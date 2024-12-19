Госпрограммы поддержки малого бизнеса в 2024–2025 году
Рассмотрим основные меры финансовой поддержки в 2024–2025 году:
1. Субсидия. Финансовая выплата, для получения которой нужно соответствовать определенным требованиям. Недопустимо тратить государственную субсидию не по назначению. Федеральная, региональная или муниципальная власть выделяет средства на конкурсной основе на разные цели. Субсидия на открытие бизнеса возмещает расходы, связанные с оформлением юридического лица, а также траты на сырье, стройматериалы, станки, аренду, ПО и т. п.
Важно, что за любую субсидию нужно будет отчитаться: подтвердить целевое расходование средств.
Условия выплаты ежегодно меняются. Перед подачей заявки следует изучить:
электронный сервис МСП — система предоставляет широкий спектр мер поддержки, позволяя выбрать и получить ее в дистанционном формате;
«Мой бизнес» — актуальный путеводитель по финансовой поддержке малого предпринимательства.
В сфере животноводства действует субсидия для аграриев. С 2024 года объединили субсидии на поддержку сельхозпроизводства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства и субсидии на стимулировании развитие приоритетных подотраслей.
Востребовано субсидирование найма (постановление от 13.03.2021 № 362), когда государство частично компенсирует предпринимателям расходы по заработной плате, если в штате есть сотрудники, указанные в постановлении (в частности, молодежь до 30 лет и инвалиды).
2. Грант. Денежная помощь для победителя грантового конкурса. Выдается на ведение бизнеса. У гранта должна быть конкретная цель: как правило, это реализация социально значимых общественных проектов. Грант могут получить лица от 14 до 25 лет включительно, размер помощи варьируется от 100 000 до 1 000 000 руб.
3. Социальный контракт. Господдержка безработных и малоимущих граждан с доходом ниже регионального прожиточного минимума. Предполагает заключение договора с соцзащитой по одному из трех направлений использования предоставляемых средств:
открытие бизнеса;
развитие подсобного хозяйства;
обучение предпринимательству, новой профессии.
Индивидуальный предприниматель по социальному контракту получит от 30 000 до 350 000 руб. в зависимости от выбранного направления.
Важно: дело, открытое по соцконтракту, должно существовать не менее двух лет и быть основным источником дохода. Все документы сохраняются и предоставляются в соцзащиту для подтверждения целевого расходования помощи. Соцзащита, в свою очередь, может проверять начинающего предпринимателя, чтобы удостовериться в реальности начатого дела.
4. Льготный кредит. Займ на достаточно выгодных для малого бизнеса условиях:
упрощенный процесс получения;
низкие проценты;
отсрочка платежа;
более длительный срок и др.
Наряду с перечисленными мерами государственной поддержки льготное кредитование предусматривает целевое расходование средств, включая инвестирование (покупка помещений, материалов, проведение ремонта) и рефинансирование (займ на оставшуюся сумму ранее полученного кредита).
Согласно постановлению Правительства от 29.12.2016 № 1528 действует программа льготного кредитования для сельскохозяйственной отрасли.
Постановление от 25.03.2022 № 469 закрепляет поддержку высокотехнологичных и инновационных субъектов малого бизнеса.
Для индивидуальных предпринимателей и самозанятых предусмотрен льготный кредит в области торговли, сельского хозяйства, науки и техники, образования, промышленности, ресторанного бизнеса, бытовых услуг др. (постановление от 30.12.2018 № 1764).
Помимо финансовой поддержки на ведение бизнеса есть и другие виды помощи:
Имущественная. Передача во владение или пользование имущества (государственного или муниципального): льготная аренда недвижимости, льготный лизинг. Так, программа льготного лизинга 2024, разработанная Министерством промышленности и торговли, предоставляет право взять в аренду транспорт, оборудование или спецтехнику с частичной компенсацией из федерального бюджета.
Налоговые льготы. Малому бизнесу доступны льготы с целью уменьшения и компенсации затрат на уплату налогов. Среди них льготы для отдельных видов деятельности (например, нулевая ставка по НДС для гостиничного бизнеса предусмотрена до июня 2027 года), пониженные ставки страховых взносов.
Образовательные госпрограммы. Дополнительное образование и повышение квалификации способствует успешному развитию бизнеса. Федеральная власть организует и финансирует различные семинары и курсы для предпринимателей. Так, Минэкономразвития на постоянной основе проводит семинары для предпринимателей на темы маркетинга, менеджмента и стратегического планирования.
Мораторий на плановые проверки. Продлен до конца 2030 года.
Консультационная поддержка. Сервис «Цифровая платформа МСП» оказывает всесторонние консультации по созданию бизнес-плана, старту рекламы, оформлению сайта, развитию на маркетплейсах.
Кто может получить помощь от государства на развитие бизнеса
Закон от 24.07.2007 209-ФЗ в целях поддержки малого и среднего предпринимательства устанавливает возможность получения помощи следующим предприятиям:
микробизнес — максимум 15 человек в штате, годовой доход компании — до 120 млн руб.;
малый бизнес — не более 100 сотрудников, доход в год — до 800 млн руб.;
средний бизнес — до 250 (для отдельных категорий – 1000–1500) работников, годовой оборот — до 2 млрд руб.
Чтобы получить помощь, нужно:
находиться в Едином реестре субъектов МСП;
зарегистрировать фирму в ФНС;
не иметь задолженностей;
предприятие функционирует не более двух лет;
до 49% уставного капитала — в руках крупных организаций;
не более 25% уставного капитала владеют государственные, некоммерческие или региональные компании.
Конкретная субсидия имеет конкретные условия. В Краснодарском крае в целях развития социального предпринимательства можно получить помощь на открытие бизнеса в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Главное условие: включение компании в реестр социальных предпринимателей.
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Как получить субсидию на бизнес: пошаговая инструкция
Помочь открыть бизнес может региональный центр занятости (постановление от 15.04.2014 № 298).
Что учитывают: ключевые факторы — статус безработного (от 10 дней), гражданство РФ и возраст (вам должно быть не меньше 18 лет).
Кому откажут:
несовершеннолетним и пенсионерам;
будущим мамам и тем, кто уже в декрете;
студентам очной формы обучения;
лицам с судимостью;
ИП и самозанятым;
уволенным по решению суда или за неоднократные нарушения;
военнослужащим.
Цель — частичная компенсация расходов, связанных с открытием бизнеса.
Центр занятости перечисляет средства на лицевой счет заявителя в течение 30 дней со дня подачи документов. Но есть ограничения по сферам деятельности. Субсидию не смогут получить желающие заняться торговлей алкогольной и табачной продукцией, открыть бар, ломбард или компанию, предоставляющую займы.
Разберем, какие шаги нужно предпринять, чтобы получить субсидию.
Встать на учет в центре занятости
Паспорт, СНИЛС, документы об образовании и справку о доходах с последнего места работы можно подать лично в территориальном отделении Центра занятости или через Госуслуги.
Затем следует заявить о желании получить субсидию на встрече со специалистом по трудоустройству. Теперь нужно пройти обучение: курсы по основам предпринимательства. По итогу обучения нужно сдать экзамен.
Написать бизнес-план
Выберите направление деятельности и составьте бизнес-план. Четко обоснуйте перспективность проекта, постройте финансовую модель, спланируйте возможный спрос, прибыльность, рассчитайте затраты на производство.
Разные центры занятости предъявляют разные требования к бизнес-плану — вас могут попросить написать его в произвольной форме, а могут дать перечень рекомендаций и требований к оформлению.
Бизнес-план может иметь следующую структуру:
вводная часть — предмет и актуальность бизнес-идеи;
описание — товар или услуга, потенциальные клиенты, характеристики рынка, степень конкуренции;
маркетинговая концепция — план продаж, способы развития;
административный аппарат — сотрудники, руководство, стратегия найма и обучения;
финансовый план — анализ затрат, перспективы продаж и прибыли, а главное — план использования выделенной субсидии;
риски и пути их преодоления;
заключение — предполагаемый результат.
Подать документы в центр занятости
Направьте в ЦЗН заявку с документами:
копию паспорта;
документ о прохождении обучения основам предпринимательства;
бизнес-план (в печатном и электронном виде);
заявления о предоставлении единовременной материальной помощи на открытие ИП или ООО.
Экспертная комиссия рассмотрит проект. Если он покажется перспективным, вам предложат защитить проект — обозначат дату и непосредственно в ходе вашего выступления будут оценивать бизнес-план.
Приведем типичные критерии оценки бизнес-плана:
специфика и актуальность;
срок окупаемости;
конкурентоспособность;
количество рабочих мест;
возможные рабочие места;
прогнозируемый экономический эффект.
социальная привлекательность проекта;
понимание избранной ниши бизнеса;
целостность описания товара или услуги;
целесообразность приведенных затрат;
достаточность средств для открытия бизнеса.
На защите говорите о том, что на данный момент сделано для организации бизнеса. Может, вы уже нашли помещение или потенциального заказчика. Будьте готовы к вопросам — членам комиссии важно понимать, насколько вы разбираетесь в том, что презентуете.
После защиты в течение 15 дней ЦЗН будет проверять бизнес-план. Затем с вами свяжется специалист и скажет, одобрен проект или нет. В случае одобрения можно переходить к следующему шагу.
Зарегистрировать ИП или ООО
Пришло время регистрировать бизнес. После регистрации — получите выписку из ЕГРИП или ЕГРЮЛ.
