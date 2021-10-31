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Зачем нужен факторинг?

Для рубрики Кредиты
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Факторинг — это комплекс услуг для компаний, продающих свои товары или услуги на условиях отсрочки платежа.

Факторинг предполагает финансирование под уступку финансовых требований поставщиком к покупателю.

Для чего можно использовать факторинг

Пополнить оборотные средства

Когда покупатель долго не платит, поставщику трудно позволить себе лишние расходы, и это может сдерживать развитие компании. С факторингом всегда можно получить деньги сразу после поставки, которые можно потратить на создание новой продуктовой линейки или расширение географии поставок.

Устранить кассовый разрыв

Из-за условия отсрочки платежа, которое прописано в контракте, поставщик рискует оказаться в ситуации, когда денег не хватит даже на текущие расходы. Факторинг помогает закрывать кассовый разрыв.

Поработать с крупными компаниями

Торговые сети работают с сотнями поставщиков и чаще всего оплачивают поставки только через 30 — 90 дней. Факторинг дает возможность работать с крупными покупателями и получать деньги сразу после поставки.

Как работает факторинг

  1. Вы поставляете товары, выполняете работы или оказываете услуги покупателю на условиях отсрочки платежа.
  2. После этого вы обращаетесь в факторинговую компанию, чтобы получить деньги сразу после поставки. Вы уступаете денежное требование к покупателю факторинговой компании.
  3. Вы сразу получаете от фактора деньги до 100% от суммы поставки.
  4. Покупатель расплачивается с фактором по истечении срока отсрочки.

Как оформить факторинг

Чтобы оформить факторинг, не нужно ехать в отделение банка.

Например, в СберФакторинг весь процесс оформления происходит онлайн.

Вот как это сделать:

1. Заполните заявку на сайте СберФакторинг.

2. Вам позвонит менеджер для обсуждения деталей.

3. Предоставьте необходимый пакет документов.

4. Получите решение факторинговой компании.

5. Подпишите договор в электронной форме.

6. Осуществляйте поставки покупателю.

7. Получите деньги от СберФакторинг сразу после поставки.

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
СберФакторинг
СберФакторинг
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