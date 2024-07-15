Ответственность за налоговые нарушения

Разберемся, какая ответственность предусмотрена за налоговые правонарушения, почему все пугают уголовной ответственностью.

Ведение бизнеса в России требует строгого соблюдения налогового законодательства. Нарушение этих требований может привести к различным видам ответственности, включая налоговые и административные штрафы и даже уголовные наказания.

Ответственность по налоговому законодательству

Неуплата или неполная уплата налога

За совершение налоговых правонарушений предусмотрены санкции в виде штрафов — других видов наказаний НК не содержит. Пени к налоговым санкциям в соответствии с НК не относятся и, хотя по природе тоже могут рассматриваться в качестве штрафов, представляют собой платеж за просрочку уплаты налога.

Именно поэтому пени необходимо уплатить при любой недоимке, а вот штраф может быть назначен не всегда и назначается решением налогового органа. По той же причине даже в ситуации, когда налогоплательщик освобожден от ответственности, пени все равно придется уплатить.

Для налоговых правонарушений не всегда важен умысел. Так, самым распространенным видом налогового правонарушения является неуплата или неполная уплата налогов в результате занижения налоговой базы, неправильного исчисление налога или других неправомерных действий. Пункт 1 ст. 122 НК предусматривает за такое нарушение штраф в размере 20% от неуплаченной суммы, если неуплата не была умышленной (совершена по неосторожности).

В то же время за то же нарушение, совершенное с умыслом, п. 3 ст. 122 НК предусмотрен уже штраф 40%. Долгое время этот штраф считался не используемым на практике, но последние годы мы все чаще видим, как налоговые органы реально применяют штраф 40%, например, в случае схем дробления бизнеса, так как неуплата налогов в таких схемах связана с целенаправленными действиями налогоплательщиков.

ФНС отмечает, в частности, что примером умышленного правонарушения может быть создание искусственных договорных отношений, имитация экономической деятельности подставных лиц (фирм-однодневок), что свидетельствует об отсутствии случайности.

Если же налогоплательщик не уплатил налог в связи, например, с заблуждением или иной трактовкой налогового законодательства, умысел отсутствует, и применению подлежит штраф 20%.

В письме ФНС от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@, например, указано, что и в случаях, когда правонарушение вызвано низкой квалификацией или временной нетрудоспособностью бухгалтера, ответственность в виде штрафа составит 20%, а умысел отсутствует.

В то же время важным элементом предусмотренного ст. 122 НК нарушения является занижение налоговой базы, неправильное исчисление налога, иные неправомерные действия. Это означает, что в ситуации, когда налогоплательщик верно исчислил налог, подал налоговую декларацию, а налог затем не заплатил (например, не было средств), штраф по ст. 122 НК к нему не может быть применен, ведь налог был исчислен верно, налоговая база занижена не была. Эту позицию поддержал ВАС в п. 19 постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 № 57.

Как видно из примера ст. 122 НК, по большинству видов налоговых правонарушений успела сформироваться значительная судебная и административная практика, поэтому в ситуации, когда налоговый орган пытается вменить вам штраф по той или иной статье НК, особенно важно обратится к налоговым специалистам, которые помогут выстроить линию защиты с учетом всех существующих на текущий момент позиций. Если вы столкнулись с попыткой ФНС взыскать с вас штраф, оставьте заявку на консультацию налоговых юристов СберРешений.

Непредставление документов

Другим распространенным видом налоговых правонарушений является непредставление или несвоевременное представление каких-либо документов. Перечень таких статей широк, это и небольшой штраф в 200 рублей за непредоставление налоговым органам запрошенного ими документа (п. 1 ст. 126 НК), и существенный штраф в 500 000 рублей за каждую контролируемую иностранную компанию (КИК), по которой не было представлено уведомление в налоговые органы. Отслеживая сроки подачи различной обязательной отчетности, рекомендуем обращать особенное внимание на санкции за пропуск такого срока.

Как снизить размер штрафа

Если штраф назначен, и успешно оспорить его не получается, следует помнить о возможности заявить о наличии обстоятельств, смягчающих ответственность за совершение налогового правонарушения. Перечень таких обстоятельств открыт — ими могут быть признаны самые разные обстоятельства (п. 1 ст. 112 НК).

Конечно, чаще всего ссылки на такие обстоятельства помогут налогоплательщикам-физическим лицам, ведь для них таковыми могут выступать и тяжелые личные и семейные обстоятельства, и угроза или принуждение, и тяжелое материальное положение.

Но нам известны также судебные дела, когда суды снижали штраф организации, учитывая ее тяжелую финансовую ситуацию (например, постановление АС Западно-Сибирского округа от 12.02.2024 по делу № А45-8866/2023).

Кроме того, хорошими смягчающими обстоятельствами всегда будут совершение нарушения в первый раз, самостоятельное исправление нарушения. При наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства штраф уже должен быть уменьшен как минимум вдвое (п. 3 ст. 114 НК).

Стоит также упомянуть о таком способе предупреждения штрафов как обеспечение переплаты. Если у налогоплательщика будет положительное сальдо единого налогового счета (ЕНС) со дня срока уплаты налога, который может быть признан не уплаченным, по дату вынесения решения о привлечении к ответственности в размере недоимки, штраф не может быть назначен (п. 4 ст. 122 НК). Иногда при принятии какого-нибудь связанного с риском доначисления решения налогоплательщик может обеспечить такое положительное сальдо и тем самым в случае реализации риска избежать штрафа.

