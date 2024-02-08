ФОТ в 2024 году: как правильно спланировать и сформировать

Ведение деятельности хозяйственной организации невозможно без наемного персонала. А наличие сотрудников предполагает, в свою очередь, расходы на оплату их труда. Разберем, что из себя представляет фонд оплаты труда, какие расходы в него включаются и что нужно учесть при его планировании и формировании.

ФОТ. Вкратце о главном

Что такое ФОТ и какие расходы в него входят

Фонд оплаты труда или сокращенно ФОТ включает в себя все расходы на оплату труда наемного персонала. В ФОТ традиционно включаются следующие выплаты (ст. 129 ТК):

заработная плата (в денежной и натуральной форме);

страховые взносы;

выплаты с сохранением среднего заработка (отпуск, командировка, простой, выходное пособие и т.д.);

различные виды надбавок к зарплате, (за стаж, чин, знание иностранных языков и т.п);

выплаты при сокращении штата;

компенсационные выплаты (работа в выходные и праздничные дни, сверхурочная работа, работа в ночное время, доплата за вредность, районный коэффициент и т.д.);

больничный за первые три дня болезни;

оплата питания и проезда;

регулярные премии;

компенсация затрат за использование сотрудником личного имущества (транспорта, мобильной связи, интернета и т.д.).

Указанные выплаты включаются в состав ФОТ до удержания НДФЛ.

В фонд оплаты труда не включаются:

все выплаты, которые перечисляются сотрудникам за счет СФР;

компенсации за лечение, не связанное с производственными травмами или профзаболеваниями;

выплаты по договорам ГПХ;

материальная помощь;

единоразовые премии;

оплата подарков;

стипендии;

пенсии;

суточные и полевое довольствие;

оплата ДМС.

Конкретный перечень расходов, которые включаются в ФОТ, каждая организация определяет самостоятельно и закрепляет в учетной политике. Нормативно правовой акт, который бы устанавливал единые правила формирования ФОТ, законодательно не определен.

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Чем ФЗТ отличается от ФОТ

Не стоит путать понятия фонда оплаты труда (ФОТ) и фонда заработной платы (ФЗП). ФЗП — это часть ФОТ и в нее входят только выплаты, которые положены сотрудникам за выполнение трудовых обязанностей с учетом компенсационных и стимулирующих выплат, в то время как в ФОТ — все выплаты в совокупности, которые включают в себя средства, затрачиваемые организацией на оплату труда сотрудников.

Для чего нужен ФОТ

Данные о структуре фонда оплаты труда необходимы для:

Расчета себестоимости товаров и услуг.

Оценки эффективности работы персонала и предприятия как по подразделениям, так и по всей организации в целом.

Планирования бюджета на следующий год.

Расчета средней зарплаты и отслеживания ее изменения в динамике.

Определения возможных путей снижения расходов в организации.

Подготовки отчетных форм в Росстат о заработной плате и численности работников организации.

Определения возможности применения налоговых льгот и специальных режимов налогообложения.

Получении кредитов в банках (с целью проверить надежность компании).

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Как рассчитать (спланировать) ФОТ на год

Единой формы расчета ФОТ на законодательном уровне нет. Фонд оплаты труда в большинстве случаев формируется на год, но для конкретной цели использования показатель может быть рассчитан на определенный период времени, а также по одному сотруднику или в целом по всему штату.

Для расчета ФОТ, организация не только конкретизирует выплаты, входящие в фонд оплаты труда, но и анализирует нормативные документы, по которым данные выплаты проходят.

Если компания не планирует проводить масштабные кадровые мероприятия, то для расчета ФОТ используют показатели предыдущего года, планируемую численность работников и среднемесячную заработную плату.

ФОТ за год = СМЗ х ССЧ х 12,

где:

СМЗ — среднемесячная зарплата.

ССЧ — среднесписочная численность работников.

12 — временной отрезок, за который необходимо рассчитать ФОТ.

Стандартно для расчета используются 12 календарных месяцев года. В зависимости от применения расчетного показателя можно использовать любой другой промежуток времени: неделю, месяц, полугодие, 9 месяцев.

Пример расчета

Исходные данные: среднесписочная численность сотрудников ООО «Медиа» в 2023 году составила 15 человек.

Среднемесячная заработная плата — 54 320 руб.

Расчет ФОТ на 2024 год:

54 320 х 15 х 12 = 9 777 600 руб.

Как провести анализ эффективности ФОТ

Анализ эффективности расходования фонда оплаты труда проводится для:

Проверки обоснованности планирования заработной платы в организации.

Определения факторов, препятствующих росту производительности труда.

Определения эффективности применяемых систем премирования.

Выявления факторов, препятствующие росту производительности труда.

Сравнения темпов изменения производительности труда с темпами роста зарплаты.

Анализ эффективности использования ФОТ включает в себя следующие шаги:

Подбор и систематизация основных показателей, которые определяют эффективность использования ФОТ. Анализ полученных данных. Использование полученных результатов для определения и разработки мер по увеличению эффективности использования ФОТ.

Для определения эффективности использования фонда оплаты труда нужно в первую очередь определить абсолютное и относительное отклонение планового ФОТ от фактического.

Абсолютное отклонение определяется по формуле:

ФОТ абс = ФОТ фактический – ФОТ плановый

Анализ абсолютного отклонения может проводиться в целом по организации, по отдельным ее подразделениям или группам работников.

Относительное отклонение определяется по формуле:

ФОТ отн = ФОТ фактический – (ФОТ переменной части х КФвп + ФОТ плановый постоянный)

где:

ФОТ переменной части — зарплата по сдельным расценкам, премии и различные надбавки, которые зависят от выполнения плана. Эта величина напрямую зависит от производительности труда.

КФвп — коэффициент выполнения плана.

ФОТ плановый постоянный — не изменяющаяся часть фонда оплаты труда: оклад, различные виды доплат, не зависящие от выполнения плана, отпускные и т.п.

Следующим этапом при анализе использования фонда оплаты труда является нахождение соответствия между темпами роста средней заработной платы и производительностью труда.

Изменение средней заработной платы работников за период характеризуется его индексом и определяется по формуле:

Изп = ЗП отч.пр / ЗП пр.пр.,

где:

Изп — индекс заработной платы.

ЗП отч.пр — средняя зарплата за отчетный период.

ЗП пр.пр. — средняя зарплата за предыдущий период.

Изменение производительности труда определяется на основе индекса производительности труда и определяется по формуле:

Ипт = ПТ отч.пр / ПТ пр.пр.,

где:

Ипт — индекс производительности труда.

ПТ отч.пр — средняя производительность труда за отчетный период.

ПТ пр.пр — средняя производительность труда за предыдущий период.

Соответственно, показатель темпа роста производительности труда к темпу роста заработной платы определяется при помощи коэффициента опережения и определяется по формуле:

Коп = Ипт / Изп

Благоприятным является превышение темпов роста производительности труда над темпами роста средней заработной платы. При этом недостаток фонда вызывает снижение уровня средней заработной платы, что может привести к высокому уровню увольнений.

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