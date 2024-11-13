Лимиты для УСН на 2025 год вырастут

Кто не подходит под УСН
Упрощенка доступна не всем организациям и ИП — ограничения на применение спецрежима устанавливает статья 346.12 НК. Переход на УСН невозможен для:
банков и микрофинансовых организаций;
страховых компаний;
НПФ и инвестфондов;
профессиональных участников рынка ценных бумаг (исключение — инвестиционные советники, не являющиеся кредитными организациями и не совмещающие деятельность по инвестиционному консультированию с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг);
ломбардов;
организаторов азартных игр;
участников соглашений о разделе продукции;
иностранных организаций;
учреждений (бюджетных и казенных);
частных агентств занятости, предоставляющих труд своего персонала заказчикам;
ИП и компаний, добывающих и реализующих полезные ископаемые (кроме общераспространенных);
плательщиков ЕСХН (единого сельхозналога);
производителей подакцизных товаров (исключение — винная продукция из винограда собственного производства и некоторые сахаросодержащие напитки);
производителей и продавцов ювелирной продукции и изделий из драгметаллов (кроме серебра и монет из драгметаллов);
частнопрактикующих нотариусов и адвокатов;
организаций с филиалами;
организаций, в которых доля участия иных юрлиц превышает 25%. Исключение — компании, уставный капитал которых на 100% состоит из вкладов общественных организаций инвалидов, НКО (включая потребкооперацию), компании, учрежденные научными и образовательными учреждениями, занимающиеся внедрением результатов интеллектуальной деятельности (пп. 14 п. 3 ст. 346.12 НК).
Если компания или предприниматель не относится ни к одной их перечисленных категорий, они могут перейти на упрощенку, но только при условии соблюдения установленных предельных лимитов:
по доходам, полученным за 9 месяцев года, предшествующего году перехода на УСН (для организаций);
по остаточной стоимости основных средств (для организаций);
по средней численности работников (для организаций и ИП).
Рассмотрим размеры ограничений, действующих в 2025 году для упрощенной системы налогообложения, подробнее.
Доверьте ведение бухгалтерского и налогового учета профессионалам СберРешений. Вам не придется разбираться во всем самостоятельно. Наши специалисты примут, проверят и оформят необходимые документы, вовремя сдадут отчетность и сообщат обо всех изменениях в трудовом, налоговом и бухгалтерском законодательстве.
Лимит по стоимости ОС
Остаточная стоимость основных средств организации, желающей перейти на УСН с 2024 года, не должна была превышать 150 млн. руб. Для упрощенцев такой лимит стоимости ОС должен соблюдаться в течение всего 2024 года (пп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК).
С 2025 года допустимый предел остаточной стоимости ОС вырастет до 200 млн руб. В эту сумму не будет включаться стоимость высокотехнологичного оборудования российского производства (перечень такого оборудования утверждает Правительство).
С лимитом необходимо сравнивать стоимость амортизируемых объектов основных средств.
Лимит по численности работников
Средняя численность работников ИП и организаций для перехода на УСН и работы на спецрежиме в 2025 году не должна превышать 130 человек.
По сравнению с 2024 годом, «переходный» лимит по численности вырос на 30 человек (был 100 человек), а лимит, позволяющий оставаться на упрощенке, останется прежним — 130 человек (п. 15 ст. 346.12, п. 1.1, 2.1 ст. 346.20 НК).
Ограничение по средней численности не распространяется на организации потребительской кооперации, а также на хозяйственные общества, единственными учредителями которых являются потребительские общества и их союзы, осуществляющие свою деятельность в соответствии с законом «О потребительской кооперации» от 19.06.1992 № 3085-1.
Предел дохода
Для перехода на УСН с 1 января 2025 года доходы компании за 9 месяцев 2024 года не могут превышать 337,5 млн руб. (п. 2 ст. 346.12 НК). По сравнению с предельным размером дохода для перехода на упрощенку с 1 января 2024 года (112,5 млн рублей), новый базовый лимит увеличен втрое.
При определении размера «переходных» доходов из них исключают положительные курсовые разницы и субсидии при безвозмездной передаче имущества в собственность государства и муниципалитетов.
Предельный размер доходов от деятельности на УСН, которые могут в течение налогового периода получить ИП и компании, тоже существенно вырастет. С 1 января 2025 года его размер составит 450 млн руб., увеличившись более чем вдвое по сравнению с 2024 годом, в котором это ограничение составляет 200 млн руб. (п. 4 ст. 326.13 НК).
ИП, совмещающие упрощенную и патентную системы налогообложения, при определении размера предельного дохода должны суммировать доходы, полученные по обоим спецрежимам.
Коэффициент-дефлятор для УСН на 2025 год
Лимиты доходов для перехода и работы на УСН ежегодно индексируются на коэффициент-дефлятор. А с 2025 года этот коэффициент будет применяться и к лимиту стоимости основных средств.
