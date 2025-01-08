Налоговая амнистия — это специальная программа, которую государство проводит, в соответствии с законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ, чтобы помочь бизнесу легализовать свои доходы без страха наказания.

Предприниматели и компании, которые ранее практиковали искусственное дробление бизнеса для снижения налоговой нагрузки, могут добровольно отказаться от применения серых схем в течение 2025–2026 гг., а взамен — ФНС освободит их от уплаты доначисленных налогов, пеней и штрафов по результатам налоговых проверок за 2022–2024 гг.

Напомним, что незаконным дроблением признаются умышленные действия, когда бизнес делился на несколько юридических лиц или ИП без деловой цели, то есть исключительно для оптимизации налогов (например, для применения упрощенной системы налогообложения или снижения НДС). Признаки, которые ФНС расценивает как «красные флаги», перечислены в письмах службыот 11.08.2017 № СА-4-7/15895@ и от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@.

Если налоговики докажут использование серой схемы, то компанию ждет доначисление налогов, пени, штрафы по ст. 119, ст. 120 и ст. 122 НК. Кроме того, если суммы, не перечисленные вовремя в бюджет, достигают крупных размеров (от 2,7 млн руб. — для ИП и 18,75 млн руб. — для организации), руководитель бизнеса может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 198–199 УК.

Еще недавно дробление было довольно распространенной лазейкой. Несколько лет она работала почти безотказно, пока ФНС не научилась быстро раскрывать подобные манипуляции и не начала массово привлекать к ответственности бизнесменов.

Амнистия же помогает начать отношения с налоговой службой «с чистого листа» и добровольно перейти на прозрачную модель работы.

Довольно выгодная сделка, учитывая вышеперечисленные риски и реальные кейсы судебных разбирательств с блогерами, нашумевшими в последние годы (решение АС города Москвы от 15.04.2024 № А40-304494/23-20-1045).