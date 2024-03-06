Когда нужен ученический договор и каковы требования к его заключению

С помощью ученического договора работодатель направляет сотрудника на обучение, повышение квалификации или профпереподготовку. Рассказываем, какие виды ученического договора бывают, кто может его заключить, какие требования к нему предъявляются и какие условия включает данный вид договора.

Общие вопросы заключения ученического договора

Статья 198 Трудового кодекса (далее — «ТК») предусматривает право работодателя заключать с работником или с лицом, ищущим работу (далее — «работник»), ученический договор на получение образования без отрыва или с отрывом от работы (ч. 1 ст. 198 ТК).

Соответственно, различают следующие виды ученических договоров:

ученический договор с текущим работником организации;

ученический договор с лицом, ищущим работу.

При этом ученический договор с действующим работником организации заключается в форме дополнительного соглашения к трудовому договору и может быть двух видов:

ученический договор с отрывом от работы;

ученический договор без отрыва от работы.

Конструкция ученического договора является удобной для обеих сторон: работодатель получает квалифицированные кадры, обладающие необходимыми для работы навыками, а ученик, в свою очередь, получает образование и карьерное развитие.

Наличие ученического договора позволяет работодателю требовать от работника отработки определенного времени после завершения обучения или возмещения затрат на обучение. В случае, если работодатель не оформил ученический договор или другой документ, закрепляющий условия прохождения обучения работником, то он не имеет права требовать от работника возмещения затрат, понесенных в связи с обучением, а сам работник не имеет обязанности отрабатывать определенный срок по трудовому договору у данного работодателя.

Форма ученического договора

В отношении формы ученического договора Верховный суд в 2017 год указал, что условия об обучении и компенсации расходов могут содержаться в дополнительном соглашении к трудовому договору (определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Судаот 17.04.2017 № 16-КГ17-3). Однако ранее встречались решения нижестоящих судов (апелляционное определение Ставропольского краевого суда от 07.02.2017 № 33-1049/2017), в которых признавалась обязанность работника возместить работодателю затраты на обучение только при наличии отдельного ученического договора.

Работодатель может также издать приказ о направлении работника на обучение. Хотя обязанности издавать подобный приказ нет, он может послужить дополнительным подтверждением направления ученика на обучение и возникших в связи с этим расходов.

Мы, в свою очередь, рекомендуем издать соответствующий приказ (письмо Минфина от 21.04.2010 № 03-03-06/2/77), указав в нем ФИО ученика, срок действия обучения и ученического договора, условия оплаты, режим рабочего времени и другие условия.

Важно! Физические лица и индивидуальные предприниматели не вправе заключать со своими работниками ученический договор. Заключать ученический договор вправе только работодатель, являющийся юридическим лицом (ч.1 ст 198 ТК). Указанный вывод подтверждается в судебной практике (апелляционное определение Суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 23.08.2018 по делу № 33-2173/2018).

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Условия ученического договора

Ученический договор заключается в письменной форме и двух экземплярах (ч. 2 ст. 200 ТК).

На практике есть случаи, когда работодатель пренебрегает необходимостью заключить ученический договор в письменной форме, что лишает его возможности требовать от работника возмещения затрат, понесенных в связи с ученичеством.

Таким образом, без письменного договора ученик может отучиться за счет работодателя и затем уволиться, а взыскать с него ничего не удастся (приказ Роструда от 11.11.2022 № 253 «Об утверждении Руководства по соблюдению обязательных требований трудового законодательства»).

Для заключения ученического договора обязательно наличие в нем следующих условий (ст. 199 ТК):

наименование сторон;

указание на конкретную квалификацию, приобретаемую учеником;

обязанность работодателя обеспечить работнику возможность обучения в соответствии с ученическим договором;

обязанность работника пройти обучение и в соответствии с полученной квалификацией проработать по трудовому договору с работодателем в течение срока, установленного в ученическом договоре;

срок ученичества;

размер оплаты в период ученичества (ч. 1 ст. 199 ТК).

В случае возникновения конфликтных ситуаций и попыток взыскать с работника затраты на обучение, суд не удовлетворит требования, если в договоре не указаны вышеуказанные обязательные условия (определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 17.01.2023 по делу № 88-776/2023).

Давайте проанализируем каждое обязательное условие отдельно.

1. Наименование сторон: включает в себя наименование работодателя, ФИО руководителя организации или представителя по доверенности, документ, на основании которого он действует, а также ФИО ученика.

2. Квалификация (профессия, специальность), на приобретение которой направлено обучение: крайне важно указать квалификацию, так как именно она определяет многие дальнейшие условия, например, длительность обучения. Квалификация должна определяться в договоре в соответствии с закрепленными стандартами, например, Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и т.д.

3. Обязанность работодателя обеспечить работнику возможность обучения в соответствии с ученическим договором: может включать в себя обязанность выплачивать стипендию, предоставлять гарантии ученику, а также изменить режим его рабочего времени.

4. Обязанности работника: обязанности работника включают в себя прохождение обучения и отработку по трудовому договору с работодателем в течение срока, установленного в ученическом договоре: обязанность пройти обучение является императивной, а обязанность проработать по трудовому договору может быть предусмотрена в договоре при желании сторон. Отсутствие в ученическом договоре указания на обязательную отработку после завершения обучения не свидетельствует о том, что данный договор не является ученическим (постановление АС Волго-Вятского округа от 03.06.2022 № Ф01-2432/2022 по делу № А43-27578/2021).

