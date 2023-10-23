Как ИП на УСН Доходы и ПСН (без работников) уменьшать налог на взносы по новым правилам?

С 01 января 2023 года факт оплаты взносов для уменьшения налога не ВАЖЕН!

Напомню, что фиксированные взносы ИП за 2023 год составляют 45 842 рубля за полный календарный год. Эту сумму можно пуститьв уменьшение налога по УСН и ПСН до 100% за 2023 год не зависимо от факта уплаты. Такую возможность нам дал 389-ФЗ от 31.07.2023г., который в этой части действует задним числом с 01.01.2023 г.

Как распределить сумму 45 842р. в течение года?

Это ваше личное дело и желание, можете распределять в уменьшение налога по УСН по ¼ части, можете разом всю сумму 45 842р. пустить в уменьшение 1 квартала, например. Считаем и делаем как вам выгоднее.

Взносы ИП 1% с доходов свыше 300 тыс. рублей идут в уменьшение до 100% налога в 2023 или 2024 году (по выбору) и также независимо от факта уплаты взносов (Письмо ФНС №СД-4-3/10872@ от 25.08.2023г.).

На что ещё ИП может уменьшить налог 2023 года?

Разрешено взять в уменьшение налога на фиксированные взносы ИП, на взносы доп. 1%, которые были уплачены за периоды до 2023 года с опозданием, по мере их уплаты. Например, фиксированные взносы за 2022 год вы оплатили в 2023 году – на эту сумму также можно уменьшить налог 2023 года.

В связи с изменениями заявления на зачет, которые мы подавали ранее больше не актуальны.

Но не забываем про обязанность на УСН подавать уведомления об исчисленных суммах налога, в которых указываем авансовые платежи, причитающиеся к уплате за 1, 2, 3 кварталы, а также оплачивать эти авансовые платежи.

Срок подачи уведомлений по УСН не позднее 25-го числа месяца, в котором установлен срок уплаты:

за 1 квартал - не позднее 25.04;

за 2 квартал - не позднее 25.07;

за 3 квартал - не позднее 25.10.

Сроки уплаты авансовых платежей по УСН:

за 1 квартал – не позднее 28.04;

за 2 квартал 2023 года – не позднее 28.07;

за 3 квартал 2023 года – не позднее 28.10.

До 25.10.2023г. мы с вами подали последний раз уведомление об исчисленных суммах налога по УСН в этом году. Всего их было три. ВАЖНО! В настоящее время штрафы за неподачу уведомлений не применяются. Это подтвердила ФНС письмом от 23.05.2023 № БС-3-11/6890. Но они будут введены уже к концу 2023 года (информация УФНС от 23.10.2023).

На одном из вебинаров для предпринимателей мне задали такой вопрос:

«А почему никто не рассказывает как уменьшать налог у ИП на УСН «Доходы минус расходы»?

Рассказываю:

Об этом мало говорят, потому что тут изменений никаких нет.

Основным условием для признания взносов расходами остаётся факт их уплаты.

С 01.01.2023 обязанность по уплате страховых взносов считается исполненной только при наступлении сроков их уплаты:

Фиксированные взносы - не позднее 31 декабря текущего года; Доп. 1% с доходов свыше 300 тыс. руб. - не позднее 1 июля следующего года.

Поэтому, право на уменьшение доходов на сумму страховых взносов появится только в тех периодах на которые приходится срок уплаты взносов.

Чтобы включить в расходы взносы за ИП раньше срока уплаты нужно:

пополнить ЕНС

подать заявление на зачёт и зарезервировать необходимые суммы в том периоде, в котором хотите включить их в расходы.

И в заключении хотела бы напомнить по ПСН: чтобы уменьшить налог на взносы необходимо подать уведомление об уменьшение патента на сумму страховых взносов. Уведомление желательно подать до срока уплаты патента, заранее, хотя бы дней за 20.

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