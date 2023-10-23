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Как ИП на УСН Доходы и ПСН (без работников) уменьшать налог на взносы по новым правилам?

С 01 января 2023 года факт оплаты взносов для уменьшения налога не ВАЖЕН!
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Как ИП на УСН Доходы и ПСН (без работников) уменьшать налог на взносы по новым правилам?
Иллюстрация: Онлайн-школа Рузанны Оганесян

Напомню, что фиксированные взносы ИП за 2023 год составляют 45 842 рубля за полный календарный год. Эту сумму можно пуститьв уменьшение налога по УСН и ПСН до 100% за 2023 год не зависимо от факта уплаты. Такую возможность нам дал 389-ФЗ от 31.07.2023г., который в этой части действует задним числом с 01.01.2023 г.

Как распределить сумму 45 842р. в течение года?

Это ваше личное дело и желание, можете распределять в уменьшение налога по УСН по ¼ части, можете разом всю сумму 45 842р. пустить в уменьшение 1 квартала, например. Считаем и делаем как вам выгоднее.

Взносы ИП 1% с доходов свыше 300 тыс. рублей идут в уменьшение до 100% налога в 2023 или 2024 году (по выбору) и также независимо от факта уплаты взносов (Письмо ФНС №СД-4-3/10872@ от 25.08.2023г.).

На что ещё ИП может уменьшить налог 2023 года?

Разрешено взять в уменьшение налога на фиксированные взносы ИП, на взносы доп. 1%, которые были уплачены за периоды до 2023 года с опозданием, по мере их уплаты. Например, фиксированные взносы за 2022 год вы оплатили в 2023 году – на эту сумму также можно уменьшить налог 2023 года.

В связи с изменениями заявления на зачет, которые мы подавали ранее больше не актуальны.

Но не забываем про обязанность на УСН подавать уведомления об исчисленных суммах налога, в которых указываем авансовые платежи, причитающиеся к уплате за 1, 2, 3 кварталы, а также оплачивать эти авансовые платежи.

Срок подачи уведомлений по УСН не позднее 25-го числа месяца, в котором установлен срок уплаты:

  • за 1 квартал - не позднее 25.04;

  • за 2 квартал - не позднее 25.07;

  • за 3 квартал - не позднее 25.10.

Сроки уплаты авансовых платежей по УСН: 

  • за 1 квартал – не позднее 28.04; 

  • за 2 квартал 2023 года – не позднее 28.07; 

  • за 3 квартал 2023 года – не позднее 28.10.

До 25.10.2023г. мы с вами подали последний раз уведомление об исчисленных суммах налога по УСН в этом году. Всего их было три.

ВАЖНО! В настоящее время штрафы за неподачу уведомлений не применяются. Это подтвердила ФНС письмом от 23.05.2023 № БС-3-11/6890. Но они будут введены уже к концу 2023 года (информация УФНС от 23.10.2023).

На одном из вебинаров для предпринимателей мне задали такой вопрос: 

«А почему никто не рассказывает как уменьшать налог у ИП на УСН «Доходы минус расходы»?

Рассказываю:

Об этом мало говорят, потому что тут изменений никаких нет.

Основным условием для признания взносов расходами остаётся факт их уплаты. 

С 01.01.2023 обязанность по уплате страховых взносов считается исполненной только при наступлении сроков их уплаты:

  1. Фиксированные взносы - не позднее 31 декабря текущего года; 

  2. Доп. 1% с доходов свыше 300 тыс. руб. - не позднее 1 июля следующего года. 

Поэтому, право на уменьшение доходов на сумму страховых взносов появится только в тех периодах на которые приходится срок уплаты взносов.

Чтобы включить в расходы взносы за ИП раньше срока уплаты нужно:

  • пополнить ЕНС

  • подать заявление на зачёт и зарезервировать необходимые суммы в том периоде, в котором хотите включить их в расходы.

И в заключении хотела бы напомнить по ПСН: чтобы уменьшить налог на взносы необходимо подать уведомление об уменьшение патента на сумму страховых взносов. Уведомление желательно подать до срока уплаты патента, заранее, хотя бы дней за 20.

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