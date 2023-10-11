Логотип Онлайн-школа Рузанны Оганесян
Онлайн-школа Рузанны Оганесян
Маркетплейсы

Простым языком об особенностях бухгалтерского и налогового учета при работе на маркетплейсах

Меня зовут Рузанна Оганесян, я практикующий бухгалтер и аудитор. В своей любимой профессии я уже почти 25 лет.
54
Простым языком об особенностях бухгалтерского и налогового учета при работе на маркетплейсах
Иллюстрация: Онлайн-школа Рузанны Оганесян

У меня своё бухгалтерское агентство, но сейчас основную массу своего времени я уделяю обучению бухгалтеров и предпринимателей. На текущий день среди моих выпускников:

  • > 1000 предпринимателей — поставщиков маркетплейсов,

  • > 500 бухгалтеров — специалистов в этой нише. 

Здесь в блоге я постараюсь простым языком рассказывать об особенностях самого востребованного направления в 2023 году — бухгалтерскому и налоговому учёту при работе на маркетплейсах. 

Я, наверное, одна из тех немногих, кто выбрал профессию с самого детства и с тех пор иду этой дорогой.⠀

Карьера моя началась с должности помощника бухгалтера. Это 1997 год… Но уже через год я работала главбухом и параллельно получала аттестат проф. бухгалтера.

Второе высшее образование «Бухучет, анализ и аудит», аттестат аудитора...Как вспомню 🙈 обучение на аудитора — самый сложный период в моей жизни, мне даже пришлось временно съехать из дома, чтобы спокойно подготовиться к экзамену.

В 2009 году я получила аттестат аудитора и ушла в свободное плавание, стала работать сама на себя. И вот уже 14 лет руковожу бухгалтерским агентством Ruzfinance!

Три года назад из-за пандемии мы ушли в онлайн. Я организовала бизнес-клуб для бухгалтеров и предпринимателей, где мы и по сей день консультируем и поддерживаем друг друга!

Тогда же начался бум на торговлю на маркетплейсах. И я для себя решила, что хочу помогать предпринимателям и бухгалтерам развиваться в этом перспективном направлении.

Среди моих обучающих программ есть отдельный масштабный курс по маркетплейсам: «Маркетплейсы в законе» — это моя гордость!

В нём я собрала все свои знания по налоговому и бухгалтерскому учёту в контексте каждой из площадок: Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, Яндекс.Еда, Ламода, Казань-Экспресс, СберМегаМаркет, Али-Экспресс и у меня получилась полноценная программа.

А с 1 апреля 2023 года Единая система курсов повышения профессионального уровня ИПБ России пополнилась. И вступила в силу моя 40-часовая программа «Налоговый и бухгалтерский учет при ведении деятельности на платформах электронной коммерции и в интернет-магазинах электронной торговли (маркетплейсах)». 

И теперь коллеги смогут получить не только практические знания на курсе «Маркетплейсы в законе», но и повысить ежегодную квалификацию проф. бухгалтера и получить в зачет 40 часов, так как я являюсь Корпоративным членом ИПБ России, аккредитована в качестве центра подготовки, №A-1882/22.

Ну и чтобы вы точно всё про меня знали: у меня двое замечательных взрослых детей — двойняшки Анна и Николай.

Буду рада, если вы тоже расскажете о себе. Кто вы, читатели Клерка? Откуда, чем занимаетесь и какие темы вам особенно интересны? Поделитесь в комментариях!

О налогах просто и доступно

Подписывайтесь на Telegram-канал и сокращайте налоги с умом!

Реклама: ИП Оганесян Р.Л., ИНН 771503185201, erid: LjN8KL8Zh

Онлайн-школа Рузанны Оганесян

Онлайн-школа Рузанны Оганесян

Мы ведём вашу бухгалтерию — Вы занимаетесь бизнесом.

1562 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    У 1С программный сбой?

    Добрый день.1С БП8.3 релиз 3.0.143.27ООО УСН доходы минус расходы. Неверно принимаются в расходы страховые взносы за 3 квартал (встает сумма больше начисленной и уплаченной). Перепроводила доки и перзакрывала месяцы, все без толку. На сайте 1С в Проблемные ситуации и ошибки по релизам такой ошибки не нахожу. Это программный сбой?

