убытков (Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 25.06.2026 № Ф09-2095/26)
- * Неуведомление о готовности товара к самовывозу влечет возврат аванса (Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 25.05.2026 № Ф08-1785/2026)
- * Прекращение договора обязывает поставщика вернуть неотработанный аванс (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 29.06.2026 № Ф05-8620/2026)
- * Запоздалая закупка товара не признается замещающей сделкой, позволяющей взыскать убытки при отказе от договора (Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 15.05.2026 № Ф08-2283/2026)
Договор оказания услуг
- * Гонорар успеха в договоре юридических услуг требует явного согласования (Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 01.07.2026 № 18А/2026)
- Если орган регулирования тарифов установил для разных групп потребителей различные способы отражения величины предельного единого тарифа на услуги регионального оператора по обращению с ТКО (с НДС и без учета НДС), следует исходить из того, что услуги не освобождены от обложения НДС для всех групп потребителей (Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 01.07.2026 № 18А/2026)
- * Понудить к заключению договора на отвод воды нельзя без заявки получателя (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 24.06.2026 № Ф05-8930/2026)
- * Оплату услуг по модернизации IT-системы не взыщут без подписанного договора и актов (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 29.06.2026 № Ф05-8874/2026)
- * Заказчик обязан оплатить услуги при отсутствии мотивированного отказа от актов (Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 16.06.2026 № Ф06-2050/2026)
- * Оплату услуг по сопровождению деятельности не взыщут при подтверждении фальсификации документов (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 04.06.2026 № Ф05-6713/2026)
- * При наличии в договоре условия заказчик должен оплатить компенсацию за расторжение в двойном размере (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 18.06.2026 № Ф05-4241/2026)
Договор подряда
- * Принятие работ по разным соглашениям исключает ссылку на незаключенность договора подряда (Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 07.05.2026 № Ф01-6568/2026)
- * Отсутствие подписи подрядчика в дополнительном соглашении не свидетельствует о его незаключенности (Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 18.05.2026 № Ф09-1430/26)
- * Отказ в приемке работ без замечаний обязывает заказчика оплатить их результат (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 14.05.2026 № Ф05-3570/2026)
- * Выполнение дополнительных работ без письменного согласования не создает обязанности по их оплате (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 05.05.2026 № Ф05-2880/2026)
- * Отсутствие мотивированного отказа делает односторонний акт по договору подряда надлежащим доказательством (Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 21.05.2026 № Ф07-3003/2026)
- * Работы, выполненные с существенными недостатками и не имеющие потребительской ценности, не подлежат оплате (Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 20.05.2026 № Ф04-458/2024)
- * Изменение срока договора подряда не освобождает от неустойки за прошлую просрочку (Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 12.05.2026 № Ф04-938/2026)
- * Наличие договорной неустойки исключает взыскание процентов по статье 395 ГК РФ (Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 22.05.2026 № Ф04-403/2026)
- * Продолжение работ после уведомления о приостановке лишает права на односторонний отказ от договора подряда (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 27.05.2026 № Ф05-4881/2026)
- * Подрядчик не вправе требовать упущенную выгоду, если не доказал реальную возможность завершить работы и получить причитающееся вознаграждение (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 09.06.2026 № Ф05-6964/2026)
- * Соглашение о расторжении договора, согласно которому стороны подтвердили отсутствие претензий, исключает взыскание задолженности, но сохраняет требования о неустойке (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 02.06.2026 № Ф05-5037/2026)
Договор аренды | Лизинга
- Признать нежилую постройку самовольной можно, только если она возведена после 1 января 1995 года ("Тематический обзор Верховного Суда Российской Федерации № 13/2026. О судебной практике по делам, связанным с самовольным строительством")
- * Строительство жилого дома на арендованном участке для ИЖС не требует разрешения ("Тематический обзор Верховного Суда Российской Федерации № 13/2026. О судебной практике по делам, связанным с самовольным строительством")
- * Арендатор вправе повторно продлить договор для завершения строительства (Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 28.04.2026 № Ф04-443/2026)
- * Если арендодатель лишен возможности сдать помещение после невозврата имущества арендатором, то убытки в размере недополученной арендной платы подлежат взысканию (Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 28.04.2026 № Ф01-6386/2026)
- * Выставление счетов без индексации не меняет условия договора аренды о размере платы (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 27.04.2026 № Ф05-1625/2026)
- * Срок давности по возврату переплаты аренды начинается с даты вступления в силу решения суда о кадастровой стоимости (Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 28.04.2026 № Ф01-6479/2026)
- * При возникновении множественности лиц на стороне арендатора плата за земельный участок рассчитывается пропорционально (Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 28.04.2026 № Ф09-734/26)
- * В изменении размера арендной платы откажут из-за отсутствия соглашения сторон (Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 27.04.2026 № Ф07-15215/2025)
