₽ Заказать рекламу
СберРешения
НДС

Уплата налогов за иностранного контрагента: частичное приостановление действия СОИДН, уплата НДС

Продолжаем разбирать особенности уплаты налогов за иностранного контрагента. Разберем последствия частичного приостановление действия СОИДН и порядок уплаты НДС.
Уплата налогов за иностранного контрагента: частичное приостановление действия СОИДН, уплата НДС
Иллюстрация: СберРешения

Частичное приостановление действия СОИДН

Анализировать возможность снижения налога необходимо отдельно в каждом конкретном случае — не со всеми государствами у России есть СОИДН, а с некоторыми — например, с Нидерландами, он был когда-то и был затем денонсирован, что может приводить к противоречивой информации в открытых источниках, хотя в действительности это означает, что применяться он больше не может. 

Кроме того, в 2023 году Указом Президента от 08.08.2023 № 585 (далее — Указ) действие отдельных положений некоторых СОИДН было приостановлено.

Частичное приостановление коснулось 38 юрисдикций, в том числе стран Евросоюза, США, Южной Кореи, Швейцарии. Не все статьи таких СОИДН временно прекратили действие — можно сказать, что сами СОИДН продолжают действовать, однако приостановлено действие всех статей, предусматривающих пониженные ставки и освобождение от налогообложения.

Это означает, что по общему правилу при выплате облагаемых налогом у источника доходов в такие страны никакие послабления не могут быть применены, и налог необходимо удерживать по правилам НК. В отношении, например, дивидендов, это единственный существующий на текущий момент вариант. Однако по отдельным видам доходов законодателем были предусмотрены временные послабления, призванные облегчить переходный период и смягчить последствия достаточно резкой приостановки действия СОИДН. 

В соответствии с пп. 11 п. 2, п. 3.1 ст. 310 НК при выплате некоторых видов доходов, которые до даты Указа не облагались налогом в РФ согласно международным соглашениям, исчислять и удерживать налог не нужно. Аналогичные виды доходов, которые до даты Указа облагались по пониженным налоговым ставкам, подлежат налогообложению также по пониженным налоговым ставкам. В частности, к таким доходам относятся:

  • процентные доходы экспортно-кредитных агентств и банков по договорам, заключенным до принятия Указа;

  • доходы от международной перевозки по договорам, заключенным до принятия Указа;

  • использование результатов интеллектуальной деятельности в радио- и телевизионных передачах;

  • использование авторских прав, патента, чертежа, модели, схемы, секретной формулы, ноу-хау.

При этом важным обязательным условием является отсутствие взаимозависимости между российской организацией, выплачивающей доходы, и иностранной организацией-получателем доходов.

Кроме того, для целей применения норм по смягчению последствий частичного приостановления СОИДН обязательно представление иностранной организацией налоговому агенту до выплаты дохода тех же документов, что и для целей применения СОИДН, то есть сертификата налогового резидентства и письменного подтверждения статуса бенефициарного собственника, то есть описанные выше подходы применимы и в данном случае.

Нормы по смягчению будут работать по 31.12.2025 включительно в отношении доходов, которые налоговые агенты выплатили, начиная с 08.08.2023.

Мы будем рады проанализировать ваши существующие и планируемые договоры, предполагающие выплату доходов в пользу иностранных организаций, на предмет налоговых последствий по российскому налогу у источника и возможных путей снижения размера такого налога.

Записаться на консультацию

НДС

Обязанности налогового агента могут возлагаться на российскую организацию и в связи с уплатой НДС. В соответствии с п. 1 ст. 146 НК объектом налогообложения НДС признаются операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ. При этом могут возникать ситуации, когда поставщиком является иностранная организация без присутствия в России, а местом реализации, скажем, услуг является Россия. Такая реализация должна облагаться НДС, который иностранная организация заплатить не может, ведь на учете в российских налоговых органах она не состоит. Это касается, например, оказания иностранными организациями консультационных или рекламных услуг, так как место их реализации для целей НДС определяется по месту деятельности покупателя (пп. 4 п. 1 ст. 148 НК).

