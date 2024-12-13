УСН с 2025 года: что изменится для упрощенцев

Новые лимиты для УСН с 2025 года
В рамках налоговой реформы с 2025 года для упрощенцев изменятся предельные лимиты дохода, остаточной стоимости основных средств и численности работников, позволяющие оставаться на спецрежиме:
Переход на УСН с 1 января 2025 года возможен для организаций, у которых доходы за 9 месяцев 2024 года не превысили 337,5 млн рублей (п. 2 ст. 346.12 НК). Прежний лимит составлял 112,5 млн рублей. Для ИП ограничений в «переходном» доходе нет.
Доход, который компании и ИП могут в течение года получить, работая на упрощенке, вырос до 450 млн рублей (п. 4 ст. 346.13 НК). Раньше этот лимит составлял 200 млн рублей. Если ИП совмещает УСН и ПСН, размер его дохода определяется по этим спецрежимам совокупно.
Остаточная стоимость основных средств организации не должна превышать 200 млн рублей. Учитывать следует только амортизируемые объекты основных средств, исключая из расчета стоимость высокотехнологичного российского оборудования. До 2025 года лимит стоимости ОС составлял 150 млн рублей (пп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК).
Среднесписочная численность работников ИП и организаций для перехода и работы на УСН с 2025 года не должна превышать 130 человек. Прежний переходный лимит составлял 100 человек, а для работы на УСН лимит не изменился (пп. 15 п. 3 ст. 346.12 НК). Ограничение не действует для организаций потребкооперации и хозяйственных обществ, в которых единственными учредителями являются потребительские общества и их союзы, действующие в соответствии с законом «О потребительской кооперации» от 19.06.1992 № 3085-1.
Лимиты доходов ежегодно индексируют на коэффициент-дефлятор, который будет применяться также к лимиту стоимости основных средств с 2025 года. Его величина в 2025 году равна 1, поэтому на размер приведенных выше базовых лимитов он не повлияет (ст. 8 закона от 29.10.2024 № 362-ФЗ). В 2024 году коэффициент-дефлятор составлял 1,329.
Нарушение любого из лимитов приведет к потере права на применение УСН. Упрощенцу придется перейти на ОСНО с 1-го числа месяца, в котором был превышен лимит, пересчитать налог за этот период, и сообщить об утрате права на спецрежим в ИФНС не позднее 15 числа после завершения квартала, использовав форму уведомления № 26.2-2 (п. 5 ст. 346.13 НК).
Применять УСН снова можно не ранее, чем через один год.
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Новые правила для перехода на УСН с 2025 года
Чтобы перейти на УСН с другого налогового режима, ИП или компания должны соответствовать критериям, установленным Налоговым кодексом.
В п. 3 ст. 346.12 НК приведен перечень, тех, кто не может применять упрощенку (иностранные компании, бюджетные учреждения, организации с филиалами, а также компании более чем на 25% состоящие из вкладов других юрлиц, банки, страховые компании, производители большинства подакцизных товаров, ювелирной продукции (кроме изделий из серебра), плательщики ЕСХН, частные адвокаты и нотариусы и другие).
Если ИП или компания не относится к таким субъектам, и соблюдены все необходимые для перехода лимиты (по доходам за 9 месяцев 2024 года, по остаточной стоимости ОС, по численности персонала) — можно переходить на УСН с 1 января 2025 года.
Для этого в ИФНС не позднее 9 января 2025 года подается уведомление о переходе на УСН по форме № 26.2-1, в котором нужно указать:
объект налогообложения, который выбрал ИП или организация («доходы» или «доходы минус расходы»);
организации также указывают:
размер дохода за 9 месяцев 2024 года;
остаточную стоимость ОС на 1 октября 2024 года.
Вновь созданные компании и ИП могут подать уведомление о переходе на УСН в 2025 году вместе с документами на регистрацию или в течение 30 календарных дней с даты своей госрегистрации. При нарушении сроков подачи уведомления применять упрощенку нельзя.
Новое переходное правило действует для тех, кто в 2024 году «слетел» с упрощенки после превышения лимита по доходам на УСН. Если за 9 месяцев 2024 года их совокупный доход на УСН и ОСНО не превысил 337,5 млн рублей, и соблюдены иные «переходные» критерии, вернуться на УСН они смогут не через год, а уже с 1 января 2025 года (п. 11 ст. 8 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ).
