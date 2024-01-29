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Высоковалифицированные специалисты

Изменения в правовом положении высококвалифицированных иностранных граждан в России

Об изменениях в правовом положении высококвалифицированных иностранных граждан в России и новых требованиях расскажем на бесплатном вебинаре СберРешений.
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Изменения в правовом положении высококвалифицированных иностранных граждан в России
Иллюстрация: СберРешения

Согласно ст. 13.2 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ»:

  • ВКС — иностранный гражданин, имеющий опыт работы, навыки или достижения в конкретной области деятельности, если условия привлечения его к трудовой деятельности в Российской Федерации предполагают получение им заработной платы (вознаграждения) в размере не менее 167 000 рублей из расчета за один календарный месяц (размер зарплаты, установленный для большинства коммерческих организаций).

В соответствии с редакцией закона от 10.07.2023, размер заработной платы ВКС с 01.03.2024 г. увеличивается и становится не менее 750 000 рублей из расчета за один квартал. Таким образом, при отсутствии премий и надбавок зарплата за месяц должна минимально составлять 250 000 рублей.

Кроме вышеуказанного в последнее время были приняты и иные изменения:

  • Обновлены формы подачи уведомления о заключении трудового договора — приложение № 7 к приказу МВД от 30.07.2020 № 536 (в редакции от 22.11.2023). Порядок подготовки и представления закреплен в Приложении № 9 к приказу МВД от 30.07.2020 № 536.

  • Обновлены формы ходатайства работодателя о привлечении ВКС — приказ МВД от 06.10.2023 № 751.

  • С 7 января 2024 года срок для получения разрешения на работу в МВД составит 30 календарных дней со дня принятия решения о выдаче разрешения на работу или его продлении.

Подробнее о том, как работать с новыми требованиями, в частности, что делать с иностранными работниками, которым работодатель не хочет увеличивать зарплату, а она не достигает 750 000 рублей в квартал, мы расскажем на бесплатном вебинаре СберРешений, который состоится уже 30 января 2024 года.

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