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Страховые взносы

Новые правила уменьшения УСН и патента на взносы ИП в 2023 году

Разберем подробно порядок уменьшения налога, который уплачивается при применении УСН и ПСН, на страховые взносы ИП в 2023 году: что изменилось — на примерах от ФНС.
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Новые правила уменьшения УСН и патента на взносы ИП в 2023 году
Иллюстрация: СберРешения

С введением в 2023 году ЕНС, привычный порядок уменьшения налога, уплачиваемого при применении УСН и ПСН, канул в лету. На смену ему пришел непонятный, сложный и недоработанный механизм зачета уплаченных взносов через единый налоговый счет в счет оплаты налога при применении УСН и ПСН. Но все изменилось благодаря поправкам в НК, которые внесли новые правила и существенно упростили данную процедуру.

Новый порядок уменьшения налога при применении УСН с объектом налогообложения «доходы» и ПСН на взносы ИП без наемных сотрудников

Изменения в порядок уменьшения налога при применении УСН и ПСН на страховые взносы утвердил закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ. Этот нормативный акт, который определил основные направления налоговой политики на 2024 год.

Новые правила вступили в силу задним числом: с 1 января 2023 года. То есть применять их можно уже сейчас.

Разберем подробнее, как изменился порядок зачета страховых взносов при оплате налога при применении УСН и ПСН.

Что изменилось для ИП без наемных сотрудников на УСН (доходы) и ПСН

Теперь для уменьшения налога, который уплачивается при применении УСН и ПСН, фактическая оплата страховых взносов не имеет значения. Они принимаются в уменьшение налога в том периоде, в котором подлежат уплате в бюджет. То есть в 2023 году ИП может уменьшить налог при применении УСН или ПСН на взносы, которые подлежат уплате, но фактически еще не оплачены. Расскажем подробнее:

  • Перенос срока уплаты не влияет на порядок учета взносов.

Например, в 2023 году срок уплаты фиксированных страховых взносов — 31 декабря. Он выпадает на выходной день и переносится на 1 рабочий день следующего года — 9 января. Но уменьшить на эти взносы можно налог при применении УСН и ПСН за 2023, а не за 2024 год.

Теперь дата оплаты страховых взносов ИП «за себя» никак не влияет на расчет единого налога, который уплачивается при применении УСН и ПСН.

Если ИП применяют УСН с объектом «доходы минус расходы», они по-прежнему могут учесть в составе расходов только фактически уплаченные страховые взносы «за себя» и, если применимо, за наемных сотрудников.

Также ничего не изменилось для ИП на УСН «доходы» с наемными сотрудниками. Они, как и ранее, могут уменьшить свой налог только после оплаты всех страховых взносов — «за себя» и за сотрудников.

Для того чтобы учесть эти расходы по дате их фактической оплаты, ИП на УСН «доходы минус расходы» или ИП на УСН «доходы» с наемными сотрудниками необходимо направить в налоговую инспекцию заявление о зачете. Возможно, в дальнейшем ФНС выпустит отдельное разъяснение для таких налогоплательщиков.

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  • В 2023–2025 годах авансовые платежи по налогу, уплачиваемому при применении УСН или ПСН, можно уменьшать на задолженность по страховым взносам, которая образовалась до 2023 года.

Например, ИП на ПСН в 1 квартале 2024 года оплатил задолженность по взносам за 2022 год. Свой патент за 2024 год он сможет уменьшить на:

  • Фиксированные взносы за 2024 год.

  • Взнос с дохода свыше 300 000 руб., если не учел его в 2023 году.

  • Задолженность по взносам за 2022 год, которая была оплачена в 2024 году.

В остальном порядок уменьшения налога, который уплачивается при применении УСН и ПСН, остался прежним:

  • Если ИП имеет наемных работников, страховые взносы «за себя» вместе со страховыми взносами за работников можно принять в уменьшение с ограничением в 50% от суммы единого налога, уплачиваемого в связи с применением УСН / от суммы налога, подлежащего уплате в связи с применением ПСН.

Закон № 389-ФЗ закрепил в НК возможность направлять уведомление в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика.

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Уменьшение налога на страховые взносы, рассчитанные по ставке 1% от суммы доходов, превышающих 300 тыс. рублей

1% страховых взносов с дохода, превышающего сумму 300 тыс. руб., уменьшает налог, уплачиваемый в связи с применением УСН и ПСН, того периода, в котором он оплачивается.