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Отмена повышенных ставок налога
Повышенные ставки 8% при УСН «доходы» и 20% при УСН «доходы минус расходы» больше применяться не будут. Напомним, что по ним налог рассчитывался в 2024 году, если доходы упрощенца с начала года с учетом коэффициента-дефлятора составляли более 199,35 млн, но не более 265,8 млн рублей, либо при численности сотрудников в пределах 101–130 человек.
Налог при УСН с 2025 года и авансовые платежи по нему будет исчисляться только по базовым ставкам (ст. 346.20 НК в ред. закона № 176-ФЗ):
при объекте «доходы» — 6% (регионы своими законами могут снижать ее до 1%);
при объекте «доходы минус расходы» — 15% (регионы могут снижать ее до 5%).
Сохраняется и минимальный налог по итогам года в размере 1% от доходов при УСН «доходы минус расходы». Он уплачивается при убытке (если есть доходы), а также если минимальный налог оказался больше налога, рассчитанного по ставке 15%.
Нулевые ставки УСН в 2025–2026 годах могут устанавливаться регионами в рамках «налоговых каникул». Право на такую ставку имеют ИП, которые зарегистрированы впервые, при условии, что они занимаются оказанием населению бытовых услуг, предоставлением мест для временного проживания, ведут деятельность в социальной сфере или занимаются производством. Льгота действует, если в течение года доходы от такой деятельности составляют не меньше 70% в общем объеме поступлений (ст. 5 закона от 08.08.2024 № 259-ФЗ, п. 4 ст. 346.20 НК).
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Введение НДС на УСН
Налоговая реформа отменила для упрощенцев льготу по НДС. С 1 января 2025 года у упрощенцев появится новая обязанность — исчисление налога на добавленную стоимость и уплата его в бюджет. Но платить НДС на УСН с 2025 года будут не все (п. 1 ст. 145 НК в ред. закона № 176-ФЗ):
Освобождение от НДС получат компании и ИП, у которых доходы за предыдущий год не превысили 60 млн рублей.
ИП и компании, созданные в 2025 году, и сразу перешедшие на УСН, освобождаются от НДС с даты госрегистрации.
Освобождение от НДС на УСН предоставляется беззаявительно, оно обязательно к применению, отказаться от него нельзя (письмо ФНС от 22.08.2024 № СД-4-3/9631).
Платить НДС на УСН нужно:
Если в предыдущем календарном году доходы превысили 60 млн рублей. Определять размер дохода следует по правилам, установленным для соответствующего налогового режима, применявшегося в прошлом году. При совмещении патента и иного налогового режима доходы по ним считаются совокупно.
Если при наличии освобождения от НДС в течение налогового периода доходы упрощенца составили больше 60 млн рублей. Начать исчисление и уплату НДС надо с первого числа следующего месяца после месяца, в котором превышен лимит.
Наличие освобождения от НДС не распространяется на:
ввоз товаров на территорию России из зарубежных стран (включая страны – члены ЕАЭС);
выполнение обязанностей налогового агента по НДС.
Платить НДС в этих случаях необходимо даже освобожденным от НДС упрощенцам.
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Какая ставка НДС на УСН выгоднее
На упрощенке можно выбирать наиболее выгодные налоговые ставки НДС (ст. 164 НК в ред. закона № 176-ФЗ):
20% (10%, 0% для определенных операций) — общие ставки НДС, при которых можно принимать к вычету «входной» НДС, предъявленный упрощенцу продавцами и поставщиками по приобретенным товарам (работам, услугам);
5% или 7% — специальные пониженные ставки НДС для упрощенцев, при которых право на вычет «входного» налога отсутствует.
Пониженные ставки выбирают в зависимости от уровня дохода:
5% — при доходе прошлого года от 60 млн до 250 млн руб., или когда действовало освобождение от НДС, но доход текущего года превысил 60 млн и не превысил 250 млн руб.;
7% — при доходе прошлого года от 60 млн до 450 млн руб., или когда в текущем году доход превысил 250 млн руб. и было утрачено право на применение ставки НДС 5%.
Применять пониженные ставки 5% и 7% следует не менее 12 налоговых периодов (кварталов) подряд. Только по их завершении упрощенец может перейти на общую ставку.
С общей ставки на пониженную можно перейти с начала нового налогового периода — квартала.
