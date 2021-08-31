Ключевые изменения в миграционном законодательстве, вступившие в силу в 2021 году

В середине июня вступили в силу существенные изменения в миграционном законодательстве. Появились новые требования к оформлению иностранных работников. Сегодня расскажем, что поменялось, какие существуют риски, связанные с нарушением миграционного законодательства, и как их снизить.

Какие категории иностранцев существуют

Выделяют следующие категории иностранных граждан, в соответствии с их миграционным статусом:

постоянно проживающие — вид на жительство (ВНЖ), обратите внимание — ВНЖ не является документом, удостоверяющим личность;

временно проживающие — разрешение на временное проживание (РВП);

временно пребывающие — виза, разрешение на работу, патент, или на основании международных договоров — например, для граждан ЕАЭС.

иностранные работники делятся на большее количество категорий, чем иностранные граждане:

граждане Беларуси;

граждане стран ЕАЭС;

ВКС;

временно и постоянно проживающие;

граждане стран с безвизовым въездом;

граждане стран с визовым въездом;

студенты очных отделений.

В отношении граждан Беларуси существует двоякая позиция относительно необходимости уведомления о заключении/расторжении трудового /гражданско-правового договора и оформления полиса ДМС. В соответствии с пунктом 8 статьи 13 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» заказчик работ или услуг обязан уведомить миграционные органы о заключении/расторжении с иностранным гражданином трудового / гражданско-правового договора в течение трех рабочих дней с даты заключения договора.

Cуществует альтернативная позиция о том, что необходимости уведомлять миграционные органы нет. Данная позиция основана на Решении Высшего Совета Сообщества Беларуси и России подтверждена Постановлением Верховного Суда РФ.

В то же время, несмотря на наличие данной позиции, миграционные органы продолжают настаивать на необходимости уведомления о заключении и расторжении трудового /гражданско-правового договора с гражданами Беларуси, и в случае отсутствия подобного уведомления могут привлечь компанию к ответственности в соответствии с ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ (ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ — для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области) с наложением административного штрафа на компанию до 1 000 000 рублей и административным приостановлением деятельности до 90 суток. В связи с этим, в случае договора с гражданином Беларуси для минимизации рисков мы рекомендуем уведомить миграционные органы.

С оформлением полиса ДМС сложилась такая же противоречивая ситуация. Согласно позиции Минтруда РФ полис ДМС не требуется для граждан Беларуси, но при этом есть судебная практика, которая говорит об обратном. В связи с этим эксперты рекомендуют в отношении граждан Беларуси как подавать в соответствующие органы уведомления о заключении/расторжении договора, так и оформлять для них полис ДМС.

Обязательными условиями в трудовом договоре с иностранным работником являются:

полное имя и паспортные данные работника (они должны быть указаны одинаково во всем оформляемых документах, в том числе и в случае изменения);

(они должны быть указаны одинаково во всем оформляемых документах, в том числе и в случае изменения); место заключения договора (миграционные органы могут проверить фактическое нахождение работодателя в России на момент заключения договора);

(миграционные органы могут проверить фактическое нахождение работодателя в России на момент заключения договора); место работы. Если иностранный работник работает по патенту в нескольких регионах России, то необходимо получать патент в каждом регионе. Если же иностранный работник работает по разрешению на работу, то в разрешении необходимо указать все регионы, в которых он работает; при этом в договоре указывается одно место работы — по месту нахождении компании;

Если иностранный работник работает по патенту в нескольких регионах России, то необходимо получать патент в каждом регионе. Если же иностранный работник работает по разрешению на работу, то в разрешении необходимо указать все регионы, в которых он работает; при этом в договоре указывается одно место работы — по месту нахождении компании; трудовая функция (некоторые миграционные органы требуют указывать должность иностранного работника согласно классификатору должностей);

(некоторые миграционные органы требуют указывать должность иностранного работника согласно классификатору должностей); условия о разъездном или дистанционном характере работы (есть ограничения на командировки иностранных граждан в том регионе, где у них нет разрешения на работу или патента; также есть ограничения на работу дистанционно за пределами России);

(есть ограничения на командировки иностранных граждан в том регионе, где у них нет разрешения на работу или патента; также есть ограничения на работу дистанционно за пределами России); реквизиты разрешения на работу, патент, РВП или ВНЖ, полиса или договора ДМС. Все изменения в них должны быть внесены и в оформляемые на иностранного работника документы.

