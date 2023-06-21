Сколько стоит задержка зарплаты в 2023 году

Часто крупный и средний бизнес отказывается передавать на аутсорс участок по расчету заработной платы или ведение бухгалтерии целиком из-за сложностей организации делегирования полномочий, переноса и настройки учетной базы. При этом продолжает нести издержки в виде компенсаций и штрафов, вызванных просрочкой выплат персоналу.

В какие сроки нужно выплачивать зарплату

Трудовое законодательство требует от работодателя выплачивать работникам зарплату каждые полмесяца. Чаще — можно, реже — нет.

Крайний срок выплаты — не позднее 15 дней по итогам расчетного периода.

Например, если расчет за первую половину месяца производят 20 числа текущего месяца, то за вторую соответственно — 5 числа месяца, следующего за месяцем начисления заработной платы.

Конкретные сроки выплаты работодатель устанавливает самостоятельно. Их необходимо зафиксировать в коллективном и трудовых договорах.

Если день выплаты выпадает на выходной или нерабочий праздничный день, расчеты с персоналом нужно произвести в предшествующий выходному или празднику рабочий день.

Кроме сроков выплаты заработной платы работодатель обязан соблюдать и другие сроки расчетов:

отпускные — не позднее 3 дней до начала отпуска;

пособие по временной нетрудоспособности за первые 3 дня болезни — в ближайший день выплаты зарплаты после назначения пособия;

расчет при увольнении — в последний рабочий день.

Почему работодатель задерживает зарплату

Порой задержка зарплаты — вынужденная мера, но чаще финансы позволяют произвести расчет с работниками в срок, а выплаты все равно задерживаются.

К этому часто приводят:

Несоблюдение сроков закрытия табелей, подготовки приказов на отпуск и других внутренних документов, что не позволяет бухгалтерии оперативно приступить к расчету зарплаты и прочих начислений, и выплатить причитающиеся работникам деньги без нарушения сроков.

Недостаточное количество расчетчиков. Например, одному бухгалтеру сложно соблюсти правильность расчетов, сроки начисления и выплаты доходов работникам, если он обслуживает штат в 1000 человек. Ситуация усложняется, если в компании применяются несколько режимов рабочего времени и даже систем оплаты труда. Кроме того, зарплата редко состоит только из оклада, обычно есть еще стимулирующие и компенсационные выплаты — премии, надбавки за выслугу лет, сложность и напряженность, сверхурочные, выходы по праздникам и выходным дням, командировочные и прочие.

Увеличение штата сопряжено с дополнительными расходами на организацию рабочего места (мебель, компьютер, как минимум). Приходится выбирать — экономить на бухгалтерии и получать проблемы с расчетом зарплаты или вкладываться в расширение. Проблему может решить передача расчетов на аутсорс — это закрывает сразу две проблемы: не будет просрочек выплат по вине бухгалтерии и не потребуется масштабирование отдела.

Сбои в учетной базе, отсутствие обновлений, использование некачественного софта, даже проблемы с интернетом, из-за которых невозможно переслать платежные поручения.

Ошибки, халатность, медлительность бухгалтеров, ответственных за расчет и выплату заработной платы. Например: Если бухгалтер ошибся в расчете, недоплаченная в установленный срок сумма также будет считаться задержанной, даже если компания обнаружила ошибку самостоятельно и устранила ее. Ошибка в реквизитах при формировании платежного поручения на перечисление зарплаты приведет к тому, что деньги до адресата не дойдут. Причем бухгалтер может и не заметить свой промах, а узнает о нем только из жалобы работника, или когда банк вернет деньги. Неправильная расстановка приоритетов при ведении бухгалтерии в целом или участка по расчету заработной платы также иногда приводят к нарушению сроков выплаты.



Не важно, по какой причине работник вовсе не получил зарплату, получил ее частично или с опозданием, последствия для работодателя будут негативными.

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К чему может привести задержка зарплаты

Во-первых, от своевременности выплаты зарплаты зависит репутация компании на рынке труда. Недовольство и обиды у действующих сотрудников могут привести к работе спустя рукава, а негативные отзывы на кадровых сайтах не способствуют привлечению хороших специалистов.

