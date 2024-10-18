Маркировка товаров в рознице — как подготовить магазин

Что изменилось в маркировке в 2024 году
Список маркируемых товаров пополняется. В 2024 году обязательная маркировка распространяется на 24 группы товаров, также некоторую продукцию маркируют в режиме эксперимента.
Эксперименты проходят до следующих дат:
оптоволоконная продукция — по 1 декабря 2024 года;
радиоэлектронная продукция, в том числе смартфоны и ноутбуки — по 31 августа 2025 года;
детские игрушки — по 1 декабря 2024 года;
отдельные виды медицинских изделий (шприцы, пробирки, инфузионные системы, салфетки и т. д.) — по 31 августа 2025 года;
отдельные виды парфюмерно-косметической продукции и бытовая химия — по 28 февраля 2025 года;
общеобразовательные учебники — по 31 августа 2025 года;
отопительные приборы — по 28 февраля 2025 года;
строительные материалы — по 1 декабря 2024 года;
кабели и провода — по 28 февраля 2025 года;
отдельные виды алкогольной продукции крепостью до 9% включительно — по 31 августа 2025;
бакалея — по 28 февраля 2025 года;
автомобильные жидкости — по 28 февраля 2025 года;
пиротехника и огнетушители — по 28 февраля 2025 года.
Как правило, эксперимент по маркировке проводится перед введением правил по обязательной идентификации продукции. Он позволяет отработать технические процессы с участниками оборота маркируемых товаров. В дальнейшем будет приниматься решение об обязательной маркировке продукции, которая участвовала в эксперименте.
Кроме того, важным нововведением 2024 года стало введение разрешительного режима проверки товаров на кассе (постановление Правительства от 21.11.2023 № 1944).
Смысл этого нововведения состоит в том, что при продаже каждой единицы маркированного товара на ККТ кассовое ПО обращается в ГИС МТ «Честный ЗНАК», чтобы проверить код маркировки (DataMatrix код) данной товарной единицы. Из системы маркировки поступает ответ, разрешена продажа этого товара или нет.
Реализация будет запрещена в следующих случаях:
В системе отсутствует код маркировки и данные о нанесении его на товар.
В системе отсутствуют данные о введении кодов маркировки в оборот, что может указывать на неизвестное происхождение товара, включая возможность контрабанды, некорректный DataMatrix-код или не переданную информацию о начале оборота.
В ГИС МТ есть данные о том, что продукция с указанным кодом маркировки уже была выведена из оборота ранее.
У товара истек срок годности. Для товаров с длительным сроком хранения дата определяется по дню, а не по часам.
Продажа товара запрещена по решению органов власти. Такое бывает в случае, если у продукции истек срок действия сертификатов качества и других документов.
Продавец продает продукцию по цене, которая ниже или выше установленной максимальной розничной цены.
При проверке обнаружена ошибка из-за неправильного состава кода.
На октябрь 2024 года онлайн-проверка обязательна для табака, пива, слабоалкогольных напитков в кегах, молочной продукции и упакованной воды.
С 1 ноября 2024 года — режим онлайн-проверки распространяется на пиво и слабоалкогольные напитки в потребительских упаковках, антисептики, БАДы, обувь, фотоаппараты, шины, одежду, духи.
С 5 февраля 2025 года — проверка распространяется на безалкогольные напитки из пп. «а» п. 3 постановления № 887 (к ним относятся, соки, газировка, морсы, квас в стеклянной и полимерной упаковке).
С 1 марта 2025 года — начинается проверка в режиме офлайн для всех товарных групп, кроме безалкогольных напитков.
С 1 июня 2025 года — онлайн и офлайн-проверки распространяются на все безалкогольные напитки.
Проверка кодов на кассах осуществляется как в онлайн, так и в офлайн-режимах. Во время онлайн-проверки касса обращается к системе «Честный ЗНАК» и, если продажа не запрещена, товар допустимо продавать. Если ответ от ГИС МТ задерживается более чем на 1,5 секунды, касса переходит к офлайн-проверке.
Для этого в учетной системе продавца формируется база данных кодов маркировки, содержащая сведения о разрешенных и заблокированных кодах, которая автоматически обновляется каждые два часа.
Нужно помнить, что независимо от выбранного режима проверки, если код маркировки указывает на запрет продажи, реализация такого товара невозможна.
