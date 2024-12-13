УСН с 2025 года: что изменится для упрощенцев

Чтобы перейти на УСН с другого налогового режима, ИП или компания должны соответствовать критериям, установленным Налоговым кодексом.

В п. 3 ст. 346.12 НК приведен перечень, тех, кто не может применять упрощенку (иностранные компании, бюджетные учреждения, организации с филиалами, а также компании более чем на 25% состоящие из вкладов других юрлиц, банки, страховые компании, производители большинства подакцизных товаров, ювелирной продукции (кроме изделий из серебра), плательщики ЕСХН, частные адвокаты и нотариусы и другие).

Если ИП или компания не относится к таким субъектам, и соблюдены все необходимые для перехода лимиты (по доходам за 9 месяцев 2024 года, по остаточной стоимости ОС, по численности персонала) — можно переходить на УСН с 1 января 2025 года.

Для этого в ИФНС не позднее 9 января 2025 года подается уведомление о переходе на УСН по форме № 26.2-1, в котором нужно указать:

объект налогообложения, который выбрал ИП или организация («доходы» или «доходы минус расходы»);

организации также указывают: размер дохода за 9 месяцев 2024 года; остаточную стоимость ОС на 1 октября 2024 года.



Вновь созданные компании и ИП могут подать уведомление о переходе на УСН в 2025 году вместе с документами на регистрацию или в течение 30 календарных дней с даты своей госрегистрации. При нарушении сроков подачи уведомления применять упрощенку нельзя.

Новое переходное правило действует для тех, кто в 2024 году «слетел» с упрощенки после превышения лимита по доходам на УСН. Если за 9 месяцев 2024 года их совокупный доход на УСН и ОСНО не превысил 337,5 млн рублей, и соблюдены иные «переходные» критерии, вернуться на УСН они смогут не через год, а уже с 1 января 2025 года (п. 11 ст. 8 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ).