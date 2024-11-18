У ИП изменились фамилия или прописка: что делать

У ИП, как у физлица, на протяжении жизни могут возникнуть обстоятельства, в ходе которых у него меняются фамилия или прописка.

Например, смена фамилии после замужества, развода, по личному желанию, смена прописки — при переезде.

Если меняется фамилия, в любом случае сначала нужно поменять паспорт.

Если меняется прописка, печать с новым адресом ставится в действующий паспорт или в случае временной регистрации выдается новый лист.

Любому человеку после получения паспорта с новой фамилией нужно внести изменения в следующие документы:

полис ОМС;

ИНН;

СНИЛС;

водительское удостоверение и все, что связано с имеющимся в собственности транспортом (паспорт ТС, свидетельство о его регистрации, полис ОСАГО).

Индивидуальному предпринимателю кроме внесения изменений в основные документы нужно пройти еще ряд бюрократических процедур:

Оповещение банка, в котором открыт расчетный счет ИП, для внесения изменений в реквизиты счета. Перерегистрация кассы с внесением изменений в регистрационную карточку ККТ и изменение фамилии в ОФД. Изменение фамилии в лицензии или товарном знаке. Перевыпуск электронной подписи, замена печати; Оповещение контрагентов и заключение допсоглашений к договорам.

При смене прописки дальнейшие необходимые процедуры зависят от того, есть ли у ИП сотрудники.

Независимо от того, меняется ли прописка в пределах одного региона или ИП переезжает в другой регион, достаточно оповестить обслуживающий банк и контрагентов о внесении изменений в реквизиты ИП.

В налоговую инспекцию сообщать ничего не нужно. МВД самостоятельно передаст сведения об изменении прописки в ФНС (в течение 10 дней), а налоговая инспекция в течение пяти дней после внесения данных в ЕГРИП сообщить новые сведения в СФР.

Если ИП переезжает в другой регион, то свидетельства ИНН, СНИЛС менять не нужно. Если есть лицензия, ее нужно перевести в новый территориальный орган.

В любом случае, если меняется адрес точки, где находится кассовый аппарат, его нужно перерегистрировать (без замены фискального накопителя).