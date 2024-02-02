Изменения для ИП и компаний на УСН в 2024 году

В статье рассмотрены важные изменения, которые необходимо учитывать при работе на упрощеной системе налогообложения (УСН) в 2024 году. В частности, изменения включают новые лимиты по доходам, правила оформления и заполнения документов, налоговые ставки при изменении места регистрации.

Изменения в УСН в 2024 году

Традиционно, новый 2024 год для упрощенцев начинается с изменения лимитов по доходам и величины фиксированных страховых взносов.

Дополнительно, с 1 января 2024 года применяется новая форма книги учета доходов и расходов на УСН, уточняется порядок применения налоговых ставок в случае смены места регистрации налогоплательщика.

При этом, плательщикам УСН в 2024 году, учитывая относительно недавние изменения, придется окончательно перестроиться на новый порядок уменьшения налога на взносы, а также подачи обязательных уведомлений о начисленных налогах.

Новые лимиты по УСН в 2024 году

Базовые лимиты по полученным доходам для перехода и сохранения права на УСН содержатся в статьях 346.12, 346.13, 346.20 НК, а именно:

112,5 млн рублей за 9 месяцев для перехода;

150 млн рублей за год для применения стандартных и пониженных (региональных) ставок;

200 млн рублей за год для применения повышенных ставок.

Однако актуальные величины разрешенных на УСН доходов определяются путем умножения базовых на коэффициент-дефлятор. На 2024 год он равен 1,329 (приказ Минэкономразвития от 23.10.2023 № 730).

Таким образом в 2024 году будут действовать новые лимиты по УСН:

новый лимит УСН для перехода — 149,51 млн рублей;

новый лимит УСН для стандартных ставок — 199,35 млн рублей ;

новый лимит УСН для повышенных ставок — 265,8 млн рублей.

Налоговые ставки при смене места регистрации

С 1 января 2024 года, в случае изменения места нахождения организации / места жительства ИП в течение налогового периода налог на УСН (авансовые платежи по налогу) исчисляется по налоговой ставке, установленной законом субъекта РФ по новому месту (п. 2 ст. 346.21 НК).

Сроки уплаты налога

Напоминаем, что в 2024 году, как и в 2023 году, авансы по налогу в связи с применением УСН необходимо платить ежеквартально — не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным, а именно:

за первый квартал 2024 года — не позднее 2 мая 2024 года (перенос с воскресенья 28 апреля с учетом праздничных дней);

за полугодие 2024 года — не позднее 29 июля 2024 года (перенос с воскресенья 28 июля);

за девять месяцев 2024 года — не позднее 28 октября 2024 года.

Налог по итогу года организации-упрощенцы в общем случае должны заплатить до 28 марта, а предприниматели — до 28 апреля следующего года включительно.

Страховые взносы

С января 2024 года до 49 500 рублей увеличивается сумма фиксированных страховых взносов за себя для ИП на УСН, если предприниматель заработал не более 300 000 рублей.

При превышении этого значения ИП должен заплатить 1% от суммы превышения, но не более 277 571 рубля. Итого максимальная величина страховых взносов ИП на УСН в 2024 году ограничена суммой в 327 071 рубль.

Напоминаем, что в 2024 году применяется порядок уменьшения налога на УСН с объектом «Доходы» на страховые взносы, введенный в 2023 году законом от 31.07.2023 № 389-ФЗ, в соответствии с которым налог (авансовый платеж по налогу) за 2024 год можно снизить за счет:

Фиксированных взносов в совокупном размере вне зависимости от факта их уплаты. То есть предприниматель вправе сначала уменьшить налог, а потом в установленные сроки заплатить страховые взносы.

Начисленных дополнительных страховых взносов за 2023 год в размере 1% или их части, если в 2023 году ИП этим правом не воспользовался или воспользовался частично.

Уплаченных в 2024 году фиксированных страховых взносов на ОПС и ОМС за 2023 и 2022 годы.

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Уведомление об исчисленных налогах по ЕНП

Напоминаем, что в декабре 2023 года заканчивается переходный период для адаптации к ЕНП и ЕНС. С января 2024 года уведомления об исчисленных налогах станут обязательными. На их основании ФНС списывает деньги со счета плательщика и распределяет по соответствующим налогам и взносам.