Новые нормативные акты

В 2020-2021-м годах в связи с пандемией коронавируса в России был разработан и принят ряд нормативно-правовых актов в сфере миграционного права, регулирующих въезд и выезд, трудоустройство, пребывание, карантин и т. п. В качестве ключевых можно выделить следующие документы:

Указ Президента РФ от 15.06.2021 № 364 «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее — Указ № 364). Распоряжение Правительства РФ от 16.03.2020 № 635-р «О временном ограничении въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства и временном приостановлении оформления и выдачи виз и приглашений». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019». Указ Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности».

Также внесены изменения в те документы, которые подаются в миграционные органы. Новые формы документов для привлечения иностранных граждан:

Приказ МВД России от 30.07.2020 № 356 — Уведомление о заключении трудового договора, уведомление о расторжении трудового договора, уведомление о выплате вознаграждения ВКС; Приказ МВД России от 29.09.2020 № 677 — Ходатайство о выдаче приглашения на въезд; Приказ МВД России от 10.12.2020 № 856 — Уведомление о прибытии иностранных граждан или лиц без гражданства в место пребывания; Приказ МВД России от 21.12.2020 № 23235 — Цели поездок в Россию — указываются в визе иностранного гражданина; Памятка об ответственности — в памятке об ответственности, которая подается в УВМ ГУ МВД России по г. Москве при аккредитации компании добавлены обязанности согласно Постановлению Правительства РФ от 15.09.2020 № 1428.

Рассмотрим наиболее значимый из них с точки зрения миграционного законодательства.

Указ № 364

С 15 июня 2021 года не действует Указ Президента от 18.04.2020 № 274. Вместо него принят новый документ — Указ № 364 от 15.06.2021, регулирующий вопросы трудоустройства иностранных граждан и лиц без гражданства, их пребывание на территории РФ в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Указом № 364 установлены 3 реперных точки. 2 из них фиксированные, одна — плавающая:

до 30.09.2021 года иностранные граждане могут обратиться в миграционные органы для получения отметки в миграционной карте о продлении пребывания, либо для постановки их на миграционный учет.

до 31.12.2021 года иностранные граждане могут заключать трудовые договоры вне зависимости от цели въезда и вне зависимости от той категории визы, которая им была выдана.

как только открывается транспортное сообщение с иностранным государством (снимаются запреты на въезд), начинает исчисляться срок для того, чтобы иностранные граждане этого государства могли продлить свое пребывание в России. До этого момента течение их сроков пребывания, постановка на миграционный учет, визы и т.д. в России приостановлены. Течение сроков разрешений на работу и патентов согласно Указу № 364 не приостановлено, то есть их нужно продлевать по мере истечения срока.

Подключите услугу HR-абонемент и сможете получать письменные и устные консультации по: управлению персоналом;

оформлению сотрудников, в том числе иностранцев;

по расчету и выплате заработной платы.

Изменения в практике работы миграционных органов

В практике миграционных органов Москвы также произошли изменения:

Собеседование при подаче документов на приглашение

При постановке компании-приглашающей стороны на учет в миграционных органах в них требуется прийти генеральному директору (главному бухгалтеру) для прохождения собеседования.

Место рождения иностранного работника

Ранее место рождения необходимо было указывать согласно паспорту иностранного работника. Сейчас у иностранного работника необходимо запрашивать свидетельство о рождении, если в его паспорте указана только страна рождения или место рождения не указано.

Сведения об образовании и местах работы высококвалифицированных специалистов (ВКС)

Ранее миграционные органы принимали документы без данных сведений. Сейчас в ходатайстве о прибытии необходимо указывать сведения о наиболее высокой имеющейся ступени образования и опыте работы за последние 10 лет.

Согласование профильного министерства для приглашения иностранных граждан

Ранее миграционные органы требовали согласование профильного министерства для подачи документов на приглашение ВКС и работников техобслуживания из «открытых» стран. Сейчас для приглашения иностранных граждан из «открытых» стран не требуется предварительное согласование вне зависимости от цели въезда.

Процесс привлечения иностранных высококвалифицированных специалистов из «закрытых стран» теперь несколько усложнился. Отныне требуется согласование въезда работника и сопровождающих членов семьи в профильном министерстве. Таким образом, увеличился общий срок привлечения высококвалифицированных специалистов. Примерно до 2,5 месяцев.

