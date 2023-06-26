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ЭДО в кадровом учете

Как оптимизировать работу отдела кадров

Ежедневно через кадровую службу проходит большой объем документов. В потоке служебной и отчетной документации немудрено совершить ошибку или упустить что-то важное, а потом разбираться со штрафами. Расскажем, с помощью каких инструментов оптимизировать работу кадровика и не выйти за рамки закона.
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Как оптимизировать работу отдела кадров
Иллюстрация: СберРешения

Зачем и кому нужна оптимизация

По статистике на одного кадровика в штате обычного предприятия приходится от 100 до 250 сотрудников — соотношение может варьироваться в зависимости от функционала, дополнительных обязанностей, текучки персонала.

При этом специалисты кадровой службы не только ведут личные дела работников, оформляют их трудоустройство и увольнение, но и отвечают за корректность локальных нормативных актов, воинского учета, наложения дисциплинарных взысканий, подают отчеты в Социальный фонд, центр занятости, Росстат.

В совокупности — это огромный пласт работы, который отнимает много времени и ресурсов.

Оптимизация кадровой деятельности позволит компании:

  • автоматизировать рутинную работу;

  • ускорить документооборот и освободить время для решения других задач;

  • сократить количество сотрудников в кадровом отделе, а значит уменьшить расходы на персонал;

  • увеличить эффективность бизнес-процессов;

  • сократить количество ошибок из-за человеческого фактора и вероятность штрафов.

Три способа упростить кадровую работу

Под оптимизацией следует понимать комплексное решение, которое направлено на упрощение и ускорение текущих рабочих процессов без потери их эффективности.

Есть несколько инструментов, которые помогут руководителю:

  • Анализ форм, объема и содержания кадровых документов: унификация шаблонов, отказ от некоторых необязательных актов, своевременное уничтожение документации с истекшим сроком хранения.

  • Оптимизация кадровых процедур, создание эффективных маршрутов документопотоков.

  • Внедрение КЭДО (кадрового электронного документооборота).

Разберем каждый из них более подробно.

Кадровый электронный документооборот

Помогаем работодателям внедрить кадровый ЭДО

Оптимизация кадровой документации: содержания, формы, объема

  • Составьте перечень кадровых документов, которые обращаются в подразделении: приказы о трудоустройстве, о предоставлении отпуска, протоколы аттестации сотрудников и т.д.

  • Укажите напротив каждого пункта регламентирующий нормативный акт (статью ТК, закона и т.д.).

  • Выделите обязательные и не обязательные кадровые документы.

  • Определите, что из этого списка оформляется на бумаге, а что — дублируется в электронном виде.

  • Проанализируйте, какие акты нужны для защиты работодателя в трудовых спорах, даже если по закону их составление не требуется.

Наглядная таблица позволит разобраться в потоке кадровой документации, выделить то, что можно упразднить или перевести в КЭДО без рисков для компании.

Оптимизация кадровых процедур

Каждый документ проходит на предприятии определенный маршрут: от этапа подготовки проекта до утверждения, ознакомления заинтересованных лиц и регистрации итогового варианта.

Кадровые процедуры также нуждаются в оптимизации — упрощении и сокращении шагов без потери эффективности.

  • Проанализируйте, от каких действий можно отказаться, не нарушая трудовой законодательство.

  • Убедитесь, что входящие и исходящие документы регистрируются в компании однократно.

  • Уничтожьте бумаги с истекшим сроком хранения.

Организация электронного документооборота

В ноябре 2021 года в ТК были внесены дополнения (ст. 22.1-3 ТК, приказ Минтруда № 578н), на основании которых работодатели могут частично перевести кадровую документацию в электронный вид. Дублировать такие экземпляры на бумажном носителе не нужно.

В обязательном порядке на бумаге остаются только:

  • трудовые книжки (если сотрудник сохранил право на ведение бумажной трудовой книжки);

  • приказы об увольнении;

  • акты о несчастных случаях на производстве;

  • документы, подтверждающие прохождение инструктажей по охране труда.

Плюсы перехода на кадровый ЭДО:

  • Возможность быстрого ознакомления и обмена документами, в том числе с удаленными сотрудниками.

  • Упрощенная процедура трудоустройства: подписание трудового договора, оформление приказа о приеме в штат в электронной форме.

  • Оперативный и удобный поиск нужного документа в информационной базе.

  • Надежная защита конфиденциальных сведений, персональных данных сотрудников, невозможность их потери или подделки.

  • Снижение расходов на канцелярию и обслуживание архива.

  • Оптимизация трудозатрат руководителей и сотрудников отдела кадров.

  • Обеспечение доказательственной базы в трудовых спорах с работниками (электронную подпись и дату на электронных документах оспорить очень сложно).

Внедрить кадровый ЭДО на предприятии можно с помощью СберРешений. Компания обеспечивает всю работу от составления план-графика и тестирования до обучения персонала и перехода на новые бизнес-процессы.

Специалисты СберРешений возьмут на себя проект по переходу организации на КЭДО, составят план-график, определят матрицы подписантов и реализуют интеграцию текущей учетной системы с ПО для кадрового электронного документооборота.

Кадровый электронный документооборот

Помогаем работодателям внедрить кадровый ЭДО

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Комментарии

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