В общем случае срок подачи уведомлений установлен на 25 число месяца, на который выпадает срок уплаты соответствующих налогов и взносов. Однако с 2024 года в отношении НДФЛ будет применяться особый порядок: организации и ИП обязаны предоставлять в ФНС уведомления об исчисленном налоге с заработных плат работников дважды в месяц:

не позднее 25 числа — по налогу за 1 — 22 число текущего месяца;

не позднее 3 числа — по налогу с 23 по последнее число предыдущего месяца.

В 2024 году продолжает действовать введенное в НК с 1 октября 2023 года (и упомянутое в письме ФНС от 10.07.2023 № СД-4-3/8716@) право налогоплательщиков подавать уведомления по налогу в связи с применением УСН с отрицательными суммами.

Например, если по итогам полугодия аванс окажется меньше, чем был за первый квартал, налогоплательщик вправе подать уведомление с минусом в размере разницы для уменьшения совокупной обязанности.

Новые платежки по УСН

В 2023 году налогоплательщики вправе уплачивать налоги и взносы по правилам 2022 года, то есть на каждый вид обязательства формировать отдельное платежное поручение с указанием КБК и ОКТМО статуса налогоплательщика 02.

С 2024 года код 02 не действует. Во всех платежных поручениях при пополнении ЕНС нужно указывать статус налогоплательщика — 01, а КБК — 182 01 06 12 01 01 0000 510.

Новая книга учета доходов и расходов по УСН

Компании и предприниматели, которые работают на УСН, обязаны вести книгу учета доходов и расходов. В зависимости от выбранного объекта налогообложения в нее записывают только поступления или расходы и поступления.

С 2024 года для учета доходов и расходов компании и ИП на УСН должны использовать форму КУДиР, которая утверждена приказом ФНС от 07.11.2023 № ЕА-7-3/816@. Новая форма не включает раздел с записями об уплаченных страховых взносах, так как право уменьшать налог на взносы больше не зависит от факта уплаты.

Право на применение УСН в 2024 году

Право на применение УСН сохраняется в 2024 году у тех ИП и организаций, которые отвечают следующим требованиям:

Доходы не превышают 265,8 млн рублей.

Средняя численность наемных работников — максимум 130 человек.

Максимально возможная остаточная стоимость основных средств — 150 млн рублей.

Компания является российской, не имеет филиалов, и доля участия других юридических лиц не превышает 25% (за некоторыми исключениями).

Фирма занимается разрешенным для упрощенки видом деятельности. Запрещенные перечислены в п. 3 ст. 346.12 НК.

Декларация по УСН за 2023 год

Напоминаем, в 2024 году плательщики УСН будут отчитываться за 2023 год по форме декларации по налогу на УСН, утвержденной приказом ФНС от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@, с учетом изменений (в том числе, относительно сроков уплаты), внесенных в форму декларации приказом ФНС от 01.11.2022 № ЕД-7-3/1036@.

Чтобы избежать штрафных санкций, в общем случае, юридические лица должны успеть отчитаться за 2023 год не позднее 25 марта 2024 года, а ИП — не позднее 25 апреля 2024 года.

Таблица. Предельный размер доходов на УСН в 2024 году

Предельный размер доходов Организации / ИП Для перехода на УСН 149,51 млн рублей Для применения ставок УСН 6%, 15% или пониженных региональных 199,35 млн рублей Для применения ставок УСН 8% и 20% 265,8 млн рублей Для утраты права на УСН Более 265,8 млн рублей

Заключение

Любому бизнесу нужно уметь оперативно перестраиваться под часто меняющееся законодательство, чтобы работать без нарушений, в том числе и в части ведения бухгалтерского и налогового учета. Компании и ИП на УСН — не исключение.

Не имеет значения, самостоятельно ли бизнесмен ведет учет, или в компании работает штат бухгалтеров. Важно, чтобы они не пропускали выход новых правил и умели применить их на практике в условиях конкретной фирмы, так как работа по старым нормам часто приводит к штрафам и пеням.

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