- * Одностороннее изменение платежей по договору лизинга при росте ключевой ставки законно (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 10.07.2026 № Ф05-8336/2026)
- * Лизингополучатель не освобождается от уплаты платежей из-за неисправности автомобиля (Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 03.08.2026 № Ф07-5218/2026)
- * При продаже предмета лизинга с просрочкой для расчета сальдо берется оценочная стоимость (Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 14.07.2026 № Ф07-5542/2026)
Договор займа | Кредита
- * Платеж иностранному кредитору признают ничтожным при нарушении специального порядка расчетов ("Тематический обзор Верховного суда Российской Федерации № 8/2026. О применении арбитражными судами законодательства о специальных экономических мерах, предусмотренных в целях защиты национальных интересов Российской Федерации")
- Кредиторы будут уведомлять заемщиков о параметрах займа через портал государственных услуг (Федеральный закон от 04.08.2026 № 332-ФЗ)
- Льготный период по ипотечным кредитам расширят для родителей второго и последующих детей сроком до 18 месяцев (Федеральный закон от 04.07.2026 № 229-ФЗ)
- * Во взыскании долга по займу откажут из-за признаков подозрительной сделки и отсутствия сведений о проверке контрагента (Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 28.07.2026 № Ф09-1876/26)
- * Кредитный договор признают ничтожным при оформлении мошенниками через мобильное приложение (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 29.06.2026 № Ф05-8902/2026)
- * Безденежность займа нужно доказывать заемщику при наличии расписки о получении денег (Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 04.08.2026 № Ф04-2121/2026)
- * Банк не вправе повышать ставку по льготному кредиту без доказательств прекращения субсидирования (Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 06.07.2026 № Ф01-7395/2026)
- * Продление займа не признают крупной сделкой без выхода за пределы обычной деятельности (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 22.06.2026 № Ф05-7446/2026)
- * Проценты по коммерческому кредиту не снижают как неустойку при наличии отсрочки оплаты (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 22.06.2026 № Ф05-7446/2026)
- * Повышенные проценты по займу исключают взыскание санкций по статье 395 ГК РФ (Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 20.07.2026 № Ф10-660/2026)
- * Заем признают ничтожным в части перевода средств аффилированному лицу без подтверждения долга (Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 02.07.2026 № Ф02-875/2026, Ф02-1027/2026)
Посреднические договоры
- * Продолжение работы по агентскому договору подтверждает согласие с новым сервисным сбором (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 07.07.2026 № Ф05-7971/2026)
- * Фото- и видеоматериалы не могут быть единственным допустимым доказательством передачи товаров агенту (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 09.07.2026 № Ф05-8726/2026)
- * Отсутствии своевременных возражений по актам субагентского договора означает приемку услуг (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 16.06.2026 № Ф05-2578/2026)
- * Взыскать убытки по агентскому договору с маркетплейса без доказательства вины нельзя (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 03.06.2026 № Ф05-4109/2026)
- * Агентское вознаграждение за импортную сделку возвращают как неосновательное обогащение при закупке товара в России (Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 02.06.2026 № Ф07-3112/2026)
Пример №1
Перед заключением договора всегда необходимо проверять контрагента (так называют другую сторону договора). Этим обычно занимается юрист или специалист службы безопасности. Проверка нужна для того, чтобы минимизировать налоговые и юридические риски при работе с контрагентом. Если этого не сделать, есть риск, что контрагент окажется фирмой-однодневкой, банкротом или злостным должником по своим договорам.
Одним из рисков непроверки контрагента является доначисление налогов.
В сборнике есть специальная папка, которая поможет проверить контрагента.
Пример №2
Большую часть времени юрист занят составлением договоров для организации. Безусловно, ему будут полезны формы (так называемые «рыбы») договоров.
В сборнике представлено большое количество форм распространенных договоров.
Пример №3
Бизнес весьма многогранен, так, торговая фирма покупает и продает товары, заключая договоры поставки. Когда компания дополнительно продвигает свой бренд, она подпишет соглашение об оказании рекламных услуг. Кредитная же организация крайне редко будет заключать договор подряда. Всё это говорит лишь о том, что разные юристы сталкиваются не со всеми сразу, а только с отдельными вопросами гражданского права.
В сборнике полностью изменена структура закладок, теперь информация, которая касается практически всех видов договоров, помещена в группу закладок «Общие положения», а информация по наиболее часто встречающимся соглашениям вынесена в отдельные группы вкладок.
Пример №4
Из-за технических ограничений, которые не позволяют добавить в сборник более 10 материалов из ИБ «Юридическая пресса», многие вопросы пользователей могут быть не раскрыты, поэтому в качестве альтернативы в группы вкладок, касающихся договоров, добавлены консультации из ИБ «Подборки и консультации Горячей линии», в них содержатся наиболее распространенные вопросы от клиентов.
Пример №5
Когда юристу непонятно, к каким конкретно последствиям приведет предложенная контрагентом формулировка договора, а учиться на собственных ошибках не хочется, он обращается к судебной практике. Поэтому, чтобы было проще сориентироваться в тысячах решений различных инстанций, в разделах с основными договорами содержатся подпапки «Оценка рисков | Судебная практика», где можно ознакомиться с подборками, которые уже для кого-то стали предметом спора.
Реклама: АО «Руна», ИНН 7702194399, erid: 2W5zFGT6z1x