Пониженные ставки нельзя применять (п. 1, 3–6 ст. 161 НК):
при ввозе товаров в РФ из-за рубежа (включая ЕАЭС);
при выполнении упрощенцем обязанностей налогового агента по НДС.
В ряде случаев необходимо использовать расчетные ставки по НДС, например, при получении аванса от покупателя (п. 4 ст. 164 в ред. закона № 176-ФЗ):
10/110 и 20/120 — если выбраны общие ставки;
5/105 или 7/107 — если выбраны пониженные ставки НДС.
Если нет уверенности, что получите освобождение от налога в 2025 году, заранее определите, какая ставка НДС окажется более выгодной. Для этого:
Ориентируясь на размер дохода в 2024 и планируемый к получению 2025 году, определите какие пониженные ставки (5%, 7%) будут доступны, и рассчитайте по этим ставкам примерную сумму НДС.
Определите, какой будет примерная сумма затрат и «входного» НДС. Рассчитайте сумму НДС по ставке 20% с планируемой суммы дохода, и уменьшите ее на вычет в размере «входного» налога.
Сравните рассчитанные суммы налога к уплате и выберите самую выгодную из ставок НДС на УСН.
Пример
По итогам 2024 года организация-упрощенец получит более 210 млн рублей дохода, значит в 2025 году будет платить НДС. В 2025 году ожидаются такие показатели:
предполагаемые доходы — 240 млн руб., включая доходы от реализации 220 млн рублей (без НДС);
предполагаемые расходы — 180 млн руб. (включая НДС 20%).
Доход в 2024 году дает право на общие и пониженные ставки НДС в 2025 году.
Расчет:
НДС 5% к уплате = 220 млн х 5% = 11 млн руб.
НДС 7% к уплате = 220 млн х 7% = 15,4 млн руб.
НДС 20% = 220 млн х 20% = 44 млн руб.
Сумма «входного» НДС 20% = 180 млн х 20 / 120 = 30 млн руб.
НДС 20% к уплате = 44 млн – 30 млн = 14 млн руб.
Можно предположить, что самой выгодной будет ставка 5%.
Это лишь общий расчет, а на деле необходимо учитывать и состав контрагентов:
Когда большая часть покупателей и поставщиков — плательщики НДС, выгоднее будет общая ставка 20%, которая дает право на вычет «входного» налога.
Когда большая часть покупателей и поставщиков — неплательщики НДС, и НДС отсутствует в большей части расходов, лучше выбрать одну из пониженных ставок 5% или 7%.
Как подготовиться к изменениям по УСН
Что делать упрощенцам, которые с 1 января 2025 года станут платить НДС (письмо ФНС от 17.10.2024 № СД-4-3/11815):
Заключенные ранее 2025 года договоры с покупателями нужно дополнить соглашением об увеличении на сумму НДС цены договора. В этом случае покупатель доплачивает упрощенцу сумму НДС.
Покупатель может отказаться от доплаты в сумме НДС, тогда следует считать НДС включенным в цену договора. Его исчисляют по расчетным ставкам 20/120, 10/110 или 5/105, 7/107 (в зависимости от применяемой ставки НДС). Соответственно, на сумму рассчитанного таким образом НДС снизятся доходы, учитываемые в базе по УСН.
Если аванс по договору поступил от покупателя в 2024 году, а товар отгружен в 2025, НДС с аванса платить не нужно — налог начисляется на полную сумму реализации при отгрузке товара.
Что делать ИП и компаниям на ОСНО, переходящим на УСН с 2025 года:
Если доход 2024 года позволяет получить освобождение от НДС, в четвертом квартале 2024 года необходимо восстановить принятый к вычету НДС:
В пропорции к остаточной стоимости — по основным средствам и нематериальным активам.
В полной сумме — по уплаченным авансам и остаткам МПЗ.
Восстановленный НДС включается в расходы по налогу на прибыль.
Если выбраны пониженные ставки НДС (5% или 7%), то ранее принятый к вычету НДС нужно восстановить в первом квартале применения таких ставок, то есть I квартале 2025 года.
При выборе ставки 20% право на вычет сохраняется, налог восстанавливать не требуется.
Заключение
Рост лимитов дохода и остаточной стоимости ОС позволит расширить круг упрощенцев. Повышенные ставки для УСН отменили, оставив только базовые 6% и 15%. При этом тем, кто зарабатывает свыше 60 млн руб., придется уплачивать НДС.
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