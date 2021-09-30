Зачем нужен порядок выставления претензии в договоре: защита от рисков для кредитора и должника

Чуть больше пяти лет назад — 1 июня 2016 года в Арбитражном процессуальном кодексе появилось указание на обязательный претензионный порядок для досудебного урегулирования споров.

Претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора является обязательным в случаях, предусмотренных законом или договором (ч. 5 ст. 4 АПК, п. 3 ст. 132 ГПК, ч. 3 ст. 4 КАС).

Однако обязателен он не для всех видов дел. Например, если сумма требований менее 500 тысяч рублей, должник их признает, но обязанности свои не исполняет, то кредитор имеет право обратиться в суд и получить судебный приказ на взыскание. Для того, кому должны — это хорошо, а вот для должника — не очень. Ведь долг может быть спорным.

Быстрое, без претензионного порядка, взыскание в порядке судебного приказа происходит на основании самых простых и доступных кредитору документов, например, акта сверки. Для него все достаточно легко: предоставил в суд документ, получил приказ, предъявил его приставам. Судебные приставы в порядке исполнительного производства направляют приказ должнику, если тот добровольно не погашает долг, он взыскивается с расчетного счета или за счет иного имущества.

При этом у должника возникают и другие проблемы — наличие такого рода споров в картотеке арбитражных дел (а оттуда — в различных сервисах по проверке контрагентов) может негативно повлиять на деловую репутацию компании.

В то же время и у кредитора есть трудности. Судебный приказ в 10-дневный срок с момента получения может быть оспорен должником без представления дополнительных документов или иных доказательств.

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В итоге спор ведет к обычному судопроизводству, которое может со всеми инстанциями продлиться несколько месяцев. О хороших отношениях между этими контрагентами можно забыть. Так может, не стоит до этого доводить?

Для обеих сторон сделки выгодно прописать четкий порядок действий на случай возникновения спора. Если он будет соблюден, то интересы каждой стороны будут защищены.

Как прописать обязательный претензионный порядок в договоре

В большинстве договоров можно встретить такие формулировки, наличие которых выдается за прописанный претензионный порядок:

«Все споры, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае если стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по заявлению одной из сторон».

«Все споры между Сторонами решаются в досудебном (претензионном) порядке. Претензия должна быть рассмотрена получившей ее стороной в течение 30 дней с даты ее получения. В случае если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по заявлению одной из сторон».

Эти формулировки, как правило, не признаются судами претензионным порядком. Обязательные элементы претензионного порядка должны включать:

Условие о направлении претензии до обращения в суд.

Форму и порядок направления претензии: согласованный адрес или электронная почта, иная допустимая форма — например, через сайт или мессенджер.

Срок рассмотрения претензии, по истечении которого сторона вправе обратиться в суд и момент, с которого он отсчитывается: со дня направления претензии либо с момента получения претензии.

Кроме того, стороны могут заранее согласовать:

перечень документов, прилагаемых к претензии, кто может их подписывать, формат;

случаи, когда претензия будет считаться неполученной;

порядок отправки ответа на претензию, обязанность на нее отвечать (или ее отсутствие), что должен содержать ответ на претензию;

права сторон на предоставление дополнительной документации и информации, возможность приостановки сроков рассмотрения претензии и условия передачи спора в суд.

Когда претензионный порядок необходим по закону

Пленум ВС в свежем постановлении от 22 июня 2021 г. № 18 «О некоторых вопросах досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства», к спорам с обязательным претензионным порядком относит в том числе следующие категории споров:

о заключении договора в обязательном порядке (пункт 1 статьи 445 ГК РФ);

об изменении и о расторжении договора (пункт 2 статьи 452 ГК РФ);

о заключении государственного или муниципального контракта (пункт 3 статьи 528, пункт 4 статьи 529 ГК РФ);

о заключении договора поставки товаров для государственных или муниципальных нужд (пункт 4 статьи 529 ГК РФ);

о расторжении договора аренды, проката, аренды транспортных средств, аренды зданий и сооружений, аренды предприятий, финансовой аренды (часть 3 статьи 619 и статья 625 ГК РФ);

о расторжении договора перевозки груза, пассажира, багажа, а также возмещении ущерба, причиненного при перевозке пассажира и багажа (пункт 2 статьи 795, статья 797 ГК РФ);

о расторжении договора банковского счета (абзац второй пункта 4 статьи 859 ГК РФ);

об изменении договора коммерческой концессии (пункт 1 статьи 1036 ГК РФ);

о нарушении исключительных прав (пункт 5.1 статьи 1252 ГК РФ);

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования непрерывно в течение трех лет (пункт 1 статьи 1486 ГК РФ).

Для чего еще нужен обязательный претензионный порядок

Кроме случаев взыскания по судебному приказу, претензионный порядок позволяет сохранить хорошие отношения с контрагентом, а также сэкономить на оплате услуг представителя в суде.

Кроме того, 30-дневный (или более длительный) срок для соблюдения претензионного порядка позволяет немного выиграть время, и решить проблему с задолженностью еще до того, как дело дойдет до суда.

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Автор: Алена Козлова, ведущий юрист СберРешений.