В таком случае российская организация уплачивает НДС за иностранного поставщика как налоговый агент, а затем такой агентский НДС может принять к вычету в том же периоде, в котором он исчислен. НДС принимается к вычету на основании документов, подтверждающих его исчисление. Таким документом является, например, правильно составленный счет-фактура (п. 3 ст. 168, п. 3 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК).

Ранее иной особый порядок уплаты НДС иностранными организациями в случае признания России местом реализации услуг был предусмотрен для «электронных услуг», так называемый «налог на Google». В соответствии с этим порядком иностранная организация обязана самостоятельно встать на учет в российских налоговых органах и уплатить НДС. В случае же уплаты НДС по таким услугам налоговым агентом, «по-старому», этому налоговому агенту могли отказать в вычете сумм агентского НДС.

На текущий момент, однако, в том числе в связи с практическими сложностями постановки на учет в российских налоговых органах для некоторых иностранных поставщиков, по «электронным услугам» подлежит применению тот же порядок, что и по иным услугам, местом реализации которых признается Россия, и НДС подлежит уплате российским покупателем-организацией/ИП как налоговым агентом (пункты 10, 10.1 ст. 174.2 НК, письма Минфина от 22.12.2022 № 03-07-13/1/126172, от 22.11.2022 № 03-07-08/114178). Соответственно, такой агентский НДС затем может быть предъявлен к вычету.

СберРешения будут рады проанализировать ваши договоры с иностранными контрагентами на предмет необходимости уплаты налогов в качестве налогового агента. 

Телеграм-канал СберРешений

ВКонтакте

Налоговое право

Комплексная оценка налоговых рисков и защита бизнеса от налоговых претензий

Реклама: АО «Интеркомп», ИНН: 7709688816, erid: LjN8KH9Dt

Начать дискуссию

Потребительское кредитование

Кредитный портфель россиян увеличится до рекордных 40 трлн рублей

Несмотря на высокую ключевую ставку и попытки Центробанка охладить рынок потребительского кредитования, ссуды в 2024 году достигнут рекордного уровня.

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
СберРешения
НДС

Уплата налогов за иностранного контрагента: частичное приостановление действия СОИДН, уплата НДС

Продолжаем разбирать особенности уплаты налогов за иностранного контрагента. Разберем последствия частичного приостановление действия СОИДН и порядок уплаты НДС.

Уплата налогов за иностранного контрагента: частичное приостановление действия СОИДН, уплата НДС
Обучение для бухгалтеров

Онлайн-курсы по 3 690 рублей — выбирайте и учитесь!

Время больших скидок в «Клерке»! Онлайн-курсы по бухгалтерскому и налоговому учету на ОСНО, зарплате, госзакупкам и кадровому учету за 3 690 рублей! Успейте воспользоваться суперпредложением!

Календарь вебинаров

12
Лучшие спикеры, новый каждый день
Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: 31 декабря может стать выходным, пятиступенчатый НДФЛ поддерживают 76% россиян, новая вакцина от рака

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

💥Обзор новостей: 31 декабря может стать выходным, пятиступенчатый НДФЛ поддерживают 76% россиян, новая вакцина от рака
Фиксированные взносы ИП

Для освобождения ИП в декрете от фиксированных взносов важен возраст ребенка

Если женщина находится в отпуске по уходу за ребенком и одновременно является ИП, но бизнес-деятельность не ведет, она может не платить фиксированные взносы. Но только до 1,5 лет.

Банки

У Системы быстрых платежей появится новая полезная функция

Пока что пользоваться СБП можно только из личного кабинета банковского приложения. Центробанк собирается подключить банкоматы к проведению операций по Системе быстрых платежей.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Отчетность

Алкогольный бизнес будет отчитываться о бенефициарных владельцах и контролирующих лицах

Производители этилового спирта и алкогольной продукции должны будут отчитаться перед Росалкогольтабакконтролем о бенефициарных владельцах и контролирующих лицах.

Моё дело
РСВ

Новые контрольные соотношения по РСВ 2024

С начала 2024 года расчёт по страховым взносам сдают по новой форме. ФНС уже дважды обновила контрольные соотношения, по которым нужно проверять, правильно ли заполнен отчёт. Рассказываем, что изменилось, и каким нормам следовать.

