У ИП изменились фамилия или прописка: что делать

В какие документы нужно внести изменения для ИП после смены фамилии
У ИП, как у физлица, на протяжении жизни могут возникнуть обстоятельства, в ходе которых у него меняются фамилия или прописка.
Например, смена фамилии после замужества, развода, по личному желанию, смена прописки — при переезде.
Если меняется фамилия, в любом случае сначала нужно поменять паспорт.
Если меняется прописка, печать с новым адресом ставится в действующий паспорт или в случае временной регистрации выдается новый лист.
Любому человеку после получения паспорта с новой фамилией нужно внести изменения в следующие документы:
полис ОМС;
ИНН;
СНИЛС;
водительское удостоверение и все, что связано с имеющимся в собственности транспортом (паспорт ТС, свидетельство о его регистрации, полис ОСАГО).
Индивидуальному предпринимателю кроме внесения изменений в основные документы нужно пройти еще ряд бюрократических процедур:
Оповещение банка, в котором открыт расчетный счет ИП, для внесения изменений в реквизиты счета.
Перерегистрация кассы с внесением изменений в регистрационную карточку ККТ и изменение фамилии в ОФД.
Изменение фамилии в лицензии или товарном знаке.
Перевыпуск электронной подписи, замена печати;
Оповещение контрагентов и заключение допсоглашений к договорам.
При смене прописки дальнейшие необходимые процедуры зависят от того, есть ли у ИП сотрудники.
Независимо от того, меняется ли прописка в пределах одного региона или ИП переезжает в другой регион, достаточно оповестить обслуживающий банк и контрагентов о внесении изменений в реквизиты ИП.
В налоговую инспекцию сообщать ничего не нужно. МВД самостоятельно передаст сведения об изменении прописки в ФНС (в течение 10 дней), а налоговая инспекция в течение пяти дней после внесения данных в ЕГРИП сообщить новые сведения в СФР.
Если ИП переезжает в другой регион, то свидетельства ИНН, СНИЛС менять не нужно. Если есть лицензия, ее нужно перевести в новый территориальный орган.
В любом случае, если меняется адрес точки, где находится кассовый аппарат, его нужно перерегистрировать (без замены фискального накопителя).
Как поменять документы
Пошагово рассказываем, как поменять документы и куда обращаться при смене фамилии. Чтобы избежать проблем, каждый шаг нужно проходить в установленные сроки.
Шаг 1. Замена паспорта
После смены фамилии в течение 90 дней нужно подать документы на замену паспорта. Например, после получения свидетельства о браке, где указано, что жена берет фамилию мужа.
Перечень документов:
заявление по форме №1П;
паспорт со старой фамилией;
два фото 35х45 мм;
документ, подтверждающий смену фамилии (свидетельство о заключении брака или его расторжении);
документы, необходимые для внесения дополнительных отметок (свидетельства о рождении детей до 14 лет, военный билет);
квитанция об оплате госпошлины.
Документы можно подать:
лично в территориальное отделение МВД (еще его называют паспортным столом);
лично в МФЦ;
электронно через портал Госуслуг.
Срок изготовления нового паспорта — 5 дней.
Шаг 2. Замена ИНН
ИНН выдается один раз и не меняется на протяжении жизни, но сам бланк с фамилией нужно поменять. В отношении этого документа обязательного срока нет. Но после получения нового паспорта лучше поменять бланк ИНН, чтобы при необходимости его предоставления не доказывать, почему разные фамилии в паспорте и в свидетельстве ИНН.
Для этого нужно подать в налоговую заявление по форме № 2-2-Учет.
Это можно сделать:
лично в налоговой инспекции или в МФЦ;
отправить заказным письмом с уведомлением о вручении;
оставить заявку через сервис «Подача заявления физического лица о постановке на учет».
При личном обращении в ИФНС новый бланк могут выдать через 5 рабочих дней, а в остальных случаях — срок будет больше.
Шаг 3. Замена СНИЛС
Сам СНИЛС как и ИНН не меняется, но бланк свидетельства нужно поменять. Здесь есть обязательный срок, в течение которого нужно оповестить СФР о смене фамилии — в течение 30 дней.
Необходимо лично подать в СФР заявление по форме АДВ-2 с приложением карточки СНИЛС со старой фамилией. Новый бланк выдадут сразу в день обращения.
