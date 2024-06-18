Налоговая оптимизация — законные способы

Рассмотрим наиболее частые законные способы оптимизации налогов. Часть из них доступна всем компаниям, часть подойдет только под специфические виды деятельности.

Виды налоговых льгот, преимуществ и когда их можно применять

В России порядок исчисления, декларирования и уплаты налогов регулируется НК. НК предусматривает льготы и другие законные способы налоговой оптимизации, что позволяет организациям снизить налоговое бремя, соблюдая при этом законодательство.

Хотя эти способы и законны, при их применении следует помнить о концепции необоснованной налоговой выгоды, рассмотренной нами в предыдущих статьях.

Как указывает пп. 1 п. 2 ст. 54.1 НК, налогоплательщик вправе воспользоваться налоговой выгодой только в том случае, если основной целью совершения операции не является неуплата налога.

Применительно к налоговым льготам и иным средствам налоговой оптимизации это означает, что условия той или иной льготы должны выполняться реально, а не формально, и их выполнение должно быть следствием реальной деловой деятельности налогоплательщика. Например, может быть признано необоснованной налоговой выгодой применение налоговой льготы для образовательных организаций, если под видом осуществления образовательной программы организация оказывает некие иные услуги, или если для целей получения региональной льготы компания зарегистрировалась в одном субъекте федерации, но в действительности деятельность осуществляла только на территории другого.

Перечень предусмотренных налоговым законодательством льгот обширен, многие из них довольно специфичны и касаются конкретных видов деятельности и отраслей бизнеса. В рамках оказания услуг профессионалы СберРешений будут рады выявить и подобрать те налоговые льготы, которые могут быть доступны и полезны именно вашему бизнесу.

Кратко рассмотрим некоторые наиболее общедоступные виды законных способов налоговой оптимизации.

Применение льготных режимов налогообложения

Одним из самых простых способов уменьшения налоговой нагрузки является применение льготных режимов налогообложения, таких как УСН. При соответствии приведенным критериям переход на льготный режим может значительно снизить налоговую нагрузку организации/ ИП.

Условия и порядок применения льготных режимов, а также связанные с этим риски необоснованной налоговой выгоды («дробления бизнеса») подробно рассматривались нами в предыдущих статьях, поэтому мы не будем дублировать их в этой статье.

Амортизационная премия

Одним из часто упускаемых из вида способов ускорения учета расходов для расчета налога на прибыль и, соответственно, более оперативного уменьшения самого налога является амортизационная премия. Она позволяет ускорить учет расходов на приобретение основных средств для целей налогообложения.

Амортизационная премия — это право налогоплательщика единовременно включать в состав расходов отчетного (налогового) периода долю расходов на капитальные вложения (п. 9 ст. 258 НК, письмо Минфина от 22.12.2014 № 03-03-06/1/66272):

первоначальной стоимости основных средств (кроме полученных безвозмездно);

расходов, которые понесены в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств.

Амортизационная премия до 30% может применяться в отношении основных средств, включенных в третью — седьмую амортизационные группы. Амортизационная премия до 10% может применяться в отношении основных средств, включенных в любую амортизационную группу.

Общее распределение амортизационных групп зависит от срока полезного использования амортизируемого имущества и указано в п. 3 ст. 258 НК.

Размер амортизационной премии, выбранный метод амортизации (мы не описываем здесь все детали амортизационных алгоритмов), необходимо закрепить в учетной политике.

Стоит отметить, что применение амортизационной премии несет некоторые ограничения. В частности, применение амортизационной премии в бухгалтерском учете не предусмотрено. Поэтому между бухгалтерским и налоговым учетом будут возникать различия в суммах признаваемых расходов в течение всего срока начисления амортизации.

Кроме того, необходимо восстановить амортизационную премию (то есть включить сумму премии в доходы по налогу на прибыль) при реализации основного средства взаимозависимому лицу до истечения 5 лет с момента ввода его в эксплуатацию. Причем сделать это нужно, даже если объект был полностью самортизирован.

Региональные инвестиционные льготы

Такие льготы могут быть актуальны и для тех, кто только планирует начать свой бизнес, и для тех, кто готов к его существенному расширению, требующему капитальных вложений. Сами льготы и условия их применения разнятся от региона к региону и, как правило, привязаны к объему вложений. В одних регионах льготой может быть пониженная ставка налога на имущество, в других, например, освобождение и от налога на имущество в целом, и от региональной части налога на прибыль.

