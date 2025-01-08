Что такое налоговая амнистия
Налоговая амнистия — это специальная программа, которую государство проводит, в соответствии с законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ, чтобы помочь бизнесу легализовать свои доходы без страха наказания.
Предприниматели и компании, которые ранее практиковали искусственное дробление бизнеса для снижения налоговой нагрузки, могут добровольно отказаться от применения серых схем в течение 2025–2026 гг., а взамен — ФНС освободит их от уплаты доначисленных налогов, пеней и штрафов по результатам налоговых проверок за 2022–2024 гг.
Напомним, что незаконным дроблением признаются умышленные действия, когда бизнес делился на несколько юридических лиц или ИП без деловой цели, то есть исключительно для оптимизации налогов (например, для применения упрощенной системы налогообложения или снижения НДС). Признаки, которые ФНС расценивает как «красные флаги», перечислены в письмах службыот 11.08.2017 № СА-4-7/15895@ и от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@.
Если налоговики докажут использование серой схемы, то компанию ждет доначисление налогов, пени, штрафы по ст. 119, ст. 120 и ст. 122 НК. Кроме того, если суммы, не перечисленные вовремя в бюджет, достигают крупных размеров (от 2,7 млн руб. — для ИП и 18,75 млн руб. — для организации), руководитель бизнеса может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 198–199 УК.
Еще недавно дробление было довольно распространенной лазейкой. Несколько лет она работала почти безотказно, пока ФНС не научилась быстро раскрывать подобные манипуляции и не начала массово привлекать к ответственности бизнесменов.
Амнистия же помогает начать отношения с налоговой службой «с чистого листа» и добровольно перейти на прозрачную модель работы.
Довольно выгодная сделка, учитывая вышеперечисленные риски и реальные кейсы судебных разбирательств с блогерами, нашумевшими в последние годы (решение АС города Москвы от 15.04.2024 № А40-304494/23-20-1045).
Налоговая реформа 2025 года
Амнистия за дробление бизнеса органично вписалась в рамки налоговой реформы 2025, как часть масштабных изменений, направленных на модернизацию всей налоговой системы России. Со следующего года бизнес ждет внедрение пятиступенчатой шкалы НДФЛ, повышение налога на прибыль до 25%, НДС для субъектов на УСН и многие другие поправки в НК.
Интересно, что изначально амнистия тоже должна была начаться с 1 января 2025 года. Однако ко второму чтению законопроекта формулировки пересмотрели, и данный пункт закона № 176-ФЗ вступил в силу сразу после публикации — 12 июля 2024 года. Перенос срока стал ключевым решением, поскольку налоговая амнистия не имеет обратной силы и не распространяется на случаи, уже рассмотренные налоговыми органами.
Благодаря более раннему старту значительная доля налогоплательщиков сможет воспользоваться преференцией (по предварительным оценкам — до нескольких сотен ИП и компаний попадают в число «счастливчиков» уже в 2024 году). Таким образом, амнистия за дробление стала не только инструментом налоговой реформы, но и важной мерой поддержки бизнеса в переходный период.
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Условия налоговой амнистии при дроблении бизнеса в 2025–2026
Основные условия амнистии представлены на сайте ФНС. Разобраться в деталях пока достаточно сложно, но мы постараемся разложить главное «по полочкам».
Прощения доначислений «по умолчанию» не будет: для этого ИФНС должна обнаружить факт дробления за 2022–2024 годы при выездной проверке.
Решение по налоговой проверке, в ходе которой выявлены правонарушения, должно вступить в силу не раньше 12 июля 2024 года. Государство не простит бизнесменов «задним числом», то есть в тех случаях, когда решение уже действует.
Амнистия распространяется только на доначисления, связанные с дроблением бизнеса.
Если ИП или компания откажутся от применения серой схемы оптимизации налогов с начала 2025 года, действие преференции распространится на три года, а именно: на налоговые периоды 2022–2024 гг.
