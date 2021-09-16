Социальный вычет: когда и кому положен, как оформить, куда обращаться

Все налогоплательщики-физические лица должны знать, какие налоги им нужно платить в бюджет, и как можно уменьшить налоговое бремя. Расскажем, как возместить расходы на лечение, обучение, страхование и иные цели с помощью социального налогового вычета.

Кто может получить вычет

Получателями социальных вычетов являются налоговые резиденты РФ, которые уплачивают налог с доходов в размере:

13% (Исключение: доходы с дивидендов);

15% — эта ставка применяется с 2021 года к основным доходам физлица свыше 5 млн рублей (Исключение: доходы от продажи имущества (кроме ценных бумаг), выплаты по договорам страхования и пенсионному обеспечению. Эти доходы облагаются по ставке 13% независимо от их размера).

Напоминаем, что в 2021 году налоговые агенты будут суммировать доходы физлиц отдельно по каждой базе. Например: зарплата, доходы от операций с ценными бумагами и т. д. А затем сравнивать полученные суммы с лимитом в 5 млн руб. После удержания налога отдельно с каждой базы, налоговые агенты направят сведения в налоговую инспекцию.

Дальше налоговики сами посчитают совокупный годовой доход физлица, и в случае необходимости пересчитают налог по прогрессивной шкале. Если в результате подсчетов гражданин останется должен бюджету — ему направят уведомление. Доплатить налог нужно будет до 1 декабря следующего года.

Какие расходы можно возместить

Вы можете воспользоваться одним или одновременно несколькими вычетами из пяти возможных:

По расходам на благотворительность (п. 1 ст. 219 НК РФ). По расходам на обучение (п. 2 ст. 219 НК РФ). По расходам на лечение и приобретение медикаментов (п. 3 ст. 219 НК РФ). По расходам на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни (п. 4 ст. 219 НК РФ). По расходам на накопительную часть трудовой пенсии (п. 5 ст. 219 НК РФ).

С 2022 года к этой пятерке прибавится вычет за физкультурно-оздоровительные услуги. Но он будет относиться только к расходам, понесенным в 2022 году.

Размер вычета

Вернуть из бюджета можно уплаченный в течение года НДФЛ в пределах установленного государством лимита.

В общем порядке размер вычета равен 120 000 рублей. Это значит, что максимальная сумма, которую вы можете вернуть из бюджета составляет: 15 600 рублей (120 000 руб. * 13%).

Из общего правила есть исключения, о которых мы расскажем ниже.

Обратите внимание: вышеуказанная сумма включает в себя все ваши расходы на протяжении года, которые входят в состав социального вычета (лечение, добровольное страхование, обучение и пр.).

Если в одном периоде у вас было нескольких видов расходов, которые попадают под применение вычета, но в совокупности превышают лимит, то нужно выбрать, какие конкретно расходы и в каком размере заявить в составе вычета.

Кстати, с 1 января 2022 года предельный размер социального налогового вычета обещают поднять до 360 000 рублей.

Важно: перенос социального вычета на следующий год законодательством не предусмотрен. Если все понесенные расходы не «поместилась» в сумму вычета, то остаток сгорит. Поэтому, если вы имеете право сразу на два вычета: социальный и имущественный, то в первую очередь стоит использовать социальный вычет. Ведь имущественный вычет можно заявить и в последующие годы без каких-либо потерь.

Подробно об имущественном вычете мы рассказывали в этом материале.

Способы получения вычета

1. Через налоговую инспекцию по месту регистрации.

Для этого в следующем году за годом, в котором были понесены расходы, оформляете декларацию 3-НДФЛ, прикладываете подтверждающие документы и заявление с банковскими реквизитами своего счета. После трехмесячной камеральной проверки вам вернут уплаченный за прошлый год НДФЛ в течение 30 дней.

2. Через работодателя.

Для этого не нужно ждать 31 декабря и уже в текущем году отнести в бухгалтерию личное заявление и уведомление о подтверждении права на вычет, за которым предварительно тоже нужно обратиться в ФНС. На основании этих документов бухгалтерия перестает удерживать из зарплаты начисленный НДФЛ до тех пор, пока сумма удержаний не достигнет указанной в уведомлении.

Оформлять уменьшение налога через бухгалтерию работодателя хлопотно и неэффективно. Ведь перед этим все равно нужно посещать налоговую и предоставлять полный пакет документов. К тому же расходы могут неожиданно появиться в течение года, и каждый раз придется снова обращаться в инспекцию за уведомлением. А неудержанный НДФЛ быстро «растворяется» и становится незаметным в расчетном листке.