Продажа маркированных товаров в розницу
Для успешной работы с маркировкой розничному магазину следует заранее подготовиться. Для этого необходимы следующие шаги:
Шаг 1. Зарегистрируйте вашу компанию в системе «Честный ЗНАК». Это можно сделать на официальном сайте «Честного ЗНАКа» или через специализированную программу. Для регистрации потребуется квалифицированная электронная подпись (КЭП), которую можно оформить в удостоверяющем центре ФНС.
Шаг 2. Заключите договор с Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) по товарным категориям, с которыми вы планируете работать. ЦРПТ обеспечивает технологическую инфраструктуру для системы маркировки.
Шаг 3. Подпишите договор с оператором электронного документооборота (ЭДО), который поддерживает работу с маркировкой товаров.
Шаг 4. Подготовьте свою товароучетную систему для работы с «Честным ЗНАКом». Для этого следует обратиться к поставщику ПО и уточнить, необходимо ли системе обновление. Большинство современных учетных систем для розницы поддерживает работу с маркированными товарами, но не всегда своевременно обновляется.
Шаг 5. Проверьте наличие необходимого оборудования. Розничному предприятию для реализации маркированных товаров через онлайн-кассу потребуется:
2D-сканер для чтения кодов Data Matrix на кассе;
онлайн-касса;
принтер этикеток для печати новых DataMatrix кодов, если оригинальные коды на упаковке повреждены;
терминал сбора данных, который сочетает в себе мини-компьютер и сканер штрихкодов для чтения кодов Data Matrix, используется в торговых залах и при проведении инвентаризации и складских операций.
Терминалы сбора данных позволяют проводить быструю приемку маркированных товаров и особенно необходимы в случае, если предприятие располагает большими складскими помещениями и сканер использовать неудобно.
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У каких товаров нужно сканировать код маркировки при продаже и сроки маркировки
Сканировать код маркировки на кассе необходимо при продаже:
упакованной воды;
молочной продукции;
табака и никотинсодержащей продукции;
обуви;
товаров из натурального меха;
БАДов;
антисептиков;
пива и слабоалкогольных напитков в потребительской упаковке;
кресел-колясок;
некоторых видов медизделий (обезжириватели-очистители воздуха, обувь ортопедическая, слуховые аппараты, стенты коронарные, томографы, санитарно-гигиенические изделия);
товаров легкой промышленности.
В будущем необходимость сканировать DataMatrix-код при розничной продаже распространяется на следующие виды продукции:
безалкогольные напитки (кроме соков, нектаров, морсов, растительных напитков) в стеклянной, ПЭТ-упаковке, алюминиевой и полимерной банке — с 5 ноября 2024 года;
остальные виды безалкогольных напитков — с 1 марта 2025 года;
велосипеды и рамы — с 1 марта 2025 года;
ветеринарные препараты — с 1 марта 2025 года;
безалкогольное пиво — с 1 апреля 2025 года;
морепродукты (икра) — с 1 апреля 2025 года;
корма для животных — с 1 сентября 2025 года;
растительные масла — с 1 ноября 2025 года;
консервы — с 1 октября 2026 года.
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Как подключиться к «Честному ЗНАКу»
Процесс регистрации в ГИС МТ для ИП и юридических лиц аналогичен. Рассмотрим основные шаги:
Шаг 1. Оформите УКЭП. Для работы с системой маркировки нужна именно квалифицированная электронная подпись.
Шаг 2. Установите программное обеспечение. Для работы с маркировкой вам потребуется криптографический плагин для создания и проверки электронной подписи на веб-страницах. Доступные плагины — «КриптоПро» и «Рутокен».
Шаг 3. Проверьте совместимость оборудования. Перед началом работы система автоматически проверит, все ли настроено и установлено правильно. Если все в порядке, нажмите «Продолжить».
Шаг 4. Отправьте заявку на регистрацию. Для этого выберите из списка свой сертификат УКЭП. Заявке будет присвоен уникальный номер, и на вашу электронную почту придет письмо с подтверждением ее получения. После этого вы сможете выбрать УКЭП и войти в личный кабинет.
Шаг 5. Заполните профиль пользователя. Также при первом входе вам будет предложено поэтапное редактирование профиля с внесением недостающих сведений, таких как данные участника, реквизиты, операторы ЭДО.
После внесения необходимых данных на каждом этапе редакции нажмите кнопку «Отправить заявку». Ваши данные будут отправлены на проверку оператору.
