Факторинг в ритейле

Чаще других видов бизнеса именно поставщики из сферы ритейла обращаются за услугами факторинга. Факторинг — это финансовый инструмент, который подразумевает финансирование под уступку денежных требований. Он позволяет решить многие задачи производителей и поставщиков.

Главная причина, по которой поставщики розничных товаров обращаются за услугами факторинга — отсрочка платежа от покупателя. Покупатели в этой сфере чаще всего работают с отсрочкой до 6 месяцев, что доставляет немало проблем производителям и поставщикам товаров.

«Работая с крупными покупателями, очень часто приходилось сталкиваться с отсрочкой. Это влияло на то, что у нас образовывался недостаток оборотных средств и часто происходил кассовый разрыв. Мы были в поиске решения этой ситуации и обратились за услугами факторинга. Сейчас мы получаем деньги практически сразу после поставки, и очень рады, что в свое время обратились в компанию СберФакторинг» — делится с нами Иван Золоторев из компании ООО «Гречневый дом».

Процедура получения финансирования проста и непродолжительна по времени. Вот ее основные этапы:

Заполните заявку на сайте. Вам перезвонит менеджер для обсуждения деталей. Отправьте электронные копии документов. Получите решение о финансировании. Подпишите договорную документацию онлайн. Поставляйте товары и получайте деньги на расчётный счёт сразу после поставки.

Какие выгоды вы получите как поставщик?

Устранение кассовых разрывов, что позволит вовремя выплатить зарплаты, аренду и другие текущие расходы.

Своевременное пополнение оборотных средств, развитие и увеличение объёмов бизнеса.

Возможность сотрудничать с лидерами рынка продуктового ритейла.

Минимизация рисков неплатежей со стороны покупателей.

Улучшение структуры баланса, поскольку факторинг не отражается в балансе как кредитное обязательство.

Факторинг — взаимовыгодное решение для торговых сетей и их партнёров. Получая своевременное финансирование, поставщики становятся более лояльными к покупателям, не завышают цены, расширяют ассортимент и объём предлагаемых товаров.