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Административная ответственность

Административные штрафы за налоговые правонарушения предусмотрены главой 15 КоАП и применяются к должностным лицам налогоплательщика, таким как генеральный директор и главный бухгалтер. Статья 15.11 КоАП, например, устанавливает административную ответственность за неуплату налогов вследствие искажения данных бухгалтерского учета, если это привело к занижению налогов и сборов на 10% и более.

Штрафные санкции составляют от 5 тысяч до 10 тысяч рублей за первое правонарушение (ч. 1 ст. 15.11 КоАП) и от 10 тысяч до 20 тысяч рублей при повторном нарушении.

Эти штрафы могут накладываться вместе с санкциями по НК, хотя на практике далеко не всегда привлечение организации к ответственности по налоговому законодательству означает назначение административных штрафов ее должностным лицам.

Уголовная ответственность

Как указывает п. 4 ст. 108 НК, привлечение лица организации к ответственности за совершение налогового правонарушения не освобождает ее должностных лиц от уголовной ответственности при наличии соответствующих оснований.

Уголовная ответственность наступает за серьезные нарушения налогового законодательства, такие как уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, создание и использование фиктивных документов и схем для уклонения от налогообложения, а также организация преступных схем по уклонению от уплаты налогов.

Наказания могут включать штрафы, обязательные работы, аресты и лишение свободы. Размеры и виды наказаний зависят от суммы неуплаченных налогов и от степени вины нарушителя.

Уголовная ответственность за неуплату налогов регулируется статьей 199 УК и применяется в случаях значительных сумм недоимки по налогам и страховым взносам. При этом уголовная ответственность предусмотрена только за умышленныедействия — путем непредставления налоговой декларации или иных обязательных документов, включения в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений; такие деяния должны быть совершены в крупном или особо крупном размере.

Крупным считается размер недоимки, если сумма неуплаченных налогов и взносов за 3 года подряд превышает 18 750 000 рублей. Особо крупной признается сумма, превышающая 56 250 000 рублей за тот же период.

Лицо, впервые совершившее предусмотренное ст. 199 УК преступление, освобождается от уголовной ответственности, если им полностью уплачены суммы недоимки, пеней и налогового штрафа до назначения заседания судом первой инстанции (ст. 199 УК, постановление Пленума ВС от 15.11.2016 № 48).

Как может быть возбуждено уголовное дело?

Если в течение 75 рабочих дней со дня вступления в силу решения налогового органа о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение налогоплательщик не погасит недоимку, и эта недоимка достигает размеров, позволяющих квалифицировать правонарушение как преступление, налоговые органы обязаны в течение 10 дней передать материалы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела (п. 3 ст. 32 НК). В то же время, если не позднее 75 рабочих дней исполнить обязанность по уплате недоимки, пени и штрафов, материалы в следственные органы переданы не будут.

В некоторых случаях умышленные действия по уклонению от уплаты налогов могут квалифицироваться по статье 159 УК «Мошенничество». Эта статья предусматривает ответственность за хищение имущества или получение права на него путем обмана или злоупотребления доверием. Она часто применяется правоохранительными органами при расследовании случаев незаконного возмещения НДС.

Опасность этой статьи в том, что к ней не применяется предусмотренное ст. 199 УК основание для освобождения от ответственности. Поэтому по случаям «плохих поставщиков» может быть особенно важно своевременно уплатить недоимку, штраф и пени, если не удалось успешно оспорить решение налоговых органов.

Перед возбуждением уголовного дела правоохранительные органы проводят доследственную проверку, по результатам которой материалы передаются в суд. Только после этого суд может вынести решение о привлечении к уголовной ответственности.

Круг лиц, которые потенциально могут нести уголовную ответственность достаточно широкий:

должностное лицо — руководитель организации (генеральный директор);

главный бухгалтер;

бухгалтер (при отсутствии в штате должности главного бухгалтера), в обязанности которого входит подписание отчетной документации, представляемой в налоговые органы, обеспечение полной и своевременной уплаты налогов и сборов;

иные лица, если они были специально уполномочены органом управления организации на подписание отчетной документации;

лица, содействующие неуплате налогов (финансовый директор).

Чтобы избежать налоговых правонарушений и связанных с ними санкций, предпринимателям следует вести тщательный учет всех финансовых операций, своевременно подавать налоговую отчетность и уплачивать налоги, использовать квалифицированные услуги бухгалтеров и налоговых консультантов, следить за изменениями в налоговом законодательстве и регулярно обновлять свои знания.

В заключении этой статьи:

Российские законы предусматривают разные виды ответственности и типы наказаний.

Практически любые требования можно оспорить, либо попробовать снизить размер ответственности.

Чем раньше вы подключите налогового юриста, тем больше шансов оспорить решение или снизить ответственность. Если дело дошло до возбуждения уголовного дела, шансы снизить финансовый размер ответственности сильно снижаются, а риски персональной ответственности человека, увеличиваются.

Обращайте внимание не только на обязанности вести учет и отчетность, но и на требование подачи определенных уведомлений (по КИК, вопросам ТЦО, МГК и так далее), сведений и пр. По таким обязанностям ответственность может быть очень высокая.

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