По результатам проверки на указанный при регистрации адрес электронной почты придет письмо со ссылкой на личный кабинет. Если вы работаете с товаром, который участвует в эксперименте, то вход в личный кабинет возможен сразу после заполнения данных, без ожидания ответа от оператора.
Шаг 6. Подпишите документы. Чтобы продолжить процесс регистрации, войдите в личный кабинет с использованием УКЭП. Затем подпишите необходимые документы для активации функций личного кабинета. Ознакомьтесь с каждым документом, затем подтвердите его подписание с помощью КЭП.
К документам, которые нужно подписать, относятся:
договор о подключении к Государственной информационной системе мониторинга для регистрации;
договор на оказание услуг по предоставлению кодов маркировки;
договор, содержащий условия предоставления и обслуживания устройств регистрации эмиссии.
Если вы добавляете новую товарную группу, вам потребуется подписать новый набор документов. После подписания договоров потребуется повторная авторизация для активации всех функций в ЛК.
Шаг 7. Пополните баланс лицевого счета. Перед тем как заказать коды маркировки, необходимо пополнить баланс лицевого счета. Средства будут списаны после получения кодов.
Требования к оформлению кассового чека
При использовании версий фискальных документов (ФФД) 1.05 и 1.1 в печатной версии чека необходимо лишь указать значение [М]. Но в электронной версии чека обязательно требуется передача кода идентификации. Эти требования определяются приказом ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@.
Для передачи данных о продаже маркированных товаров через онлайн-кассу нужно установить обновленное программное обеспечение ККТ. Его версия должна поддерживать расширенный алгоритм для формирования тега 1162 «Код товара», который фиксирует код маркировки или контрольный идентификационный знак (КИЗ) реализуемого товара.
При использовании версии ФФД 1.2 возможны следующие обозначения в чеках:
[М+] указывает, что проверка в системе маркировки прошла успешно.
[М] указывает на отсутствие проверки в ГИС МТ.
[М-] сигнализирует, что проверка дала отрицательный результат.
В электронной версии фискального документа обязательно должна передаваться полная информация о кодах маркировки (КМ). Все требования касательно печатной и электронной форм фискальных документов регулируются вышеупомянутым приказом ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@.
Кто проверяет маркировку
Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) отвечает за обработку информации, связанной с работой с маркированными товарами, поскольку он назначен оператором системы маркировки. Хотя различные юридические лица могут участвовать в этой деятельности в зависимости от направления работы, компания ЦРПТ несет основную ответственность.
Поскольку ЦРПТ функционирует на основе частно-государственного партнерства, он не может осуществлять контроль над участниками рынка. Но у него есть полномочия собирать и обрабатывать данные. Эти данные доступны Роспотребнадзору, которому поручено выявлять правонарушителей.
Задача Роспотребнадзора заключается в проверке данных, предоставленных участниками системы маркировки, и их сопоставлении с информацией, которой располагает ФНС. При возникновении вопросов предпринимателей могут обязать предоставить письменные пояснения. Таким образом, реестр нарушений формируется ЦРПТ, а Роспотребнадзор, имея доступ к нему, контролирует предоставленные данные.
Штрафы за проданные товары без маркировки
Продажа товаров в розницу без передачи информации о выводе из оборота в систему «Честный ЗНАК» может произойти, если сотрудники магазина не отсканировали DataMatrix-коды при продаже, онлайн-касса не поддерживает работу с маркируемыми товарами или компания не заключила допсоглашение с ОФД для отправки информации в «Честный ЗНАК».
За такое нарушение розничному предприятию грозит административная ответственность:
для должностных лиц — предупреждение или штраф в размере от 1 до 10 тыс. руб.;
для малого бизнеса штраф — от 25 до 50 тыс. руб.;
для среднего и крупного бизнеса — от 50 до 100 тыс. рублей.
Заключение
Чтобы розничному предприятию начать работать с маркировкой, ему необходимо:
зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК»;
подписать договор с ЦРПТ;
подключить систему ЭДО;
обновить товароучетную систему и кассовую программу;
приобрести сканер двумерных штрихкодов или ТСД (терминал сбора данных). Также обязательно понадобится онлайн-касса.
Требования, которые касаются печатной и электронной форм фискальных документов (в том числе чеков) регулируются приказом ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@.
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