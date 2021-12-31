Факторинг в ритейле

Чаще других видов бизнеса именно поставщики из сферы ритейла обращаются за услугами факторинга. Факторинг — это финансовый инструмент, который подразумевает финансирование под уступку денежных требований. Он позволяет решить многие задачи производителей и поставщиков.
Главная причина, по которой поставщики розничных товаров обращаются за услугами факторинга — отсрочка платежа от покупателя. Покупатели в этой сфере чаще всего работают с отсрочкой до 6 месяцев, что доставляет немало проблем производителям и поставщикам товаров.
«Работая с крупными покупателями, очень часто приходилось сталкиваться с отсрочкой. Это влияло на то, что у нас образовывался недостаток оборотных средств и часто происходил кассовый разрыв. Мы были в поиске решения этой ситуации и обратились за услугами факторинга. Сейчас мы получаем деньги практически сразу после поставки, и очень рады, что в свое время обратились в компанию СберФакторинг» — делится с нами Иван Золоторев из компании ООО «Гречневый дом».
Процедура получения финансирования проста и непродолжительна по времени. Вот ее основные этапы:
- Заполните заявку на сайте.
- Вам перезвонит менеджер для обсуждения деталей.
- Отправьте электронные копии документов.
- Получите решение о финансировании.
- Подпишите договорную документацию онлайн.
- Поставляйте товары и получайте деньги на расчётный счёт сразу после поставки.
Какие выгоды вы получите как поставщик?
- Устранение кассовых разрывов, что позволит вовремя выплатить зарплаты, аренду и другие текущие расходы.
- Своевременное пополнение оборотных средств, развитие и увеличение объёмов бизнеса.
- Возможность сотрудничать с лидерами рынка продуктового ритейла.
- Минимизация рисков неплатежей со стороны покупателей.
- Улучшение структуры баланса, поскольку факторинг не отражается в балансе как кредитное обязательство.
Факторинг — взаимовыгодное решение для торговых сетей и их партнёров. Получая своевременное финансирование, поставщики становятся более лояльными к покупателям, не завышают цены, расширяют ассортимент и объём предлагаемых товаров.