Новые контрольные соотношения по РСВ 2024
igotosochi
Инвестиции

19% на дороге не валяются, а на стройке валяются! Свежие облигации: ТД РКС на размещении

Хочешь попасть инвестору в самое мурчало — поделись своими грандиозными планами на 3 года вперёд. Покажи там рост выручки в 7 раз, а чтобы свалить его наповал, дай купон 19%. Девелопер ТД РКС так и решил поступить, смотрим, что прячется за купоном в 19%

19% на дороге не валяются, а на стройке валяются! Свежие облигации: ТД РКС на размещении
Инвестиции

В Грозном пройдет Кавказский инвестиционный форум

В Министерстве иностранных дел (МИД) России прошла презентация Кавказского инвестиционного форума, который пройдет в Грозном 15-17 июля.

Налоговая помощь
Налоговые проверки

Предпроверочный анализ как незаконное мероприятие налогового контроля

Самое любимое у налоговиков и не уступающее по серьезности выездной налоговой проверке мероприятие налогового контроля вне рамок налоговых проверок — предпроверочный анализ или просто ППА.

Предпроверочный анализ как незаконное мероприятие налогового контроля
Бухгалтерия ада слушает
Поправки в НК РФ

Давайте поможем ФНС придумать новые налоги в 2025 году

Мы люди отзывчивые, решили немного помочь ФНС. Потому что дальше увеличения ставки налога на прибыль до 25% мысль не идёт. А нужен креативный подход...

Давайте поможем ФНС придумать новые налоги в 2025 году
16

Разборы законов

1 316
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Лапушинский Михаил
Интервью

Алексей Иванов. Сможет ли ученый методолог стать ведущим продуктологом?

Алексей Иванов — директор по продукту «Клерк.Премиум». Мои эмоции после интервью.

4
Ursus_ Legal_Consulting
Право

Правовое сопровождение сделок слияния и поглощения. Стандартный перечень документов, оформляемый при их заключении и исполнении

Целью данной статьи является предоставление информации о том пакете документов, которым (по нашему мнению) должна сопровождаться стандартная M&A сделка.

Лапушинский Михаил
Интервью

Елизавета Маркова. Универсальный солдат бизнес-сообществ или предприниматель?

Четвертый «ТоТ Еще разговор» вместе с Борисом Мальцевым в офисе Клерка мы провели в прекрасной компании основательницы «Молочное утро» Елизаветы Марковой. Пару слов после интервью.

4
Обзоры для бухгалтера

Отмена ЕГЭ, мониторинг зарплат с 2025 года, помогать Минфину будет нейросеть: нет, это не новости из параллельной вселенной 🛸«Ночной бухгалтер» № 1698

Сегодня день богат на любопытные открытия. Минфин собирается привлечь ИИ для помощи с планированием бюджета (тут, наверное, без комментариев), сразу три партии подали в Госдуму проект закона об отмене ЕГЭ с 2025 года, из-за изменений в налоговой системе и в частности в ставках НДФЛ, за расчетами с физлицами будут пристально следить.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
Малый и средний бизнес

Власти планируют создать абсолютно новую категорию бизнеса — МСП плюс

В категорию МСП+ войдут компании, где работает от 250 сотрудников и оборот больше 2 млрд рублей.

1
Елена Балаклицкая
Саморазвитие

Подайте, кто сколько может...

Это я не побираюсь))) Просто хочу рассказать, что на «Клерке» появились донаты. Заходите в пост — расскажу подробности.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
5

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Социальный вычет

ФНС в 2025 году будет предоставлять налоговые вычеты автоматически

Для получения социальных налоговых вычетов по НДФЛ больше не придется писать заявления и подавать декларацию. Средства зачислят автоматически на карту, которую пользователи укажут в личном кабинете налогоплательщика.

Интересные материалы

Экономика России

Глава Минфина: активы «Макфы» и Соликамского магниевого завода будут продавать

Государство не собирается держать активы национализированных компаний и заниматься управлением ими. Имущество предприятий будет продано.

2