Шаг 4. Оповещение обслуживающего банка и контрагентов
Чтобы избежать проблем с использованием расчетного счета ИП, после получения паспорта с новой фамилией свяжитесь с менеджером банка и сообщите об изменениях. Можно написать в банковском приложении обращение, на которое отправят список документов, которые нужно прикрепить. Также можно лично обратиться в банк.
Возможно, что нужно будет дождаться внесения изменений в ЕГРИП. Номер расчетного счета остается прежним, пользование им не приостанавливается, изменения вносятся только в наименование ИП в карточке.
При смене прописки нужно прикрепить скан паспорта с новой пропиской.
Контрагентам и партнерам можно направить уведомление с указанием новых реквизитов ИП в свободной форме. Возможно, что к некоторым заключенным договорам нужно будет составить дополнительное соглашение, в котором указать новые реквизиты.
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Шаг 5. Перевыпуск ЭП и изготовление печати
После смены фамилии КЭП становится недействительной. Если в работе используется электронная подпись, то ее нужно перевыпустить. Это можно сделать в налоговой либо в удостоверяющем центре. С собой нужно взять паспорт и токен.
Если предприниматель использует синюю печать, ее тоже нужно заменить, так как на ней указано наименование ИП.
Шаг 6. Перерегистрация ККТ
ИП при смене фамилии (имени, отчества) обязан перерегистрировать ККТ, чтобы внести новые данные в карточку регистрации ККТ (п. 4 ст. 4.2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). Сделать это нужно не позднее одного рабочего дня, следующего за днем изменения сведений о новой фамилии ИП.
Заявление о перерегистрации ККТ можно подать электронно через личный кабинет ИП с помощью КЭП или лично отнести в налоговую инспекцию.
Шаг 7. Внесение изменений в кадровые документы сотрудников
Если ИП — работодатель при смене фамилии, необходимо внести изменения в кадровые документы работников.
Если ведутся бумажные трудовые книжки, внесите запись в графу 3 и графу 4 раздела «Сведения о работе».
Подайте в СФР форму ЕФС-1 в части Подраздела 1.1 на каждого работника. Срок — не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем смены фамилии ИП.
Менять трудовые договоры с сотрудниками не обязательно.
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Ответственность для предпринимателя, если не поменять документы
После смены фамилии документы со старой фамилией теряют юридическую силу.
Старым паспортом уже нельзя пользоваться. Если не подать на замену паспорта в течение 90 дней, то гражданина могут оштрафовать на 2 000–3 000 рублей. Для жителей Москвы и Санкт-Петербурга штраф выше — от 3 000 до 5 000 рублей.
Если не успеть уведомить СФР о смене фамилии, то штрафа не будет, но могут возникнуть сложности при оформлении госуслуг.
Со стороны обслуживающего банка тоже нет штрафных санкций. Но если не уведомить и не предоставить новые документы как о смене фамилии, так и о смене прописки, банк вправе приостановить операции с расчетным счетом.
Если вовремя не подать заявление о перерегистрации ККТ, ИП рискует получить штраф от 1 500 до 3 000 руб. (п. 4 ст. 14.5 КоАП).
Нужно ли уведомлять госорганы о смене фамилии или прописки
Если ИП гражданин РФ, то дополнительно подавать заявление в налоговую о смене фамилии или прописки не нужно. МВД сами уведомляют ФНС, после чего ФНС вносит изменения в ЕГРИП.
Но бывает, что сведения из МВД долго не поступают в налоговую инспекцию. Поэтому ИП может самостоятельно уведомить ИФНС и ускорить процесс, подав заявление по форме №Р24001. В данном случае подача заявления носит добровольный характер. ФНС внесет изменения в течение пяти рабочих дней.
Если ИП является гражданином другого государства, то не позднее семи рабочих дней с момента получения нового паспорта или смены прописки нужно подать в налоговую заявление по форме №Р24001. Здесь подача заявления носит обязательный характер.
Подведем итоги
После смены фамилии ИП недостаточно получить новый паспорт. Важно еще поменять ряд других документов. Об изменениях необходимо уведомить контрагентов и обслуживающий банк. Передавать данные в налоговую инспекцию не нужно, она получит их от МВД, а затем передаст в СФР. Не забудьте перерегистрировать ККТ. Если есть сотрудники, нужно внести изменения в кадровые документы — трудовую книжку, направить в СФР Подраздел 1.1 формы ЕФС-1 по каждому работнику.
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