Маркировка товаров в рознице — как подготовить магазин

Список маркируемых товаров пополняется. В 2024 году обязательная маркировка распространяется на 24 группы товаров, также некоторую продукцию маркируют в режиме эксперимента.

Эксперименты проходят до следующих дат:

оптоволоконная продукция — по 1 декабря 2024 года;

радиоэлектронная продукция, в том числе смартфоны и ноутбуки — по 31 августа 2025 года;

детские игрушки — по 1 декабря 2024 года;

отдельные виды медицинских изделий (шприцы, пробирки, инфузионные системы, салфетки и т. д.) — по 31 августа 2025 года;

отдельные виды парфюмерно-косметической продукции и бытовая химия — по 28 февраля 2025 года;

общеобразовательные учебники — по 31 августа 2025 года;

отопительные приборы — по 28 февраля 2025 года;

строительные материалы — по 1 декабря 2024 года;

кабели и провода — по 28 февраля 2025 года;

отдельные виды алкогольной продукции крепостью до 9% включительно — по 31 августа 2025;

бакалея — по 28 февраля 2025 года;

автомобильные жидкости — по 28 февраля 2025 года;

пиротехника и огнетушители — по 28 февраля 2025 года.

Как правило, эксперимент по маркировке проводится перед введением правил по обязательной идентификации продукции. Он позволяет отработать технические процессы с участниками оборота маркируемых товаров. В дальнейшем будет приниматься решение об обязательной маркировке продукции, которая участвовала в эксперименте.

Кроме того, важным нововведением 2024 года стало введение разрешительного режима проверки товаров на кассе (постановление Правительства от 21.11.2023 № 1944).

Смысл этого нововведения состоит в том, что при продаже каждой единицы маркированного товара на ККТ кассовое ПО обращается в ГИС МТ «Честный ЗНАК», чтобы проверить код маркировки (DataMatrix код) данной товарной единицы. Из системы маркировки поступает ответ, разрешена продажа этого товара или нет.

Реализация будет запрещена в следующих случаях:

В системе отсутствует код маркировки и данные о нанесении его на товар.

В системе отсутствуют данные о введении кодов маркировки в оборот, что может указывать на неизвестное происхождение товара, включая возможность контрабанды, некорректный DataMatrix-код или не переданную информацию о начале оборота.

В ГИС МТ есть данные о том, что продукция с указанным кодом маркировки уже была выведена из оборота ранее.

У товара истек срок годности. Для товаров с длительным сроком хранения дата определяется по дню, а не по часам.

Продажа товара запрещена по решению органов власти. Такое бывает в случае, если у продукции истек срок действия сертификатов качества и других документов.

Продавец продает продукцию по цене, которая ниже или выше установленной максимальной розничной цены.

При проверке обнаружена ошибка из-за неправильного состава кода.

На октябрь 2024 года онлайн-проверка обязательна для табака, пива, слабоалкогольных напитков в кегах, молочной продукции и упакованной воды.

С 1 ноября 2024 года — режим онлайн-проверки распространяется на пиво и слабоалкогольные напитки в потребительских упаковках, антисептики, БАДы, обувь, фотоаппараты, шины, одежду, духи.

С 5 февраля 2025 года — проверка распространяется на безалкогольные напитки из пп. «а» п. 3 постановления № 887 (к ним относятся, соки, газировка, морсы, квас в стеклянной и полимерной упаковке).

С 1 марта 2025 года — начинается проверка в режиме офлайн для всех товарных групп, кроме безалкогольных напитков.

С 1 июня 2025 года — онлайн и офлайн-проверки распространяются на все безалкогольные напитки.

Проверка кодов на кассах осуществляется как в онлайн, так и в офлайн-режимах. Во время онлайн-проверки касса обращается к системе «Честный ЗНАК» и, если продажа не запрещена, товар допустимо продавать. Если ответ от ГИС МТ задерживается более чем на 1,5 секунды, касса переходит к офлайн-проверке.

Для этого в учетной системе продавца формируется база данных кодов маркировки, содержащая сведения о разрешенных и заблокированных кодах, которая автоматически обновляется каждые два часа.

Нужно помнить, что независимо от выбранного режима проверки, если код маркировки указывает на запрет продажи, реализация такого товара невозможна.