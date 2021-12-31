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Факторинг в ритейле

Для рубрики Управление финансами
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Чаще других видов бизнеса именно поставщики из сферы ритейла обращаются за услугами факторинга. Факторинг — это финансовый инструмент, который подразумевает финансирование под уступку денежных требований. Он позволяет решить многие задачи производителей и поставщиков.

Главная причина, по которой поставщики розничных товаров обращаются за услугами факторинга — отсрочка платежа от покупателя. Покупатели в этой сфере чаще всего работают с отсрочкой до 6 месяцев, что доставляет немало проблем производителям и поставщикам товаров.

«Работая с крупными покупателями, очень часто приходилось сталкиваться с отсрочкой. Это влияло на то, что у нас образовывался недостаток оборотных средств и часто происходил кассовый разрыв. Мы были в поиске решения этой ситуации и обратились за услугами факторинга. Сейчас мы получаем деньги практически сразу после поставки, и очень рады, что в свое время обратились в компанию СберФакторинг» — делится с нами Иван Золоторев из компании ООО «Гречневый дом».

Процедура получения финансирования проста и непродолжительна по времени. Вот ее основные этапы:

  1. Заполните заявку на сайте.
  2. Вам перезвонит менеджер для обсуждения деталей.
  3. Отправьте электронные копии документов.
  4. Получите решение о финансировании.
  5. Подпишите договорную документацию онлайн.
  6. Поставляйте товары и получайте деньги на расчётный счёт сразу после поставки.

Какие выгоды вы получите как поставщик?

  • Устранение кассовых разрывов, что позволит вовремя выплатить зарплаты, аренду и другие текущие расходы.
  • Своевременное пополнение оборотных средств, развитие и увеличение объёмов бизнеса.
  • Возможность сотрудничать с лидерами рынка продуктового ритейла.
  • Минимизация рисков неплатежей со стороны покупателей.
  • Улучшение структуры баланса, поскольку факторинг не отражается в балансе как кредитное обязательство.

Факторинг — взаимовыгодное решение для торговых сетей и их партнёров. Получая своевременное финансирование, поставщики становятся более лояльными к покупателям, не завышают цены, расширяют ассортимент и объём предлагаемых товаров.

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
СберФакторинг
СберФакторинг
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