Региональные налоговые льготы в зависимости от объема вложений

Как правило, условием применения таких льгот является осуществление вложений в основные средства на территории субъекта федерации на ту или иную сумму. Приведем пару примеров, конкретные же условия следует изучать в региональном законодательстве актуального для вас субъекта федерации. Профессионалы СберРешений будут рады оказать соответствующие услуги, в том числе сравнить несколько интересующих вас регионов.

Например, в Московской области инвесторам, осуществившим капитальные вложения на территории региона в новое строительство объекта основных средств не менее 50 млн руб., предоставляется освобождение от уплаты налога на имущество в отношении этого объекта, а также снижение ставки налога на прибыль организаций на 4,5 процентных пункта, подлежащего зачислению в бюджет Московской области (ст. 26.18 закона Московской области от 24.11.2004 № 151/2004-ОЗ).

В Волгоградской области организации, реализующие инвестиционные проекты, освобождаются от уплаты налога на имущество организаций в отношении недвижимого имущества, созданного/ приобретенного/ модернизированного/ реконструированного/ технически перевооруженного для реализации проекта. При этом в отношении имущества модернизированного/ реконструированного/ технически перевооруженного льгота применяется при условии, если общий объем инвестиций, предусмотренных инвестиционным проектом, составляет не менее 500 млн. руб. (ст. 2 закона Волгоградской области от 28.11.2003 № 888-ОД).

Инвестиционный налоговый вычет

Инвестиционный вычет — это уменьшение налога на прибыль на стоимость приобретенных основных средств, затраты на их модернизацию и некоторые другие расходы. Применять инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль могут налогоплательщики регионов, в которых законом субъекта РФ установлено такое право (п. 1, пп. 1, 5, 8, 11, 23 п. 6 ст. 286.1 НК).

Таким образом, при применении инвестиционного налогового вычета на ряд затрат можно уменьшить не налоговую базу, а сам исчисленный налог. При этом, в таком случае к данным основным средствам нельзя применять амортизацию.

Применение инвестиционного налогового вычета необходимо закрепить в учетной политике.

По первоначальной стоимости основных средств инвестиционный налоговый вычет текущего налогового (отчетного) периода составляет не более 90% суммы расходов (ст. 286.1 НК).

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Получение различных статусов

ИТ компания

При получении статуса ИТ компании организация имеет право на ряд налоговых льгот. Одними из основных являются:

нулевые ставки по налогу на прибыль, если компания соответствует установленным условиям. Льгота предусмотрена для периодов 2022–2024 гг. (п. 1.15 ст. 284 НК);

льготный тариф по страховым взносам на доходы работников, если выполняются определенные условия. Размер единого пониженного тарифа — 7,6%.

Условия, которым нужно соответствовать, следующие:

компания получила документ о госаккредитации организации, осуществляющей деятельность в области IT;

по итогам отчетного (расчетного) периода соблюдено условие о доле доходов: на доходы из определенного перечня должно приходиться не менее 70% от общей суммы доходов компании;

компания не подпадает под запрет на применение льготных ставок/ тарифов (например, организация не была создана в результате реорганизации).

Помимо налоговых льгот, статус ИТ компании с государственной аккредитации открывает доступ к другим мерам государственной поддержки, таким как льготное кредитование и отсрочка от срочной службы для работников. СберРешения имеют опыт сопровождения получения государственной ИТ аккредитации и будут рады оказать услуги по проверке соответствия вашей компании условиям ее получения и поддержке самого процесса подачи заявления.

РИП

Региональный инвестиционный проект (РИП) — это инвестиционный проект, цель которого — наладить на территории определенного региона РФ производство товаров (п. 1 ст. 25.8 НК).

Данный вариант подойдет достаточно крупным компаниям — производителям, которые планируют запускать новое производство или значительно расширять существующее.

Проект должен предусматривать инвестиции в виде капитальных вложений в объеме (пп. 4, 4.1 п. 1 ст. 25.8 НК):

от 50 млн руб. — с условием, что вы успеете вложить их в течение трех лет;

от 500 млн руб. — с условием, что вы успеете вложить их в течение пяти лет.

