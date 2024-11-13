Лимиты для УСН на 2025 год вырастут

Упрощенка доступна не всем организациям и ИП — ограничения на применение спецрежима устанавливает статья 346.12 НК. Переход на УСН невозможен для:

банков и микрофинансовых организаций;

страховых компаний;

НПФ и инвестфондов;

профессиональных участников рынка ценных бумаг (исключение — инвестиционные советники, не являющиеся кредитными организациями и не совмещающие деятельность по инвестиционному консультированию с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг);

ломбардов;

организаторов азартных игр;

участников соглашений о разделе продукции;

иностранных организаций;

учреждений (бюджетных и казенных);

частных агентств занятости, предоставляющих труд своего персонала заказчикам;

ИП и компаний, добывающих и реализующих полезные ископаемые (кроме общераспространенных);

плательщиков ЕСХН (единого сельхозналога);

производителей подакцизных товаров (исключение — винная продукция из винограда собственного производства и некоторые сахаросодержащие напитки);

производителей и продавцов ювелирной продукции и изделий из драгметаллов (кроме серебра и монет из драгметаллов);

частнопрактикующих нотариусов и адвокатов;

организаций с филиалами;

организаций, в которых доля участия иных юрлиц превышает 25%. Исключение — компании, уставный капитал которых на 100% состоит из вкладов общественных организаций инвалидов, НКО (включая потребкооперацию), компании, учрежденные научными и образовательными учреждениями, занимающиеся внедрением результатов интеллектуальной деятельности (пп. 14 п. 3 ст. 346.12 НК).

Если компания или предприниматель не относится ни к одной их перечисленных категорий, они могут перейти на упрощенку, но только при условии соблюдения установленных предельных лимитов:

по доходам , полученным за 9 месяцев года, предшествующего году перехода на УСН (для организаций);

по остаточной стоимости основных средств (для организаций);

по средней численности работников (для организаций и ИП).

Рассмотрим размеры ограничений, действующих в 2025 году для упрощенной системы налогообложения, подробнее.