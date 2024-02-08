ФОТ в 2024 году: как правильно спланировать и сформировать

ФОТ. Вкратце о главном
Что такое ФОТ и какие расходы в него входят
Фонд оплаты труда или сокращенно ФОТ включает в себя все расходы на оплату труда наемного персонала. В ФОТ традиционно включаются следующие выплаты (ст. 129 ТК):
заработная плата (в денежной и натуральной форме);
страховые взносы;
выплаты с сохранением среднего заработка (отпуск, командировка, простой, выходное пособие и т.д.);
различные виды надбавок к зарплате, (за стаж, чин, знание иностранных языков и т.п);
выплаты при сокращении штата;
компенсационные выплаты (работа в выходные и праздничные дни, сверхурочная работа, работа в ночное время, доплата за вредность, районный коэффициент и т.д.);
больничный за первые три дня болезни;
оплата питания и проезда;
регулярные премии;
компенсация затрат за использование сотрудником личного имущества (транспорта, мобильной связи, интернета и т.д.).
Указанные выплаты включаются в состав ФОТ до удержания НДФЛ.
В фонд оплаты труда не включаются:
все выплаты, которые перечисляются сотрудникам за счет СФР;
компенсации за лечение, не связанное с производственными травмами или профзаболеваниями;
выплаты по договорам ГПХ;
материальная помощь;
единоразовые премии;
оплата подарков;
стипендии;
пенсии;
суточные и полевое довольствие;
оплата ДМС.
Конкретный перечень расходов, которые включаются в ФОТ, каждая организация определяет самостоятельно и закрепляет в учетной политике. Нормативно правовой акт, который бы устанавливал единые правила формирования ФОТ, законодательно не определен.
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Чем ФЗТ отличается от ФОТ
Не стоит путать понятия фонда оплаты труда (ФОТ) и фонда заработной платы (ФЗП). ФЗП — это часть ФОТ и в нее входят только выплаты, которые положены сотрудникам за выполнение трудовых обязанностей с учетом компенсационных и стимулирующих выплат, в то время как в ФОТ — все выплаты в совокупности, которые включают в себя средства, затрачиваемые организацией на оплату труда сотрудников.
Для чего нужен ФОТ
Данные о структуре фонда оплаты труда необходимы для:
Расчета себестоимости товаров и услуг.
Оценки эффективности работы персонала и предприятия как по подразделениям, так и по всей организации в целом.
Планирования бюджета на следующий год.
Расчета средней зарплаты и отслеживания ее изменения в динамике.
Определения возможных путей снижения расходов в организации.
Подготовки отчетных форм в Росстат о заработной плате и численности работников организации.
Определения возможности применения налоговых льгот и специальных режимов налогообложения.
Получении кредитов в банках (с целью проверить надежность компании).
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Как рассчитать (спланировать) ФОТ на год
Единой формы расчета ФОТ на законодательном уровне нет. Фонд оплаты труда в большинстве случаев формируется на год, но для конкретной цели использования показатель может быть рассчитан на определенный период времени, а также по одному сотруднику или в целом по всему штату.
Для расчета ФОТ, организация не только конкретизирует выплаты, входящие в фонд оплаты труда, но и анализирует нормативные документы, по которым данные выплаты проходят.
Если компания не планирует проводить масштабные кадровые мероприятия, то для расчета ФОТ используют показатели предыдущего года, планируемую численность работников и среднемесячную заработную плату.
ФОТ за год = СМЗ х ССЧ х 12,
где:
СМЗ — среднемесячная зарплата.
ССЧ — среднесписочная численность работников.
12 — временной отрезок, за который необходимо рассчитать ФОТ.
Стандартно для расчета используются 12 календарных месяцев года. В зависимости от применения расчетного показателя можно использовать любой другой промежуток времени: неделю, месяц, полугодие, 9 месяцев.
Пример расчета
Исходные данные: среднесписочная численность сотрудников ООО «Медиа» в 2023 году составила 15 человек.
Среднемесячная заработная плата — 54 320 руб.
Расчет ФОТ на 2024 год:
54 320 х 15 х 12 = 9 777 600 руб.
Как провести анализ эффективности ФОТ
Анализ эффективности расходования фонда оплаты труда проводится для:
Проверки обоснованности планирования заработной платы в организации.
Определения факторов, препятствующих росту производительности труда.
Определения эффективности применяемых систем премирования.
Выявления факторов, препятствующие росту производительности труда.
Сравнения темпов изменения производительности труда с темпами роста зарплаты.
Анализ эффективности использования ФОТ включает в себя следующие шаги:
Подбор и систематизация основных показателей, которые определяют эффективность использования ФОТ.
Анализ полученных данных.
Использование полученных результатов для определения и разработки мер по увеличению эффективности использования ФОТ.
Для определения эффективности использования фонда оплаты труда нужно в первую очередь определить абсолютное и относительное отклонение планового ФОТ от фактического.
Абсолютное отклонение определяется по формуле:
ФОТ абс = ФОТ фактический – ФОТ плановый
Анализ абсолютного отклонения может проводиться в целом по организации, по отдельным ее подразделениям или группам работников.
Относительное отклонение определяется по формуле:
ФОТ отн = ФОТ фактический – (ФОТ переменной части х КФвп + ФОТ плановый постоянный)
где:
ФОТ переменной части — зарплата по сдельным расценкам, премии и различные надбавки, которые зависят от выполнения плана. Эта величина напрямую зависит от производительности труда.
КФвп — коэффициент выполнения плана.
ФОТ плановый постоянный — не изменяющаяся часть фонда оплаты труда: оклад, различные виды доплат, не зависящие от выполнения плана, отпускные и т.п.
Следующим этапом при анализе использования фонда оплаты труда является нахождение соответствия между темпами роста средней заработной платы и производительностью труда.
Изменение средней заработной платы работников за период характеризуется его индексом и определяется по формуле:
Изп = ЗП отч.пр / ЗП пр.пр.,
где:
Изп — индекс заработной платы.
ЗП отч.пр — средняя зарплата за отчетный период.
ЗП пр.пр. — средняя зарплата за предыдущий период.
Изменение производительности труда определяется на основе индекса производительности труда и определяется по формуле:
Ипт = ПТ отч.пр / ПТ пр.пр.,
где:
Ипт — индекс производительности труда.
ПТ отч.пр — средняя производительность труда за отчетный период.
ПТ пр.пр — средняя производительность труда за предыдущий период.
Соответственно, показатель темпа роста производительности труда к темпу роста заработной платы определяется при помощи коэффициента опережения и определяется по формуле:
Коп = Ипт / Изп
Благоприятным является превышение темпов роста производительности труда над темпами роста средней заработной платы. При этом недостаток фонда вызывает снижение уровня средней заработной платы, что может привести к высокому уровню увольнений.
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