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Особенности получения различных видов социальных вычетов

Вычет на благотворительность

Если вы вносили пожертвования на благотворительность, то максимальная сумма не ограничивается установленным лимитом, а находится расчетным путем по формуле:

Возврат = понесенные расходы (но не более 25% от полученного годового дохода) * 13%.

Этот вычет нельзя получить у работодателя, поэтому нужно собирать документы, заполнять 3-НДФЛ и отправляться в налоговую инспекцию. Среди документов должны быть договор пожертвования, платежки, квитанции к приходным кассовым ордерам и т. п.

Вычет на обучение

На собственное образование независимо от формы обучения можно вернуть сумму средств в пределах установленного лимита: 15 600 рублей в год (120 000 руб. * 13%). Такой же лимит действует на обучение своих полнородных или неполнородных братьев и сестер в возрасте до 24 лет, если они обучаются очно.

Иной размер лимита установлен по расходам за очное обучение своих детей до достижения ими 24-летнего возраста. В этом случае вычет составляет 50 000 рублей, соответственно вернуть можно 6 500 рублей (50 000 * 13%). Опекуны могут вернуть из бюджета 6 500 рублей за обучение подопечных, не достигших 18-летия.

Получить вычет можно только в том случае, если у образовательного учреждения, с которым заключен договор, имеется соответствующая лицензия.

Образовательный вычет полагается даже за обучение в детском саду или в автошколе. Иностранные граждане могут получить вычет за обучение в России, а граждане РФ за учебу за рубежом.

С 2021 года появилась возможность вернуть налог с расходов на независимую оценку квалификации, которую вы могли пройти в зарегистрированном центре профессиональной оценки квалификации. Но сделать это можно будет только после подачи декларации 3-НДФЛ, работодатель в этом вычете вам не помощник.

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Вычет за лечение и лекарства

За свое лечение, а также лечение своих родителей, детей до 18 лет и супруга можно вернуть средства в пределах лимита (15 600 рублей). Такое же ограничение действует для взносов по договору на добровольное медицинское страхование (ДМС).

А вот на стоимость дорогостоящего лечения или лимит не установлен. Значит вернуть можно 13% от полной стоимости затрат, но не более суммы уплаченного НДФЛ за календарный год.

Для возврата надо запастись документами: договор с медицинским (страховым) учреждением и его лицензия; справка об оплате медицинских услуг; рецептурные бланки (ф.107-1/у); чеки, которые подтверждают оплату в аптеке.

Понять, какое лечение получили вы или ваши родственники, можно по справке для налоговой. Если там стоит код услуги 1, 01 или 001, то это обычное лечение, если 2, 02 или 002 — дорогостоящее.

Существуют нестандартные ситуации, когда можно вернуть налог с бесплатной операции, потому что пришлось потратиться на материалы.

Например, исправление прикуса с помощью брекетов — это лечение. В сумме, с которой делается вычет, учитываются только лечебные процедуры, а стоимость самих брекетов под вычет не попадает.

Вычет за лечение супруга применяется к расходам, оплаченным после регистрации брака. Даже если лечение было начато до регистрации.

Вычет на расходы по страхованию жизни и негосударственное пенсионное обеспечение

В зависимости от вида вычета, вам потребуется:

договор с НПФ;

договор со страховой компанией на добровольное пенсионное страхование;

договор страхования жизни, заключенный не меньше, чем на пять лет.

За уплаченные взносы за себя, а также в пользу родителей, супруги, детей-инвалидов можно вернуть максимум 15 600 рублей. Ускорить процесс возврата НДФЛ в текущем году поможет обращение к работодателю, который перечислял взносы по заключенным договорам из вашей зарплаты. В противном случае — только в следующем году через ИФНС.

Вычет на финансирование накопительной части трудовой пенсии

Вычет предоставляется в пределах лимита. Получить его можно только тогда, когда взносы на накопительную часть пенсии уплачивались за счет ваших личных средств. Если источником средств для уплаты взносов выступал работодатель — вычет не положен.

Вывод

Комбинаций и возможностей для возврата налога с помощью социального вычета очень много. Чтобы не запутаться и с первой попытки вернуть положенное обращайтесь только к проверенным налоговым консультантам и бухгалтерам.

Автор – Оксана Рымаренко, руководитель группы налогового вычета СберРешений.