Если же отказ от дробления произойдет после назначения выездной налоговой проверки в периодах 2025 и 2026 гг., то под амнистию попадают только два года — 2022 и 2023 год. За 2024 год налогоплательщик должен уточнить налоговые обязательства.
В каких случаях амнистия применяется при дроблении бизнеса
Рассмотрим возможные ситуации применения амнистии.
Ситуация 1: выездная налоговая проверка была в 2025–2026 гг., но дробление бизнеса не выявила.
Доначисления за 2022–2024 годы прощаются со дня вступления в силу решения по проверке за 2025–2026 годы.
Если таких проверок несколько, долг списывают по наиболее поздней дате (п. 5 ст. 6 закона № 176-ФЗ).
Ситуация 2: в 2025–2026 гг. была проверка, которая снова выявила дробление.
Придется заплатить как новые доначисления, так и суммы за 2022–2024 годы.
Материалы проверки могут быть направлены в следственные органы, если сумма недоимки крупная и встает вопрос о привлечении к уголовной ответственности.
При частичном добровольном отказе от дробления можно претендовать на амнистию пропорционально отказу.
Ситуация 3: проверка за 2025–2026 годы не проводилась.
Амнистия применяется автоматически с 1 января 2030 года.
Ситуация 4: налогоплательщик отказался от дробления только после вынесения решения выездной проверки за 2025–2026 годы.
Долги за 2022–2023 годы списываются, если за 2024 год подана уточненка до вступления в силу решения налоговой проверки.
Придется уплатить пени за 2024–2026 годы и штрафы, которые могут быть снижены налоговиками.
Ситуация 5: компания ликвидируется или банкротится, но есть приостановленное решение за 2022–2024 годы, где выявлено дробление.
Амнистия распространяется на ликвидируемое юрлицо.
Если налогоплательщик продолжает дробление в составе новой группы, обязательства переходят на эту группу.
ИП не могут воспользоваться амнистией при ликвидации или банкротстве.
Контролирующие лица могут быть привлечены к ответственности за недоимки ликвидированных компаний.
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Кто не может рассчитывать на амнистию
Проверьте, касается ли налоговая преференция конкретно вашего случая. Перечислим некоторые ограничения, которые установил законодатель.
Амнистия не действует:
Если дробление происходило без использования спецрежимов.
Нарушение выявлено за периоды до начала 2022 года
(например, если незаконная схема дробления применялась в 2021–2022 гг., то освобождение покроет только доначисления за 2022 год).
Решение выездной проверки вступило в силу до 12.07.2024 (об этом уже было сказано выше).
Списать получится доначисления не по всем налогам, а только по тем, которые были связаны непосредственно со схемой дробления (п. 8 рекомендаций ФНС). Таким образом, уплатить в бюджет все равно придется:
зарплатные налоги, доначисленные участникам схемы, например, в связи с выплатой персоналу зарплаты «в конверте»;
страховые взносы, которые были нелегально сэкономлены за счет применения льготного тарифа для субъектов МСП;
НДС, который не платила компания, например, потому что была разбита на несколько субъектов малого предпринимательства для освобождения от налога по деятельности общепита.
НДПИ, сэкономленный путем занижения себестоимости полезных ископаемых.
Рекомендации ФНС по применению налоговой амнистии
После вступления в силу закона № 176-ФЗ ФНС выпустила подробные рекомендации (письмо от 18.10.2024 № СД-4-2/11836@), которые должны помочь бизнесу в применении амнистии на практике.
Документ составлен в формате «Вопрос – ответ» и включает 22 разбора различных ситуаций. Например, ведомство разъясняет,
какие есть способы добровольного отказа от дробления (с сохранением или изменением структуры предприятия);
на какие случаи не распространяется механизм освобождения;
как можно отказаться с 2025 года от схемы оптимизации, если консолидированный доход группы лиц, применяющих УСН, составляет от 60 млн руб. до 450 млн руб. за 2024 год, при желании налогоплательщика остаться на упрощенке;
нужно ли направлять в налоговую уведомления об отказе от дробления и т.д.