    1
    35
    Логотип DAS Group
    DAS Group
    Защита персональных данных

    Персональные данные на сайте 2023. Как работать по 152-ФЗ и не получать штрафы

    Если на сайте вашей компании можно оставить свои контакты для обратной связи, приобрести товар или услугу, подписаться на рассылку, значит, вы обрабатываете персональные данные пользователей и вам нужно следовать нормам 152-ФЗ. Разберем, как работать с личной информацией клиентов, чтобы не нарушать законодательство.

    Персональные данные на сайте 2023. Как работать по 152-ФЗ и не получать штрафы
    51

    Обучение

    Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

    Логотип Клерк
    Клерк
    НДС

    Проводки по НДС. Проверьте, что делаете верные записи

    Собрали для вас основные проводки для учета НДС. Убедитесь, что у вас все верно.

    Проводки по НДС. Проверьте, что делаете верные записи
    46
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Можно ли вместо командировок установить разъездной характер работы?

    Ряд сотрудников еженедельно на 6 дней уезжают в другой город работать. Организация снимает для них квартиру, компенсирует проезд. Сейчас оформляем еженедельные командировки с выплатой суточных. Однако при таком подходе, сотрудники получают небольшие отпускные. Подскажите, если не через командировки, как можно ещё оформить такой режим работы?

    17
    Дробление бизнеса

    Опасная экономия на налогах: чем грозит дробление бизнеса

    Хотите дольше пользоваться преимуществами УСН и патента поэтому задумались о дроблении бизнеса? Не торопитесь — такая экономия может привести к банкротству и даже уголовной ответственности.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    91

    Мероприятия

     Последние мероприятия для бухгалтеров
    Добавить
    Логотип Астрал
    Астрал
    ВЭД

    Как начать экспорт и импорт в системе ФТС в 2023 году

    В России экспорт и импорт осуществляются с применением информационной системы Федеральной таможенной службы (ФТС). Регистрация в системе обязательна для всех участников внешнеэкономической деятельности.

    Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»
    85
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    Всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» в Москве: все важные изменения в законах, отчетность 2023-2024, ФСБУ, защита при проверках и оптимизация

    Надоели скучные семинары? Настоящий бухгалтер достоин лучшего: топовых спикеров, практически полезных материалов, крутой программы мероприятия с играми и подарками, нетворкингом и возможностью напрямую пообщаться с лекторами и задать им вопросы. Мы приглашаем вас на событие года — Всероссийскую конференцию, которая пройдет 5 декабря.

    Иллюстрация: freepic-diller/freepik
    1
    392

    Консультации

     Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»
    Подключить

    • Организация, ОСНО, закупает оборудование с целью перепродажи белорусскому контрагенту. Кто должен уплачивать таможенные пошлины и НДС для ситуаций: оборудование закупается в Китае, на территорию РФ

      Импорт-экспорт

    • Организация ООО на УСН деятельность не ведется более 3 лет. Будем ликвидировать в упрощенном порядке. Вопрос в какой срок предоставлять отчетность до подачи заявления в ИФНС или в течении 3 месяцев в

      Ликвидация упрощенная
    Управление персоналом

    Финансовая грамотность и предпринимательское мышление: нужно ли прокачивать эти скилы у сотрудников

    Насколько финансовая грамотность необходима персоналу? Что более рискованно — повышение самостоятельности сотрудников с вероятностью их дальнейшего ухода из компании или ограничение доступа к информации и возможностей карьерного роста?

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    1
    266
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Можно ли переплату перенести с резерва 1% в резерв фиксированных взносов?

    ИП без сотрудников, УСН 6%. В ЛК некая сумма зарезервированной переплате по взносам 1% с превышения 300 тыс. Все это на на 1.10.23. Фиквзносы не перечислялись. Можно как-то эту переплату перенести с резерва 1% в резерв фиксированных взносов и уменьшить на эту сумму налог по УСН за 3 кв и уменьшить на эту сумму фиксированный платеж по взносам за 23 год?

    1
    30
    Логотип Консалтинг Онлайн
    Консалтинг Онлайн
    Реорганизация компании

    Основания и формы реорганизации АО

    В статье речь пойдет об основных формах реорганизации акционерного общества, а также основаниях к проведению процедуры.

