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Налоги, взносы, пошлины

Имущественные налоги организаций. Что изменится с 2024 года

Налог на имущество, транспортный и земельные налоги организаций: обзор изменений 2024. Как платить и отчитываться.
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Имущественные налоги организаций. Что изменится с 2024 года
Иллюстрация: СберРешения

Налог на имущество организаций

Изменен срок сдачи декларации

С 2024 года у юрлиц стало меньше времени на подготовку декларации по налогу на имущество организаций за прошедший год, так как отчетная дата перенесена с 25 марта года, следующего за отчетным, на 25 февраля (п. 3 ст. 386 НК). Новое правило заработало с декларационной кампании по итогам 2023 года.

Таким образом декларацию по налогу на имущество организаций за 2023 год с учетом переноса необходимо предоставить в налоговый орган не позднее 26 февраля 2024 года. На этот же день выпадает и дедлайн по предоставлению уведомления об исчисленном налоге на имущество, подпадающее под декларирование, поэтому подавать уведомление не нужно. Налоговый орган возьмет информацию из декларации.

Напомним, что формирование декларации требуется только в отношении объектов недвижимости, налоговая база по которым зависит от среднегодовой стоимости.

Изменен срок подачи уведомления о выборе ИФНС

Юрлица, недвижимое имущество которых относится к разным ИФНС одного субъекта федерации, вправе сдавать одну декларацию по всем объектам вместо нескольких по месту нахождения каждого принадлежащего ему объекта недвижимого имущества. Но прежде об этом необходимо уведомить налоговый орган.

С 2024 года крайний срок подачи уведомления о предоставлении единой декларации по налогу на имущество перенесен на 01 февраля. Также с 30 до 10 дней сокращен срок рассмотрения уведомления (п. 1.1 ст. 386 НК).

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Беззаявительный порядок прекращения начисления налога

С 2024 года налогоплательщик может не уведомлять налоговый орган о гибели объекта налогообложения налогом на имущество. ФНС получит сведения от других госструктур и прекратит начисление налога с 1 числа месяца, когда объект был уничтожен.

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Транспортный налог

Беззаявительный порядок прекращения начисления налога

По аналогии с налогом на имущество ФНС самостоятельно прекратит начисление налога в отношении уничтоженного транспорта с 1 числа месяца уничтожения.

Прекращение начисления налога на угнанный транспорт

С 1 января 2024 года налогоплательщик вправе не платить налог за угнанное транспортное средство (п. 3.5 ст. 362 НК). Для этого необходимо подать заявление в ФНС с приложением документов, подтверждающих пропажу транспорта. Начисление налога будет возобновлено в месяце, когда транспортное средство вернется к собственнику.

Изменения в порядке расчета налога

Субъекты федерации вправе самостоятельно устанавливать ставку транспортного налога. С 01.01.2024 в налоговом кодексе появилась норма, разъясняющая порядок исчисления налога при смене региона нахождения транспортного средства. А именно по тарифу новой местности необходимо рассчитывать налог, начиная с 1 числа месяца, следующего за месяцем изменений (п. 3.6 ст. 362 НК).

Если в конструкции транспортного средства произошли изменения, которые влияют на величину транспортного налога, то исчислять налог по каждому тарифу нужно пропорциональном месяцам регистрации транспорта с данными характеристиками. При этом если перерегистрация оформлена до 15 числа месяца, то налог за этот месяц необходимо полностью считать по ставке для новых характеристик (п. 3, 3.7 ст. 362 НК).

Земельный налог

С 1 января 2024 года вступил в силу приказ ФНС от 16.08.2023 № ЕД-7-21/546@, который ввел новое уведомление для расчета земельного налога по участкам:

  • жилого фонда;

  • инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса;

  • недвижимости, которая не относится к указанным объектам — по ней приводят площадь занимаемого участка.

Форма предполагает указание площади и кадастрового (инвентарного или иного) номера каждого земельного участка, принадлежащего организации.

Заключение

Работа с имущественными налогами во многом упрощена за счет отмены предоставления некоторых деклараций, однако частота изменения законодательства и наличие большого количества нюансов, требуют постоянного внимания владельца имущества.

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