Эти рекомендации призваны не только упростить применение налоговой амнистии, но и стимулировать компании к добровольному отказу от сомнительных схем, сохраняя при этом возможность законного налогового планирования.
Уголовная ответственность за дробление бизнеса
Если недоимка вследствие дробления бизнеса превысит крупный или особо крупный размер, налогоплательщику грозят не только налоговые санкции, но и уголовная ответственность по ст. 198 и 199 УК.
По ст. 199 УК для руководителей организаций:
При доначислениях свыше 18,75 млн руб. за три года — штраф составит от 100 до 300 тыс. руб. или принудительные работы, или лишение свободы до двух лет.
Свыше 56,25 млн руб. за три года или при сговоре группы лиц — штраф от 200 до 500 тыс. руб. или принудительные работы, или лишение свободы до пяти лет.
По ст. 198 УК для ИП:
Если недоимка больше 2,7 млн руб. за три года — штраф от 100 до 300 тыс. руб. либо принудительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.
Если недоимка больше 13,5 млн руб. — штраф от 200 тыс. до 500 тыс. руб. либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Важно помнить, что добровольное погашение задолженности до возбуждения уголовного дела, а также добровольный отказ от дробления могут существенно снизить риски привлечения к ответственности по УК.
Вопросы и ответы (FAQ)
Почему нельзя дробить бизнес?
Дробление — это искусственная серая схема, которая используется для уменьшения налоговой нагрузки. Она нарушает требования НК и влечет доначисления налогов, пени, штрафы, а при значительных суммах — и уголовную ответственность.
Какие признаки свидетельствуют о дроблении бизнеса?
Согласно письмам ФНС от 11.08.2017 № СА-4-7/15895@ и от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@, налоговая обращает внимание на следующие «красные флаги»:
единое управление несколькими юридическими лицами или ИП;
общая хозяйственная инфраструктура (помещения, оборудование, персонал);
передача основных средств или других активов между участниками схемы;
искусственное разделение видов деятельности, которые могли бы выполняться одним субъектом;
финансовая взаимозависимость и перекрестное финансирование;
привязка клиентов или поставщиков ко всем участникам схемы одновременно и т.д.
Когда дробление бизнеса законно?
Дробление бизнеса считается законным, если оно имеет деловую цель, не направлено на получение необоснованной налоговой выгоды и участники схемы ведут реальную самостоятельную деятельность без признаков искусственного разделения.
Что такое амнистия за дробление бизнеса?
Налоговая амнистия — это «прощение» налогов, пеней и штрафов, доначисленных за искусственное разделение бизнеса за 2022–2024 годы, при выполнении особых условий, установленных законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ.
Как добровольно отказаться от дробления бизнеса?
В рекомендациях ФНС указывает, что переместиться в правовое поле компания может без изменения организационной структуры (например, если все участники перейдут на ОСНО), либо через изменение структуры (объединение нескольких раздробленных субъектов в одно юридическое лицо). Однако перечень способов добровольного отказа не ограничен.
Как работает амнистия при дроблении бизнеса?
Чтобы налогоплательщик мог применить механизм амнистии, должно совпасть сразу несколько условий: обнаружение факта дробления в проведении выездной проверки в 2022–2024 гг.; вынесение решения ИФНС не ранее 12.07.2024 и готовность самого налогоплательщика отказаться от дробления бизнеса добровольно.
Подведем итог
Амнистия по дроблению помогает избежать последствий прошлых нарушений и начать отношения с ФНС практически с «чистого листа». Но если налогоплательщик снова вернется к незаконной деятельности, повторной амнистии уже не будет. К тому же, бизнесу нужно быть готовым к серьезной перестройке: многим придется полностью изменить структуру, переписать финансовые модели, найти легальные пути оптимизации, чтобы вписаться в рамки закона.
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