    Основания и формы реорганизации АО
    22
    Логотип Онлайн-школа Рузанны Оганесян
    Онлайн-школа Рузанны Оганесян
    Маркетплейсы

    Простым языком об особенностях бухгалтерского и налогового учета при работе на маркетплейсах

    Меня зовут Рузанна Оганесян, я практикующий бухгалтер и аудитор. В своей любимой профессии я уже почти 25 лет.

    Простым языком об особенностях бухгалтерского и налогового учета при работе на маркетплейсах
    54
    Вакансии     Новые вакансии для бухгалтеров из сервиса «Вакансий»
    Добавить вакансию
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Иммиграция для пенсионеров: почему Сербия может быть отличным выбором

    Иммиграция для пенсионеров становится все более актуальной темой в современном мире. Множество пожилых людей ищут возможности провести свои золотые годы в новой стране, где они могли бы наслаждаться красивой природой, культурным богатством и доступной медицинской помощью.

    Иммиграция для пенсионеров: почему Сербия может быть отличным выбором
    56
    Управленческий учет

    Система внутреннего контроля оборотных активов: зачем нужна и как работает

    Система внутреннего контроля оборотных активов позволяет оперативно оценивать риски вложений в ресурсы предприятия, оптимизировать затраты, своевременно принимать управленческие решения. Что такое оборотные активы и как выстроить эффективную систему контроля и управления ими, читайте в материале.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    193

    Разборы

     Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах
    Заказать разбор
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Можно ли применять патент при продажах на маркетплейсах собственных изделий?

    Добрый день, такой вопрос. ИП имеет патент на производство мебели. Часть мебели изготавливается по индивидуальным чертежам, а часть мебели он продаёт через маркетплейсы. Вопрос: можно ли применять патент при продажах на маркетплейсах собственных изделий? Читала что да, но ссылки на разъяснения или закон не нашла.

    1
    24
    Логотип proffnalog
    proffnalog
    Судебная практика по налоговым спорам

    Создание резерва о котором не знает НК РФ. Резерв по долгосрочной мотивации сотрудников

    Общество при несоблюдении требований НК РФ неправомерно включило резерв по долгосрочной мотивации сотрудников в расходы.

    34
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Кто сталкивался с проблемой оформления доверенности МЧД в ЛК на сайте ФТС?

    Коллеги, добрый день. Кто-либо сталкивался с проблемой оформления доверенности МЧД в ЛК на сайте ФТС? Это нужно для подачи статформ. Пришел отказ в регистрации доверенности с комментарием, что реквизиты организации не соответствуют реквизитам в базе данных ФНС. В чем проблема может быть?

    22
    Логотип Ак Барс Банк
    Ак Барс Банк
    Исправление ошибок в чеках

    Зачем нужен чек коррекции и как с его помощью избежать штрафов

    Если при расчете с покупателем продавец не сформировал с помощью онлайн-кассы чек или в уже готовом документе нашлась ошибка, необходимо пробить чек коррекции. Причем это важно сделать до момента, как информация об ошибке станет известна налоговой инспекции, иначе организацию могут оштрафовать.

    Зачем нужен чек коррекции и как с его помощью избежать штрафов
    50
    Бесплатно с Клерк.Премиум Уведомление по ЕНП

    На какие ошибки налоговики проверят уведомления по ЕНП: обзор контрольных соотношений

    КБК в уведомлении должен соответствовать коду периода, минус в сумме не должен превышать прежние уведомления с плюсом.

    На какие ошибки налоговики проверят уведомления по ЕНП: обзор контрольных соотношений
    1 тыс.
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Что брать за основу для распределения общих расходов?

    Всем добрый день! Поделитесь, пожалуйста, кто как работает в торговых организациях с гособоронзаказом: прямые затраты помимо стоимости закупки (транспортные, хранение и пр.) включаете в стоимость товара на 41 счете или отдельно учитываете на 44 счете. И что берете за основу для распределения общих расходов выручку, оплату труда?

    1
    25
    Логотип ХановЗащитникБизнеса
    ХановЗащитникБизнеса
    Право

    Как без суда получить долг с недобросовестного контрагента. Пример из практики

    Из практики адвоката по возврату ошибочно перечисленных денежных средств.

    41
    Мнения