Например, взнос в размере 1% с дохода, превышающего 300 000 руб. за 2024 год, ИП могут учесть при расчете налога, уплачиваемого при применении УСН и ПСН, только в 2025 году, даже если оплатят его фактически в 2024 году.

Срок уплаты взноса в размере 1% с дохода, который превышает 300 000 руб., за 2024 год — до 1 июля 2025 года.

Для дополнительных взносов с доходов, превышающих 300 000 руб., за 2023 год, ФНС предоставила ИП право выбора, когда их учитывать: в 2023 или в 2024 году. При этом если дополнительные взносы возьмут в уменьшение налога в 2023 году, то повторно зачесть их в 2024 году не получится.

Например, ИП в 2023 году рассчитал и оплатил в бюджет дополнительные взносы с дохода свыше 300 000 руб. А затем уменьшил на них налог, уплачиваемый при применении ПСН, за 2023 год. Ничего пересчитывать или доплачивать ему, в связи с новым порядком, не потребуется. Но в 2024 году он не сможет еще раз учесть эти взносы при уменьшении патента, взятого на 2024 год. Но это и логично. Дважды страховые взносы никогда не учитывались.

Примеры ФНС по уменьшению налога, уплачиваемого в связи с применением УСН, на взносы

Пример № 1

Исходные данные:

ИП на УСН «доходы» без работников.

Доход за 2022 год – 876 000 руб.

Сумма аванса, исчисленного к уплате за 9 месяцев 2023 — 60 000 руб.

1 сентября 2023 года ИП уплатил дополнительные взносы с дохода, превышающего 300 000 руб., за 2022 год в размере 5 760 руб. (876 000 - 300 000) х 1%).

Фиксированные взносы за 2023 год в размере 45 842 руб. ИП не оплачивал.

При расчете аванса за 9 месяцев ИП сможет учесть и фиксированные взносы за 2023 год и взнос с превышения дохода за 2022 год. В общей сумме они составят 51 602 руб. (5 760 + 45 842).

Итоговая сумма аванса к уплате за 9 месяцев 2023? составит 8 398 руб. (60 000 – 51 602).

Пример № 2

Исходные данные:

ИП на УСН «доходы» без работников.

В октябре получена оплата по договору — 780 000 руб.

Других доходов с начала года у ИП не было.

В 4 квартале 2023 года деятельность вестись не будет, поступление дохода не планируется.

Сумма аванса, исчисленного к уплате за 9 месяцев – 46 800 руб.

Размер взноса с доходов свыше 300 000 руб. – 4 800 руб. не оплачен.

Фиксированные взносы за 2023 год в размере 45 842 руб. не оплачены.

При расчете аванса за 9 месяцев ИП сможет учесть и фиксированные взносы за 2023 год и взнос с дохода, превышающего 300 000 руб., за 2023 год. В общей сумме они составят 50 642 руб.

По итогам 9 квартала 2023 года сумма к оплате составит 0 руб. (46 800 – 45 842 - 4 800). Остаток страхового взноса с дохода, превышающего 300 000 руб. (в размере 3 842 руб.), ИП сможет перенести на новый 2024 год.

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Пример № 3

Исходные данные:

ИП на УСН «доходы» без работников.

Доход за 9 месяцев 2023 года — 3 200 000 руб.

Сумма аванса, исчисленного к уплате за 9 месяцев — 192 000 руб.

Фиксированные взносы за 2023 год в размере 45 842 руб. ИП не оплачивал.

Взносы с дохода, превышающего 300 000 — 29 000 руб., не оплачены.

В сентябре 2023 года ИП оплатил задолженность по страховым взносам за 2022 год в размере 45 842 руб.

При расчете аванса за 9 месяцев ИП сможет учесть:

  • Фиксированные взносы за 2023 год — 45 842 руб.

  • Взнос с дохода, превышающего 300 000 руб., за 9 месяцев 2023 год — 29 000 руб.

  • Уплаченную в 2023 задолженность по взносам за 2022 — 45 842 руб.

Сумма аванса к оплате за 9 месяцев составит 71 316 руб. (192 000 – 45 842 – 45 842 – 29 000).

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