Во-вторых, если работодатель задержит зарплату на срок более 15 дней, работник вправе не выходить на работу, пока компания не погасит задолженность перед ним.

В-третьих, любое нарушение срока выплаты приводит к начислению компенсации за задержку. Ее размер не выглядит пугающим, но если проблема носит системный характер, то и суммы компенсации будут «съедать» существенную часть ФОТ.

В-четвертых, не получивший причитающиеся ему деньги работник может обратиться в суд, прокуратуру или ГИТ. Работодателю это грозит большими штрафами и/или другими видами ответственности.

Причем проверки Роструда затронут работодателя в целом — инспекторы рассмотрят документы не только по сотруднику, обратившемуся с жалобой, но и оценят ситуацию с выплатами по всей компании.

Ответственность работодателя за задержку зарплаты

Работодатель несет несколько видов ответственности за нарушения трудового законодательства.

Материальная ответственность

Материальная ответственность работодателя — это компенсация за задержку выплаты заработной платы. Размер выплаты определяется по формуле:

где:

К — величина причитающейся работнику компенсации;

Ск — ключевая ставка Банка России;

Сз — сумма задержанной заработной платы;

Д — количество дней просрочки выплаты.

Пример. В компании установленные дни выплаты заработной платы 10 и 25 число каждого месяца. Зарплата за вторую половину марта 2023 года одного из работников в размере 50 000 рублей была задержана и выплачена не 10 апреля, а 20.

Расчет компенсации:

Сок опоздания с выплатой составляет 10 дней.

Ключевая ставка: с 10 по 20 апреля 2023 года — 7,5%.

Компенсация за период с 10 по 20 апреля 2023 года = 1/150 7,5% 50 000 рублей * 10 дней = 250 рублей.

Административная ответственность

Вне зависимости от того, на сколько дней, в каком размере и в отношении какого числа работников была задержана выплата, работодателя могут привлечь к ответственности по ст. 5.27 КоАП:

должностное лицо — предупреждение или штраф 10 000 — 20 000 рублей;

ИП — штраф 1 000 — 5 000 рублей;

юридическое лицо — штраф 30 000 — 50 000 рублей.

Если работодатель привлекается к ответственности повторно, наказание будет суровее:

должностное лицо — дисквалификация на 1 — 3 года или штраф 20 000 — 30 000 рублей;

ИП — штраф 10 000 — 30 000 рублей;

юридическое лицо — штраф 50 000 — 100 000 рублей.

Уголовная ответственность

Если задержка зарплаты была умышленной и превысила 3 месяца, виновному грозит уголовная ответственность.

Если работодатель задерживает зарплату частично, к нему могут быть применены следующие меры наказания по ч. 1 ст. 145.1 УК:

штраф до 120 000 рублей или в размере годового заработка;

запрет работы на определенных должностях — до 1 года;

принудительные работы — до 2 лет;

лишение свободы — до 1 года.

За полную невыплату ответственность увеличивается (ч. 2 ст. 145.1 УК):

штраф 100 000 — 500 000 рублей или в размере трехлетнего заработка;

принудительные работы — до 3 лет;

лишение свободы — до 3 лет.

К последним двум пунктам может добавиться и запрет занимать определенные должности.

Если в результате задержки зарплаты суд увидит тяжкие последствия, ограничение свободы возрастет до 5 лет.

Как соблюдать сроки выплаты зарплаты

Зарплата — участок бухучета, требующий тотального контроля на всех этапах от сбора сведений для начисления до формирования платежных документов.

Промедление или ошибки могут привести к дополнительным расходам в виде компенсаций, штрафов и других мер наказания со стороны контролирующий органов. Персонал будет работать хуже — раз работодатель не соблюдает договоренности, зачем сотруднику стараться?

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ошибок при формировании платежных поручений на перечисление зарплаты, налогов и взносов в бюджет;

документооборота по проактивным выплатам пособий и вопросов со стороны контролирующих органов;

бумажной волокиты с подготовкой справок и расчетных листков.

Расчет зарплаты внешним провайдером — это:

гарантия соблюдения сроков, а также недопущение штрафов и прочих санкций;

возможность не расширять штат и сохранить численность, позволяющую использовать спецрежимы;

экономия на отсутствии необходимости обустройства рабочего места.

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