Также для участников РИП власти субъектов РФ могут вводить дополнительные льготы по налогу на имущество организаций и транспортному налогу, а местные власти (в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе и на федеральной территории «Сириус» — власти этих городов, территорий) — по земельному налогу (ст. 356, п. 2 ст. 372, п. 2 ст. 387 НК).

Чтобы пользоваться налоговым льготами, сами РИП и их участники должны соответствовать определенным требованиям.

Особые территории

Особые экономические зоны

Особая экономическая зона (ОЭЗ) — часть территории РФ, которая определяется Правительством и на которой действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности, а также может применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны.

У каждой из ОЭЗ, расположенных в разных субъектах федерации, своя специализация и свои правила для резидентов.

По общему правилу резиденты ОЭЗ применяют следующие ставки по налогу на прибыль:

в части, зачисляемой в федеральный бюджет, — 2%. Данная ставка применяется к прибыли от деятельности, осуществляемой на территории ОЭЗ. При этом есть условие: чтобы ее использовать, организация должна вести раздельный учет доходов (расходов) от деятельности в ОЭЗ и за ее пределами (п. 1.2 ст. 284 НК);

в части, зачисляемой в региональный бюджет, — не более 13,5% (если это предусмотрено для них региональным законом) (п. 1 ст. 284 НК).

В части НДС предусмотрены следующие преференции:

освобождается от НДС проведение работ (оказание услуг) резидентами портовой ОЭЗ в портовой ОЭЗ (пп. 27 п. 3 ст. 149 НК);

облагается НДС по нулевой ставке реализация товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны (пп. 1 п. 1 ст. 164 НК);

не нужно платить «ввозной» НДС с товаров, которые выпущены для внутреннего потребления при завершении процедуры свободной таможенной зоны на территории ОЭЗ в Калининградской области. Освобождение от НДС возможно только при соблюдении условий, которые указаны в пп. 1.1 п. 1 ст. 151 НК.

Также, резиденты ОЭЗ по общему правилу не платят налог с недвижимого имущества, которое соответствует следующим критериям (п. 17 ст. 381 НК):

приобретено (создано) для деятельности на территории ОЭЗ;

учтено на балансе резидента ОЭЗ;

расположено на территории ОЭЗ и используется в рамках соглашения о создании ОЭЗ.

Льгота действует в течение 10 лет с месяца, следующего за месяцем постановки на учет указанного имущества (п. 17 ст. 381 НК).

Специальные административные районы

Специальные административные районы (САР) — это территории, на которых действует правовой режим специального административного района. Режим САР функционирует на о. Русский (Приморский край) и о. Октябрьский (Калининградская область) с августа 2018 года.

Целью САР является создание условий для привлечения зарубежного бизнеса и инвестиций, в том числе с российскими «корнями», из иностранных юрисдикций.

Резидентами САР могут быть организации, получившие статус международной компании (МК) или международной холдинговой компании (МХК).

Международной компанией (МК) признается юрлицо со статусом международной компании, зарегистрированное в ЕГРЮЛ в порядке инкорпорации, или иностранное юрлицо, зарегистрированное в РФ в связи со сменой юрисдикции (изменением личного закона в порядке редомициляции)

Статус международной холдинговой компании (МХК) может приобрести как международная компания, так и российская организация, находящаяся в указанных районах. Он дает право получать льготы по налогу на прибыль.

Наибольший объем налоговых преференций предоставляется редомицилированным компаниям, получившим статус МХК. В частности:

МХК не учитывают прибыль КИК при определении налога на прибыль (пп. 58 п. 1 ст. 251 НК).

МХК могут применять нулевую ставку по налогу на прибыль:

МХК применяют ставку 5% по налогу на прибыль по доходам (кроме тех, к которым применяется ставка 0% по пп. 1.1 п. 3 ст. 284 НК) в виде дивидендов от российских и иностранных организаций;

МХК применяют ставку 5% по доходам в виде процентов, полученных по долговым обязательствам любого вида, если выполняются условия, предусмотренные ст. 284.10 НК.

МХК применяют ставку 5% по доходам от предоставления ими прав на объекты интеллектуальной собственности, если выполняются условия, установленные ст. 284.10 НК.

Стоит отметить, что вопросы налогообложения резидентов САР достаточно специфичны и требуют анализа в каждом отдельном случае.

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