Коэффициент-дефлятор на 2024 год составляет 1,329 (приказ Минэкономразвития от 23.10.2023 № 730). Соответственно, для 2024 года итоговый размер «переходного» лимита составлял 149,5 млн руб. (112,5 млн х 1,329), а дохода от деятельности на УСН — 265,8 млн руб. (200 млн х 1,329).
На 2025 год величина коэффициента-дефлятора равна 1 (ст. 8 закона от 29.10.2024 № 362-ФЗ).
Обратите внимание: чтобы организации перейти на «упрощенку» с 1 января 2025 года, ее доход за 9 месяцев 2024 года не должен превышать 337,5 млн руб., умноженные на коэффициент-дефлятор, установленный на следующий год, то есть — на 2025 (п. 2 ст. 346.12 НК).
С 2025 года вступят в силу поправки к статье 346.12, которые изменят это правило: «переходный» базовый лимит дохода нужно будет умножать на коэффициент-дефлятор, действующий в году, предшествующем году перехода. Получается, что предельный размер дохода для перехода на упрощенку с 1 января 2026 года снова составит 337,5 млн руб., умноженные на коэффициент-дефлятор в размере, установленном для 2025 года.
К доходу на УСН, полученному в отчетном году, применяется коэффициент-дефлятор, установленный на тот же отчетный год.
Передайте бухгалтерию СберРешениям
Мы берем на себя бухгалтерию — а вы развиваете бизнес
Лимиты по УСН на 2025 год в таблице
Все лимиты, которые применяются для перехода и работы на упрощенке в 2025 году, собрали в одной таблице:
Лимит
Базовый размер лимита (руб.)
Коэффициент-дефлятор на 2025 год
Итоговый размер лимита с учетом коэффициента-дефлятора (руб.)
Доход организации за 9 месяцев 2024 года для перехода на УСН с 1 января 2025 года
337,5 млн
1
337,5 млн
Предельная величина дохода ИП или организации в 2025 году, при превышении которой следует утрата права на применение УСН
450 млн
1
450 млн
Остаточная стоимость ОС
200 млн
1
200 млн
Поскольку коэффициент-дефлятор на 2025 год равен 1, фактически, будут применяться базовые размеры лимитов.
Превышение упрощенцем в течение года предельных размеров любого из лимитов (по доходам, по численности, по стоимости ОС) означает утрату права на дальнейшее применение УСН. С начала квартала (с 1 января 2025 года — с начала месяца), в котором такое превышение возникло, ИП или компания должны перейти на ОСНО, пересчитав налог, а в течение 15 календарных дней после завершения квартала направить сообщение в налоговую об утрате права на УСН по форме № 26.2-2 (п. 5 ст. 346.13 НК, п. 26 ст. 2 закона от 29.10.2024 № 362-ФЗ).
«Слетев» с УСН, снова перейти на этот спецрежим можно не ранее, чем через год, но для ИП и компаний, превысивших лимит дохода в 2024 году (265,8 млн рублей), введено переходное положение. Вернуться на упрощенку они смогут уже с 1 января 2025 года, если их доход за 9 месяцев 2024 года на упрощенной и общей системах налогообложения составил не более 337,5 млн руб. (п. 11 ст. 8 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ).
Передайте ведение учета профессионалам СберРешений: наши специалисты наведут порядок в бухгалтерии, рассчитают налоги и подготовят отчетность. Также СберРешения помогут с открытием расчетного счета и подключением онлайн-кассы. Первый месяц — всего за 1 рубль.
Ставки налога изменятся
С 2025 года отменяется начисление упрощенного налога по повышенной ставке 8% для УСН «доходы» и по повышенной ставке 20% для УСН «доходы минус расходы». В 2024 году их применяют при численности сотрудников от 101 до 130 человек, или при доходе с начала года выше 199,35 млн руб. до предельных 265,8 млн руб.
Налог при УСН с 1 января 2025 года будет рассчитываться только по базовым ставкам, применяемым ко всей сумме дохода в пределах лимита (450 млн руб., проиндексированные на коэффициент-дефлятор):
на УСН «доходы» — 6% (регионы своими законами могут снижать до 1%);
на УСН «доходы минус расходы» — 15% (регионы могут снижать до 5%).
По-прежнему, на УСН «доходы минус расходы» нужно исчислять минимальный налог по ставке 1% от суммы доходов. При убытке, а также когда сумма налога, исчисленного по базовой ставке 15%, окажется меньше минимального, в бюджет перечисляют минимальный налог. Разницу между уплаченным минимальным и исчисленным базовым налогом можно включать в расходы, в том числе увеличив убытки, переносимые на будущее (п. 6, 7 ст. 346.18 НК).
До 1 января 2027 года продлено действие налоговых каникул — регионы вправе вводить ставку 0% на два налоговых периода для впервые зарегистрированных ИП, оказывающих бытовые услуги населению, предоставляющих места для временного проживания, работающих в научной, социальной или производственной сфере. Доля доходов ИП от таких видов деятельности должна составлять минимум 70% от их общего объема в налоговом периоде (п. 4 ст. 346.20 НК, ст. 5 закона от 08.08.2024 № 259-ФЗ).
Как рассчитывать налог на УСН в 2025 году
За I квартал, полугодие и 9 месяцев упрощенцы рассчитывают авансовые платежи по УСН, а по окончании года — итоговую сумму налога.
Налоговая база исчисляется по данным КУДиР (книги учета доходов и расходов). Доходы учитывают на дату поступления средств в кассу или на счет. Расходы признают после их оплаты, выданные авансы в них не входят. Перечень «упрощенных» расходов закрытый, он приведен в ст. 346.16 НК.
С 1 января 2025 года ИП и компании на УСН, доход которых превысил 60 млн руб., должны платить НДС по обычным или пониженным ставкам, а упрощенцев с меньшим доходом от уплаты НДС освободят, при этом:
При уплате НДС по обычным ставкам в налоговую базу по УСН суммы НДС не включаются.
Упрощенцы, применяющие пониженные ставки НДС или освобожденные от него, входной налог включают в стоимость товаров (работ, услуг), а при УСН «доходы минус расходы» могут списывать входной НДС в расходы.
Порядок расчета УСН-налога к уплате зависит от применяемого налогового объекта (ст. 346.21 НК).
Формула расчета УСН «доходы»:
Налог при УСН «доходы»
=
Облагаемые доходы (нарастанием с начала года)
Х
Ставка налога
-
Авансовые платежи, исчисленные с начала года
Сумму налога организации и ИП с работниками могут уменьшить на уплаченные в том же периоде страховые взносы за сотрудников, но не более, чем на 50%. При этом ИП на УСН «доходы» вправе уменьшать сумму авансов и налога на фиксированные страховые взносы «за себя» (включая дополнительный 1% взносов на ОПС) даже до их фактической уплаты.
ИП без работников может уменьшать УСН-налог на взносы «за себя» на всю сумму без ограничений.
Дополнительно налог при УСН «доходы» можно уменьшить на сумму уплаченного в том же периоде торгового сбора.
Формула расчета УСН «доходы минус расходы»:
Налог при УСН «доходы минус расходы»
=
(
Облагаемые доходы (нарастанием с начала года)
-
Учитываемые расходы (нарастанием с начала года)
)
Х
Ставка налога
-
Авансовые платежи, исчисленные с начала года
Уменьшать налог при УСН «доходы минус расходы» на уплаченные страховые взносы нельзя — они учитываются в расходах упрощенца.
ИП на УСН «доходы минус расходы» с 2025 года смогут включать в расходы фиксированные взносы «за себя», включая 1% на пенсионное страхование, независимо от факта их уплаты.
Приведем простые примеры расчета налога.
Расчет при УСН «доходы минус расходы»
Показатели работы компании на УСН «доходы минус расходы» в 2025 году:
доходы — 24 млн руб.;
расходы — 16 млн руб.;
начислено и уплачено авансовых платежей в течение года — 900 тыс. руб.
Расчет:
1. Сумма налога за 2025 год по ставке 15%:
(24 000 000 — 16 000 000) х 15% = 1 200 000 руб.
2. Минимальный налог по ставке 1%:
24 000 000 х 1% = 240 000 руб.
Уплате подлежит налог по базовой ставке 15%, так как его сумма больше минимального налога.
3. Налог к уплате по итогам 2025 года с учетом авансов:
1 200 000 — 900 000 = 300 000 руб.
Расчет при УСН «доходы»
Компания, работающая на УСН «доходы» в 2025 году получила такие показатели:
доходы — 14 млн руб.;
уплаченные страховые взносы — 400 тыс руб.;
начислено и уплачено авансовых платежей в течение года — 390 тыс. руб.
Расчет:
1. Налог за 2025 год по ставке 6% за минусом авансов:
14 000 000 х 6% = 840 000 руб.
2. Сумму налога можно уменьшить на уплаченные в 2025 году взносы, но не более чем на 50%, то есть максимум на 420 000 (840 000 х 50%). Это значит, что принять к вычету можно всю сумму взносов за год — 400 000 руб.:
840 000 — 400 000 = 440 000 руб.
3. Из полученной суммы налога вычитаем уплаченные ранее авансы:
440 000 — 390 000 = 50 000 руб. — налог к уплате за 2025 год.
Заключение
Существенное увеличение с 2025 года лимитов, применяемых при переходе на спецрежим и работе на нем, позволит применять УСН компаниям и ИП, не переживая об утрате права на упрощенку даже при высоком уровнем дохода — до 450 млн руб. При доходах свыше 60 млн руб. придется платить НДС, но при этом отменены повышенные ставки для УСН, а оставлены только базовые 6% и 15%.
Передайте бухгалтерию СберРешениям. Мы берем на себя бухгалтерию — а вы развиваете бизнес.
Передайте бухгалтерию СберРешениям
Мы берем на себя бухгалтерию — а вы развиваете бизнес
Реклама: АО «Интеркомп», ИНН: 7709688816, erid: LjN8KTpJp
Начать дискуссию