В целом, в отношении отработки у сторон достаточно много свободы. Например, в законодательстве не закреплены границы минимального и максимального срока отработки, они могут быть совершенно любыми по соглашению сторон (письмо Государственной инспекции труда в г. Москве от 18.10.2018 № 2-867-18-ПО/1176/1).

При этом сроки не должны ухудшать положение работника или нарушать его законные права (определение Конституционного Суда от 15.07.2010 № 1005-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Разгильдеева Александра Витальевича на нарушение его конституционных прав статьей 249 Трудового кодекса Российской Федерации»). У работника сохраняется право на увольнение по собственному желанию, последствия которого будут рассмотрены нами в следующей статье.

5. Размер оплаты в период ученичества: оплата включает в себя несколько частей — стипендия, оплаченная работа на практических занятиях, средняя заработная плата по основному месту работы, заработная плата пропорционально отработанному времени или объему выполненных работ.

Ученику во время обучения выплачивается стипендия, размер которой указывается в ученическом договоре и определяется соглашением сторон с учетом получаемой учеником квалификации. Стоит учитывать, что стипендия не может быть ниже установленного МРОТ (ст. 204 ТК).

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Важно! Мы рекомендуем включить в ученический договор порядок выплаты стипендии, так как законодательно он нигде не закреплен, а его указание в ученическом договоре позволит избежать конфликтных ситуаций. Стипендию можно выплачивать один раз в месяц, либо дважды в месяц, аналогично выплате заработной платы. Этот вывод следует из позиции, что стипендия не является заработной платой и выплачивается не по трудовому договору. Следовательно, на нее не могут распространяться требования, установленные в ч. 6 ст. 136 ТК. Судебная практика признает, что выплата стипендии не является формой оплаты труда работников (постановление Президиума ВАС от 03.12.2013 № 10905/13 по делу № А71-9175/2012).

В процессе обучения ученик может выполнять на практических занятиях работы, которые должны быть оплачены в соответствии с расценками, установленными в самом договоре или в локальном акте (ч. 2 ст. 204 ТК).

Кроме стипендии и оплаты работ ученику может выплачиваться заработная плата. Ее размер зависит от того, работает ли ученик или он был отправлен на обучение с отрывом от работы или без и на какой вид обучения.

Так, если ученик направлен на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование, на прохождение независимой оценки квалификации с отрывом от работы, ему выплачивается средняя заработная плата по основному месту работы (ч. 1 ст. 187 ТК). В случае, если этот же ученик направлен на обучение в другую местность, ему выплачивается оплата командировочных расходов, которые предусмотрены для лиц, отправленных в служебные командировки (ч. 1 ст. 187 ТК).

Ученик может быть направлен на обучение без отрыва от работы. Тогда заработная плата будет высчитываться исходя из фактически отработанного рабочего времени или фактически выполненного объема работ (ч. 3 ст. 93 ТК).

Важно! Работнику, проходящему обучение, необходимо предоставлять расчетные листы и осуществлять выплаты согласно установленному в организации порядку. Например, если заработная плата в организации выплачивается 1 и 15 числа каждого месяца, то и ученику она должна выплачиваться в этих же числах, если договором не предусмотрен иной график. При этом работнику обязательно должны предоставляться расчетные листы (письмо Минтруда России от 31.03.2021 № 14-1/ООГ-2845).

6. Срок ученичества: Ученический договор действует до конца прохождения обучения работником, но при этом его действие продлевается в случае болезни ученика или прохождения им военных сборов (ч. 2 ст. 201 ТК). В целом, стороны могут договориться об изменении сроков в случае необходимости, однако для этого необходимо соглашение сторон.

Ученик может досрочно сдать квалификационный экзамен, а затем потребовать заключения с ним трудового договора на ранее оговоренных условиях. В этом случае обозначенный в ученическом договоре срок сокращается(приказ Роструда от 11.11.2022 № 253 «Об утверждении Руководства по соблюдению обязательных требований трудового законодательства»).

Также стороны могут включить в договор дополнительные условия (ч. 2 ст. 199 ТК), например, условие о продлении ученического договора или включить в договор график экзаменов или условия о предоставлении дополнительных гарантий. Важно учитывать, что положения ученического договора не должны противоречить положениям коллективного договора, действующего в организации (ст. 206 ТК).

При этом крайне важным аспектом является время обучения, так как оно не должно превышать нормы рабочего времени в течение недели, которая установлена для работников соответствующей профессии, возраста или выполнения соответствующих работ. Если работник отрабатывает в неделю 40 часов, то и общее время его занятий в неделю не может быть больше 40 часов (ч.1 ст. 203 ТК).

Соответственно, если для работника, направленного на обучение, установлена сокращенная рабочая неделя в 36 часов в неделю, то время обучения не должно превышать установленных 36 часов.

Естественно, стороны по договоренности могут изменять условия ученического договора. Также в самом договоре можно указать причины и условия, при наступлении которых он может быть изменен. Например, что в случае продления срока обучения образовательной организацией, договор может быть продлен (ч. 3 ст. 201 ТК).

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