Работать по найму или уйти на фриланс: что выбрать бухгалтеру?

За несколько лет произошли кардинальные изменения в предпочтениях бухгалтеров. Рассмотрим подробнее, какой формат работы сегодня предпочтительнее.

Ещё несколько лет назад результаты опроса в моем Телеграм-канале были бы другие. Тогда многие ценили наличие постоянной работы в найме за ту стабильность и спокойствие, которую она даёт.

Я как-то уже рассказывала, что успела поработать бухгалтером в найме, в офисе и на удалёнке, а также на фрилансе. Так что мне на собственном опыте удалось узнать все плюсы и минусы каждого варианта.

Главные достоинства работы в найме — это стабильность, уверенность в завтрашнем дне, общение в коллективе.

Но есть и минусы:

► стресс, особенно когда начинается период отчётов сидишь на работе до полуночи не поднимая головы;

► фиксированный график, из-за чего нет свободного времени ни на себя, ни на семью: есть работа, нет работы… надо отсидеть свои 8 часов;

► ограниченный уровень зарплаты, который зависит от региона и места жительства.

Вроде, формальности, но на многих это давит. На фрилансе тоже не всё гладко.

Тут есть важный минус, про который многие забывают:

► чтобы эффективно работать на фрилансе и зарабатывать достойные деньги, важно уметь себя дисциплинировать.

Не всем людям это даётся, кому-то проще ездить в офис и быть там с 9 до 18-00, да и сама обстановка располагает к работе. А ещё есть руководитель, который следит за тем, как вы будете выполнять задачи.

На фрилансе я сама себе начальник и сама решаю, сколько работать: брать ли нового клиента, чтобы повысить свой уровень дохода. И я сама выбираю, с кем заключать договор на обслуживание.

Зачастую слышу от своих курсантов два страха, которые останавливают их уйти во фриланс и свободное плаванье: непонимание близких : «Чего ты сидишь дома, пошла бы устроилась на нормальную работу?» где искать клиентов и как продавать им свои услуги?

Наши знания — это наша сила!

Когда ты уверен в своих знаниях и компетенциях, то и продавать свои слуги намного легче!

Например, я не беру на обслуживание всех подряд и не гонюсь за каждым клиентом, сейчас мне намного проще сказать «НЕТ» и отказать клиенту. Я выбираю с кем мне работать, а с кем не работать.

Я уверена в своих знаниях, у меня уже есть большой опыт во многих вопросах. По началу я точно так же, как и те, кто только начинает свой путь, бралась за любую работу!

А уверенность приходит к специалисту, когда он много учится, повышает квалификацию. Вот тогда у него расправляются плечи и вырастают крылья, и он может сказать спокойно: «Нет, я к сожалению вынуждена вам отказать, потому что мы с вами говорим на разных языках. Вы меня не слышите».

Важно сразу правильно выстраивать с клиентами деловые отношения. Этому я стараюсь научить своих курсантов. Подробнее на сайте.

Ну и, конечно, на фрилансе нужно самому искать клиентов и предлагать свои услуги. Как это сделать так, чтобы обеспечить себя работой?

Намного проще продавать свои услуги в той нише, где не хватает грамотных специалистов. Я отдала предпочтение как раз такому направлению — учёт при работе с маркетплейсами.

Вайлдберриз, Озон, Маркет, СберМаркет, Ламода — и это далеко не все площадки, и каждый день количество желающих продавать свои товары на маркетплейсах растёт. Все они как раз наши клиенты — предприниматели, им необходимо не только правильно посчитать налоги. Им нужен надёжный партнёр в лице бухгалтера, который подскажет, направит и поможет разобраться в финансах.

Обычно новички-предприниматели хотят всё делать самостоятельно, но те, кто настроен на высокие доходы, понимают, что важно делегировать. И ищут грамотного бухгалтера, который следит за всеми изменениями, умеет работать с разными площадками и всеми системами налогообложения.

Понимающие предприниматели не обращаются за разовой услугой из года в год к разным специалистам, а выбирают себе надёжного партнера-бухгалтера, с которым строят долгосрочные и доверительные отношения на долгие годы.

А тут как раз на помощь мы с вами. Не зря же мы так много обучаемся и повышаем свою квалификацию!

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