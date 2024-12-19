Рассмотрим основные меры финансовой поддержки в 2024–2025 году:

1. Субсидия. Финансовая выплата, для получения которой нужно соответствовать определенным требованиям. Недопустимо тратить государственную субсидию не по назначению. Федеральная, региональная или муниципальная власть выделяет средства на конкурсной основе на разные цели. Субсидия на открытие бизнеса возмещает расходы, связанные с оформлением юридического лица, а также траты на сырье, стройматериалы, станки, аренду, ПО и т. п.

Важно, что за любую субсидию нужно будет отчитаться: подтвердить целевое расходование средств.

Условия выплаты ежегодно меняются. Перед подачей заявки следует изучить:

электронный сервис МСП — система предоставляет широкий спектр мер поддержки, позволяя выбрать и получить ее в дистанционном формате;

«Мой бизнес» — актуальный путеводитель по финансовой поддержке малого предпринимательства.

В сфере животноводства действует субсидия для аграриев. С 2024 года объединили субсидии на поддержку сельхозпроизводства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства и субсидии на стимулировании развитие приоритетных подотраслей.

Востребовано субсидирование найма (постановление от 13.03.2021 № 362), когда государство частично компенсирует предпринимателям расходы по заработной плате, если в штате есть сотрудники, указанные в постановлении (в частности, молодежь до 30 лет и инвалиды).

2. Грант. Денежная помощь для победителя грантового конкурса. Выдается на ведение бизнеса. У гранта должна быть конкретная цель: как правило, это реализация социально значимых общественных проектов. Грант могут получить лица от 14 до 25 лет включительно, размер помощи варьируется от 100 000 до 1 000 000 руб.

3. Социальный контракт. Господдержка безработных и малоимущих граждан с доходом ниже регионального прожиточного минимума. Предполагает заключение договора с соцзащитой по одному из трех направлений использования предоставляемых средств:

открытие бизнеса;

развитие подсобного хозяйства;

обучение предпринимательству, новой профессии.

Индивидуальный предприниматель по социальному контракту получит от 30 000 до 350 000 руб. в зависимости от выбранного направления.

Важно: дело, открытое по соцконтракту, должно существовать не менее двух лет и быть основным источником дохода. Все документы сохраняются и предоставляются в соцзащиту для подтверждения целевого расходования помощи. Соцзащита, в свою очередь, может проверять начинающего предпринимателя, чтобы удостовериться в реальности начатого дела.

4. Льготный кредит. Займ на достаточно выгодных для малого бизнеса условиях:

упрощенный процесс получения;

низкие проценты;

отсрочка платежа;

более длительный срок и др.

Наряду с перечисленными мерами государственной поддержки льготное кредитование предусматривает целевое расходование средств, включая инвестирование (покупка помещений, материалов, проведение ремонта) и рефинансирование (займ на оставшуюся сумму ранее полученного кредита).

Согласно постановлению Правительства от 29.12.2016 № 1528 действует программа льготного кредитования для сельскохозяйственной отрасли.

Постановление от 25.03.2022 № 469 закрепляет поддержку высокотехнологичных и инновационных субъектов малого бизнеса.

Для индивидуальных предпринимателей и самозанятых предусмотрен льготный кредит в области торговли, сельского хозяйства, науки и техники, образования, промышленности, ресторанного бизнеса, бытовых услуг др. (постановление от 30.12.2018 № 1764).

Помимо финансовой поддержки на ведение бизнеса есть и другие виды помощи: