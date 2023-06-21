Сколько стоит задержка зарплаты в 2023 году

В какие сроки нужно выплачивать зарплату
Трудовое законодательство требует от работодателя выплачивать работникам зарплату каждые полмесяца. Чаще — можно, реже — нет.
Крайний срок выплаты — не позднее 15 дней по итогам расчетного периода.
Например, если расчет за первую половину месяца производят 20 числа текущего месяца, то за вторую соответственно — 5 числа месяца, следующего за месяцем начисления заработной платы.
Конкретные сроки выплаты работодатель устанавливает самостоятельно. Их необходимо зафиксировать в коллективном и трудовых договорах.
Если день выплаты выпадает на выходной или нерабочий праздничный день, расчеты с персоналом нужно произвести в предшествующий выходному или празднику рабочий день.
Кроме сроков выплаты заработной платы работодатель обязан соблюдать и другие сроки расчетов:
отпускные — не позднее 3 дней до начала отпуска;
пособие по временной нетрудоспособности за первые 3 дня болезни — в ближайший день выплаты зарплаты после назначения пособия;
расчет при увольнении — в последний рабочий день.
Почему работодатель задерживает зарплату
Порой задержка зарплаты — вынужденная мера, но чаще финансы позволяют произвести расчет с работниками в срок, а выплаты все равно задерживаются.
К этому часто приводят:
Несоблюдение сроков закрытия табелей, подготовки приказов на отпуск и других внутренних документов, что не позволяет бухгалтерии оперативно приступить к расчету зарплаты и прочих начислений, и выплатить причитающиеся работникам деньги без нарушения сроков.
Недостаточное количество расчетчиков. Например, одному бухгалтеру сложно соблюсти правильность расчетов, сроки начисления и выплаты доходов работникам, если он обслуживает штат в 1000 человек. Ситуация усложняется, если в компании применяются несколько режимов рабочего времени и даже систем оплаты труда. Кроме того, зарплата редко состоит только из оклада, обычно есть еще стимулирующие и компенсационные выплаты — премии, надбавки за выслугу лет, сложность и напряженность, сверхурочные, выходы по праздникам и выходным дням, командировочные и прочие.
Увеличение штата сопряжено с дополнительными расходами на организацию рабочего места (мебель, компьютер, как минимум). Приходится выбирать — экономить на бухгалтерии и получать проблемы с расчетом зарплаты или вкладываться в расширение. Проблему может решить передача расчетов на аутсорс — это закрывает сразу две проблемы: не будет просрочек выплат по вине бухгалтерии и не потребуется масштабирование отдела.
Сбои в учетной базе, отсутствие обновлений, использование некачественного софта, даже проблемы с интернетом, из-за которых невозможно переслать платежные поручения.
Ошибки, халатность, медлительность бухгалтеров, ответственных за расчет и выплату заработной платы. Например:
Если бухгалтер ошибся в расчете, недоплаченная в установленный срок сумма также будет считаться задержанной, даже если компания обнаружила ошибку самостоятельно и устранила ее.
Ошибка в реквизитах при формировании платежного поручения на перечисление зарплаты приведет к тому, что деньги до адресата не дойдут. Причем бухгалтер может и не заметить свой промах, а узнает о нем только из жалобы работника, или когда банк вернет деньги.
Неправильная расстановка приоритетов при ведении бухгалтерии в целом или участка по расчету заработной платы также иногда приводят к нарушению сроков выплаты.
Не важно, по какой причине работник вовсе не получил зарплату, получил ее частично или с опозданием, последствия для работодателя будут негативными.
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К чему может привести задержка зарплаты
Во-первых, от своевременности выплаты зарплаты зависит репутация компании на рынке труда. Недовольство и обиды у действующих сотрудников могут привести к работе спустя рукава, а негативные отзывы на кадровых сайтах не способствуют привлечению хороших специалистов.
Во-вторых, если работодатель задержит зарплату на срок более 15 дней, работник вправе не выходить на работу, пока компания не погасит задолженность перед ним.
В-третьих, любое нарушение срока выплаты приводит к начислению компенсации за задержку. Ее размер не выглядит пугающим, но если проблема носит системный характер, то и суммы компенсации будут «съедать» существенную часть ФОТ.
В-четвертых, не получивший причитающиеся ему деньги работник может обратиться в суд, прокуратуру или ГИТ. Работодателю это грозит большими штрафами и/или другими видами ответственности.
Причем проверки Роструда затронут работодателя в целом — инспекторы рассмотрят документы не только по сотруднику, обратившемуся с жалобой, но и оценят ситуацию с выплатами по всей компании.
Ответственность работодателя за задержку зарплаты
Работодатель несет несколько видов ответственности за нарушения трудового законодательства.
Материальная ответственность
Материальная ответственность работодателя — это компенсация за задержку выплаты заработной платы. Размер выплаты определяется по формуле:
где:
К — величина причитающейся работнику компенсации;
Ск — ключевая ставка Банка России;
Сз — сумма задержанной заработной платы;
Д — количество дней просрочки выплаты.
Пример. В компании установленные дни выплаты заработной платы 10 и 25 число каждого месяца. Зарплата за вторую половину марта 2023 года одного из работников в размере 50 000 рублей была задержана и выплачена не 10 апреля, а 20.
Расчет компенсации:
Сок опоздания с выплатой составляет 10 дней.
Ключевая ставка: с 10 по 20 апреля 2023 года — 7,5%.
Компенсация за период с 10 по 20 апреля 2023 года = 1/150 7,5% 50 000 рублей * 10 дней = 250 рублей.
Административная ответственность
Вне зависимости от того, на сколько дней, в каком размере и в отношении какого числа работников была задержана выплата, работодателя могут привлечь к ответственности по ст. 5.27 КоАП:
должностное лицо — предупреждение или штраф 10 000 — 20 000 рублей;
ИП — штраф 1 000 — 5 000 рублей;
юридическое лицо — штраф 30 000 — 50 000 рублей.
Если работодатель привлекается к ответственности повторно, наказание будет суровее:
должностное лицо — дисквалификация на 1 — 3 года или штраф 20 000 — 30 000 рублей;
ИП — штраф 10 000 — 30 000 рублей;
юридическое лицо — штраф 50 000 — 100 000 рублей.
Уголовная ответственность
Если задержка зарплаты была умышленной и превысила 3 месяца, виновному грозит уголовная ответственность.
Если работодатель задерживает зарплату частично, к нему могут быть применены следующие меры наказания по ч. 1 ст. 145.1 УК:
штраф до 120 000 рублей или в размере годового заработка;
запрет работы на определенных должностях — до 1 года;
принудительные работы — до 2 лет;
лишение свободы — до 1 года.
За полную невыплату ответственность увеличивается (ч. 2 ст. 145.1 УК):
штраф 100 000 — 500 000 рублей или в размере трехлетнего заработка;
принудительные работы — до 3 лет;
лишение свободы — до 3 лет.
К последним двум пунктам может добавиться и запрет занимать определенные должности.
Если в результате задержки зарплаты суд увидит тяжкие последствия, ограничение свободы возрастет до 5 лет.
Как соблюдать сроки выплаты зарплаты
Зарплата — участок бухучета, требующий тотального контроля на всех этапах от сбора сведений для начисления до формирования платежных документов.
Промедление или ошибки могут привести к дополнительным расходам в виде компенсаций, штрафов и других мер наказания со стороны контролирующий органов. Персонал будет работать хуже — раз работодатель не соблюдает договоренности, зачем сотруднику стараться?
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ошибок при формировании платежных поручений на перечисление зарплаты, налогов и взносов в бюджет;
документооборота по проактивным выплатам пособий и вопросов со стороны контролирующих органов;
бумажной волокиты с подготовкой справок и расчетных листков.
Расчет зарплаты внешним провайдером — это:
гарантия соблюдения сроков, а также недопущение штрафов и прочих санкций;
возможность не расширять штат и сохранить численность, позволяющую использовать спецрежимы;
экономия на отсутствии необходимости обустройства рабочего места.
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