Подать заявление в ФНС
Подготовьте пакет документов, оплатите госпошлину (если требуется) и подайте заявление в налоговую. Сегодня это можно сделать разными способами: через официальный сайт ФНС, в МФЦ, в налоговой или с помощью нотариуса. Например, если планируете зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель, заполните заявление по форме № Р21001.
Если подаете документы лично, возьмите с собой:
паспорт;
заявление по форме Р21001 (подписать нужно будет в ФНС);
квитанцию об оплате пошлины 800 руб.
В течение трех рабочих дней с момента сдачи документов вам присвоят статус индивидуального предпринимателя.
Открыть расчетный счет
Законодательство предусматривает для ИП возможность работать без расчетного счета, но в открытии расчетного счета есть преимущества:
проведение безналичных расчетов с контрагентами;
выплата зарплаты на карты работников;
удобная оплата налогов;
прием безналичной оплаты за услуги от клиентов;
безналичный расчет с контрагентами;
возможность участия в тендерах.
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Подписать договор с ЦЗН и получить деньги на карту «Мир»
Следующий шаг — заключение договора на перечисление субсидии с центром занятости:
предоставьте копию свидетельства о внесении записи в ЕГРИП, реквизиты расчетного счета, квитанцию об оплате пошлины;
напишите заявление на перечисление средств.
Центр занятости заключит с вами договор в течение 10 дней с момента получения документов. Средства будут переведены на счет в течение месяца.
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Отчитаться за целевое использование субсидии
Центр занятости контролирует целевое использование господдержки, поэтому важно, чтобы предприниматель мог подтвердить расходы документами. Необходимо предоставить отчет, который докажет, что деньги потрачены именно на открытие бизнеса. Это могут быть:
квитанции;
накладные;
акты приема-передачи;
акты выполненных работ;
договоры и др.
Важно! В течение года с момента перечисления средств предпринимателю сотрудники ЦЗН вправе проводить выездные проверки по факту целевого использования выплаты. Если комиссию все устроит, она составит акт о соблюдении условий договора по предоставлению господдержки, если нет — акт о нецелевом расходовании субсидии с требованием вернуть в бюджет потраченную сумму.
Возможные причины отказа в получении субсидии
Государство может отказать в финансовой помощи по следующим основаниям:
направление бизнеса не подлежит субсидированию (например, реализация подакцизных товаров);
необоснованный, вызывающий сомнения бизнес-план;
отсутствие конкретного перечня затрат (нет целей для использования средств);
утаивание соискателем актуальной информации о задолженностях по налогам и штрафам;
предприниматель ранее получал выплату.
Ошибки можно устранить, бизнес-план доработать и снова подать заявку на получение субсидии.
Учтите, что время подачи заявки тоже имеет значение. Федеральный бюджет ежегодно выделяет фиксированный объем денежных средств на развитие малого бизнеса. Если сумма исчерпана, в субсидии откажут. Потому документы лучше подавать в начале года, когда в распоряжении ЦЗН имеются средства в полном объеме. Могут быть выделены дополнительные деньги (в ноябре-декабре), тогда возможность получить выплату повышается, поскольку центр занятости должен использовать помощь до конца года.
В каких случаях могут потребовать вернуть субсидию
Рассмотрим причины, по которым законодатель обязывает вернуть выплату:
Нецелевое расходование средств.
Искажение данных при направлении заявки.
ИП или ООО прекратил деятельность в течение года после регистрации.
Помощь израсходована не в полном объеме в течение года с момента получения.
В случае серьезной болезни предпринимателя средства в бюджет возвращать не нужно, как и в случае смерти (коммерческую деятельность вести будет некому).
Региональные меры поддержки
Для малого бизнеса есть региональные меры поддержки. Субъекты по-разному субсидируют коммерческую деятельность, в основном, это связано с компенсацией части затрат, а именно: с оплатой процентов по кредиту, с возмещением затрат по экспортными сделкам, договору лизинга и т. п.
Начинающему предпринимателю следует изучить нормативно-правовые акты своего региона.
Например, на Кубани и в Ставрополье действует Гарантийный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, предусматривающий возможность поручительства по займам и банковским гарантиям при недостатке собственного залогового финансирования. В фонде есть центр поддержки предпринимателей, который безвозмездно проводит консультации по вопросам организации бизнеса в таких направлениях, как юридическое сопровождение, финансовое планирование, создание и продвижение сайтов, антикризисный консалтинг и т. д.
Заключение
Финансовая поддержка государства позволяет не зависеть от друзей, инвесторов, банков. Взаимодействие с органом власти — это долгий и трудозатратный процесс, но результат того стоит. Любимое дело позволяет не только иметь стабильный доход и финансовую независимость, но и чувствовать удовлетворение от выбранного направления деятельности.
Чтобы открыть бизнес, подайте заявку в центр занятости, пройдите обучение, защитите бизнес-план, зарегистрируйте бизнес.
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