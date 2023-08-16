Нужно ли выдавать справку 182н при увольнении в 2023 году

У многих возникают вопросы. Ведь этот момент пока окончательно не урегулирован на уровне законодательства.

Закон № 237-ФЗ от 14.07.2022 отменил справку 182н. Сведения о выплатах предыдущих работодателей должен сообщать СФР.

Это означает, что работодатель по сути не имеет права ни выдавать справку, так как она отменена, ни принимать ее в учет, если она выдана после 31.12.2022.

Однако упразднение справки 182н сгенерировало ряд сложностей для страхователей, застрахованных лиц и страховщика. Предполагалось, что все данные для расчета пособий из средств СФР будут в фонде. А главное — что они автоматически будут попадать в предзаполненные реестры, присылаемые СФР в проактивном порядке. Но на практике этого не случилось.

Работодатели продолжают выдавать справки по форме 182н

И ничем не рискуют. Однако рискуют другие работодатели, который эту справку потенциально могут принять в расчет пособия.

Справка, выданная в 2023 году, не легитимна. Если при проверке СФР обнаружит, что расчет пособия будет произведен из данных справки 182н, предоставленной в 2023 году, он потенциально может опротестовать выплату такого пособия, так как на основании закона № 237-ФЗ от 14.07.2022 справка 182н упразднена. Тогда излишне выплаченное работодателю придется вернуть.

Также есть большая вероятность выставления штрафа за недостоверные данные. Максимальная сумма — 5 000 рублей.

Мы рекомендуем обратить внимание на письмо СФР от 06.03.2023 № 19-20/33754 «О документах, выдаваемых работодателем в день прекращения трудового договора или договора гражданско-правового характера». В нем нет упоминания о справке 182н. Во избежание проблем с СФР в период правовой коллизии рекомендуем работодателям выдавать дубликаты справок 182н, выданных до 31.12.2022.

Что делать, если работник заболел, но в предыдущие годы работал в другой компании

У работодателя есть 3 варианта действий:

Производить расчет пособия из размера федерального МРОТ .

Делать запрос в СФР о сумме заработка, принимаемого в расчет пособия, и из этих данных производить расчет пособий (в СЭДО реализованы новые типы сообщений запроса в СР (сообщение 320) и ответа страховщика (сообщение 321)).

Принимать справки 182н, выданные до 31.12.2022. Страхователь может использовать данные, указанные в справках 182н, за периоды работы до 31.12.2022. Такие рекомендации СФР дал в своем письме от 21.02.2023 № 19-20/26411. Полагаем, что в расчет также можно принимать дубликаты этих справок, выданные в 2023 году.

Если у работодателя не будет иного выхода, кроме как рассчитать пособие из федерального МРОТ после урегулирования вопроса с доходом, в случае получения сведений о заработке из СФР по запросу и/или предоставления застрахованным лицом справки 18н, у человека есть срок до 3 лет для перерасчета пособия и его доплаты.

На сайте СФР, а также в информационных рассылках, направляемых страхователям, размещены рекомендации продолжать выдавать/принимать справку 182н и в 2023 году. Однако они идут вразрез с законами 237-ФЗ и 255-ФЗ. В случае судебных разбирательств превалировать будут положения законов.

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