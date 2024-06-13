Уплата налогов за иностранного контрагента: частичное приостановление действия СОИДН, уплата НДС

Частичное приостановление действия СОИДН

Анализировать возможность снижения налога необходимо отдельно в каждом конкретном случае — не со всеми государствами у России есть СОИДН, а с некоторыми — например, с Нидерландами, он был когда-то и был затем денонсирован, что может приводить к противоречивой информации в открытых источниках, хотя в действительности это означает, что применяться он больше не может.

Кроме того, в 2023 году Указом Президента от 08.08.2023 № 585 (далее — Указ) действие отдельных положений некоторых СОИДН было приостановлено.

Частичное приостановление коснулось 38 юрисдикций, в том числе стран Евросоюза, США, Южной Кореи, Швейцарии. Не все статьи таких СОИДН временно прекратили действие — можно сказать, что сами СОИДН продолжают действовать, однако приостановлено действие всех статей, предусматривающих пониженные ставки и освобождение от налогообложения.

Это означает, что по общему правилу при выплате облагаемых налогом у источника доходов в такие страны никакие послабления не могут быть применены, и налог необходимо удерживать по правилам НК. В отношении, например, дивидендов, это единственный существующий на текущий момент вариант. Однако по отдельным видам доходов законодателем были предусмотрены временные послабления, призванные облегчить переходный период и смягчить последствия достаточно резкой приостановки действия СОИДН.

В соответствии с пп. 11 п. 2, п. 3.1 ст. 310 НК при выплате некоторых видов доходов, которые до даты Указа не облагались налогом в РФ согласно международным соглашениям, исчислять и удерживать налог не нужно. Аналогичные виды доходов, которые до даты Указа облагались по пониженным налоговым ставкам, подлежат налогообложению также по пониженным налоговым ставкам. В частности, к таким доходам относятся:

процентные доходы экспортно-кредитных агентств и банков по договорам, заключенным до принятия Указа;

доходы от международной перевозки по договорам, заключенным до принятия Указа;

использование результатов интеллектуальной деятельности в радио- и телевизионных передачах;

использование авторских прав, патента, чертежа, модели, схемы, секретной формулы, ноу-хау.

При этом важным обязательным условием является отсутствие взаимозависимости между российской организацией, выплачивающей доходы, и иностранной организацией-получателем доходов.

Кроме того, для целей применения норм по смягчению последствий частичного приостановления СОИДН обязательно представление иностранной организацией налоговому агенту до выплаты дохода тех же документов, что и для целей применения СОИДН, то есть сертификата налогового резидентства и письменного подтверждения статуса бенефициарного собственника, то есть описанные выше подходы применимы и в данном случае.

Нормы по смягчению будут работать по 31.12.2025 включительно в отношении доходов, которые налоговые агенты выплатили, начиная с 08.08.2023.

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НДС

Обязанности налогового агента могут возлагаться на российскую организацию и в связи с уплатой НДС. В соответствии с п. 1 ст. 146 НК объектом налогообложения НДС признаются операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ. При этом могут возникать ситуации, когда поставщиком является иностранная организация без присутствия в России, а местом реализации, скажем, услуг является Россия. Такая реализация должна облагаться НДС, который иностранная организация заплатить не может, ведь на учете в российских налоговых органах она не состоит. Это касается, например, оказания иностранными организациями консультационных или рекламных услуг, так как место их реализации для целей НДС определяется по месту деятельности покупателя (пп. 4 п. 1 ст. 148 НК).

В таком случае российская организация уплачивает НДС за иностранного поставщика как налоговый агент, а затем такой агентский НДС может принять к вычету в том же периоде, в котором он исчислен. НДС принимается к вычету на основании документов, подтверждающих его исчисление. Таким документом является, например, правильно составленный счет-фактура (п. 3 ст. 168, п. 3 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК).

Ранее иной особый порядок уплаты НДС иностранными организациями в случае признания России местом реализации услуг был предусмотрен для «электронных услуг», так называемый «налог на Google». В соответствии с этим порядком иностранная организация обязана самостоятельно встать на учет в российских налоговых органах и уплатить НДС. В случае же уплаты НДС по таким услугам налоговым агентом, «по-старому», этому налоговому агенту могли отказать в вычете сумм агентского НДС.

На текущий момент, однако, в том числе в связи с практическими сложностями постановки на учет в российских налоговых органах для некоторых иностранных поставщиков, по «электронным услугам» подлежит применению тот же порядок, что и по иным услугам, местом реализации которых признается Россия, и НДС подлежит уплате российским покупателем-организацией/ИП как налоговым агентом (пункты 10, 10.1 ст. 174.2 НК, письма Минфина от 22.12.2022 № 03-07-13/1/126172, от 22.11.2022 № 03-07-08/114178). Соответственно, такой агентский НДС затем может быть предъявлен к вычету.

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