Сравнение факторинга и кредита

У компании, которая стремится пополнить оборотные средства и устранить кассовый разрыв, есть несколько способов получить дополнительное финансирование. Как вариант, можно обратиться в банк за кредитом или же воспользоваться факторингом. Рассмотрим особенности этих двух финансовых инструментов.

Отличия факторинга от кредита

1. Отсутствие залога

При получении кредита, зачастую, требуется залог. Факторинговая компания, например, СберФакторинг, не требует залог, обеспечением является дебиторская задолженность.

2. Уровень риска

При факторинге без регресса поставщики и подрядчики не несут никакие риски по неплатежу покупателя. Риск полностью переходит к факторинговой компании.

3. Целевое использование

При факторинге полученные средства можно расходовать на любые текущие расходы: зарплату, аренду, налоги и тд.

При кредите полученные средства должны быть потрачены на заявленную цель.

4. Лимит финансирования

При факторинге лимит финансирования может быть увеличен по мере роста объемов продаж поставщиков и подрядчиков.

Кредит, как правило, выдают на определенную сумму.

5. Отражение в структуре баланса

Важным отличием факторинга является то, что он не отражается в структуре баланса как кредитное обязательство.

Что выгоднее: факторинг или кредит