Пошаговый план привлечения работников ВКС:

Заключение трудового договора и подача уведомления; Согласование въезда работника и членов семьи в профильном министерстве; Подача документов для оформления разрешения на работу; Подача документов для оформления визовых приглашений на въезд для работников и членов их семей; Получение виз в российском визовом центре или Консульстве; Въезд в Россию и получение разрешения на работу.

То есть теперь необходимо пройти еще один шаг — согласовать въезд работника и членов его семьи в профильном министерстве. Такой «усложненный» режим в настоящее время сохраняется, например, для граждан Китая и Израиля.

Изменение миграционного статуса

Получение РВП, ВНЖ или гражданства России

Позиция миграционных органов: при смене миграционного статуса работника необходимо уволить работника в прежнем миграционном статусе и принять на работу в новом миграционном статусе, уведомив миграционные органы о каждом своем действии.

Позиция трудовой инспекции: при смене миграционного статуса работника расторгать трудовой договор нет необходимости, так как нет оснований для увольнения. Кроме того, иностранный работник может сам отказаться от увольнения, так как он может потерять корпоративные бонусы, накопленный отпуск и т.д.

Эксперты рекомендуют придерживаться позиции миграционных органов

Получение РВП работником — ВКС

Российским законодательством не предусмотрено совмещение статусов ВКС и временно проживающего. Эксперты рекомендуют аннулировать разрешение на работу ВКС сразу после получения РВП.

Ограничения работы иностранных граждан

После принятия решения о создании филиала, представительства иностранного юридического лица, необходимо представить заявление об аккредитации, включающее в себя заверенные Торгово-промышленной палатой РФ сведения о численности иностранных граждан, являющихся работниками этих филиала, представительства (ст. 21 Федерального закона от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»).

В заявлении об аккредитации филиала, представительства, указывается точное число иностранных работников филиала, представительства, которые будут работать в филиале, представительстве. Если количество иностранных работников меняется, то это необходимо согласовывать через Торгово-промышленную палату РФ, затем зарегистрировать изменения в налоговой службе.

В случае превышения числа иностранных работников есть риск аннулирования аккредитации в связи с тем, что деятельность филиала, представительства иностранного юридического лица противоречит законодательству ст. 21 Федерального закона от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» и привлечение филиала, представительства к административной ответственности за несоблюдение ограничений на осуществление отдельных видов деятельности (ст. 18.17 КоАП РФ).

Удаленная работа иностранных граждан

По налоговому законодательству иностранный гражданин в случае длительного нахождения за пределами РФ теряет статус налогового резидента и ставка НДФЛ для него становится 30% (вместо 13%, либо 15%).

Миграционные последствия (при нахождении более 6 месяцев за пределами РФ) включают в себя риск аннулирования разрешения на работу, либо патента.

Законодательством не урегулирован вопрос относительно того, являются ли это 6 месяцев подряд, либо суммарно в течение календарного года. Эксперты рекомендуют ограничивать пребывание иностранного работника за пределами России шестью месяцами в течение календарного года. Необходимо отметить, что на практике подобная мера применяется миграционными органами крайне редко.

Что касается административной ответственности, то если иностранный работник работает на основании трудового договора, то согласно позиции Минтруда работодатель в этом случае не может обеспечить для него безопасные условия труда за пределами РФ. Поэтому работа иностранного работника на основании трудового договора за пределами России запрещена.

В случае нарушения этого запрета есть риск привлечения работодателя к административной ответственности. Эксперты рекомендуют в таких случаях заключать с иностранными работниками договор ГПХ.

Административная ответственность руководителей — иностранных граждан

Руководители — иностранные работники несут административную ответственность как за нарушения, которые они совершили самостоятельно (к примеру, превышение скорости при управлении транспортным средством), так и за правонарушения, которые совершает компания.

Существуют определенные «лимиты» на совершение административных правонарушений и в случае их превышения миграционными органами может быть принято решение о неразрешении въезда иностранному гражданину.

Наиболее частыми случаями привлечения к ответственности являются несвоевременная сдача отчетности и неуплата налогов.

Для снижения рисков привлечения руководителя — иностранного работника к административной ответственности эксперты рекомендуют назначить ответственное лицо в компании, в обязанности которого будет входить выполнение подобных действий. Подтверждающими документами в этом случае будут локальные нормативные акты, доверенности, соответствующие условия в трудовых договорах.

Автор — Иван Катышев, руководитель налоговой и юридической практики СберРешений.