Зачем нужен факторинг?

Факторинг — это комплекс услуг для компаний, продающих свои товары или услуги на условиях отсрочки платежа.
Факторинг предполагает финансирование под уступку финансовых требований поставщиком к покупателю.
Для чего можно использовать факторинг
Пополнить оборотные средства
Когда покупатель долго не платит, поставщику трудно позволить себе лишние расходы, и это может сдерживать развитие компании. С факторингом всегда можно получить деньги сразу после поставки, которые можно потратить на создание новой продуктовой линейки или расширение географии поставок.
Устранить кассовый разрыв
Из-за условия отсрочки платежа, которое прописано в контракте, поставщик рискует оказаться в ситуации, когда денег не хватит даже на текущие расходы. Факторинг помогает закрывать кассовый разрыв.
Поработать с крупными компаниями
Торговые сети работают с сотнями поставщиков и чаще всего оплачивают поставки только через 30 — 90 дней. Факторинг дает возможность работать с крупными покупателями и получать деньги сразу после поставки.
Как работает факторинг
- Вы поставляете товары, выполняете работы или оказываете услуги покупателю на условиях отсрочки платежа.
- После этого вы обращаетесь в факторинговую компанию, чтобы получить деньги сразу после поставки. Вы уступаете денежное требование к покупателю факторинговой компании.
- Вы сразу получаете от фактора деньги до 100% от суммы поставки.
- Покупатель расплачивается с фактором по истечении срока отсрочки.
Как оформить факторинг
Чтобы оформить факторинг, не нужно ехать в отделение банка.
Например, в СберФакторинг весь процесс оформления происходит онлайн.
Вот как это сделать:
1. Заполните заявку на сайте СберФакторинг.
2. Вам позвонит менеджер для обсуждения деталей.
3. Предоставьте необходимый пакет документов.
4. Получите решение факторинговой компании.
5. Подпишите договор в электронной форме.
6. Осуществляйте поставки покупателю.
7. Получите деньги от СберФакторинг сразу после поставки.